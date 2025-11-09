Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”
Antena Sport, 9 noiembrie 2025 23:10
Gigi Becali l-a criticat dur pe centralul Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3. Becali a spus că ar fi preferat ca la centru să se afle Iuliana Demetrescu, pe care a criticat-o în trecut. Iuliana Demetrescu a arbitrat în această etapă meciul Dinamo – Csikszereda 4-0. Gigi Becali l-a "distrus" pe Radu Petrescu: "Bagabont"
• • •
Acum 10 minute
23:50
Românii din străinătate au fost angrenați în meciuri extrem de interesante duminică, fie că a fost vorba de antrenori sau de jucători. Cristi Chivu a urcat pe primul loc alături de Inter, după victoria cu Lazio. Tot duminică, Andrei Rațiu a avut o evoluție excelentă în Rayo – Real Madrid 0-0. A fost primul meci
Acum 30 minute
23:30
Hermannstadt a produs una dintre surprizele acestei etape, reușind să scoată un punct în fața campioanei FCSB. Gruparea sibiană a fost egalată în al treilea minut de prelungiri, după golul marcat de Dennis Politic. Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut. De asemenea, acesta a explicat și
23:30
Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat şi pe Mihai Stoica (60 de ani) după Hermannstadt – FCSB 3-3. Patronul FCSB-ului a susţinut că e indisciplină la echipă şi e gata să ia o măsură radicală. Becali a anunţat că vrea să angajeze un om care să se ocupe în mod special de disciplină. Gigi
Acum o oră
23:10
Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” # Antena Sport
Gigi Becali l-a criticat dur pe centralul Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3. Becali a spus că ar fi preferat ca la centru să se afle Iuliana Demetrescu, pe care a criticat-o în trecut. Iuliana Demetrescu a arbitrat în această etapă meciul Dinamo – Csikszereda 4-0. Gigi Becali l-a "distrus" pe Radu Petrescu: "Bagabont"
23:00
FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat. Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3). Elias Charalambous crede
23:00
Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: “20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!” # Antena Sport
Introdus la pauză în locul lui Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea a fost eliminat de centralul Radu Petrescu în minutul 81, la doar două minute după ce primise primul cartonaș galben. După un fault în atac, vârful campioanei României l-a apostrofat pe arbitru, care nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonaşul roşu. Florin Tănase
Acum 2 ore
22:50
Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri # Antena Sport
David Miculescu, autorul unui gol în meciul "nebun" Hermannstadt – FCSB, a reacţionat la finalul partidei. Miculescu a subliniat că jocul s-a complicat pentru FCSB în momentul în care Daniel Bîrligea a fost eliminat. FCSB a reuşit să ia un punct după ce Dennis Politic a marcat în prelungiri. David Miculescu: "E bine măcar că
22:50
Risto Radunovic, dur după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe” # Antena Sport
FCSB a făcut un pas greșit în campionat, asta după ce a scos doar un punct pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana României a jucat finalul de meci în inferioritate numerică, după ce Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene în interval de trei minute. Risto
22:30
Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase # Antena Sport
FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat, remizând dramatic la Hermannstadt și a rămas la cinci puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța. În etapa viitoare, campioana României nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, eliminat în finalul partidei de la Sibiu. Atacantul a fost
22:20
“Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?” Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei! # Antena Sport
Valentin Mihăilă (25 de ani) este pregătit pentru meciul crucial al naţionalei cu Bosnia. Bosnia – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Naţionala va termina după aceea preliminariile la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de
