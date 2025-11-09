România are 8,6 milioane de câini și pisici. Cât ajunge să cheltuie lunar o familie pentru animalul de companie
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 00:40
Animalele de companie nu sunt doar membri mult iubiți ai familiilor, ci au devenit o componentă importantă a economiei. Doar piața hranei pentru animale a depășit un 1 miliard de euro în România, conform Euromonitor. Conform statisticilor, numărul câinilor și pisicilor din România depășea 8,6 milioane în 2023. O gospodărie din două deține o pisică, în timp ce 45% din gospodăriile din țara noastră au cel puțin un câine.
• • •
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală # Digi24.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ, relatează News.ro.
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri # Digi24.ro
Grădina Botanică este, în această perioadă, destinația preferată pentru localnicii sau pentru turiștii care ajung în Iași. Motivul îl reprezintă expoziția de flori de toamnă, care numără o colecție impresionantă: peste 450 de soiuri de crizanteme, de toate culorile și dimensiunile. O parte dintre acestea au fost create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică. Așa ce se face că există soiuri care se numesc Simona, Carmen, Andra sau Lucian-Corneliu, după numele celor care le-au creat.
Loto 6/49: Marele premiu de aproape 10 milioane de euro are un câștigător. Care este biletul norocos # Digi24.ro
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
„Sisu”, filosofia de viață ce poate salva Europa. De ce Finlanda s-ar putea să fi găsit cheia rezolvării crizei ce amenință continentul # Digi24.ro
Amenințată din toate părțile de superputeri ostile, politici haotice, economii fragile și un posibil conflict la granița cu Rusia, Europa are nevoie de un nou stil de gândire care să îi dea puterea de a rezista acestor presiuni uriașe. Soluția ar putea fi „sisu”, o filosofie de viață ce combină forța interioară, perseverența și atitudinea pozitivă în fața adversității, creată de o țară ce a acceptat pericolul Rusiei ca pe o realitate care, deși este una îngrijorătoare, ea poate fi înfruntată și depășită.
Un specialist explică unde ar putea avea dreptate și unde nu filmul „A House of Dynamite” în ceea ce privește o criză nucleară # Digi24.ro
„A House of Dynamite”, poate cel mai controversat film al momentului în România, este văzut acum și de ochiul specialistului. După ce Pentagonul și-a explicat nemulțumirea față de felul în care e prezentat sistemul american de apărare, un analist militar independent încercă să vadă este bun și ce nu în ceea ce privește procesul și tehnologia din acest film. Jon Wolfsthal este Director de risc global, Federația Oamenilor de Știință Americani.
Volodimir Zelenski, lăsat în beznă de ruși în timpul unui interviu pentru The Guardian. Reacția liderului ucrainean # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost lăsat în beznă de ruși chiar în timp ce acorda un interviu unui jurnalist de la The Guardian. Discuția liderului de la Kiev cu ziaristul britanic se desfășura la Palatul Mariinski.
Un nou compus ar putea opri complicațiile diabetului. Descoperirea va ajuta la dezvoltarea unor noi tratamente împotriva bolii # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit un nou compus experimental care reduce deteriorarea țesuturilor cauzată de diabet, prin blocarea unei interacţiuni între proteine care ar fi la originea multor complicaţii cronice ale bolii, arată un studiu realizat de echipa de la NYU Langone Health.
Primii oameni ar fi fost inventatori: dovezi vechi de 2,75 milioane de ani schimbă teoria evoluției # Digi24.ro
Primii oameni de acum milioane de ani ar fi putut fi inventatori, potrivit unei descoperiri făcute în nord-vestul Kenyei, scrie BBC. Cercetătorii au descoperit că oamenii primitivi care au trăit în urmă cu 2,75 milioane de ani, într-un sit arheologic numit Namorotukunan, au folosit încontinuu unelte din piatră timp de 300.000 de ani.
„Pielea mea se decojea”. Povestea femeilor africane păcălite să lucreze la drone militare în Rusia, având promisiunea unei cariere # Digi24.ro
Adau, o tânără de 23 de ani din Sudanul de Sud, Africa, a declarat că anul trecut a fost atrasă în Zona Economică Specială Alabuga, din Republica Tatarstan din Rusia, cu promisiunea unui loc de muncă stabil. În prima ei zi de muncă, Adau și-a dat seama că a făcut o greșeală uriașă. „Ni s-au dat uniforme, fără să știm exact ce vom face. Am fost duse la o fabrică de drone. Am intrat și am văzut peste tot drone și oameni care lucrau. Apoi ne-au împărțit la posturile de lucru”, a povestit ea, potrivit BBC.
Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu: Comparaţiile simpliste sunt manipulative # Digi24.ro
Judecătorul Alin Ene, membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune, într-un mesaj transmis duminică pe Facebook, că vicepremierul Oana Gheorghiu „a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare”. El mai spune că, atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului şi este „inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi «copilul flămând» sau «spitalul fără medicamente»”.
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți” # Digi24.ro
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.
Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților: Nu sunt dușmani ai societății # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat, duminică seară, la Digi24, la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților, aceasta spunând că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. Marinescu susține că „magistrații nu sunt niște dușmani ai societății”.
Radu Marinescu, despre eliberările cauzate de prescrierea faptelor: „Nimeni nu trebuie să scape de justiție” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică, 9 noiembrie, la Digi24, că justiția trebuie să fie realizată „obiectiv, imparțial și cu celeritate”, aducând în atenție și faptul că legile adoptate trebuie să fie constituționale.
Răspunsul lui Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, spre deosebire de alți lideri occidentali, nu se „teme” de Donald Trump și a respins informațiile potrivit cărora ultima lor întâlnire la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relații bune cu președintele SUA, relatează The Guardian.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu rezolvi nimic” # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunțat la Digi24 că va solicita informaţii în cazul femeii ucise de soţ, sâmbătă, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman. Ministrul a precizat că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Până la adoptarea a noi acte normative, actuala legislaţie trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.
Alertă alimentară în magazinele din țară: Condimente retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc # Digi24.ro
Alertă alimentară în magazinele din țară. Sortimente de condimete Knorr și Delikat sunt retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc.
Donald Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA în Belarus: „A negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 9 noiembrie, că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării prizonierilor din Belarus, este alegerea sa pentru funcția de trimis special la Minsk și că va face presiuni pentru eliberarea mai multor deținuți, relatează TVP World.
Suplimentul alimentar extrem de popular care, folosit pe termen lung, poate afecta sănătatea inimii (Studiu) # Digi24.ro
Suplimentele cu melatonină ar putea creşte riscul de insuficienţă cardiacă la persoanele cu insomnie cronică, potrivit rezultatelor unui studiu care va fi prezentat la Sesiunea Ştiinţifică anuală a Asociaţiei Americane a Inimii (American Heart Association/AHA).
„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”. Imagini cu Ahmad al-Sharaa jucându-se baschet cu doi ofițeri ai armatei americane # Digi24.ro
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa și-a început vizita în SUA cu un meci de baschet, alături de doi ofițeri de rang înalt ai armatei americane. Purtând cravată și cămașă, liderul Siriei a fost surprins în timp ce aruncă și înscrie un coș, conform News.ro.
BBC este chemat să dea explicații în parlamentul britanic pentru denaturarea declarațiilor lui Donald Trump din ianuarie 2021 # Digi24.ro
Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă că ar fi prezentat în mod înşelător declaraţiile preşedintelui american Donald Trump într-un documentar. Ministrul, care s-a exprimat chiar la postul de televiziune BBC News, a declarat că a „vorbit săptămâna aceasta” cu preşedintele grupului audiovizual public, Samir Shah, care trebuie să dea explicaţii luni în faţa unei comisii parlamentare, relatează AFP, preluată de News.ro.
Proiect: În cazul unui divorţ, soția își poate păstra numele din timpul căsătoriei, chiar dacă soțul nu este de acord # Digi24.ro
În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei, chiar dacă soțul nu este de acord. Asta prevede un proiect de lege, depus de parlamentari USR și PNL. Măsura ar urma să îi ajute inclusiv pe românii din diaspora.
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de 3.000 de ani: „Monumentul a fost ridicat colectiv” # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit în sud-estul Mexicului un sit mayaș uriaș, vechi de 3.000 de ani, reprezentând „harta universului”. Construcția, numită Aguada Fenix, se întinde pe aproape 9 kilometri și este cea mai veche și mai mare structură cunoscută din lumea mayașă. Analizele arată că monumentul a fost ridicat în jurul anului 1050 î.Hr., fără lideri sau ierarhii sociale, printr-un efort colectiv al comunităților locale. Forma sa, aliniată după mișcarea soarelui, sugerează o legătură între spațiu, timp și credințele religioase ale celor care au construit-o.
