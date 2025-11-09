O asistentă medicală din Vrancea, Luminița Postolache, și-a lansat cea de-a cincea carte de poezii – o poveste despre dor, iubire și puterea de a renaște
Jurnal de Vrancea, 9 noiembrie 2025 23:40
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Vrancea, susține și încurajează pasiunile care dau sens profesiei medicale. Un astfel de exemplu este Luminița Postolache, asistent medical la Policlinica Spitalului Județean din Focșani, care îmbină grija pentru oameni cu arta cuvântului. După 23 de ani dedicați meseriei de asistent medical, Luminița […]
• • •
Acum o oră
23:40
Acum 8 ore
17:30
Acum 12 ore
12:10
ULTIMA ORĂ: Șoferul fugar care s-a răsturnat cu mașina era băut! Ce au transmis polițiștii # Jurnal de Vrancea
În seara de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 22.36, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Calea Moldovei, la intersecția cu strada Măgura, din municipiul Focșani. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un autoturism s-a răsturnat pe partea carosabilă, conducătorul auto […]
Acum 24 ore
08:50
Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Panciu în cooperare cu SVSU Racoasa, intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit (P+M) din comuna Racoasa. Incendiul se manifestă localizat în zona coșului de fum, iar forțele de intervenție acționează pentru limitarea propagării și […]
08:30
1. 4.692.612 de pensionari erau inregistrati în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puțini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,021 miliarde lei în octombrie, iar pensia medie a fost de 2.775 de lei. (Profit.ro) 2. […]
05:40
Incendiu la Secția Cardiologie a Spitalului Județean Focșani! Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat un dezastru # Jurnal de Vrancea
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea a intervenit, în această seară, la Spitalul Județean de Urgență Focșani, după ce un incendiu a fost semnalat la Secția Cardiologie în jurul orei 22.00/ Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, focul a izbucnit la un aparat electric, iar la fața locului au fost trimise […]
05:30
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 7-13 noiembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 07-13 noiembrie 2025: Vineri,7 Noiembrie 14:00 Night of the Zoopocalypse – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, […]
05:30
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea a intervenit în această seară la Spitalul Județean de Urgență Focșani, Secția Cardiologie, după ce a fost semnalat un incendiu produs la un aparat electric. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare […]
05:30
Mașină răsturnată, azi-noapte, în Focșani! Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului! # Jurnal de Vrancea
Accidentul rutier s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică (8 spre 9 noiembrie), în jurul orei 22.30, la intersecția dintre strada Măgura și centura ocolitoare a Focșaniului (zona Onasis). Se pare că șoferul nu a fost găsit la locul evenimentului. Cel mai probabil, acesta a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile […]
05:20
VIDEO! Accident pe strada Măgura din Focșani! Un autoturism s-a răsturnat în intersecție # Jurnal de Vrancea
Comunicatul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea a fost solicitat în această seară, să intervină la un accident rutier produs în municipiul Focșani, pe strada Măgura. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială […]
05:00
30% la tâmplărie PVC și rulouri: Black Friday Nouă Tei – ferestre mari, facturi mici! # Jurnal de Vrancea
Între 10 noiembrie și 1 decembrie, Nouă Tei dă startul celui mai așteptat eveniment al anului: o campanie de Black Friday cu 30% reducere la toate proiectele de tâmplărie PVC și rulouri. Este momentul perfect să-ți transformi locuința într-un spațiu mai confortabil, mai sigur și mai eficient energetic — fără să depășești bugetul. De ce […]
05:00
„Școala incluzivă pregătită pentru fiecare elev”, un proiect dedicat profesorilor și elevilor cu CES # Jurnal de Vrancea
„Școala incluzivă pregătită pentru fiecare elev", un pas care vorbește nu despre cifre sau documente, ci despre copii minunați, despre destine, despre profesori care luptă pentru ca un zâmbet timid să se transforme într-o reușită. Vineri, am participat, cu speranță și emoție, alături de cadrele didactice ale unităților de învățământ din municipiul Focșani și din […]
