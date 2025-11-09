Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat

14:20

Andrei Nicolescu a povestit în cadrul unei intervenții de la o emisiune cum Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, l-a sunat înaintea duelului de pe Arena Națională pentru a-l ajuta cu o problemă, după care nu l-a mai recunoscut când s-au văzut față în față. Președintele lui Dinamo a ținut să vină cu o […] The post “Mi-a spus că nu știe cine sunt”. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda appeared first on Antena Sport.