Un incendiu a izbucnit duminică după-amiaza, 9 noiembrie, într-un bloc ANL din Craiova, iar mai mulți locatari au părăsit clădirea. Flăcările s-au manifestat la etajul 4 al blocului din cartierul Craiovița Nouă.
„Mobilizare mascată”? Ce înseamnă noua lege din Rusia și câți rezerviști are la dispoziție Putin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat recent o lege care permite trimiterea rezerviștilor ruși la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice. Unii se tem că acest lucru ar putea spori rezervele de oameni ale armatei ruse și ar ajuta Kremlinul să trimită mai mulți soldați să lupte în Ucraina. Alții susțin că legea nu va avea un impact semnificativ asupra armatei. The Moscow Times analizează schimbările aduse de noua lege și modul în care Rusia ar putea utiliza rezerviștii.
Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer. Un nou studiu arată câți pași pe zi pot face diferența # Digi24.ro
Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu. Creşterea moderată a nivelului de activitate fizică ar putea întârzia deteriorarea mentală cu până la trei ani, iar un efort uşor mai mare, între 5.000 şi 7.500 de paşi pe zi, poate extinde această protecţie la aproximativ şapte ani.
O „bijuterie ascunsă” în Groenlanda de Est: cabana plutitoare care oferă experiența unei evadări complete # Digi24.ro
Nicco Segreto este ghid local în Groenlanda de Est și fondatorul Floating Glacier Hut, o cabană plutitoare ancorată într-un golf glaciar nelocuit care are un dormitor pentru două persoane și poate fi închiriată pe Airbnb, scrie BBC. „Dacă apare un urs polar,” spune Segreto, „nu ai putea fi într-un loc mai sigur. Intră și încuie ușa”.
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide compania să transfere ar trebui să treacă de filtrul statului român # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.
Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice” # Digi24.ro
Radu Miruță a anunțat duminică, 9 noiembrie, că a avut o întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite. Ministrul Economiei a transmis că „România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene”.
Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine” # Digi24.ro
Pescarii francezi din regiunea Bretania au donat sute de kilometri de plase de pescuit uzate pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva dronelor rusești. Transporturile sunt pregătite de o organizație caritabilă din Bretania, Kernic Solidarités, care a trimis deja 280 km de plase, relatează TVP World.
Autostrada Moldovei A7: Cum arată loturile care ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni # Digi24.ro
Suntem la un pas distanță de a putea circula doar pe autostradă, de la București până la Focșani, și chiar mai departe, până la Adjud. Două noi tronsoane de șosea rapidă ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele - Buzău de aproape 14 km și secțiunea Focșani - Adjud de 50 de km.
Accident grav în Iași: O femeie a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe trotuar după o manevră periculoasă a altui șofer # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc pe un bulevard din Iași, lângă o stație de autobuz unde se aflau mai multe persoane. Imaginile suprinse de camera de bord a unei mașini aflate în trafic arată că șoferul a încearcat să evite un alt autoturism, a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un panou publicitar aflat pe marginea drumului.
Vânzările de arme din SUA către NATO, blocate de închiderea guvernului: „Nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute” # Digi24.ro
Exporturile de arme americane în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei au fost întârziate din cauza închiderii guvernului, potrivit unei estimări a Departamentului de Stat comunicate Axios.
Israel a primit rămășișele ale încă unui ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014 # Digi24.ro
Israelul a primit rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi returneze gruparea islamistă palestiniană Hamas conform planului de pace, potrivit Agerpres, care citează AFP şi Reuters.
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită, în Dâmbovița. Cine sunt cei doi agresori # Digi24.ro
Caz desprins parcă din telenovele în Dâmbovița. O femeie a fost bătută și răpită de pe stradă de tatăl iubitului și de cumnată. Cei doi au fost arestați preventiv sub acuzaţia de lipsire de libertate şi lovire. Femeia agresată și răpită era bănuită de cele două rude prin alianță că își înșeală iubitul. După ce a fost bătută, ea a fost urcată cu forța în mașină.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului senator PSD Isăilă, care a vrut să dea mită ministrului Apărării # Digi24.ro
Stenograme din dosarul fostului senator PSD, Marius Isăilă, arată că acesta ar fi fost convins că nu va avea probleme cu legea. El ar fi încercat să-l mituiască cu un milion de euro pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în schimbul unor contracte. Denunțător în acest dosar ar fi Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, care ar fi înregistrat convorbirile cu fostul senator PSD.