04:50
Când vorbim despre alergii, ne gândim de obicei la primăvară și la polenul care creează disconfortul clasic: nas care curge, ochi roșii și strănut continuu. Totuși, sezonul rece nu este lipsit de provocări. Iarna petrecem mult timp în spații închise, unde praful, mucegaiul sau părul de animale se acumulează mai ușor și pot declanșa reacții […]
04:40
Tusea poate fi un simptom derutant și adesea îngrijorător, mai ales când copilul tău nu înțelege ce se întâmplă cu organismul său. Este esențial să ai la îndemână câteva metode prin care să-i explici ușor și clar de ce apare tusea și ce măsuri puteți lua împreună pentru a o gestiona eficient. Citește mai departe […]
Ieri
10:20
Ce transmite poliția în legătură cu accidentul de azi-noapte! Tânărul conducea cu viteză prea mare pentru condițiile de drum! # Jurnal de Vrancea
La data de 08 noiembrie 2025, în jurul orei 02:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2D, în afara localității Bolotești. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr de 19 ani, din comuna Vidra, în […]
07:30
Accidentul rutier s-a produs în noaptea de ineri spre sâmbătă, pe șoseaua Vrancei. Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, fiind rănit grav. El a fost extras din mașină de echipa de descarcerare a ISU Vrancea. „Victima, un bărbat de 19 ani, a fost extrasă semiconștientă, prezentând politraumatisme. După acordarea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi simți un impuls spre acţiune şi autoafirmare. Este o zi bună pentru a stabili obiective clare şi a face paşi mici, dar siguri, spre ele. În sfera emoţională, ar putea apărea dorinţa de a fi mai autentic. Ai grijă la energie: echilibrează-te între entuziasm şi odihnă. Taur (20 aprilie […]
14:10
Muzeul Vrancei vă invită la simpozionul „Grigore Al. Ghyka și începutul modernizării instituțiilor românești” # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" din Focșani și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea „Eracle Nicoleanu", organizează marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 11:00, în foyerul Muzeului Vrancei, simpozionul Grigore Al. Ghyka și începutul modernizării instituțiilor românești. Grigore Al. Ghyka, domn al Moldovei între 1849-1853; 1854-1856, a […]
14:10
Serviciul Județean Anticorupție Vrancea, activități de educație anticorupție în cadrul Târgului de carte de la Focșani # Jurnal de Vrancea
În perioada de 06-07 noiembrie 2025, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vrancea au realizat activități de educație pentru promovarea integrității pentru promovarea integrității în cadrul Târgului de carte de la Focșani, în colaborare cu Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu"– Vrancea. Activitățile de educație s-au desfășurat în foaierul Muzeului Viei și […]
14:00
INCREDIBIL La 15 ani a încercat să violeze o femeie de 83 de ani! Adolescentul a intrat în casă cu cagulă și un spray lacrimogen # Jurnal de Vrancea
Un tânăr de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă la viol, violare de domiciliu și distrugere. Fapta s-a petrecut în satul Corbu-Nou, județul Brăila, în dimineața zilei de 26 octombrie, în jurul orei 6.00. Adolescentul, purtând o cagulă și având asupra sa un spray iritant-lacrimogen, ar fi […]
13:50
INCREDIBIL La 15 ani a încercat să violeze o femeie de 83 de ani! El a intrat în casă cu cagulă și un spray lacrimogen # Jurnal de Vrancea
Un tânăr de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă la viol, violare de domiciliu și distrugere. Fapta s-a petrecut în satul Corbu-Nou, județul Brăila, în dimineața zilei de 26 octombrie, în jurul orei 6.00. Adolescentul, purtând o cagulă și având asupra sa un spray iritant-lacrimogen, ar fi […]
13:40
Bazinul Consiliului Județean Vrancea găzduiește în această lună Campionatul Național de Juniori la Polo, competiție ce reunește cei mai talentați tineri sportivi din întreaga țară. Vă invităm la Bazin sâmbătă și duminică, 8 și 9 noiembrie, pentru a urmări din tribune meciurile și a-i încuraja pe micii sportivi din Arad, Brașov și București. Intrarea este […]
13:20
Poliția Locală Focșani în război cu afișajul ilegal! Vinovații, amendați drastic! # Jurnal de Vrancea
În ultimele săptămâni, Poliția Locală a municipiului Focșani a intensificat acțiunile de control pentru combaterea afișajului ilegal în spațiile publice. Tot mai multe persoane au fost surprinse lipind afișe prin care promovează firme de construcții sau alte servicii, fără a deține autorizațiile necesare. Ca urmare a verificărilor zilnice efectuate, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, […]
