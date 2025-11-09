MOARTEA PRESEI OFICIALE: DEMISII ÎN LANȚ LA BBC - ”MAMA ȘI TATĂL” DEONTOLOGIEI DE FAKE NEWS ANTI TRUMP. Au falsificat discursul lui Trump de la Capitoliu ca să sune ca și cum ar fi incitat la ocuparea clădirii prin violență
ActiveNews.ro, 9 noiembrie 2025 22:10
O criză fără precedent zguduie postul public britanic: directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-au anunțat demisia duminică, după ce un documentar difuzat de celebrul program Panorama a fost acuzat că ar fi indus în eroare publicul printr-o editare înșelătoare a unui discurs al lui Donald Trump.
• • •
Adică cei care dădeau lecții întregii lumi privind „standardele deontologice” și „lupta cu fake news-ul” s-au demonstrat cei mai mari falsificatori de știri din lume. În coada cometei căzătoare BBC stau adunate toate site-urile de praf și pulbere ale „presei oficiale”.
Canonizarea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, starețul care a apărat partizanii anticomuniști din munți (10 noiembrie) # ActiveNews.ro
Sfântul Visarion, pentru împotrivirea sa față de trupele care hăituiau partizanii anticomuniști din munți, a fost maltratat de Securitate și nu a putut fi salvat nici la spital, astfel încât la 8 noiembrie 1951, de Sfinții Arhangheli, a trecut la cele veșnice. Este sărbătorit pe 10 noiembrie.
Zilele marilor reduceri pe CarteOrtodoxa.ro – cu prilejul praznicului Sfântului Nectarie din Eghina # ActiveNews.ro
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, făcătorul de minuni și grabnicul ajutător al celor aflați în nevoi, librăria on-line CarteOrtodoxa.ro vă invită să vă bucurați de o ofertă dedicată celor care doresc să se apropie mai mult de viața și învățăturile acestui mare sfânt al vremurilor noastre.
SUPRAVIEȚUIREA POEZIEI ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE. Studiu de Prof. Dr. Crina Palas - VIDEO: Andrei Ciurunga cu Eminescu în celulă și Ilie Tudor cu Gheorghe Buzatu recitând din Radu Gyr. CREZ de Grupul Psaltic Tronos # ActiveNews.ro
Poezia detenției are caracter special,definindu-se întâi de toate prin unicitatea fenomenului în cadrulliteraturii universale. În condiții de carceră cumplită, cândchiar și numai pentru actul creator în sine poeții erau condamnațila moarte
9 noiembrie. 7 ani de la trecerea în veșnicie a Părintelui Nicolae Bordașiu, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste # ActiveNews.ro
La 9 noiembrie 2024 se împlinesc 5 ani de la trecerea în veșnicie a Părintelui Nicolae Bordașiu, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste.
La 9 noiembrie 1989, un demnitar comunist anunța, "accidental", la o conferință de presă, noi reguli de călătorie în vest aplicabile imediat. Jurnaliștii au difuzat prompt știrea deschiderii graniței.
9 noiembrie 1330: Bătălia de la Posada, lecția pe care regii Ungariei nu au uitat-o niciodată și actul de naștere al Țării Românești # ActiveNews.ro
Pe 9 noiembrie 1330, la Posada, avea loc celebrul atac al lui Basarab I asupra regelui Ungariei. Țara Românească se născuse iar visul Ungariei de a atinge Marea Neagră se sfârșise pentru totdeauna.
Preot român înrolat cu forța și trimis pe front în Ucraina. Avocatul Bob Amsterdam la Tucker Carlson: Imaginea “sfântului” Zelenski începe să se crape dar despre ELIMINAREA CREȘTINISMULUI și persecuțiile continue asupra Bisericii nu vorbește nimeni în SUA # ActiveNews.ro
Avocatul Robert Amsterdam: Nu vorbim de persecuții la adresa ortodocșilor din Ucraina ci de TORTURA. Sunt catalogat drept „agent rus” doar pentru că vorbesc despre încălcările drepturilor creștinilor din Ucraina (VIDEO)
Liviu Alexa l-a prins pe Marcel Boloș în fundul gol pe un site de gay. Există o ”mafie a homosexualilor” în funcții publice în România? # ActiveNews.ro
Jurnalistul clujean Liviu Alexa dă o nouă mare lovitură de presă. El probează că Marcel Boloș, fost minstru al Fondurilor Europene, proțăpit de ani de zile în funcții publice și de stat, totodată „preot misionar”, este și un homosexual care agață tineri studenți pe site-urile de gay pentru satisfacerea poftelor sale orale și anale.
Are o față palidă, ochii tulburi, privirea încruntată, mușchii feței încordați, perii capului ridicați, gura spumegândă, buzele tremurând; nu se poate ține-n frâu, nu-i pasă nici de sine, nici de cei prezenți, se ia de toți, se încaieră cu toți, ca într-o luptă care are loc noaptea, vorbește necuviincios, nu-l poate potoli nimeni, înjură, lovește, blestemă...
