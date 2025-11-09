Marea Britanie trimite echipamente de apărare pentru a ajuta Belgia să facă față dronelor
Jurnalul.ro, 10 noiembrie 2025 00:50
Marea Britanie trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea aparițiilor de drone, care au dus la închiderea temporară a aeroporturilor, a declarat duminică șeful armatei britanice.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
01:10
Fostul președinte francez Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare după doar 20 de zile # Jurnalul.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă îl va elibera din închisoare pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, la doar 20 de zile de la încarcerarea sa, potrivit AP.
Acum o oră
00:50
Marea Britanie trimite echipamente de apărare pentru a ajuta Belgia să facă față dronelor # Jurnalul.ro
Marea Britanie trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea aparițiilor de drone, care au dus la închiderea temporară a aeroporturilor, a declarat duminică șeful armatei britanice.
Acum 2 ore
00:30
Pe 10 noiembrie 2025, Universul trimite un val de energie pozitivă către patru zodii care aveau nevoie, poate mai mult ca oricând, de un semn bun.
00:20
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub control judiciar # Jurnalul.ro
Problemele juridice ale lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, sunt legate de „Dosarul puii”. Conform surselor Jurnalul, chiar ministrul Transporturilor ar fi cerut înlăturarea lui Mihai Barbu, dar i s-ar fi comunicat că nu va fi demis
00:10
Capitala franceză a lansat o loterie care oferă locuitorilor șansa de a fi înmormântați în morminte abandonate din cimitirele emblematice Père-Lachaise, Montmartre și Montparnasse. Condiția este ca doritorii să plătească mai întâi pentru renovarea acestora.
9 noiembrie 2025
23:50
Hochei pe gheață: Alex Ovechkin - primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL # Jurnalul.ro
Rusul Alex Ovechkin a devenit, săptămâna aceasta, primul jucător din istoria Ligii nord-americane de hochei pe gheață (NHL) care atinge borna de 900 de goluri marcate, în victoria echipei sale, Washington Capitals, cu 6-1 împotriva St. Louis Blues, meci disputat pe Capital One Arena.
Acum 4 ore
23:30
Dennis Man a fost desemnat „tricolorul lunii octombrie”, în urma voturilor exprimate de suporteri în aplicația Tricolorii, a anunțat Federația Română de Fotbal. Fotbalistul lui PSV Eindhoven a obținut 65,7% dintre voturile exprimate și 10 puncte în clasamentul „Tricolorul anului”.
23:10
84.253 de avize de muncă pentru cetățenii străini, emise în primele zece luni ale anului # Jurnalul.ro
Inspectoratul General pentru Imigrări a emis în primele zece luni ale anului 84.253 de avize de muncă pentru cetățenii străini, ceea ce reprezintă 84,3% din contingentul anual aprobat.
23:00
FCSB, spectacol și dramă la Sibiu! Campioana, condusă și salvată în prelungiri: 3-3 cu Hermannstadt după un meci nebun # Jurnalul.ro
FCSB a trăit periculos la Sibiu, unde Hermannstadt a condus de două ori, iar Aurelian Chițu a făcut spectacol. Campioana a egalat dramatic, în minutul 94, prin Dennis Politic.
22:50
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut în primele nouă luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată cu 2,2%, arată datele INS.
22:40
Directorul BBC a demisionat în urma criticilor privind un documentar despre Donald Trump # Jurnalul.ro
Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, informează Reuters.
22:30
Radu Marinescu: În cazul lui Horațiu Potra se parcurg etapele unei proceduri de extrădare # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este optimist și crede că Horațiu Potra va ajunge în fața autorităților din România. El spune că s-au făcut demersuri și pentru aducerea în țară a lui Sorin Oprescu.
22:30
Coreea de Nord a denunțat ultimele sancțiuni impuse de administrația Trump împotriva infracțiunilor cibernetice care contribuie la finanțarea programului său ilicit de arme nucleare, acuzând Statele Unite că nutresc o ostilitate „rea” față de Phenian și promițând contramăsuri nespecificate.
22:10
Bulgaria se pregătește să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă unui nou proprietar, după ce compania petrolieră rusă a intrat sub sancțiuni americane, potrivit presei bulgare.
22:00
Cine nu s-a trezit, măcar o dată, gătind în grabă și întorcând bucătăria pe dos? Vase peste tot, blaturi murdare și o chiuvetă plină de tigăi. Dar adevărul este că poți găti repede, eficient și curat — dacă știi câteva trucuri simple.