12:50
Doi bărbați au fost încătușați de polițiști pentru că făceau scandal pe o stradă din Focșani # Jurnal de Vrancea
Astăzi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au intervenit, în urma unei sesizări directe, pentru a gestiona o situație în care doi bărbați se manifestau agitat și recalcitrant pe o stradă din municipiu, existând indicii că s-ar fi putut afla sub influența alcoolului și/sau a unor substanțe psihoactive, aspect ce urmează a fi stabilit în […]
12:30
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, efectuarea, fără drept, […]
12:00
VIDEO DRDP Buzău: „Lucrările înaintează conform proiectului pe Autostrada Moldovei (A7)!” # Jurnal de Vrancea
Lucrările pe Autostrada A7, tronsonul Focșani – Domnești Târg (Lotul 1 Focșani–Bacău), avansează într-un ritm susținut. Pe cei 35,6 kilometri de șantier, una dintre cele mai importante și dificile construcții este pasajul de la km 4+750, care traversează Canalul Siret–Bărăgan și Magistrala CF500 – o lucrare de inginerie impresionantă cu 28×2 deschideri și o lungime […]
11:30
Liceele vor putea testa propriile modele de studiu. Ministerul Educației lansează un program național de inovație școlară # Jurnal de Vrancea
Ministerul Educației a anunțat lansarea unui program național prin care liceele din întreaga țară vor putea propune și testa modele proprii de studiu și „inovații educaționale". Inițiativa marchează un pas important spre descentralizarea sistemului de învățământ preuniversitar, afirmă ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, care spune că își dorește „școli pentru copii, nu pentru birocrație". […]
10:00
Cei peste 12.000 de locuitori din comunele Suraia și Vulturu circulă pe șosele mai bune și mai sigure datorită investițiilor realizate de Consiliul Județean. Președintele Nicușor Halici a mers zilele acestea pe teren, pentru a urmări îndeaproape modul în care se derulează lucrările de modernizare pe DJ 204G, pe sectorul Vulturu (sat Boțârlău) – Suraia […]
09:30
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 252 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru începutul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt
6 noiembrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua te provoacă să-ți gestionezi impulsivitatea. Ai multe de spus, dar tonul face diferența. Spre seară, o discuție sinceră cu o persoană apropiată îți aduce claritate. ♉ Taur Te gândești la stabilitate și la viitorul tău material. E posibil să primești o veste legată de bani sau un proiect nou. În dragoste, e […] Articolul Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, a primit astăzi (6 noiembrie), vizita Excelenței Sale dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România. Vizita oficială a fost inițiată chiar de diplomatul israelian, care a dorit să ajungă la Focșani — oraș cu o semnificație aparte în istoria mișcării sioniste. Aici, în anul 1881, a avut […] Articolul Ambasadorul Israelului la București, E.S. Lior Ben Dor, în vizită la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:30
Cutremur, joi după-amiază, cu epicentrul în Vrancea, la 50 de kilometri de Focșani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 6 noiembrie 2025, la ora 14:54:39 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 80,4 de kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nistorești din județul Vrancea la 53 km V de Focșani, 43 km V de Focșani, 67 km E de Sfântu-Gheorghe, 68 […] Articolul Cutremur, joi după-amiază, cu epicentrul în Vrancea, la 50 de kilometri de Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:20
Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Siguranța oamenilor este prioritară în fața atacurilor urșilor!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat pe Facebook că Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care se modifică legislația privind intervențiile în cazurile de urși periculoși. Potrivit noilor reglementări, comisiile locale de intervenție pot decide pe loc extragerea urșilor aflați în intravilan, fără a mai fi nevoie de aplicarea treptată a măsurilor — […] Articolul Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Siguranța oamenilor este prioritară în fața atacurilor urșilor!