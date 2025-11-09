TSMC, cel mai mare producător de procesoare mobile din lume, a mărit şi va mai mări preţurile chipurilor
Gadget.ro, 9 noiembrie 2025 23:10
Majoritatea smartphone-urile de astăzi folosesc procesoare fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), liderul pieţei de profil la nivel global. Foarte probabil în acest moment citeşti acest articol de pe un device cu procesor fabricat de TSMC. Nume importante din lumea tech folosesc semiconductori TSMC, iar aici aş menţiona rapid Apple, Qualcomm, NVIDIA şi AMD. […] The post TSMC, cel mai mare producător de procesoare mobile din lume, a mărit şi va mai mări preţurile chipurilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
• • •
Alte ştiri de Gadget.ro
Acum o oră
23:10
TSMC, cel mai mare producător de procesoare mobile din lume, a mărit şi va mai mări preţurile chipurilor # Gadget.ro
Majoritatea smartphone-urile de astăzi folosesc procesoare fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), liderul pieţei de profil la nivel global. Foarte probabil în acest moment citeşti acest articol de pe un device cu procesor fabricat de TSMC. Nume importante din lumea tech folosesc semiconductori TSMC, iar aici aş menţiona rapid Apple, Qualcomm, NVIDIA şi AMD. […] The post TSMC, cel mai mare producător de procesoare mobile din lume, a mărit şi va mai mări preţurile chipurilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 2 ore
22:30
Un nou experiment făcut pe parcursul a doi ani arată că o încărcare rapidă nu degradează cu mult mai repede bateria decât o încărcare lentă # Gadget.ro
Producători importanţi precum Apple şi Samsung consideră de mulţi ani că o încărcare mai lentă a smartphone-urilor este mai sigură, astfel că, deşi tehnologie există de mult timp, aceştia folosesc în continuare viteze de încărcare de până la 45W. Pe de altă parte, producătorii chinezi mizează de foarte mult timp pe viteze de încărcare la […] The post Un nou experiment făcut pe parcursul a doi ani arată că o încărcare rapidă nu degradează cu mult mai repede bateria decât o încărcare lentă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 4 ore
21:50
Grupul Toyota a lansat o campanie internaţionale de rechemare în service a peste 1 milion de maşini (Toyota, Lexus, Subaru) # Gadget.ro
Pe 30 octombrie 2025, grupul Toyota a lansat o campanie internaţională de rechemare în service a peste 1 milion de maşini. Mai multe modele de maşini echipate cu tehnologia Parking Assist ECU au o defecţiune software, una ce se manifestă sub două forme: Reprezentanţii Toyota investighează de câteva luni această problemă, însă abia recent au […] The post Grupul Toyota a lansat o campanie internaţionale de rechemare în service a peste 1 milion de maşini (Toyota, Lexus, Subaru) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Extraopţiunea tv Orange Internaţional (7 canale tv incluse) este oferită gratuit abonaţilor până pe 6 februarie 2026 # Gadget.ro
Orange a lansat în vara acestui an o nouă extraopţiune tv, una denumită comercial Orange Internaţional. Cele 7 canale tv incluse în extraopţiunea Orange Internaţional sunt: Observaţi că din aceste 7 noi canale tv, 4 sunt disponibile în exclusivitate la Orange. Preţul standard al acestei extraopţiuni este de 11 lei / lună, însă cei de […] The post Extraopţiunea tv Orange Internaţional (7 canale tv incluse) este oferită gratuit abonaţilor până pe 6 februarie 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 24 ore
09:40
TOP 10: Oferte eMAG din 9.11.25 (telefon mobil cu 24 GB RAM și 1 TB stocare sub 5000 lei, televizor LG OLED, model 2025 cu diagonala de 138 cm la preț atractiv, cel mai ieftin aspirator vertical Dyson etc) # Gadget.ro
Am realizat o listă cu 10 oferte eMAG, iar printre ele veți descoperi de la un laptop de gaming cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 4060 la 3699.99 lei și până la un ultraportabil Lenovo cu display OLED la preț de 2699.99 lei. Prețurile sunt valide strict când articolul de față este publicat, ele pot […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 9.11.25 (telefon mobil cu 24 GB RAM și 1 TB stocare sub 5000 lei, televizor LG OLED, model 2025 cu diagonala de 138 cm la preț atractiv, cel mai ieftin aspirator vertical Dyson etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:50
