Exclusiv. Peste 20 de ani de impostură: Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat. Acuzații de hărțuire sexuală în cabinet
PressOne.ro, 10 noiembrie 2025 00:40
<img src="https://img.pressone.ro/3wMxfgm7OCuEcJPS_7Igig2y-f8=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F11%2F09225415%2Fcover_cristian-andrei-si-canapeaua-lui.jpg"><p>De peste 20 de ani, doctorul Cristian Andrei, mediatizat drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România, primește bani pentru ședințe de psihoterapie, cu toate că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Între timp, mai multe cliente îl acuză de hărțuire sexuală. </p>
• • •
Acum o oră
00:40
De peste 20 de ani, doctorul Cristian Andrei, mediatizat drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România, primește bani pentru ședințe de psihoterapie, cu toate că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Între timp, mai multe cliente îl acuză de hărțuire sexuală.
Acum 6 ore
19:50
Trei ore. De trei ore tânărul proaspăt student la Litere stă pe o bancă din lemn de la capătul unui hol lung și întunecat. A fost adus aici val-vârtej la ora 6 dimineața direct din pat, cu mașina Miliției. Parcă de o veșnicie așteaptă să fie chemat. Așteptarea face parte din joc. Jocul Fricii cu F mare.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
INTERVIU. Desființarea Institutului Național al Patrimoniului poate arunca România înapoi în epoca distrugerilor masive. În spatele deciziei stă dorința de control politic în domeniu # PressOne.ro
Ministerul Culturii și-a anunțat oficial intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului. Experții consultați de PressOne atrag atenția că în spatele deciziei stă o dorință de control politic asupra patrimoniului.
16:40
16:40
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene (P) # PressOne.ro
ondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor
15:10
Pe 15 noiembrie, la Aula Politehnicii din București, va avea loc cea de-a șasea ediție a spectacolului de povești despre curaj, implicare și dreptate numit „Oamenii Dreptății”.
15:10
Influența Securității comuniste în istoria României și după 1989 - Andrei Ursu la Colecționarul de Istorie # PressOne.ro
A dispărut Securitatea ceaușistă odată cu căderea regimului comunist? Sau această structură criminală a supraviețuit revoluției, preluând începând cu 1990 controlul asupra statului român?
6 noiembrie 2025
17:20
O Românie a binelui și a sustenabilității punct cu punct: patru povești despre comunități transformate de parteneriate puternice (P) # PressOne.ro
Patru proiecte naționale, dezvoltate prin #DupăNoi, platforma de impact social și sustenabilitate a sistemului Coca-Cola în România — Harta Reciclării, Ziua Bună pe Via Transilvanica, Campusul Preuniversitar Profesional Dual BookLand, La TINEri este Puterea —, contribuie la o Românie despre care nu suntem obișnuiți să citim: mai unită și mai sustenabilă, un loc unde oamenii au grijă de natură și drag de comunitățile lor.
15:10
Smart Diesel Reloaded. Clujul folosește autobuze vechi de 30 de ani, deși transportul public trebuia să devină complet electric din 2026 # PressOne.ro
Compania de Transport Public Cluj-Napoca continuă să deservească unele din cele mai lungi rute metropolitane cu autobuze Renault R312, printre cele mai vechi și mai poluante din flota sa.
5 noiembrie 2025
15:50
Am testat cât de eficiente sunt câteva dintre aplicațiile menite să ofere siguranță femeilor. În ce măsură te pot ajuta cu adevărat în cazul unei urgențe?
13:40
România cu cip. De ce digitalizarea instituțiilor rămâne o provocare uriașă pentru un stat obsedat de ștampile. „Între ministere ar trebui să alerge baze de date, nu oameni cu dosare” # PressOne.ro
Până acum, au fost emise peste 780.000 de noi cărți de identitate. Doar că niciunul dintre acestea nu pot fi folosite pe teritoriul României, după mai bine de 7 luni de la inițierea proiectului.
4 noiembrie 2025
15:20
O firmă controlată pe rând de familia, prietenii și colaboratorii unui secretar de stat din Ministerul Mediului primește aproape 11 milioane de lei, bani europeni, pentru a împăduri un teren primit în concesiune tot de la statul român # PressOne.ro
O firmă înființată de socrii secretarului de stat Alexandru Avram a primit aproape 11 milioane de lei prin PNRR pentru a împăduri un teren concesionat de la stat. Ulterior, firma a ajuns pe mâinile mamei, prietenilor, respectiv colaboratorilor din mediul academic.
