Didier Deschamps, următorul nume important care va ajunge în Arabia Saudită? Ce spune antrenorul: „Iau în calcul orice variantă”

Colegul lui Dennis Man, mijlocașul lui PSV, Joey Veerman (26 de ani), are un sezon foarte bun, dar nu a fost convocat de selecționerul Ronald Koeman la naționala Olandei. Dacă anterior jucătorul a reacționat vizibil dezamăgit de absența sa din echipa națională, acum pare să fi depășit momentul. „Voi merge o seară cu prietenii la cazino”, a spus acesta, dându-și ulterior seama că nu avea voie să zică așa ceva în direct la TV. ...