Sunt mai multe produse interesante în catalogul non-food al LIDL ce urmează a fi activ de mâine în magazinele din întreaga țară. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Cameră endoscopică cu display Este recomandată celor ce doresc să repare diferite lucruri prin locuință, iar o cameră de genul permite inspectarea țevilor, conductelor, canalizărilor, dar și în […] The post 5 gadgets de la LIDL (10.11 – 16.11.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ieri
15:50
TOP 10: Mărci auto chinezeşti în România şi vânzările lor în primele 10 luni al anului 2025 (MG are o cotă uriaşă) # Gadget.ro
Cota de piaţă a mărcilor auto chinezeşti creşte constant în Europa, la nivelul primeler trei trimestre din 2025 aceasta fiind de 5.3%. În România situaţia este puţin mai liniştită, însă asta doar pentru că producătorii chinezi au intrat mai târziu în ţara noastră. În primele 10 luni al anului vorbim de o cotă de piaţă […] The post TOP 10: Mărci auto chinezeşti în România şi vânzările lor în primele 10 luni al anului 2025 (MG are o cotă uriaşă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:20
Elon Musk va primi de la Tesla un „pachet salarial” ce ar putea ajunge până la 1 trilion de dolari în următorii 10 ani # Gadget.ro
Acţionarii Tesla au aprobat în acest sfârşit de săptămână o solicitare care la prima vedere sună a nebunie curată. Elon Musk a cerut un „pachet salarial” de până la 1 trilion de dolari şi chiar a ameninţat cu plecarea dacă nu îi este aprobat. Acest „pachet salarial” nu include efectiv un salariu fix, ci acţiuni […] The post Elon Musk va primi de la Tesla un „pachet salarial” ce ar putea ajunge până la 1 trilion de dolari în următorii 10 ani appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Am portat de la Vodafone către DIGI un abonament de televiziune, unul de internet fix şi două de telefonie mobilă (nelimitat) şi plătesc 55 lei / lună în primele 12 luni # Gadget.ro
Vă scriam în luna august despre problemele tehnice pe care le-au avut părinţii mei cu Vodafone şi chiar dacă nu am mai revenit cu un update la acel articol, vreau să vă spun că nici până azi nu le-am rezolvat în totalitate (canalele sportive merg doar când vor ele, deşi au fost făcute sesizări peste […] The post Am portat de la Vodafone către DIGI un abonament de televiziune, unul de internet fix şi două de telefonie mobilă (nelimitat) şi plătesc 55 lei / lună în primele 12 luni appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Situaţia celor de la Volvo este încă una stabilă, însă pentru şi mai multă linişte, oficialii companiei vor să ajungă în cel mai scurt timp la o marjă de profit de minim 8%. La nivelul anului 2024 această marjă de profit a fost de 5.6%, astfel că Volvo a luat decizia ca în perioada imediat […] The post Pentru a spori profitabilitatea, Volvo va folosi mai multe componente produse de Geely appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
De Black Friday 2025 am prins bilete de avion la preţul de 1.99 euro / sens (la voi care este cea mai bună achiziţie la ediţia de anul acesta?) # Gadget.ro
Cea mai aşteptată zi din an se cam apropie de final şi chiar dacă Black Friday 2025 continuă la foarte mulţi comercianţi, cu siguranţă freamătul nu va mai fi la fel de mare ca azi. Deşi am prins şi produse bune pe eMAG, cel mai mândru sunt de biletele de avion pe care le-am luat […] The post De Black Friday 2025 am prins bilete de avion la preţul de 1.99 euro / sens (la voi care este cea mai bună achiziţie la ediţia de anul acesta?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Conform unui nou studiu, maşinile chinezeşti se devalorizează mult mai rapid decât cele europene # Gadget.ro
Nu ştiu dacă această informaţie este chiar o surpriză, însă conform unui nou studiu Ganvam-DAT (un parteneriat între Asociaţia Naţională a Dealerilor Auto din Spania şi organismul auto german Deutsche Automobil Treuhand), maşinile chinezeşti se devalorizează mult mai rapid decât cele europene. Conform acestui studiu: La prima vedere vorbim de o diferenţă destul de mică, […] The post Conform unui nou studiu, maşinile chinezeşti se devalorizează mult mai rapid decât cele europene appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