13:30
Drama socială din spatele tragediei de la Roma: de ce muncesc românii când ar fi trebuit să iasă deja la pensie # PressOne.ro
Pe scurt, o combinație letală de scădere demografică, automatizare, robotizare și digitalizare duce la scăderea populației active care poate fi taxată ca să fie plătite toate beneficiile sociale pe care le-am luat de la sine înțeles în ultimii 60 de ani. Iar panta se va înclina tot mai mult după 2040 încolo.
3 noiembrie 2025
21:40
„Direcția Morții” de la Codlea: Mii de câini eutanasiați pe bani publici sub comanda unui veterinar sancționat pentru cruzime # PressOne.ro
19 primării din județul Brașov plătesc anual peste două milioane de lei din bugetul local unui adăpost privat de câini din Codlea care umflă cheltuielile, în vreme ce mii de animale sunt eutanasiate sau mor de foame. Clinica veterinară care se ocupă de câinii din adăpost este a președintelui asociației, un medic veterinar sancționat în trecut pentru numărul mare de animale ucise și pentru substanțele periculoase folosite.
16:50
Spotmedia.ro. Proiectul care a deraiat pe Pârtia Nouă din Sinaia: de ce nu s-a mai inaugurat sania de vară # PressOne.ro
Sania de vară pe care Transport Urban Sinaia (TUS) a promis că o va deschide în sezonul cald 2025 n-a fost inaugurată nici până astăzi. Și nici nu e foarte clar când se va întâmpla asta.
15:30
PressOne a împlinit un deceniu de existență. Ca să putem face jurnalism independent și peste 10 ani, avem nevoie de 10.000 de oameni care cred în el. Iată ce promitem fiecăruia dintre cei care ne vor sprijini.
2 noiembrie 2025
20:00
CAZUL ȚONE. UNAP constată plagiatul și îl sancționează. Academia de Poliție recunoaște frauda, însă refuză să ia măsuri # PressOne.ro
Comisiile de etică de la UNAP și Academia de Poliție au confirmat dezvăluirile PressOne, care a demonstrat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv în ambele teze de doctorat susținute în 2011;
31 octombrie 2025
13:50
Regimul comunist românesc era extrem de mofturos. Orice derapaj, orice abatere de la normă era imediat sancționată, iar autorul pus la colț. Vorbim, de fapt, despre un sistem concentraționar obsedat de control. Dar uneori, rareori, fotografii mai „ieșeau în decor”.
30 octombrie 2025
20:30
Interviu. Pavlo Matiușa, scriitor ucrainean, despre scrisul în timpul războiului: Când războiul se va sfârși, ne vom întoarce la complexitate. Dar acum e ca atunci când tratezi o rană - dacă sângerează, pui garoul # PressOne.ro
Ce face un scriitor pe front? Cum se transformă și literatura într-un câmp de luptă pe timp de război? Ce face propaganda? Cum abordăm oboseala publicului față de tema războiului? Am încercat să răspundem cu Pablo la aceste întrebări și la multe altele.
12:00
Măsurile de prevenire a cancerului de sân, promovate o lună. În restul anului, ministerul se bazează pe postări pe Facebook și prezența la emisiuni de televiziune # PressOne.ro
PressOne a întrebat Ministerul Sănătății cum a promovat până acum accesul femeilor din România la controale și mamografii gratuite, în cadrul programelor pilot de screening pentru cancerul de sân, dar și cum plănuiește să facă vizibil programul național de prevenție.
29 octombrie 2025
18:30
INTERVIU. Dan Perciun, ministrul educației din Republica Moldova: „România trebuie să acționeze mai prompt atunci când vorbim de propaganda rusă” # PressOne.ro
Examenele de bacalaureat din Moldova sunt deja destul de apropiate de cele din România. Eu cred că un elev din România ar putea da bacul în Moldova și invers. Dar să vorbim despre un bacalaureat comun este încă devreme, spune la PressOne ministrul Educației , Dan Perciun.
14:00
De la discuții cu 40 de miniștri la #SpitalulSperanței. INTERVIU cu Mirela Nemțanu, director HOSPICE Casa Speranței # PressOne.ro
În România, mai bine de 550 de copii cu boli incurabile „se luptă pentru un singur pat” de spital. În acest context, HOSPICE Casa Speranței a început construcția primului spital din România dedicat exclusiv paliației pediatrice: 10 paturi în plus, o echipă de 70 de specialiști și peste 200 de copii internați pe an, într-un ecosistem care include ambulatoriu și îngrijire la domiciliu.
28 octombrie 2025
22:30
Interviu. Cristian Mungiu: Fiecare familie ar trebui să aibă o istorie personală scrisă undeva. Am avea, ca nație, o istorie mult mai bogată # PressOne.ro
Cunoscut pentru filme precum 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (pentru care a câștigat Palme d’Or), După dealuri, Amintiri din Epoca de Aur, RMN, Bacalaureat sau, recent, Jaful Secolului (ca scenarist), Cristian Mungiu apare acum și în ipostaza de scriitor. În volumul Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeană, el evocă viața bunicii sale, pe baza însemnărilor făcute în timpul discuțiilor cu aceasta - despre copilăria în Basarabia, despre război și despre stabilirea la Iași.