22:10
Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat # Antena Sport
Campionatul Nigeriei tocmai a atins un minim istoric în ceea ce privește siguranța fotbaliștilor. Sâmbătă, la meciul dintre Katsina United și FC Barau, din a 12-a etapă a NPFL (prima ligă din Nigeria), imaginile cu un jucător tăiat la gât au făcut înconjurul lumii. S-a întâmplat în minutul 70 al meciului, imediat după ce oaspeții
Acum 4 ore
21:40
“Un rezultat incredibil” Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe 3 în Brazilia, deşi a plecat ultimul! # Antena Sport
Max Verstappen a reacţionat după ce a reuşit o cursă fantastică în Marele Premiu al Braziliei. Campionul mondial en-titre a terminat cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY pe locul 3, în condiţiile în care a plecat ultimul. Verstappen a ales să facă modificări la maşină. Campionul mondial en-titre
21:20
“Când l-am văzut, m-am speriat” Antonelli a spus ce a făcut când Max Verstappen a ajuns chiar în spatele lui! # Antena Sport
Atacat de Max Verstappen în finalul cursei din Brazilia, Kimi Antonelli a reuşit să termine cursa pe locul 2. Max Verstappen, care a plecat ultimul de pe grila de start, după ce a făcut modificări la monopost, s-a clasat pe 3. Antonelli a mărturisit că faptul că Verstappen a ajuns chiar în urma lui l-a
21:10
Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat MP al Braziliei! Ce a spus când a fost întrebat de titlu # Antena Sport
Lando Norris nu a dorit să vorbească despre titlu, după un weekend perfect în Brazilia, în care a câştigat atât cursa principală, cât şi cursa de sprint. Ambele s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cu 3 curse înainte de finalul sezonului Lando Norris are 24 de puncte avans faţă de
20:50
Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: “Vreți să mă luați la mișto?!” Ce l-a evenervat pe tehnician # Antena Sport
Universitatea Craiova a pierdut acasă, cu UTA Arad, 1-2, iar nervii lui Mirel Rădoi erau întinşi la final de meci. "Cum vine această pauză, vă priește sau din contră, vă încurcă?", a fost o întrebare adresată de un jurnalist, iar tehnicianul oltenilor a cedat. "Care credeți că ar fi răspunsul? Că am pierdut mi-ar prii,
20:50
Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor” # Antena Sport
Manchester City a obținut duminică o victorie clară în meciul contra celor de la Liverpool, în etapa cu numărul 11 din campionatul Angliei. Formația pregătită de Pep Guardiola nu a avut emoții contra campioanei en-titre. Deși avea un moral excelent în urma succesului din UEFA Champions League, campioana din Premier League nu a avut replică
20:30
The post Jurnal Antena Sport | 7 jucători s-au alăturat deja cantonamentului naţionalei appeared first on Antena Sport.
20:30
Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundaşul României # Antena Sport
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia. "Mi-a părut superbine să te cunosc şi felicitări pentru gol. Ah, e la portiţă", i-a spus Cleopatra lui Ghiţă. Virgil i-a oferit în dar un
20:20
Ștefan Târnovanu a avut o gafă incredibilă în meciul pe care FCSB l-a avut în Europa, cu FC Basel. Gigi Becali a evitat să-l critice pe portar, dar atăzi imediat s-a speculat în momentul în care numele lui Târnovanu nu s-a mai regăsit în lotul pentru meciul cu Hermannstadt. Portarul a fost anunțat titular de
20:10
“Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia # Antena Sport
Naționala României s-a reunit pentru a pregăti ultimele două jocuri din grupa de calificare la CM 2026. "Tricolorii" au nevoie de toate cele șase puncte pentru a se gândi în continuare la Mondiale. Aşadar, Lucescu a sunat reunirea, iar fotbaliştii s-au strâns de astăzi, în cantonament, la Mogoşoaia. Cu siguranţă, la reunire, toţi ochii au
20:10
Lewis Hamilton a abandonat şi el în Marele Premiu al Braziliei! Niciun pilot Ferrari nu a terminat cursa # Antena Sport
The post Lewis Hamilton a abandonat şi el în Marele Premiu al Braziliei! Niciun pilot Ferrari nu a terminat cursa appeared first on Antena Sport.
