VIDEO | Inter - Lazio 2-0. Cristi Chivu e pe val în Serie A
Primasport.ro, 9 noiembrie 2025 23:50
VIDEO | Inter - Lazio 2-0. Cristi Chivu e pe val în Serie A
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
00:10
Atacantul Florian Thauvin, convocat în lotul Franţei în locul lui Randal Kolo Muani
00:10
VIDEO | Celta Vigo - Barcelona 2-4. Ionuţ Radu, protagonist într-un meci epic
Acum 30 minute
23:50
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu cedează în duelul cu Panathinaikos şi pierde şefia în Grecia # Primasport.ro
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu cedează în duelul cu Panathinaikos şi pierde şefia în Grecia
23:50
VIDEO | Inter - Lazio 2-0. Cristi Chivu e pe val în Serie A
Acum o oră
23:30
Marius Măldărăşanu ratează dramatic o victorie mare. ”La omul sărac nici boii nu trag” # Primasport.ro
Marius Măldărăşanu ratează dramatic o victorie mare. ”La omul sărac nici boii nu trag”
23:20
VIDEO EXCLUSIV | ”O să mai angajez”. Gigi Becali anunţă o achiziţie surprinzătoare după remiza cu Hermannstadt # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”O să mai angajez”. Gigi Becali anunţă o achiziţie surprinzătoare după remiza cu Hermannstadt
Acum 2 ore
23:10
David Miculescu, providenţial pentru FCSB. ”E bine măcar că am plecat cu un punct”
23:10
”Am meritat să câştigăm acest meci, sunt multe argumente”. Elias Charalambous, foarte dezamăgit după remiza de la Sibiu # Primasport.ro
”Am meritat să câştigăm acest meci, sunt multe argumente”. Elias Charalambous, foarte dezamăgit după remiza de la Sibiu
23:10
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, iureş la adresa lui Daniel Bîrligea. ”Crede că e pe tarla la el acasă” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, iureş la adresa lui Daniel Bîrligea. ”Crede că e pe tarla la el acasă”
22:30
VIDEO | Hermannstadt - FCSB 3-3. Campioana salvează remiza într-un meci nebun! Politic, decisiv în minutul 90+3 # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB 3-3. Campioana salvează remiza într-un meci nebun! Politic, decisiv în minutul 90+3
Acum 4 ore
22:00
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu egalează # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu egalează
21:50
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu face ”dubla”
21:40
VIDEO | AS Roma - Udinese 2-0. Răzvan Sava a fost rezervă la învinşi
21:00
Lando Norris a câştigat Grand Prix-ul Braziliei. Revenire spectaculoasă pentru Max Verstappen # Primasport.ro
Lando Norris a câştigat Grand Prix-ul Braziliei. Revenire spectaculoasă pentru Max Verstappen
21:00
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu egalează! # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu egalează!
20:50
Manchester City, succes categoric în derby-ul cu Liverpool, la meciul cu numărul 1000 pentru Guardiola # Primasport.ro
Manchester City, succes categoric în derby-ul cu Liverpool, la meciul cu numărul 1000 pentru Guardiola
20:40
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Thiam deschide scorul rapid # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Thiam deschide scorul rapid
20:30
VIDEO | Mirel Rădoi, foarte iritat la flash-interviu. ”Nu înţeleg întrebările astea retorice” # Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi, foarte iritat la flash-interviu. ”Nu înţeleg întrebările astea retorice”
20:30
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
20:10
VIDEO | ”Este o bucurie normală, moderată”. Adrian Mihalcea produce surpriza, dar nu jubilează # Primasport.ro
VIDEO | ”Este o bucurie normală, moderată”. Adrian Mihalcea produce surpriza, dar nu jubilează
20:00
Echipa masculină a României, medalie de argint la Cupa Mondială de sabie
19:50
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Andrei Raţiu i-a oprit magistral pe ”galactici” # Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Andrei Raţiu i-a oprit magistral pe ”galactici”
19:30
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Oltenii plătesc tribut unui picaj inexplicabil în repriza a doua # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Oltenii plătesc tribut unui picaj inexplicabil în repriza a doua
19:20
Surpriză uriaşă la FCSB! Un om de bază nu e nici măcar rezervă cu Hermannstadt
19:20
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache profită de gafa portarului # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache profită de gafa portarului
19:10
Rapid Bucureşti, eşec cu HSG Bensheim/Auerbach Flames, în turul 3 al European League # Primasport.ro
Rapid Bucureşti, eşec cu HSG Bensheim/Auerbach Flames, în turul 3 al European League
18:50
Napoli cedează cu Bologna şi pierde şefia în Serie A