22:00
Omorul din gelozie ar putea aduce închisoare pe viață! Anunțul ferm al ministrului Justiției după crima din Teleorman # Jurnalul.ro
După crima din Teleorman, ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță pedepse mai dure pentru crimele motivate de gen. O nouă lege propune închisoare pe viață pentru femicid.
21:50
Jamie Oliver și Hugh Fearnley-Whittingstall se numără printre bucătarii celebri și supermarketurile care conduc o nouă campanie de dublare a consumului de fasole în Marea Britanie până în 2028.
Acum 6 ore
21:30
Luna intră în Leu și aduce curajul necesar pentru ca aceste semne zodiacale să atragă tot ce își doresc.
21:30
Influencerii îl asociază în mod fals pe primarul ales al New York-ului cu gruparea Stat Islamic # Jurnalul.ro
Influenceri de extremă dreapta din SUA l-au asociat în mod fals pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu gruparea Stat Islamic, amplificând o declarație fabricată care a adunat milioane de vizualizări pe rețelele de socializare.
21:10
Asocierea formată din companiile europene de apărare Rheinmetall (Germania) și Leonardo (Italia) a primit primul său contract de la armata italiană pentru producerea a 21 de vehicule blindate de luptă A2CS, relatează Reuters.
20:50
Dezbatere în Marea Britanie după ce numărul copiilor răniți de artificii a crescut de patru ori # Jurnalul.ro
O amplă dezbatere a pornit în Marea Britanie, după ce numărul copiilor răniți de artificii a crescut de patru ori în 2025. Comparația se face cu anul trecut. Zeci de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale.
20:40
UTA Arad a învins Universitatea Craiova cu 2-1 în etapa a 16-a din Superliga. Costache a adus victoria oaspeților cu un gol superb de la 25 de metri, iar oltenii pierd puncte importante pe teren propriu.
20:30
Germania va înregistra anul acesta un deficit comercial record pe relaţia cu China, de 87 miliarde de euro (101,46 miliarde de dolari), conform previziunilor Germany Trade and Invest (GTAI), agenţia federală responsabilă de promovarea Germaniei ca locaţie de afaceri şi de sprijinirea companiilor germane la nivel internaţional, consultate de Reuters.
20:10
Canada ar putea renunța la plafonarea emisiilor de petrol și gaze în favoarea altor măsuri, cum ar fi consolidarea prețurilor industriale pentru carbon și implementarea tehnologiei de captare și stocare a carbonului, a anunțat guvernul într-un plan bugetar.
19:50
Australia a adăugat forumul Reddit și serviciul de livestreaming Kick pe lista platformelor de socializare care trebuie să interzică copiilor sub 16 ani să dețină conturi.
Acum 8 ore
19:30
ONU: Eforturile de combatere a schimbărilor climatice înregistrează progrese, dar sunt insuficiente # Jurnalul.ro
Planurile actualizate ale statelor pentru combaterea schimbărilor climatice „abia au mișcat acul” în reducerea încălzirii globale, arată un nou raport al Națiunilor Unite. Și o bună parte din acest progres este contracarat de retragerea Statelor Unite din acest efort, adaugă raportul.
19:10
Rezultate Loto 6/49 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Duminică, 9 noiembrie, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.
19:10
Retailerii online Shein, Temu, AliExpress și Wish sunt anchetați în Franța în legătură cu infracțiunea de a permite minorilor să acceseze conținut pornografic pe platformele lor, a declarat procurorul din Paris.
18:50
Un bărbat care și-a ucis fiul în vârstă de 7 luni a fost condamnat la peste 30 de ani de închisoare # Jurnalul.ro
Un tată din sudul Californiei, care a pledat vinovat pentru uciderea fiului său de șapte luni, dispărut, a fost condamnat la peste 30 de ani de închisoare. O anchetă care a durat luni de zile nu a reușit să localizeze rămășițele copilului, scrie AP.
18:30
Sute de mii de mașini au fost chemate în service în SUA. Specialiștii au stabilit că din cauza unei probleme tehnice, mașinile pot lua foc. Proprietarii au fost rugați să nu parcheze mașinile în interior sau lângă clădiri.
18:10
Google intenționează să amplaseze centre de date în spațiu pentru a satisface cererea de IA # Jurnalul.ro
Google pune la cale planuri pentru amplasarea în spațiu a unor centre de date pentru inteligență artificială (IA), primul echipament de testare urmând să fie trimis pe orbită la începutul anului 2027.