20:00
Dennis Man a fost din nou titular într-un meci pentru PSV Eindhoven, campioana Olandei deplasându-se în etapa a 12-a pe terenul celor de la AZ Alkmaar. Fotbalistul român a avut o nouă evoluție reușită, acesta înregistrând un assist în cele 88 de minute jucate pe AFAS Stadion. Ce notă a primit pentru prestația sa. Dennis
20:00
Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează” # Antena Sport
UTA Arad a produs una dintre surprizele etapei cu numărul 16 a Ligii 1 și s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Universității Craiova. Gruparea pregătită de Adrian Mihalcea a avut și superioritate numerică pe final, după ce Alexandru Cicâldău a văzut cartonașul roșu. A fost a doua victorie consecutivă pentru „Bătrâna Doamnă", care
Acum 6 ore
19:50
Deian Sorescu (28 de ani) a dezvăluit că s-a întâlnit cu Ianis Hagi (27 de ani) la aeroport, la venirea din Turcia pentru cantonamentul naţionalei. Ambii se află printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1
19:40
Dezastru pentru Charles Leclerc în Marele Premiu al Braziliei! Pilotul lui Ferrari a abandonat # Antena Sport
The post Dezastru pentru Charles Leclerc în Marele Premiu al Braziliei! Pilotul lui Ferrari a abandonat appeared first on Antena Sport.
19:40
Weekend de coşmar pentru Gabriel Bortoleto! Pilotul brazilian a abandonat în cursa din ţara lui # Antena Sport
The post Weekend de coşmar pentru Gabriel Bortoleto! Pilotul brazilian a abandonat în cursa din ţara lui appeared first on Antena Sport.
19:30
Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el # Antena Sport
Andrei Raţiu a avut o evoluţie apreciată din nou pentru formaţia lui, Rayo Vallecano, care a remizat, 0-0, cu Real Madrid. Cea mai mare ocazie din prima repriză cu Real Madrid i-a purtat semnătura românului. În minutul 20 al meciului, Raţiu s-a dus spre poarta adversă, fiind scăpat de sub marcaj de Vinicius Junior, însă
19:30
Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie # Antena Sport
UTA Arad a dat lovitura pe "Ion Oblemenco" și s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Universității Craiova, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Echipa lui Adrian Mihalcea a câștigat patru puncte în duelurile cu oltenii. Formația antrenată de Mirel Rădoi a dat semne de oboseală după victoria de la Viena și
18:30
Genoa – Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu # Antena Sport
Daniele De Rossi (42 de ani) nu a reuşit să câştige la primul lui meci ca antrenor al formaţiei lui Dan Şucu, Genoa. De Rossi nu a stat pe bancă, fiind suspendat. Jucătorul naţionalei, Nicolae Stanciu (32 de ani), a rămas tot meciul pe banca de rezerve. Pe parcursul meciului, la Genoa au intrat Ekhator,
18:30
Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32. A treia victorie consecutivă în Liga Campionilor pentru românce # Antena Sport
Gloria Bistrița a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor la handbal feminin, a cincea din acest sezon. Gruparea antrenată de Carlos Viver s-a impus în duelul cu Borussia Dortmund, scor 36-32. Bistrițencele rămân implicate în lupta pentru calificarea directă în faza sferturilor de finală, un obiectiv îndrăzneț, dar realizabil pentru echipa din Liga
18:00
Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România # Antena Sport
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov (59 de ani) este în discuţii pentru preluarea Combinatului siderurgic Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din România. Combinatul are datorii uriaşe, de circa un miliard de euro, statul român având de recuperat 500 de milioane de euro din aceşti bani. Rinat Ahmetov ar putea prelua Combinatul siderurgic Galaţi Ahmetov a
18:00
A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară # Antena Sport
Chiar dacă în prezent echipa este pe primul loc, Real Madrid este ca un butoi cu pulbere. Venirea lui Xabi Alonso a dus la apariția de nemulțumiri în rândul jucătorilor. Mai mult decât atât, unul dintre aceștia a luat decizia de a vorbi direct cu președintele Florentino Perez, căruia i-a cerut să plece la finalul
Acum 8 ore
17:50
Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare” # Antena Sport
Unirea Slobozia a suferit d
17:50
Povestea primei afaceri făcute de Ion Ţiriac în România. Aşa a devenit miliardar: “M-a ajutat foamea” # Antena Sport
Ion Ţiriac are acum 2,3 miliarde de dolari în conturi, potrivit ultimelor topuri făcute de Forbes, iar povestea lui de viaţă este cu siguranţă una de succes. Mulţi dintre noi pot învăţa din începuturile pe care omul de afaceri le-a avut în România în această lume a banilor. Cu siguranţă prima afacere a lui Ion […] The post Povestea primei afaceri făcute de Ion Ţiriac în România. Aşa a devenit miliardar: “M-a ajutat foamea” appeared first on Antena Sport.