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Prefectura Vrancea, în alertă sanitar-veterinară: măsuri stricte pentru prevenirea bolilor la animale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Vrancea a convocat joi, 6 noiembrie 2025, o ședință a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), în cadrul căreia a fost analizat și aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor la animale, în contextul epidemiologic național actual. Decizia vine pe fondul apariției mai multor focare de boli cu impact major […] Articolul Prefectura Vrancea, în alertă sanitar-veterinară: măsuri stricte pentru prevenirea bolilor la animale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Guvernul alocă 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru DGASPC-urile din țară! Cât va primi Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul a decis, în ședința de joi, să aloce aproximativ 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru acoperirea cheltuielilor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) din întreaga țară. Măsura vine pe fondul lipsei de fonduri la nivelul autorităților locale, care nu mai pot susține plata angajaților și alte cheltuieli […] Articolul Guvernul alocă 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru DGASPC-urile din țară! Cât va primi Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Celebrul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, după ce instanța a respins apelul formulat în dosarul în care acesta era acuzat de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același caz, a primit pedeapsă și fratele său, Nando Mocanu. Decizia magistraților vine în urma unui dosar […] Articolul Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Festivalul de Muzică Ușoară Românească „Florentin Delmar” împlinește anul acesta 50 de ani, evenimentul urmând să aibă loc pe 22 și 23 noiembrie, la Sala Balada din Focșani. Sâmbătă, 22 noiembrie, se va desfășura concursul de interpretare dedicat tinerilor artiști, iar duminică, 23 noiembrie, va avea loc Gala Festivalului și premierea câștigătorilor. Așadar, concursul va […] Articolul Festivalul „Florentin Delmar” – 50 de ani de muzică ușoară la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condusă de George Simion, rămâne principalul favorit în intențiile de vot ale românilor, însă pierde din avânt. Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 38% din voturi, în scădere față de lunile anterioare, când depășea constant pragul de 40%. Pe […] Articolul INSCOP: AUR scade sub pragul de 40% pentru prima dată după prezidențiale! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 6 noiembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Emoțiile jucătorilor sunt mari, mai ales după ce, la extragerile de duminică, 2 noiembrie, s-au acordat 28.161 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei. Cel mai mare report al […] Articolul Reporturi consistente la tragerile loto de joi, 6 noiembrie! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Urșii care pătrund în zone locuite și reprezintă un pericol pentru oameni vor putea fi împușcați imediat. Decizia apare într-o ordonanță de urgență care urmează să fie aprobată astăzi de Guvern, la inițiativa Ministerului Mediului. Totodată, documentul introduce și amenzi usturătoare pentru cei care hrănesc urșii în libertate. „Este pentru prima dată când vom avea […] Articolul Guvernul permite împușcarea imediată a urșilor care intră în localități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Consiliul Județean Vrancea predă cele 24 microbuze electrice școlare către localități # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea finalizează proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care au fost achiziționate 24 de microbuze electrice destinate transportului elevilor din mediul rural. Fiecare microbuz are o capacitate de 16+1 locuri. Consiliul Județean a recepționat microbuzele în perioada 8 – 9 octombrie […] Articolul Consiliul Județean Vrancea predă cele 24 microbuze electrice școlare către localități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