18:40
VIDEO | Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 36-32. Încă o victorie mare în Liga Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 36-32. Încă o victorie mare în Liga Campionilor
18:20
În vizită oficială în Statele Unite, preşedintele sirian a jucat baschet cu militari americani # Primasport.ro
În vizită oficială în Statele Unite, preşedintele sirian a jucat baschet cu militari americani
Acum 8 ore
18:10
VIDEO | Întâlnire specială între Virgil Ghiţă şi Cleopatra Stratan, interpreta melodiei cu numele jucătorului naţionalei # Primasport.ro
VIDEO | Întâlnire specială între Virgil Ghiţă şi Cleopatra Stratan, interpreta melodiei cu numele jucătorului naţionalei
18:10
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Romanchuk, din nou providenţial # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Romanchuk, din nou providenţial
18:00
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Luca Mihai deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Luca Mihai deschide scorul
17:50
VIDEO | Carlos Alcaraz l-a învins pe Alex de Minaur în minim de seturi la Turneul Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Carlos Alcaraz l-a învins pe Alex de Minaur în minim de seturi la Turneul Campionilor
17:50
Jean Vlădoiu s-a supărat pe cei de la CFR Cluj. ”Nu credeam că o să ajung să spun asta” # Primasport.ro
Jean Vlădoiu s-a supărat pe cei de la CFR Cluj. ”Nu credeam că o să ajung să spun asta”
17:40
Maroc, victorie uluitoare cu Noua Caledonie la CM U17. Africanii aveau deja 7-0 la pauză # Primasport.ro
Maroc, victorie uluitoare cu Noua Caledonie la CM U17. Africanii aveau deja 7-0 la pauză
17:40
Olandezul Max Verstappen va pleca de la standuri la Grand Prix-ul Braziliei
17:30
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
”Era timpul să câştigăm un meci”. Veteranul Mario Camora speră că s-a depăşit pasa proastă # Primasport.ro
”Era timpul să câştigăm un meci”. Veteranul Mario Camora speră că s-a depăşit pasa proastă
17:00
VIDEO | Louis Munteanu, replică după ce Gigi Becali l-a făcut obraznic. ”Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” # Primasport.ro
VIDEO | Louis Munteanu, replică după ce Gigi Becali l-a făcut obraznic. ”Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?”
16:50
Rui Costa, reales pentru un nou mandat în funcţia de preşedinte al clubului Benfica
16:30
VIDEO | Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Era Daniel Pancu începe promiţător
Acum 12 ore
16:10
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP. Aprilia se impune pentru prima dată în 3 curse stagionale # Primasport.ro
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP. Aprilia se impune pentru prima dată în 3 curse stagionale
16:00
Scenariu ireal în Maroc! Fundaşul Youssef Kajai a intrat în poartă şi a apărat un penalty, după ce cei doi portari ai echipei Union Touarga au fost eliminaţi # Primasport.ro
Scenariu ireal în Maroc! Fundaşul Youssef Kajai a intrat în poartă şi a apărat un penalty, după ce cei doi portari ai echipei Union Touarga au fost eliminaţi
16:00
Estonul Ott Tanak va părăsi echipa Hyundai şi nu va mai concura cu normă întreagă în WRC # Primasport.ro
Estonul Ott Tanak va părăsi echipa Hyundai şi nu va mai concura cu normă întreagă în WRC
15:30
Simona Halep a fost la concertul susţinut de Loredana la Sala Palatului. Mesajul artistei pentru marea campioană # Primasport.ro
Simona Halep a fost la concertul susţinut de Loredana la Sala Palatului. Mesajul artistei pentru marea campioană
15:30
VIDEO | Unirea Slobozia – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Cordea # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Cordea
15:20
Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger # Primasport.ro
Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger
15:00
Sebastien Ogier câştigă în Japonia şi se apropie la 3 puncte de Elfyn Evans în clasamentul general al WRC # Primasport.ro
Sebastien Ogier câştigă în Japonia şi se apropie la 3 puncte de Elfyn Evans în clasamentul general al WRC
14:50
Reacţia conducerii lui Dinamo n-a întârziat să apară după declaraţia lui Robert Ilyes: „Fudulia e contagioasă în zona aia. Aerul de Liga 1 a schimbat percepţiile unora” # Primasport.ro
Reacţia conducerii lui Dinamo n-a întârziat să apară după declaraţia lui Robert Ilyes: „Fudulia e contagioasă în zona aia. Aerul de Liga 1 a schimbat percepţiile unora”
14:50
Cum arată formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Bîrligea e doar rezervă # Primasport.ro
Cum arată formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Bîrligea e doar rezervă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.