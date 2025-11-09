„Echipa nu joacă nimic” Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis”
Golazo.ro, 9 noiembrie 2025 23:50
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre restul de sezon dar și despre schimbările făcute la meciul cu Hermannstadt.
• • •
Acum 5 minute
00:10
Alegerea lui Daniel Ghiță Fostul kickboxer și deputat PSD strânge semnături pentru un candidat la Primăria Capitalei: „Nu m-a dezamăgit niciodată” # Golazo.ro
Daniel Ghiță (44 de ani), fostul kickboxer român, și-a declarat susținerea față de Anca Alexandrescu, candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie.
Acum 15 minute
00:00
Man continuă forma bună Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a reușit o nouă evoluție bună în Olanda, la PSV Eindhoven.
00:00
Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli # Golazo.ro
Inter Milano - Lazio 2-0. „Nerazzurrii” au obținut a treia victorie consecutivă în Serie A.
Acum 30 minute
23:50
„Echipa nu joacă nimic” Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre restul de sezon dar și despre schimbările făcute la meciul cu Hermannstadt.
Acum o oră
23:30
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, l-a criticat dur pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
23:30
Unde s-a produs eroarea la FCSB David Miculescu, după remiza de la Sibiu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul” + Radunovic: „Nu putem să avem pretenții” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. David Miculescu (24 de ani) a analizat partida de la Sibiu.
Acum 2 ore
23:10
„Nu există scuze!” Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „Pentru voi a fost o seară reușită” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Elias Charalambous (44 de ani) a oferit primele reacții după meciul incredibil de la Sibiu.
23:00
Haos regizat din fotoliu Cum a fost sabotată FCSB în 15 minute: Gigi Becali a creionat dezastrul! # Golazo.ro
În doar 15 minute, FCSB a reușit performanța de a se autodistruge tactic, dintr-un meci controlat ajungând la un egal chinuit, 3-3, cu Hermannstadt.
22:40
Bîrligea, eliminat și certat Atacantul de la FCSB a primit două „galbene” în doar două minute + Tănase, reproșuri pentru atacant # Golazo.ro
FCSB - HERMANNSTADT. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost eliminat pentru două cartonașe galbene luate în mai puțin de 5 minute.
Acum 4 ore
21:50
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a făcut o postare pe rețelele de socializare, la o zi după 4-0 cu Csikszereda.
21:50
Rapid se întărește Costel Gâlcă s-ar putea baza pe încă un jucător, după pauza competițională # Golazo.ro
Cristian Ignat (22 de ani) ar putea reveni în lotul celor de la Rapid după pauza internațională.
21:10
Spectacol total la Sibiu! Scenografie superbă și atmosferă încinsă la aniversarea de 10 ani a clubului Hermannstadt # Golazo.ro
Peste 8.000 de fani au creat o atmosferă deosebită la meciul dintre Hermannstadt și FCSB, transformat într-o adevărată sărbătoare dedicată celor 10 ani de existență ai clubului sibian.
21:00
Clipe emoționante Moment de reculegere pentru Ienei și Zamfir » Jucătorii campioanei, omagiu special pentru marele antrenor # Golazo.ro
Partida dintre Hermannstadt și FCSB a debutat într-o atmosferă încărcată de emoție.
20:50
Strategia lui Mihalcea Cum a obținut UTA Arad victoria de la Craiova: „Organizare defensivă dusă la sacrificu” » Ce spune despre șansele la play-off # Golazo.ro
U Craiova - UTA Arad 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a tras primele concluzii după victoria echipei sale pe „Ion Oblemenco”.
20:40
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion # Golazo.ro
U CRAIOVA - UTA ARAD. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat evoluția echipei sale după înfrângerea cu formația antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani).
20:30
Bistrița - Dortmund 36-32 A cincea victorie pentru formația lui Carlos Viver în EHF Champions League. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Gloria Bistrița - Borussia Dortmund 36-32. Victorie importantă pentru formația lui Carlos Viver.
20:30
City îi suflă în ceafă lui Arsenal „Cormoranii” își continuă prăbușirea! Eșec fără drept de apel în derby-ul de pe Etihad # Golazo.ro
Manchester City - Liverpool 3-0. „Cetățenii” s-au impus categoric în derby-ul rundei #11 din Premier League și au urcat la doar 4 puncte în spatele liderului Arsenal.