ULTIMA ORĂ Pieton lovit mortal cu mașina la Vulturu! Accidentul, provocat de o șoferiță neatentă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 6 noiembrie, în jurul orei 07:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 23, în localitatea Vulturu, în urma căruia un pieton a fost acroșat de un autoturism. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a rezultat […] Articolul ULTIMA ORĂ Pieton lovit mortal cu mașina la Vulturu! Accidentul, provocat de o șoferiță neatentă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Povestea extraordinară a locotenentului vrâncean Claudiu FUSARU, absolvent al Colegiului „Unirea” din Focșani – cel mai tânăr instructor român pe avioane de luptă în SUA # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Tulnici, județul Vrancea, scrie o pagină de istorie pentru aviația militară românească. Tânărul ofițer a devenit cel mai tânăr instructor de zbor pe aeronava T-38 Talon în cadrul prestigiosului program Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), desfășurat în Statele Unite ale Americii, la baza aeriană […] Articolul Povestea extraordinară a locotenentului vrâncean Claudiu FUSARU, absolvent al Colegiului „Unirea” din Focșani – cel mai tânăr instructor român pe avioane de luptă în SUA apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 noiembrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai energie şi dorinţă de a te afirma, însă fii atent(ă) să nu te avânţi în proiecte fără să îţi clarifici detaliile. În iubire, evită discuţiile tensionate — mai bine ascultă decât să răspunzi impulsiv. Financiar, un sfat primit de la cineva cu experienţă îţi poate aduce claritate. ♉ Taur Este o […] Articolul Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CNAIR a confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va fi deschisă circulației secțiunea Ploiești-Buzău a Autostrăzii Moldovei, ultimul tronson necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la București până la Focșani. „Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările […] Articolul De Ziua Națională, focșănenii vor putea merge pe autostradă până la București apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 26 de ani din municipiul Galaţi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-ar fi hărţuit, în ultimele două luni, fosta prietenă, o tânără de 22 de ani din oraşul sibian Avrig, prin intermediul reţelelor sociale şi prin apeluri telefonice. „La data de 4 noiembrie a.c., faţă de […] Articolul Tânăr arestat după ce şi-a hărţuit telefonic şi pe Facebook fosta parteneră apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Veteranul Soare Dediu din Măicănești, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Măicănești a marcat un moment deosebit: centenarul domnului Soare Dediu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Cu această ocazie, primarul comunei Măicănești, Răzvan Pascu, i-a oferit eroului local o Diplomă de Excelență și o medalie, în semn de recunoștință pentru curajul, devotamentul și […] Articolul Veteranul Soare Dediu din Măicănești, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În satul Bolotești, comuna Bolotești, au început lucrările de asfaltare pe trei străzi importante: Primăverii, Trandafirilor și Vasile Țiroiu. Intervenția vine după finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare, un proiect de infrastructură esențial pentru confortul localnicilor. După luni de șantier, în care s-au efectuat săpături pentru amplasarea conductelor, a căminelor și a celorlalte echipamente, străzile […] Articolul Asfalt nou pe mai multe străzi din Bolotești, după lucrările la canalizare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Zi liberă pentru părinți la deschiderea anului școlar – propunere legislativă în dezbatere la Senat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune ca părinții să poată beneficia, la cerere, de o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar. Proiectul aparține unui senator PSD și urmează să fie analizat și votat de Senat și Camera Deputaților, apoi promulgat de Președinte și publicat în Monitorul […] Articolul Zi liberă pentru părinți la deschiderea anului școlar – propunere legislativă în dezbatere la Senat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, în trecere prin Focșani. Care este programul ceremoniilor comemorative # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După 168 de ani, Grigore Alexandru Ghica (1807–1857) – Domnul Moldovei și întemeietorul Jandarmeriei Române – se întoarce pe pământ românesc. Rămășițele sale vor fi aduse din Franța, din localitatea Le Mée-sur-Seine, și vor ajunge în țară pe 7 noiembrie 2025, fiind întâmpinate cu onoruri militare. Ceremoniile comemorative vor avea loc între 7–12 noiembrie, la […] Articolul Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, în trecere prin Focșani. Care este programul ceremoniilor comemorative apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