17:50
Colaborarea internațională de succes va trebui să aibă securitatea economică în codul său ADN. Departe de a fi o admitere a slăbiciunii sistemului internațional, va ajunge să fie văzută ca o măsură a forței sale.
16:30
27 octombrie 2025
22:10
INTERVIU VIDEO. Selly, despre asocierea cu păcănelele la „Beach, Please!”, unde participă zeci de mii de minori: „A fost o colaborare punctuală. În viitor ne vom concentra pe alte parteneriate” # PressOne.ro
PressOne lansează o serie de interviuri cu persoane publice care influențează puternic societatea românească actuală. Numit pentru a doua oară la rând cea mai urmărită personalitate publică din România, Selly a venit la PressOne pentru o discuție despre relația dintre influenceri și presă, dar și despre relația unui festival la care 20% dintre participanți sunt minori cu sponsorizările de la companii de jocuri de noroc.
26 octombrie 2025
19:30
VIDEO. „Ești mămică, unde sunt copiii când cânți?”. Interviu cu pianista Alexandra Silocea # PressOne.ro
Am stat de vorbă cu painista Alexandra Silocea despre parcursul ei, succes și eșec, dar și despre stereotipurile de care s-a lovit, ca femeie, în lumea muzicii clasice.
19:00
IQ DIGITAL Summit ajunge pentru prima dată la Pitești, luni, 3 noiembrie, la Filarmonică. În program: tot ce ar trebui să știi deja despre A.I. și modul în care îți poate ajuta sau impacta compania.
24 octombrie 2025
16:40
Istoria propagandei: culisele războiului pentru mintea omului. Colecționarul de istorie # PressOne.ro
Colonelul în retragere Călin Hentea, expert în PSYOPS (Operațiuni psihologice) și INFO-OPS (Operațiuni informaționale) cu misiuni în Albania (1997) și Kosovo (2003-2004), vine la Colecționarul de istorie pentru a relata despre istoria propagandei.
22 octombrie 2025
18:20
VIDEO EXPLICATIV. Jumătate de miliard de euro riscă să fie luați de la proiecte care ar scădea factura la energie electrică în cele mai afectate județe din România # PressOne.ro
Jumătate de miliard de euro din fonduri europene, bani care ar fi putut reduce facturile la energie pentru mii de familii și ar fi sprijinit tranziția către energie verde în cele mai afectate șase județe ale României, riscă să fie redirecționați către alte proiecte.
14:30
Spotmedia.ro: Cum folosim gazul, în bloc: cine răspunde de siguranță, cine și unde sună și cine plătește # PressOne.ro
De ce e panică, în bloc, atunci când miroase a gaze (de fapt, a mercaptan – adăugat special ca să dea miros gazului)? Din mai multe motive. Primul dintre ele: mulți proprietari de apartamente au primit, odată cu locuința și cotele din spațiile comune, și responsabilitatea pentru partea interioară a rețelelor de utilități – conducte, fire și racorduri de a căror stare trebuie să aibă grijă.
21 octombrie 2025
16:40
Problema celor trei propagande sau cum Vestul este subminat din interior de exagerarea unor frustrări reale # PressOne.ro
Cât timp politicienii vor fi obsedați de a câștiga extremele și vor ignora centrul, această luptă va fi pierdută din start. Din momentul în care cineva va găsi curajul să injecteze un curent puternic în centrul politic - adică acolo unde, de bine, de rău, se regăsește încă majoritatea populației de cultură vestică - vom putea să curmăm și apoi chiar să întoarcem acest val de dejecții aruncat asupra mentalului colectiv din lumea liberă.
20 octombrie 2025
16:50
„Facem multe eforturi să rămânem conectați fizic”. Generația Z așa cum e, nu cum o etichetăm # PressOne.ro
Unul dintre cele mai răspândite stereotipuri vehiculate despre Generația Z este lipsa dorinței de a munci. Generația Z nu are o etică a muncii, nu-și doresc o carieră. PressOne a discutat cu mai mulți tineri, dar și cu o parte dintre adulții din viața lor. Cine sunt ei, de fapt, atunci când găsesc un spațiu sigur?
16:30
Același calculator, mai multe șanse: pentru elevii care învață să-l folosească și pentru oamenii care îl recondiționează la Ateliere fără Frontiere # PressOne.ro
Până acum, în cei 17 ani de existență a organizației, aproximativ 10% dintre școlile din România au primit calculatoare de la Ateliere fără Frontiere – o cifră importantă, dacă ne gândim la resursele unui ONG comparativ cu ale statului.