Consilierul prezidențial al președintelui a fost întrebat care este cel mai mare defect al lui Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „În fața ta”. Radu Burnete nu a dorit să dea un răspuns, însă a precizat că „nu are foarte multe defecte”. De asemenea, acesta a infirmat și mitul apărut în spațiul public referitor la faptul că șeful statului nu poate lucra în echipă.
„Sleepy Don s-a întors”. Imagini cu Trump care pare că doarme la un eveniment în Biroul Oval au devenit virale. Explicațiile Casei Albe # Digi24.ro
Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei.
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi # Digi24.ro
Detalii șocante ies la iveală după accidentul extrem de grav petrecut duminică dimineață pe un drum național din Dolj. Ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă, după o ciocnire frontală. Unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind în plin o altă mașină. În apropierea celui mai tânăr dintre șoferi a fost găsit un telefon mobil pe care rula un joc online.
Exercițiu NATO în Alba. Militari români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste râul Mureş # Digi24.ro
Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei. Duminică, în judeţul Alba, la Sântimbru, miliari români, francezi şi portughezi au organizat un antrenament dedicat instruirii elementelor de geniu, realizarea unui pod plutitor pe râul Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul.
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează atragerea de investiții în energie și apărare # Digi24.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat, în cadrul emisiunii „În fața ta”, care va fi mandatul lui Nicușor Dan în vizita pe care o va face în Statele Unite ale Americii. Radu Burnete susține că România vrea să aprofundeze investițiile în zonele strategice, cum ar fi pe în energie sau în domeniul militar.
Ucraina, fără curent electric: furnizarea, întreruptă până la 16 ore pe zi după ce producția a fost redusă la zero de atacurile rusești # Digi24.ro
Radu Burnete: ANAF e digitalizat doar pe jumătate. Urmează unificarea bazelor de date și folosirea inteligenței artificiale # Digi24.ro
Radu Burnete susține că digitalizarea ANAF este realizată doar pe jumătate, deși instituția are deja acces la toate datele necesare din e-Factura, e-Transport sau sistemul de TVA. Potrivit consilierului prezidențial, următoarea etapă este unificarea bazelor de date și folosirea algoritmilor de inteligență artificială pentru identificarea anomaliilor fiscale. Radu Burnete este invitat la emisiunea „În fața ta”, moderată de Claudiu Pândaru, emisiunea care poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00.
Accident spectaculos în Delta Dunării: doua bărci s-au ciocnit în zona Mila 23. „Băi, băi, nebunilor,băi” / „Știi cât mi-ai dat dauna” # Digi24.ro
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune despre planurile UE de a da Ucrainei miliarde din activele rusești # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, duminică, într-un interviu pentru RIA, citat de Reuters, că „înţelegerile” la care au ajuns Putin şi Trump la summitul din 15 august de la o bază militară din Anchorage, Alaska, s-au bazat pe cererile lui Putin din iunie 2024 şi pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff. El a afirmat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei” și a punctat că Rusia așteaptă confirmarea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage „rămân în vigoare”.
Ucrainenii au distrus un sistem mobil de lansare de rachete plasat de ruși în Crimeea: „Triumf” valora un miliard de dolari # Digi24.ro
Forțele speciale ucrainene au distrus o armă extrem de scumpă, de aproximativ un miliarde de dolari, plasată de ruși în Crimeea.
Un nou caz șocant de femicid. S-a întâmplat în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în plină stradă de soțul său. Iar totul s-a întâmplat sub ochii copilului celor doi, în vârstă de 3 ani.
Închisoarea subterană a Israelului, unde palestinienii sunt deținuți fără acuzații și nu văd niciodată lumina zilei (The Guardian) # Digi24.ro
Israelul deține zeci de palestinieni din Gaza izolați într-o închisoare subterană unde nu văd niciodată lumina zilei, sunt privați de hrană adecvată și li se interzice să primească vești despre familiile lor sau despre lumea exterioară, scrie The Guardian într-un material exclusiv. Printre deținuți se află cel puțin doi civili reținuți de luni de zile fără acuzații sau proces: un asistent medical reținut în halat și un tânăr vânzător de alimente, potrivit avocaților din Comitetul Public Împotriva Torturii în Israel (PCATI), care îi reprezintă pe ambii bărbați.