OnePlus ne surprinde foarte plăcut şi păstrează bateria de 7300 mAh de pe flagship-ul OnePlus 15 şi pe versiunea din Europa / România # Gadget.ro
OnePlus 15 este un flagship ce a fost lansat în China la finalul lunii trecute, iar acest model va fi pariul producătorului chinez în Europa în segmentul premium în prima parte a anului viitor. Versiunea europeană a device-ului va fi lansată în primele zile din 2026, iar aceasta va veni pe canal oficial şi în […] The post OnePlus ne surprinde foarte plăcut şi păstrează bateria de 7300 mAh de pe flagship-ul OnePlus 15 şi pe versiunea din Europa / România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Digi Mobil reintră pe piaţa cartelelor prepay şi lansează pachetele DIGI Naţional (preţurile pleacă de la 2.5 euro / lună) # Gadget.ro
Pe 1 iulie 2023 operatorul telecom Digi Mobil ieşea oficial de pe piaţa cartelelor prepay, compania alegând să aibă o strategie comercială bazată doar pe abonamente. Timpul a decis că această decizie a fost una inspirată, evoluţia Digi Mobil din ultimele trimestre fiind cu adevărat impresionantă. Doar că anul acesta DIGI şi-a luat angajamentul în […] The post Digi Mobil reintră pe piaţa cartelelor prepay şi lansează pachetele DIGI Naţional (preţurile pleacă de la 2.5 euro / lună) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:40
În noiembrie 2023 am văzut la București replica LEGO Technic 1:1 pentru Lamborghini Sian FKP 37, iar la aproape doi ani distanță LEGO România revine cu o nouă replică la scară 1:1. Este vorba de această dată de un monopost Ferrari din Formula 1, care va fi dezvelit pe 8 noiembrie 2025 în Mall Băneasa […] The post LEGO România aduce la București replica din piese LEGO a monopostului Ferrari F1 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Ai cumpărat un laptop sau PC de Black Friday fără sistem de operare preinstalat – află cum poți prinde promoțiile la Windows 11 și Office 2019 sau 2021 # Gadget.ro
GoDeal24 are mai multe promoții reunite generic sub denumirea Black Friday – cel mai mic preț de peste an. Ei comercializează key-uri de activare pentru Windows și Office. Nu aveți nevoie de niciun cod spre a prinde următoarele prețuri: Găsiți și Windows în diferite versiuni după cum urmează: SGO262 aplică o reducere de 62% pentru […] The post Ai cumpărat un laptop sau PC de Black Friday fără sistem de operare preinstalat – află cum poți prinde promoțiile la Windows 11 și Office 2019 sau 2021 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:00
10 telefoane mobile la preț bun de Black Friday 2025 la eMAG: S25 Ultra, Z Flip 7, Honor Magic 7 Pro etc # Gadget.ro
Am făcut o selecție rapidă a 10 telefoane mobile ce au preț bun și sunt încă în stoc la momentul în care redactez acest articol. Sunt produse din categorii diverse ce oferă o experiență de utilizare printre cele mai bune. Acest articol conține linkuri de afiliere, iar comenzile plasate ne pot aduce un comision din […] The post 10 telefoane mobile la preț bun de Black Friday 2025 la eMAG: S25 Ultra, Z Flip 7, Honor Magic 7 Pro etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
06:30
Dacă ești în căutarea unui preț cât mai bun la un televizor, Black Friday este un eveniment de shopping ce acoperă bine acest segment. Bonus este televizorul Samsung cu panel OLED și diagonala de 138 cm ce a fost listat la 3999 lei. 1. Televizor SAMSUNG MiniLED Neo QLED 55QN80F138 cm, Smart, 4K Ultra HD, […] The post Cele mai bune 10 televizoare ca reducere din catalogul eMAG Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
06:20
Sunt mai multe produse aduse la preț redus, iar o selecție de 10 gadgets cu preț de până în 100 lei descoperiți în rândurile următoare. 1. Multifuncțional inkjet color HP Deksket all-in-on – 99 lei, reducere de 50%; 2. Cameră de supraveghere smart TP-Link Tapo C200C – 53.99 lei, reducere de 37%; 3. Periuță de […] The post 10 gadgets cu preț de până în 100 lei din catalogul eMAG Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
6 noiembrie 2025
23:10
ANCOM ne recomandă să acordăm o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare cu ocazia evenimentul de shopping Black Friday 2025 # Gadget.ro
Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping al anului, este în plină desfăşurare, iar ANCOM vine cu câteva precizări chiar foarte utile. Autoritatea ne recomandă să acordăm o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare, precum şi autenticităţii informaţiilor de-a lungul întregului proces de achiziţie online. Iată ce aspecte ar trebui să aibă […] The post ANCOM ne recomandă să acordăm o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare cu ocazia evenimentul de shopping Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
În toamna acestui an Apple a lansat unul dintre cele mai subţiri smartphone-uri din lume, iPhone Air. Acesta are o grosime de doar 5.6 mm şi cântăreşte 165 de grame. Situaţia comercială a acestui smartphone este cât se poate de neclară în acest moment, sursele fiind destul de indecise: unele spun că vânzările sunt decente, […] The post iPhone Air 2 apare într-o primă randare detaliată (cam devreme totuşi pentru aşa ceva) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Am făcut rost de catalogul eMAG de Black Friday 2025 și îl aveți în rândurile următoare. Black Friday 2025 se desfășoară la eMAG pe mâine dis-de-dimineață, iar o suită de oferte ați descoperit pe pagina de ghid. Mai multe oferte le cunoșteați deja de aici. Sursa: Nwradu.ro The post Catalogul eMAG de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Sony pare a testa preţuri dinamice în PlayStation Store (preţuri diferite de la utilizator la utilizator) # Gadget.ro
Sony este lider pe piaţa consolelor, aspect care îi oferă un oarece avantaj concurenţial. Se pare că gigantul japonez face în această perioadă o serie de teste la nivel de preţ, însă fără a transmite vreo informare oficială. Mai mulţi utilizatori au descoperit că Sony practică aşa numitele preţuri dinamice în PlayStation Store. Acestea diferă […] The post Sony pare a testa preţuri dinamice în PlayStation Store (preţuri diferite de la utilizator la utilizator) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:10
Sistem Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H27BE BE3600 – review (rețea pe 2.5 Gbps, Wi-Fi 7 și acoperire de până la 460 metri pătrați) # Gadget.ro
A trecut ceva timp de la ultimul meu review de router sau mesh. Totuși, dispozitivul pe care-l descoperiți în rândurile următoare impresionează atât când îi citezi specificațiile tehnice, cât și în utilizarea de zi cu zi. Am un sistem mesh Mercusys de tip 3-pack din decembrie 2024 și îl folosesc în locuința secundară, de la […] The post Sistem Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H27BE BE3600 – review (rețea pe 2.5 Gbps, Wi-Fi 7 și acoperire de până la 460 metri pătrați) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
În toamna anului trecut Orange YOXO lansa un nou portofoliu de abonamente, unul care a prins foarte bine la români: YOXO CEL MAI IEFTIN a rămas în luna martie cu doar 1 GB internet pe mobil, însă vedeta a fost întotdeauna abonamentul de mijloc, cel cu internet nelimitat la 19 lei / lună. Iată că […] The post Orange YOXO anunţă noi abonamente şi noi planuri tarifare valabile din decembrie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Robot de aspirare cu mop Dreame L40s Pro Ultra – review (Podele curate fără pic de efort din partea ta) # Gadget.ro
Acum câțiva ani roboții de aspirare abia își făceau intrarea pe piață cu funcții ce par azi extrem de limitate, iar asta se întâmplă fiindcă cele mai performante astfel de dispozitive sunt precum niște „uzine” care pot satisface chiar și cele mai exigente cerințe în materie de curățenie smart. Dreame este una dintre companiile care […] The post Robot de aspirare cu mop Dreame L40s Pro Ultra – review (Podele curate fără pic de efort din partea ta) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
Cum s-a pregătit Samsung de Black Friday 2025 în magazinul propriu – lista de produse și reducerile aferente și cum puteți accesa un voucher suplimentar de 15% – 5 tichete din partea Gadget.ro # Gadget.ro