Sfântul Nectarie, sărbătorit pe 9 noiembrie, despre blândețe: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Cu un desen și o icoană de artistul George-Sorin Nicolae # ActiveNews.ro
Blândețea este o bogăție neprețuită, este un nume dumnezeiesc, este o harismă dumnezeiască, este scara care îl suie pe om la Cer.
Părintele Patriarh Daniel: Iisus nu face din minune un spectacol. Martori la Învierea fiicei lui Iair au fost numai oamenii credincioși și îndurerați, nu cei curioși și gălăgioși # ActiveNews.ro
Reflectând asupra Evangheliei Duminicii a douăzeci și patra după Rusalii, Patriarhul a vorbit despre suferință și deznădejde, care se vindecă prin smerenie și credință puternică.
Elena Solunca: Toate sunt cu putință celui ce crede. Gând de duminică la Învierea fiicei lui Iair # ActiveNews.ro
"Tu dulce vijelie spre tot ce e iubire, Tu veșnica dobândă a tot ce facem bun, Plinirea mea, Tu Doamne, suprema-mi întregire, Fă din risipa vieții să m-adun"
Duminica a XXIV-a după Rusalii: Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania, despre învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii # ActiveNews.ro
În duminica a douăzeci și patra după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al VIII-lea, versetele 41-56, în care este relatată minunea învierii de către Domnul Iisus Hristos a unicei fiice a lui Iair
Vederi de la Bruxelles (II). Michael von der Schulenburg & Jeffrey Sachs: „Proiectul unor elite rupte de realitate” # ActiveNews.ro
„Dacămă întrebați unde este azi Europa, nu știu să vă răspund. Tocmai am venit de laStrasbourg, unde am avut plenara Parlamentului European. Am stat acolo câtevazile și trebuie să spun că este un mediu șocant.” – Michael von der Schulenburg.
9 noiembrie: Sfântul Nectarie din Eghina, Taumaturgul, unul dintre cei mai mari sfinți contemporani, iubit de români. Hramul Mănăstirii Radu Vodă din București # ActiveNews.ro
În ziua de 9 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Onisifor și Porfirie; Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina; Cuvioasei Matrona; Cuvioasei Teoctista; Cuviosului Simeon Metafrastul; Cuviosului Ioan Colov.
"Pe ziua de Sf. Voievozi în anul 1886 m-au chemat la M-rea Neamțu, la bolniță, și l-am spovedit și l-am împărtășit pe poetul M. Eminescu. Și au fost acolo Ion Gheorghiță, din Crăcăoani, care acum este primar. Iar M. Eminescu era limpede la minte, numai tare posac și trist. Și mi-au sărutat mâna și au spus: Părinte, Să mă îngropați la țărmurile...”
Părintele Justin: O să vină vremea când o să te prigonească chiar ai tăi. Trebuie să ne pregătim de orice, noi cu noi trebuie să fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să putem rezista mai ușor. Să nu ne dispersăm, să nu ne lepădăm, să nu trădăm # ActiveNews.ro
Intenția lor este ca să slăbească tăria noastră, să ne pună la îndoială, și în felul acesta ne prăbușim. În fine, trebuie să ne pregătim de orice, că e omul Bisericii, că e în afara Bisericii, noi cu noi trebuie să fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să ne ținem așa cât mai aproape unul de altul, să putem rezista așa mai ușor.
27 de ani de la săvârșirea muceniței Heruvima, ”golanca” lui Dumnezeu de la Petru Vodă (8 Noiembrie 1998) # ActiveNews.ro
„Spunea că s-au cheltuit atâtea și atâtea kilograme de vopsea neagră sau albă. Neagră, să scrie pe pereții Universității: "Jos feseniștii!”. Albă, să scrie pe trotuar: "Zonă liberă de neocomuniști”. Venise vremea "golanilor” anticomuniști! "Țuca a fost un fericit "golan” al acelor ani”
MAICA HERUVIMA DE LA PETRU VODĂ: DE LA PITAGORA LA HRISTOS, DE LA UNIVERSITATEA SOROS DIN BUDAPESTA LA MĂNĂSTIREA PETRU VODĂ (+ 8 noiembrie 1998) # ActiveNews.ro
Nu doar o minte sclipitoare, de geniu, ci și un suflet de geniu, ce sclipea de bucuria harului lăuntric. Aflați povestea Maicii Heruvima de la Petru Vodă, ucenica Părintelui Justin, care a biruit oceanul muceniciei bolii, dar și cel al patimilor, ajungând la lumina isihasmului ortodox.