Acum 6 ore
19:40
„Rațiu l-a secat pe Vinicius” Gesturile făcute de fundașul naționalei după ce a blocat vedeta Realului: „Bestial, l-a făcut nevăzut!” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, scor 0-0, meci din etapa #12 din La Liga.
19:30
Târnovanu, out cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot # Golazo.ro
FCSB caută punctele la Sibiu fără unul dintre oamenii de bază ai echipei, Ștefan Târnovanu
19:10
„Discutam despre Dobre, dar n-am mai insistat” Andrei Nicolescu, impresionat de evoluția unui jucător de la Dinamo, preferat vedetei de la Rapid # Golazo.ro
Președintele „alb-roșiilor” a rememorat momentul transferului spaniolului, care în sfârșit a reușit să se impună în formația lui Kopic.
18:50
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie! # Golazo.ro
Maroc U17 a obținut un succes istoric, 16-0 cu Noua Caledonia, la Campionatul Mondial U17.
18:40
Pancu, exasperat de Munteanu Antrenorul lui CFR Cluj, criză de nervi pe bancă după ce a văzut ce-a făcut Louis # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - CFR CLUJ 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a avut o reacție nervoasă în timpul partidei de la Clinceni, după o ratare monumentală a lui Louis Munteanu (23 de ani).
18:30
Tensiuni după Slobozia - CFR Cluj Conflict izbucnit în parcare: „Cine ești, mă, tu, să nu plec?” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ion Marin, observator LPF, a fost implicat într-un scandal la finalul partidei de la Clinceni.
Acum 8 ore
18:00
Scandal imens Conducătorul echipei lui Denis Drăguș, reținut pentru trucare de meciuri + un arbitru a pariat de 18.227 de ori # Golazo.ro
Murat Ozkaya (54 de ani), președintele lui Eyupspor, echipa la care evoluează Denis Drăguș (26 de ani), a fost trimis în judecată după ce ar fi influențat rezultatul unui meci.
17:40
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?” # Golazo.ro
Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii au obținut o victorie la limită în deplasarea din prima etapă a returului din sezonul regulat.
17:20
„Trebuie să investim în România!” Mario Camora, despre golul controversat marcat de CFR Cluj: „Infrastructura în stadioane este...” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul clujenilor, a vorbit despre golul controversat marcat. La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.
17:20
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!” # Golazo.ro
Situație neobișnuită la meciul Unirea Slobozia - CFR Cluj, disputat pe stadionul din Clinceni. La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.
17:10
O zi din viața Anei Barbosu VIDEO. Campioana europeană le arată fanilor ce face la faimoasa universitate Stanford din SUA # Golazo.ro
Gimnasta Ana Maria Barbosu (19 ani), campioană europeană la sol, a prezentat pe rețelele de socializare cum decurge o zi din viața ei din SUA.
16:50
Verstappenîși ia adio de la titlu Olandezul, furios după rezultatul dezastruos din calificările din Brazilia: „Pot să uit de el” » Pleacă de pe linia boxelor! # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, a declarat că își poate lua gândul de la titlul mondial după ce a fost eliminat în prima sesiune a calificărilor pentru Marele Premiu al Braziliei.
Acum 12 ore
16:00
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație # Golazo.ro
Oțelul Galați a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade de mercato.
15:50
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), Daniel Bîrligea (25 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani) au vorbit despre partida cu Hermannstadt. Meciul din etapa #16 a Ligii 1 este cea de-a patra deplasare consecutivă a roș-albaștrilor.
14:50
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, după acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant” # Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. Imediat după meci, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul și a lansat acuzații la adresa „câinilor”.
14:40
Scandal uriaș în Norvegia Un jucător de națională a recunoscut că a distribuit materiale explicite cu minori: „L-am trimis fără să stau pe gânduri” # Golazo.ro
Andreas Schjelderup (21 de ani), component al naționalei Norvegiei, a anunțat că este pus sub acuzare. În urmă cu doi ani, pe când avea 19 ani, fotbalistul de la Benfica a redistribuit un videoclip cu conținut ilegal.
14:20
Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus # Golazo.ro
Gabriel Bortoleto, pilot la Kick Sauber, a suferit un accident grav sâmbătă, la Marele Premiu al Braziliei.
13:40
Messi scrie istorie VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar # Golazo.ro
Inter Miami - Nashville 4-0. Lionel Messi a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în meciul de duminică dimineața.
13:10
Hermannstadt - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1 » Ambele echipe au nevoie de victorie ca de aer # Golazo.ro
Hermannstadt va juca împotriva celor de la FCSB, astăzi, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
„Mai mult nu pot să fac” Alex Pașcanu a reacționat după ce nu a fost convocat la națională pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Rapid - FC Argeș 2-0. Alexandru Pașcanu, fundașul giuleștenilor, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională pentru meciurile din luna noiembrie.
12:10
Novak Djokovic se retrage Motivul pentru care sârbul nu va participa la Turneul Campionilor » Cine îi va lua locul # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #18 ATP) nu va putea participa la Turneul Campionilor. Tenismenul s-a accidentat și un alt sportiv îi va lua în competiția care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, pe Inalpi Arena.
12:00
Gol imposibil în Bundesliga! FOTO+VIDEO. Luis Diaz a înscris un gol dintr-un unghi șocant » Colegii de la Bayern și-au pus mâinile în cap # Golazo.ro
Union Berlin - Bayern Munchen 2-2. Luis Diaz, jucătorul oaspeților, a marcat un gol dintr-un unghi aproape imposibil.
11:50
Noi detalii despre Ionuț Radu Ce se întâmplă cu portarul român înainte de meciul cu Barcelona # Golazo.ro
Ionuț Radu (27 de ani) a fost inclus de tehnicianul Claudio Giraldez (37 de ani) în lotul de 24 de jucători convocați pentru partida dintre Celta Vigo și FC Barcelona. Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă și nu a putut juca echipa în Europa League, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie.
11:30
Scandal la Turneul Campioanelor VIDEO. Elena Rybakina a câștigat competiția, apoi a refuzat să se pozeze cu șefa WTA » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) a refuzat să se pozeze cu Portia Archer, șefa WTA, după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor.
Acum 24 ore
10:40
Ianis Hagi i-a cucerit pe turci „Așchia nu sare departe de trunchi!” » Prima reacție după golul fabulos cu Trabzonspor # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit după golul superb marcat în prima ligă a Turciei. Hagi a înscris golul egalizator din meciul Trabzonspor - Alanyaspor 1-1.
10:30
Sportivele care o inspiră pe Halep VIDEO. Fostul lider WTA a remarcat două jucătoare la Turneul Campioanelor: „E ceva uimitor!” # Golazo.ro
Prezentă la Turneul Campioanelor care s-a încheiat sâmbătă, Simona Halep a menționat care sunt cele două jucătoare care o inspiră în acest moment.
10:00
O nouă plecare de la CFR Și-a reziliat contractul după 12 ani! Rămânerea lui, una dintre condițiile puse de Iuliu Mureșan pentru a reveni # Golazo.ro
Răzvan Zamfir, șeful departamentului de scouting de la CFR Cluj, și-a reziliat contractul sâmbătă cu formația din Gruia.
10:00
„Nu vezi des un astfel de jucător” Jucătorul remarcat de analiști după Rapid - FC Argeș: „E excepțional!” # Golazo.ro
Rapid - FC Argeș 2-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fostul jucător al giuleștenilor, a comparat-o pe Rapid cu un „atlet de cursă lungă”.
09:40
Criză adâncită la FCU Craiova A pierdut procesul de la FIFA. Adrian Mititelu trebuie să plătească zeci de mii de euro # Golazo.ro
Exclusă din competiții și intrată în concordat preventiv din cauza problemelor financiare, FCU Craiova a mai primit o notă de plată consistentă.
09:10
„Toți vorbim maghiară” Fotbalistul lui Csikszereda, comentarii despre România în presa din Ungaria: „Nu suntem cel mai bine tratați” # Golazo.ro
Marton Eppel (34 de ani), atacantul lui Csikszereda, a vorbit pentru presa din Ungaria despre experiențele de care are parte în România.
Ieri
00:00
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre # Golazo.ro
RAPID - FC ARGEȘ 2-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a comentat cele întâmplate.
8 noiembrie 2025
23:50
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională # Golazo.ro
Alexandru Dobre, atacant la Rapid, a comentat victoria obținută în etapa #16 a Ligii 1, 2-0 cu FC Argeș. Atacantul susține că prestația sa modestă din remiza cu Universitatea Craiova, 2-2 în etapa precedent, l-a motivat.
23:00
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen” # Golazo.ro
RAPID - FC ARGEȘ. Alexandru Pașcanu (27 de ani) a marcat un gol fabulos în partida de pe Giulești.
