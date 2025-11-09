Jose Mourinho a mers “glonţ” la arbitri după Benfica – Casa Pia! “The Special One”, ţinut de staff

17:00

După meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1, Louis Munteanu (23 de ani) a fost întrebat şi de negocierile pe care acesta le-a purtat cu Gigi Becali pentru a merge la FCSB. Becali dezvăluia că Louis Munteanu i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Transferul lui Louis Munteanu reprezintă o prioritate pentru […] "Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?" Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut