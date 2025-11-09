Horoscop zilnic: 10 noiembrie

04:40

De peste 4 ani, o structură invazivă și cenușie stă nefolosită în Parcului Circului. A fost WC public. Și trebuia să devină terasă. Dar a rămas o construcție fără rost, într-o zonă în care e nevoie de mai mult spațiu verde, nu de noi construcții. Află cum s-a ajuns aici, de ce contează și ce … The post De 4 ani, o clădire goală se ridică în Parcul Circului. De ce e nefolosită și de ce să fim cu ochii pe ea appeared first on spotmedia.ro.