17:30
Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei! # Antena Sport
Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care s-a clasat pe locul 16 în calificările de sâmbătă, va porni duminică de la standuri, în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a efectuat modificări la monopostul său. Cursa Marelui Premiu al Braziliei e în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la […] The post Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei! appeared first on Antena Sport.
17:30
Carlos Alcaraz, debut cu victorie la Turneul Campionilor! Ibericul s-a impus în două seturi # Antena Sport
Carlos Alcaraz a început ca din tun la Turneul Campionilor și s-a impus fără mari emoții în primul joc din faza grupelor, contra lui Alex De Minaur, ocupantul locului 7 mondial. Ibericul îl va întâlni în cel de-al doilea meci pe americanul Taylor Fritz și va încerca să ajungă pentru prima oară în carieră în […] The post Carlos Alcaraz, debut cu victorie la Turneul Campionilor! Ibericul s-a impus în două seturi appeared first on Antena Sport.
17:20
Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger # Antena Sport
Echipa masculină de sabie a României, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger. România s-a calificat în finala concursului, după ce a trecut în semifinale de Japonia, scor 45-40. Adversara României din finală va fi Franţa. The post Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger appeared first on Antena Sport.
17:20
Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului # Antena Sport
Prima prezenţă oficială a lui Daniel Pancu pe banca tehnică a CFR-ului a adus şi prima victorie a ardelenilor, care s-au impus cu 1-0, în meciul cu Unirea Slobozia. În stilul caracteristic, Daniel Pancu s-a agitat pe margine, dar nervii i-au fost daţi peste cap de Louis Munteanu. În minutul 46, chiar după pauză, Emerllahu […] The post Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului appeared first on Antena Sport.
17:10
Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea # Antena Sport
CFR Cluj a pus punct duminică seriei de trei înfrângeri consecutive în Liga 1. La debutul lui Daniel Pancu pe banca ardelenilor, gruparea din Gruia s-a impus la limită la Clinceni, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Jocul oaspeților nu a convins, iar unicul gol al partidei a fost înscris înainte de pauză de Andrei Cordea, […] The post Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea appeared first on Antena Sport.
17:10
De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025 # Antena Sport
Între 9 și 20 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește pentru al treilea an consecutiv Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii! Intrarea este liberă. Cele mai tari emisiuni și transmisiuni sportive sunt LIVE pe toate ecranele. De la marea finală Asia Express | Drumul Eroilor, la noul sezon Chefi la cuțite, marile premii de Formula 1™, […] The post De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025 appeared first on Antena Sport.
17:00
Maşina lui Diego Maradona, pe care a folosit-o în ultimii ani de viaţă, este scoasă la licitație săptămâna viitoare, la Dubai. Bolidul de lux are în bord doar 21.690 de km şi a fost cumpărat în 2015, în perioada în care s-a aflat în Emiratele Arabe Unite. Preţul de pornire, ţinând cont că i-a aparţinut […] The post Maşina lui Diego Maradona a fost scoasă la licitaţie. Cât costă şi ce dotări are appeared first on Antena Sport.