Am testat multe produse de la Samsung în 2025, de la telefoane mobile și televizoare până la aspiratoare verticale, iar printre ele și-a făcut loc și un frigider. Câteva materiale ce vă invit să le parcurgeți: Samsung a alocat mult R&D pe produsele sale, iar AI-ul joacă un rol central. Au o strategie în acest […] The post Cum s-a pregătit Samsung de Black Friday 2025 în magazinul propriu – lista de produse și reducerile aferente și cum puteți accesa un voucher suplimentar de 15% – 5 tichete din partea Gadget.ro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:50
Listă de 4 produse speciale aflate la ofertă de Black Friday 2025 prin eMAG și cum să te pregătești de ziua cu cele mai multe reduceri din an + ora exactă la care va începe cu exemple din anii trecuți # Gadget.ro
eMAG s-a pregătit de Black Friday în ediția 2025, iar detaliile necesare spre a avea parte de o experiență cât mai bună le descoperiți în materialul de față. În primul rând, am primit o listă de produse ce vor avea un preț special pe 7 noiembrie, dis-de-dimineață: Multe alte produse vor fi la cel mai […] The post Listă de 4 produse speciale aflate la ofertă de Black Friday 2025 prin eMAG și cum să te pregătești de ziua cu cele mai multe reduceri din an + ora exactă la care va începe cu exemple din anii trecuți appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:10
Am făcut o selecție de 30 gadgets cu preț de până în 300 lei, iar printre ele veți descoperi diverse produse, de la carduri microSD și memorii USB până la boxe portabile și alte dispozitiv cu utilitate mai mare sau mică în funcție de scenariul de utilizare al fiecăruia. 1. Boxă portabilă Xiaomi de 30W […] The post 30 de gadgets cu preț de până în 300 lei – ep. 12 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:00
Putem spune că eMAG a dat startul catalogului pentru Black Friday 2025. Sunt peste 100 de oferte deja cunoscute și presupun că vor actualiza cu și mai multe în orele următoare, până la varianta extinsă ce va fi în inbox-ul celor abonați din miez de noapte. Catalogul eMAG de Black Friday 2025 inclus în ghidul […] The post Cele mai bune 25 de oferte din catalogul eMAG de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:30
eMAG a actualizat lista de produse incluse în Black Friday 2025: iPhone 15 la 1999 lei, PlayStation 5 la preț redus, televizor OLED Samsung și friteuză Tefal la 199 lei etc # Gadget.ro
eMAG a actualizat lista de produse disponibilă pentru Black Friday 2025 în această dimineață. Am selectat mai multe produse interesante, de la o consolă PS5 și până la…, tigăile Tefal. 1. Consola PlayStation 5 Digital Edition (PS5) Slim, E-Chassis – 1799.99 lei de la 2549.99 lei; 2. Samsung Galaxy A16 cu 4 GB RAM și […] The post eMAG a actualizat lista de produse incluse în Black Friday 2025: iPhone 15 la 1999 lei, PlayStation 5 la preț redus, televizor OLED Samsung și friteuză Tefal la 199 lei etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:00
TOP 10: Cel mai bune friteuze airfryer pe care să le urmărești de Black Friday 2025 la eMAG # Gadget.ro
Cred că friteuzele de tip airfryer sunt un fel de mare descoperire în bucătăriile românilor. Aș face pariu că nu există cameră de cămin fără un air fryer folosit în regim zilnic. Timpul este marea noastră problemă, iar o masă obținută rapid și fără efort așa cum promite o friteuză avansată de tip air fryer […] The post TOP 10: Cel mai bune friteuze airfryer pe care să le urmărești de Black Friday 2025 la eMAG appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:50
Online-Prepay.ro sau cum să îţi încarci cartela preplătită la un curs valutar de peste 9 lei / euro # Gadget.ro
Nu ştiu de unde a apărut această platformă online, Online-Prepay.ro, însă recent aceasta a trimis un comunicat de presă prin care se promovează ca fiind „site-ul oficial dedicat reîncărcării rapide a cartelelor PrePay”. În acelaşi comunicat se menţionează că „platforma oferă servicii sigure, fără comision, disponibile non-stop şi potrivite pentru orice utilizator care doreşte să […] The post Online-Prepay.ro sau cum să îţi încarci cartela preplătită la un curs valutar de peste 9 lei / euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:10
Săptămâna aceasta este una dintre cele mai agitate din an, majoritatea comercianţilor din România promovând sub o formă sau alta ceea ce toţi cunoaştem drept Black Friday 2025. Despre ce a pregătit DIGI am scris deja, însă în articolul de faţă vreau să vă prezint care sunt cele mai noi trei modele de smartphone-uri din […] The post Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu trei noi modele (noiembrie 2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:00