Arhanghelii și Îngerii iau formă sau chip de om pentru a comunica mai ușor oamenilor voia lui Dumnezeu și pentru a-i încuraja mai mult. LECȚIA DESPRE ÎNGERI a Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
Patriarhul Daniel: „Se arată în chip de om fără să aibă substanță de om pentru că ei sunt ființe spirituale nemateriale. Sunt limitate în spațiu, dar au putere de deplasare deosebit de rapidă prin harul lui Dumnezeu”.
La Mulți Ani tuturor purtătorilor numelor Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail! INEDIT: Patriarhul Daniel în 2005, pe când era Mitropolit, la hramul Mănăstirii Petru Vodă, cu Părintele Justin Pârvu # ActiveNews.ro
Astăzi întreaga Românie creștină prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail, voievodul oștilor cerești, Gavriil, bine-vestitorul, Rafail, tămăduitorul și al tuturor puterilor cerești
Mare sărbătoare ortodoxă: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ce mănăstiri din țară își serbează Hramul pe 8 noiembrie. LA MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă cinstește Soborul Sfintilor Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești celor fără de trupuri
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. 8 noiembrie e și ziua Îngerului nostru păzitor. Sunt sărbătoriți și cei ce poartă numele de Anghel și Angela, Rafael și Rafaela. Ce înseamnă numele fiecăruia dintre cei șapte conducători ai puterilor cerești îngerești # ActiveNews.ro
Toată lumea știe că pe 8 noiembrie în fiecare an, cu ocazia Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, sunt sărbătoriți cei ce poartă numele de Mihai și Gabriel, cu derivatele lor.
Cine sunt ceilalți Arhangheli al căror nume este cinstit pe 8 noiembrie împreună cu Mihail și Gavriil. Patriarhul Daniel: Îngerii iau forma omului pentru a comunica mai ușor # ActiveNews.ro
Pe 8 noiembrie, creștin-ortodocșii sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, dar puțini sunt aceia care știu că pe lângă aceștia, Biserica cinstește încă cinci arhangheli, conform Basilica.ro
Cum a ajuns primar la New York un indiano-ugandez-islamist-comunist-anarhist? Iată... (VIDEO) # ActiveNews.ro
Pentru cei care se întreabă cum a fost posibil ca înorașul-simbol al Americii să fie ales primar o ciudățenie a istoriei, urmăriți clipulde mai jos.
TRoNoS: Cântăm lui Dumnezeu și românilor. La Mulți Ani Părintelui Protopsalt Mihail Bucă, sufletul și fondatorul grupurilor Tronos și Tronos Junior, care se sărbătoresc tot azi, de ziua cetelor îngerești, între care se numără și Tronurile! VIDEO # ActiveNews.ro
„Tronos este mai mult decât un cor sau un grup psaltic, este „o stare”, așa cum îi place Protopsaltului nostru Mihail Bucă să îl definească. Este unul dintre cele mai apreciate coruri din România
8 noiembrie: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil. Cei doi conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului văzut și nevăzut. Învățăturile Sf. Părinte Sofian. La Mulți Ani tuturor românilor ce poartă numele Sfinților Arhangheli! # ActiveNews.ro
Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu.
7 noiembrie 2025
Pr. Bogdan Florin Vlaicu - Emisiune în direct despre originea și manifestările Răului, atât prin revoluția bolșevică din 7 noiembrie 1917 cât și prin revoluția neomarxistă contemporană - VIDEO # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Trump a lovit transsexualii în moalele capului: Pașapoartele SUA vor specifica științiific doar două sexe - bărbat și femeie # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a dat undă verde Departamentului de Stat să solicite persoanelor să declare sexul biologic pe pașapoartele noi sau reînnoite, o victorie pentru administrația Trump, care urmărește să înăsprească politicile privind transsexualii și propaganda lor.
Delirul lui Theodor Paleologu: Foarte mulți episcopi ai Sfântului Sinod sunt LEGIONAROIZI. Fiul lui Marin Oltescu, cel mai longeviv turnător din cultura română dă lecții de morală BOR. AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a înnebunit toți dracii # ActiveNews.ro
O persoană cu numele de Andreea Orosz îi publică un interviu incalificabil fiului de turnător al Securității Theodor Paleologu, care insultă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Română și împroașcă cu invective de mahalagiu la postul de radio al statului francez din România, RFI, fără ca CNA să se „autosesizeze”, în ciuda încălcărilor deontologiei
Tăcere grea la Pediatrie 1 din Cluj. Încă o doctoriță a murit subit în timpul gărzii. ”S-a prăbușit fără suflare pe hol” # ActiveNews.ro
Deocamdată nu există informații oficiale privind cauza exactă a decesului. Moartea medicului Eva Kiss vine la scurt timp după ce sistemul sanitar românesc a fost zguduit de o altă veste cumplită – decesul doctoriței de 37 de ani Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Trump laudă românii în fața lui Orban: Îmi plac românii, sincer. Cred că sunt oameni grozavi. Trupele SUA vor rămâne în România - VIDEO # ActiveNews.ro
Jurnalist: Vorbind despre Europa — luna trecută ați spus că nu veți retrage trupele americane din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a anunțat decizia de a retrage un număr semnificativ de soldați din România. Ați revenit asupra deciziei sau Pentagonul a ignorat ceea ce ați spus
Singur în cursă, Grindeanu a ieșit pe locul 1 la șefia PSD deși se depășise pe sine când era pe locul 2. În urma sa au ajuns nu mai puțin de 27 de vicepreședinți! Pro-lesbiana Victoria Stoiciu a fost trimisă la cratiță # ActiveNews.ro
Sorin Grindeanu a fost ales cu: 8 abțineri și 2787 de voturi ”pentru”, un fel de 99%, cam la fel ca Ceaușescu la ultimul Congres.