17:00
“Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut # Antena Sport
După meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1, Louis Munteanu (23 de ani) a fost întrebat şi de negocierile pe care acesta le-a purtat cu Gigi Becali pentru a merge la FCSB. Becali dezvăluia că Louis Munteanu i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Transferul lui Louis Munteanu reprezintă o prioritate pentru […] The post “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut appeared first on Antena Sport.
16:50
“Au încurcat-o bărbaţii” Cristi Balaj a dat verdictul despre Iuliana Demetrescu, după Dinamo – Csikszereda 4-0 # Antena Sport
Fostul preşedinte al lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a analizat arbitrajul Iulianei Demetrescu de la meciul Dinamo – Csikszereda 4-0. Balaj, fost arbitru, a fost de părere că nu trebuia acordat penalty la faza în care a fost implicat Alex Musi. Din acel penalty Karamoko a deschis scorul. După meci Robert Ilyeş a făcut praf […] The post “Au încurcat-o bărbaţii” Cristi Balaj a dat verdictul despre Iuliana Demetrescu, după Dinamo – Csikszereda 4-0 appeared first on Antena Sport.
16:50
Andrei Cordea, săgeți către Andrea Mandorlini, după victoria cu Slobozia: „Nu am primit multe șanse în trecut” # Antena Sport
CFR Cluj a reușit să încheie seria de trei eșecuri consecutive în Liga 1, după ce s-a impus la limită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Formația clujeană a marcat unicul gol al disputei prin Andrei Cordea. A fost meciul de debut pentru Daniel Pancu și prilejul perfect pentru ca echipa să o […] The post Andrei Cordea, săgeți către Andrea Mandorlini, după victoria cu Slobozia: „Nu am primit multe șanse în trecut” appeared first on Antena Sport.
16:30
Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu # Antena Sport
La debutul pe bancă al lui Daniel Pancu, CFR Cluj a obținut o victorie chinuită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, însă reușita este una destul de controversată, având în vedere faptul că analiza VAR […] The post Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
16:10
Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start # Antena Sport
Universitatea Craiova înfruntă UTA Arad, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Oltenii au un moral excelent după victoria din Conference League și pot urca pe podium în cazul unui succes. Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Partida tur a fost una spectaculoasă, arădenii reușind să […] The post Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start appeared first on Antena Sport.
16:00
Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului # Antena Sport
Ilie Năstase este prezent în această perioadă la Torino, unde are loc Turneul Campionilor la masculin. Legendarul tenismen s-a întâlnit în Italia cu Alcaraz, ocupantul numărului 2 mondial, alături de care a stat puțin de vorbă. Primul lider mondial din ierarhia ATP a dezvăluit că i-a spus lui Carlitos ce apreciază la el, iar sextuplul […] The post Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:40
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei # Antena Sport
Românii din străinătate sunt angrenați în meciuri extrem de interesante duminică, fie că este vorba de antrenori sau de jucători. Cristi Chivu și Răzvan Lucescu au derby-uri de disputat la Inter și PAOK, în timp ce stranierii Andrei Rațiu, Dennis Man, Răzvan Marin sau Ionuț Radu au la rândul lor parte de meciuri tari. Primul […] The post Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei appeared first on Antena Sport.
15:20
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Daniel Pancu a fost pentru prima oară pe banca celor de la CFR Cluj, în meciul de la Clinceni cu Unirea Slobozia, dar Pancone nu a avut parte de sprijinul masiv al suporterilor din Gruia. O imagine spectaculoasă a fost surprinsă înaintea meciului din etapa a 16-a, în care CFR Cluj caută prima victorie din […] The post Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
15:00
Benfica a anunţat duminică realegerea lui Rui Costa în funcţia de preşedinte al clubului din Lisabona. Fostul jucător profesionist, format la club în anii ’80, va avea un nou mandat de patru ani, după o campanie electorală marcată de o concurenţă acerbă. Ajuns la conducerea clubului în 2021, fostul jucător format în cadrul clubului din […] The post Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi appeared first on Antena Sport.