14:50
În București, care este cea mai mare așezare umană din țara numită „România”, a explodat un bloc. Blocul este un tip de clădire ce poate adăposti sute, uneori chiar mii de ființe umane.
01:00
VIDEO. „Indiferența hrănește violența”. Reportaj de la marșul pentru siguranța femeilor # PressOne.ro
Mii de persoane au participat duminică, 19 octombrie 2025 la marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”, organizat la București și în mai multe orașe din țară. Project F a fost acolo.
19 octombrie 2025
19:20
De la „Burebista” la Călin Georgescu: Fost luptător de elită al Armatei Române, menționat în dosarul tentativei de lovitură de stat # PressOne.ro
Un fost subofițer al Ministerului Apărării Naționale (MApN), folosit în campaniile oficiale de recrutare a tinerilor în Forțele pentru Operațiuni Speciale, apare în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.
17 octombrie 2025
15:30
Mitul eficienței în România ceaușistă: prețurile, salariile și cooperativa „Munca în zadar“ # PressOne.ro
Urmăriți acest episod pentru a vedea cât costau produsele și care erau salariile în România lui Ceaușescu. Avem rapoartele strict secrete care ajungeau pe masa dictatorului și care arătau limpede colapsul întregii țări.
15:10
Inginer constructor: În Rahova a fost o explozie extraordinar de puternică și în orice clădire s-ar fi întâmplat am fi vorbit de un dezastru # PressOne.ro
Matei Sumbasacu, inginer constructor, susține că nicio altă clădire, indiferent de modul în care ar fi fost construită, nu ar fi rezistat mai bine în fața unei deflagrații de proporțiile celei din dimineața zilei de vineri.
13:30
Control ANRE după explozia din Rahova: sigiliul de la conducta de gaz a fost rupt cu puțin timp înainte de tragedie. Cronologia evenimentelor # PressOne.ro
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit. Alte 13 au ajuns la spital, printre ele doi copii. Liceul din apropiere a fost evacuat, iar blocul e acum în pericol de colaps.
11:50
LIVE TEXT. 3 morți și 13 răniți, după explozia de la un bloc de locuințe din Rahova. Clădirea „e cu risc de colaps” # PressOne.ro
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5. Două etaje superioare ale clădirii au fost afectate.
16 octombrie 2025
22:00
Când un Avocat al Poporului cu mandat expirat apără interesele statului, iar nu ale cetățeanului, cine ne mai apără de Avocatul Poporului? # PressOne.ro
În condițiile în care singura opoziție din Parlament este deja reprezentată de politicieni cu vederi extremiste și mari apropieri de Rusia, iar CCR apără cu consecvență interesele de grup și castă ale magistraților, pe cetățeanul de rând cine-l mai apără de personaje care cred că proprietatea privată aparține, „în mod normal”, statului?
15 octombrie 2025
21:30
Pentru a lupta cu Gheorghe Flutur și „Mafia Lemnului”, AUR s-a aliat cu politicieni și afaceriști suspectați că taie pădurile din Bucovina în mod ilegal. Legături cu Schweighofer și cele mai mari multinaționale din domeniul forestier # PressOne.ro
PressOne arată că mulți dintre cei care au coordonat AUR Suceava în ultimii 5 ani au legături directe cu PNL-ul lui Gheorghe Flutur, dar și cu firme suspecte că ar face parte din „mafia lemnului” din Suceava.
15:20
VIDEO. Ce sumă de bani ar convinge tinerii să urmeze un stagiu militar și să devină rezerviști în Armata Română? # PressOne.ro
Tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani se pot înscrie într-un stagiu militar de bază, potrivit celui mai recent proiect de lege. PressOne a întrebat mai mulți tineri dacă banii oferiți de autorități sunt suficienți pentru a-i determina să urmeze stagiul militar.
12 octombrie 2025
18:20
Când un rom devine purtătorul de cuvânt al urii. Ce pierdem și ce învățăm din demiterea lui Nicolae Păun # PressOne.ro
Nicolae Păun a fost demis din funcția de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaților. O decizie firească, legitimă și absolut necesară după o serie de declarații profund periculoase și discriminatorii.
10 octombrie 2025
10:40
Într-o epocă în care în Occident bătăliile implicau câteva mii sau, uneori, chiar câteva sute de oameni, Iancu a condus zeci de mii de ostași, cruciade și campanii istovitoare timp de luni întregi, pe tot cuprinsul Balcanilor, împotriva celui mai puternic imperiu al vremii, cel otoman.