Motorola a lansat oficial două noi smartphone-uri de buget, modelele Motorola Moto G57 şi G57 Power. Cele două telefoane sunt aproape identice, singurele diferenţe notabile fiind date de capacitatea bateriei şi dimensiune. Motorola Moto G57 este echipat cu o baterie de 5200 mAh ce beneficiază de încărcare rapidă pe fir la 30W, iar Motorola Moto […] The post Motorola Moto G57 şi G57 Power – detalii oficiale, imagini şi preţ în Europa appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 noiembrie 2025
23:30
O televiziune regională cu acoperire în 6 judeţe din ţară a rămas fără licenţă, deorece nu a plătit o amendă # Gadget.ro
În urmă cu ceva ani se spunea că televiziunea clasică îşi va pierde din influenţă şi chiar dacă acest lucru pare a se întâmpla, evoluţia este mult mai lentă decât s-a estimat iniţial. În continuare posturile de televiziune merg bine, au audienţă, ba chiar apar periodic şi canale tv locale sau regionale. Sigur că lucrurile […] The post O televiziune regională cu acoperire în 6 judeţe din ţară a rămas fără licenţă, deorece nu a plătit o amendă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Prima mea întâlnire mai serioasă, să o numesc, cu un dispozitiv Garmin a fost cea cu ceasul Venu X1. A urmat prezentarea unei brățări dedicate analizei somnului, anume Sleep Index Monitor, iar acum sunt pregătit să aduc detalii despre ceasul inteligent cu rol de flagship în gama Garmin, anume fenix 8 Pro. L-am purtat și […] The post Smartwatch Garmin fenix 8 Pro – review (Cel mai bun smartwatch Garmin al momentului) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:00
Segmentul smartphone-urilor mid-range este atât de vast, include de la telefoane mobile cu preț de până în 1200 – 1500 lei și până la modele de peste 2500 – 3000 lei. Am ținut cont de raportul preț / specificații, performanțele la nivel de cameră foto și video, dar și de suportul software pe termen lung, […] The post TOP 10: Cele mai bune telefoane mobile mid-range din 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:00
Black Friday 2025 stă să înceapă la cel mai mare retailer online din țara noastră, așa că după câteva articole similare, revin cu unul în care recomand 10 plăci video pe care consider că merită să le urmărești printre promoțiile de pe 7 noiembrie. Veți observa probabil că nu am pus nici măcar o placă […] The post TOP 10: Plăci grafice pe care să le urmărești de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:00
Am încercat să găsesc 10 ceasuri inteligente pe care să le recomand a fi urmărite de Black Friday 2025, iar oferta foarte largă de astfel de dispozitive m-a făcut să împart și acest top în două segmente, așa cum am procedat și atunci când am recomandat 10 căști in-ear wireless. Astfel, primele 5 poziții din […] The post TOP 10: Cele mai bune smartwatch-uri pe care să le urmărești de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:00
TOP 10: Cele mai bune televizoare QLED / Mini LED pe care să le urmărești de Black Friday 2025 # Gadget.ro
Urmărind mai multe discuții de pe unele forumuri sau din anumite comentarii, am observat că sunt destul de mulți care nu și-ar dori un televizor OLED, chiar dacă acesta ar fi propus la același preț cu unul LED, inclusiv la aceleași specificații, să zicem. Argumentele celor care preferă panourile LED se referă la durata de […] The post TOP 10: Cele mai bune televizoare QLED / Mini LED pe care să le urmărești de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:50
Black Friday 2025 la eMAG – LIVE: listă actualizată cu toate ofertele pregătite, catalogul când va fi disponibil și multe altele # Gadget.ro
Acest articol își propune să ofere toate informațiile necesare cu privire la Black Friday 2025 în cadrul celui mai mare magazin online românesc – eMAG. Ei adus Black Friday în România și au menținut rețeta originală, o zi cu promoții speciale. Au setat un trend ce a fost adoptat de întreaga piață de online și […] The post Black Friday 2025 la eMAG – LIVE: listă actualizată cu toate ofertele pregătite, catalogul când va fi disponibil și multe altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:30
