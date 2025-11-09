TSMC, cel mai mare producător de procesoare mobile din lume, a mărit şi va mai mări preţurile chipurilor

22:20

Cea mai aşteptată zi din an se cam apropie de final şi chiar dacă Black Friday 2025 continuă la foarte mulţi comercianţi, cu siguranţă freamătul nu va mai fi la fel de mare ca azi. Deşi am prins şi produse bune pe eMAG, cel mai mândru sunt de biletele de avion pe care le-am luat