7 noiembrie: 108 ani de la Revoluția bolșevică. Generalul (r) Aurel Rogojan: Comunismul nu ar fi fost posibil fără implicarea serviciilor secrete și finanțarea generoasă a bancherilor internaționali de pe Wall Street. Lenin, un revoluționar gay # ActiveNews.ro
Pe 7 noiembrie se împlinesc 108 ani de la una dintre cele mai mari nenorociri din istoria umanității: instaurarea regimului bolșevic în Rusia.
Marele Rabin Shmuel Kaminetsky: Războiul din Ucraina se va încheia pe 15 ianuarie 2026 - VIDEO # ActiveNews.ro
Marele Rabin Shmuel Kaminetsky, rabin șef al orașului Dnipro și regiunii Dnipropetrovskului, trimisul personal al Rabinului Lubavitcher în Ucraina și președintele Consiliului Rabinilor din Ucraina, precum și liderul spiritual al mișcării Chabad din Ucraina, a făcut o declarație surprinzătoare: Războiul din Ucraina se va încheia pe 15 ianuarie 2026.
Mădălina Afrăsinie: Corina Vasiliu, Grefier. Azi noapte a suferit multiple AVC uri. De dimineața a murit... # ActiveNews.ro
Da, oamenii mor. Este inevitabil. Dar poate, înainte să împrăștie ură, ar fi bine să înțeleagă că nu sunt nemuritori si toată ura asta nu face decât să arate cât de mutilați sufletește sunt.
7 noiembrie: Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galisiei; Sfinții 33 de Mucenici din Melitina # ActiveNews.ro
Aici a zidit o nouă mănăstire în cinstea Sfintei Învieri. Cuviosul a mai trăit încă 15 ani în munte săvârșind multe minuni. A trecut la cele veșnice la vârsta de 72 de ani.
Forțele Armate Ucrainene se dezintegrează: “La fiecare 2 minute, un soldat fuge din armată” # ActiveNews.ro
În luna octombrie, a fost stabilit un record de absențeneautorizate din unitățile din cadrul Forțelor Armate Ucrainene: 21.602 persoaneau părăsit serviciul.
Administrația Trump a tăiat finanțarea pentru Radio Europa Liberă - Ungaria: ”Subminarea aliaților nu servește poporului american” # ActiveNews.ro
Directorul executiv al Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM), Kari Lake, a informat legislatorii într-o scrisoare că Washingtonul va suspenda serviciul în limba maghiară al postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL).
Ionuț Moșteanu citește ActiveNews și apoi dezminte declarația sa de la Mediafax ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război” și anunță că sesizează CNA pentru RTV. Rămâne dilema: A spus sau nu a spus? ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE 12:00: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), după ce televiziuni și publicații i-au atribuit citatul: „Este o chestiune de timp până...
Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă.
În 15 ani de lupte diverse cu administrația și autoritățile corupte sau incompetente, aceasta este cea mai stupidă adresă pe care am primit-o. Scurtă și proastă.
Reacția unui ziarist după interzicerea Conferinței internaționale Covid de la Academie: Băi, proștilor, oamenii s-au saturat de "sursele oficiale". Și s-au mai saturat de un lucru: De priveghi la moartea oamenilor de 40-50 de ani # ActiveNews.ro
Ziaristul Paul Gabriel Andrei comentează decizia Academiei Române de a interzice conferința „COVID-19 & Convergența bio-digitală”, la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude.
Ioan-Aurel Pop interzice conferința ”Covid-19 & Convergența bio-digitală” la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude: ”Nu trebuie să tolerăm așa ceva”. Rogobete a făcut plângere la Parchet contra medicilor organizatori # ActiveNews.ro
Conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală”, programată pentru 14 noiembrie la București, a fost anulată după ce conducerea Academiei Române a decis să nu mai permită desfășurarea conferinței în amfiteatrul instituției.
12:50