Chiar dacă nu avem încă detalii despre ofertele precise care vor fi de Black Friday la eMAG 2025, putem face din timp câteva recomandări de produse pe care credem noi că merită să le urmărești cu ocazia celei mai mari campanii promoționale din an. În articolul de față am realizat un TOP 10 laptopuri de […] The post TOP 10: Laptopuri de gaming pe care să le urmărești de Black Friday la eMAG 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:00
După ce am văzut o selecție de 10 laptopuri de gaming pe care recomandăm să le urmărești la ediția Black Friday 2025 la eMAG, revenim cu un articol similar, de data aceasta pentru oferte la televizoare OLED. În fine, nu știm exact dacă toate modelele de televizoare OLED de mai jos vor intra cumva la […] The post TOP 10: Cele mai bune televizoare OLED pe care să le urmărești de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:00
TOP 10: Cele mai bune căști in-ear wireless pe care să le urmărești de Black Friday 2025 # Gadget.ro
Continuăm seria „TOP 10 recomandări” dedicată celui mai mare eveniment cu reduceri al anului cu articolul despre căști in-ear wireless. Mă refer la acele căști cunoscute și drept TWS – True Wireless Stereo, iar mai departe vom vedea ce astfel de modele pot scoate în față în această perioadă. Fiind o ofertă foarte variată, m-am […] The post TOP 10: Cele mai bune căști in-ear wireless pe care să le urmărești de Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
4 noiembrie 2025
23:30
Vodafone propune o nouă ofertă la portare, abonamentul RED Start cu nelimitat minute şi SMS-uri naţionale şi 75 GB internet mobil la doar 3 euro / lună # Gadget.ro
Operatorii telecom se întrec în oferte care mai de care mai interesante, cele mai atractive fiind cele la portare (este şi normal, toţi vor să atragă abonaţi de la concurenţă). Am găsit recent o nouă ofertă de portare în curtea operatorului roşu, una cu un cost extrem de redus, excelentă pentru cei cu buzunar strâmtorat. […] The post Vodafone propune o nouă ofertă la portare, abonamentul RED Start cu nelimitat minute şi SMS-uri naţionale şi 75 GB internet mobil la doar 3 euro / lună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabilă în perioada 05.11 – 11.11.2025 este o adevărată oază de fericire pentru mine. Am găsit atât de multe gadgets compatibile cu articolul meu, încât pentru prima dată mi-a […] The post 5 gadgets de la Kaufland (05.11 – 11.11.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România (ce face gigantul american în ţara noastră?) # Gadget.ro
Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România, gigantul american deschizând uşile filialei locale în noiembrie 2010. Google are o activitate diversificată în ţara noastră, cei peste 400 de angajaţi desfăşurându-şi activitatea în Bucureşti (un un adevărat centru de inovare, cu echipe dedicate de consultanță în digital advertising, servicii de cercetare și dezvoltare pentru […] The post Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România (ce face gigantul american în ţara noastră?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Piaţa auto de maşini noi din România a rămas pe plus şi în luna octombrie (finalul de an va fi strâns) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România pare că a depăşit şocul din iunie, lună în care statul a suspendat efectiv programul Rabla. Acesta a revenit între timp, însă cu un buget mult mai mic. Vânzările şi-au revenit chiar din iulie, astfel că de atunci avem creşteri consistente lună de lună: Chiar dacă şi în […] The post Piaţa auto de maşini noi din România a rămas pe plus şi în luna octombrie (finalul de an va fi strâns) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Hidroelectrica a depăşit pentru prima dată pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici # Gadget.ro
Hidroelectrica nu este doar cel mai mare producător de energie electrică din România, ci şi cel mai mare furnizor concurenţial individual de curent din ţara noastră. Preţurile mici (în comparaţie cu concurenţa) au atras românii, astfel că Hidroelectrica a devenit rapid liderul pieţei de profil. 2025 a fost un an foarte bun pentru Hidroelectrica, compania […] The post Hidroelectrica a depăşit pentru prima dată pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.