Asia Express, 9 noiembrie 2025. Karmen Minune, situație dificilă în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău.” Ce s-a întâmplat cu artista

22:30

La așa ceva nu te-ai fi gândit, dar este cât se poate de adevărat. O mondenă de la noi povestește cu lacrimi în ochi cum fiul ei spune ”tată” altor bărbați pe care îi întâlnește pe stradă, pentru că nu are parte de prezența paternă în viața sa. Declarații dureroase, în exclusivitate.