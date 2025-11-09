Test ZF cu Samsung Galaxy Z Fold7. Salt uriaş al Samsung în arena pliabilelor: Z Fold7 a rezolvat cele mai mari probleme ale modelelor anterioare şi a devenit un dispozitiv matur, un campion al productivităţii mobile. Principalul atu: se simte ca un smartpohne obişnuit deşi devine o tabletă cu ecran de 8 inci
Ziarul Financiar, 9 noiembrie 2025 23:15
Samsung pare să fi atins în sfârşit maturitatea deplină în segmentul smartphone-urilor pliabile cu Galaxy Z Fold 7. Noul dispozitiv nu mai este doar o demonstraţie a capabilităţilor tehnologiei sau un produs de nişă pentru entuziaşti, ci un gadget surprinzător de rafinat şi practic, care reuşeşte să combine - cu mai puţine compromisuri ca oricând - avantajele unui telefon premium cu cele ale unei tablete compacte. Este "o adevărată bijuterie tech", un produs care încorporează vizibil feedbackul utilizatorilor şi face un salt considerabil faţă de generaţia anterioară, Z Fold6.
• • •
Business Magazin. Care sunt planurile gigantului american GlobalLogic, care a cumpărat Fortech Cluj şi care în total are 1.100 de IT-işti în 5 centre din ţară, pentru operaţiunile din România? Rodrigo Cofiño, director de strategie în România: Suntem hotărâţi să ne extindem prezenţa aici # Ziarul Financiar
Ministrul rus de externe este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american # Ziarul Financiar
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească personal cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta despre războiul din Ucraina, pe care l-a numit „problema Ucrainei”.
VIDEO. Cât de puternică poate ajunge piaţa transferurilor din România? Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: „Luaţi în calcul Belgia, o ţară de 11–12 milioane de locuitori: profitul din transferurile de jucători, în fiecare an, depăşeşte 200 de milioane de euro. Dacă belgienii pot, de ce să nu putem şi noi?” # Ziarul Financiar
VIDEO. Câtă contabilitate ar trebui să ştie suporterii unei echipe de fotbal? Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu: „Dacă eşti un suporter care se pricepe la fotbal, eşti interesat de o dezvoltare sustenabilă a clubului. Nu îţi doreşti să ai un vârf în acest sezon şi după aceea să ajungi în insolvenţă şi faliment” # Ziarul Financiar
Creditarea de consum a mers încet şi în septembrie, după vacanţa din august. Creşterea taxelor şi dobânzile mari îşi spun cuvântul. Creditele de consum noi în lei nu au reuşit să depăşească 4 mld. lei nici în septembrie # Ziarul Financiar
Creditarea populaţiei a continuat să meargă încet şi în luna septembrie, după vacanţa din august, apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei temperându-se vizibil, astfel că volumul finanţărilor de acest tip nu a reuşit să depăşească pragul de 4 mld. lei, după cum indică datele BNR.