17:50
Fostul secretar general NATO, Anders Fogh Rasmussen, solicită un scut aerian pe teritoriul NATO și desfășurarea unei forțe europene de protecție pentru Ucraina.
17:40
Ministrul Sănătății: Un procent ridicat de oameni cred că prin cartea electronică de sănătate vor fi microcipați # Jurnalul.ro
Există din păcate un procent destul de ridicat de oameni în România care consideră că odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică vor fi microcipați, a declarat duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Acum 12 ore
17:30
Figură emblematică a scenei politice americane din ultimele patru decenii, politiciana democrată, care se va pensiona la sfârșitul mandatului, în ianuarie 2027, a fost aspru criticată de Donald Trump.
17:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a inaugurat duminică, Centrul de Screening Multiorgan și de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic București.
17:10
În ultimele două luni, la fel ca alte câteva țări europene, Belgia și Germania se confruntă cu survoluri ale dronelor considerate suspecte peste situri sau infrastructuri sensibile.
16:50
Blocul Național Sindical (BNS) anunță că organizează miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției.
16:40
Burnete, întrebat despre creșteri de TVA sau de taxe în 2026: „Nu cred că există acest pericol” # Jurnalul.ro
Consilierul prezidențial pe probleme economice Radu Burnete nu crede că există pericolul ca în bugetul pe 2026 să apară creșteri de TVA sau de alte taxe, „dacă coaliția e serioasă”.
16:30
Sistemul imunitar, conceput să ne protejeze de amenințări, poate trăda și ataca propriile noastre celule, provocând peste 100 de tipuri diferite de boli autoimune care afectează zeci de milioane de oameni în lume. Femeile reprezintă patru din cinci pacienți.
16:30
În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimțământul soțului, potrivit unui proiect de lege.
16:10
Zodiile care pot deveni milionare! Trei semne zodiacale au darul divin al prosperității # Jurnalul.ro
Taurul, Racul și Fecioara au un talent aparte pentru a manifesta abundența financiară. Află cum își pot transforma visurile în realitate, pas cu pas, prin intuiție, disciplină și viziune clară.
15:50
Nicușor Dan: „Suntem încă sub influența modului în care regimul comunist ne-a influențat să percepem istoria” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan spune, duminică, în alocuțiunea susținută în Sala Unirii, că românii sunt încă sub influența modului în care regimul comunist „ne-a influențat modul în care percepem istoria” și că trebuie să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului.
15:40
Un echipaj SMURD din cadrul ISU Alba și salvamontiștii intervin duminică la prânz după ce un bărbat ar fi căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea.
15:30
Bărbatul suspectat că și-a ucis soția era cercetat pentru viol și lipsire de libertate # Jurnalul.ro
Bărbatul de 42 de ani suspectat că și-a înjunghiat mortal sâmbătă soția era cercetat pentru viol și lipsire de libertate.
15:30
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească personal cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta despre războiul din Ucraina, pe care l-a numit „problema Ucrainei”.
15:10
Horoscopul lunii decembrie 2025: Ușurare, claritate și speranță. Modalitatea perfectă de a încheia un an tumultos! # Jurnalul.ro
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, Universul oferă ușurare, claritate și speranță - modalitatea perfectă de a încheia un an tumultos!
14:50
Cele mai pasionale zodii din horoscop: trei semne zodiacale trăiesc dragostea cu intensitate maximă # Jurnalul.ro
Descoperă cele trei zodii care trăiesc iubirea cu intensitate și pasiune. Scorpionul, Berbecul și Leul sunt semnele care transformă fiecare relație într-o poveste de dragoste plină de emoție și dorință.
14:30
DNSC, avertisment în perioada reducerilor: Verifică sursa fiindcă siguranța nu are preț redus! # Jurnalul.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în sezonul marilor reduceri, multe oferte „senzaționale” sunt capcane. Infractorii cibernetici folosesc magazine false, mesaje înșelătoare și reclame sponsorizate care duc spre pagini de phishing.
14:30
O autospecială de poliție a intrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică. într-o mașină abandonată pe stradă de un tânăr de 22 de ani, pe care polițiștii îl urmăreau după ce nu a oprit la semnalele regulamentare.
14:10
Câinii sunt uimitori și aduc bucurie oamenilor care îi iubesc și au grijă de ei. Dar cum știi dacă ar trebui să-ți iei un câine?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.