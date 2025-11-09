Lily Allen, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. La 40 de ani, a atras toate privirile la gala CFDA Fashion Awards
Click.ro, 10 noiembrie 2025 01:10
Lily Allen (40 de ani) a atras toate privirile la gala CFDA Fashion Awards 2025, organizată recent la New York.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
01:10
Lily Allen, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. La 40 de ani, a atras toate privirile la gala CFDA Fashion Awards # Click.ro
Lily Allen (40 de ani) a atras toate privirile la gala CFDA Fashion Awards 2025, organizată recent la New York.
Acum 2 ore
00:10
Umilită și jignită de soț, chiar în ziua nunții. Povestea miresei a devenit cunoscută în întreaga lume: „Cred că te-ai căsătorit cu un bărbat toxic” # Click.ro
Bărbatul care trebuia să o iubească, să o respecte și să o protejeze de răutățile celor din jur s-a transformat în cel mai mare coșmar al proaspetei soții. Află povestea tinerei mirese umilită de soț chiar în ziua nunții.
Acum 6 ore
20:30
Singurul animal căruia îi poți schimba părerea cu argumente. Este unic în lume și are o inteligență aparte # Click.ro
Un nou studiu arată că cimpanzeii își pot schimba părerea atunci când apar informații noi, o trăsătură care până nu demult era considerată exclusiv umană.
20:20
Adrian Nartea, pro operații estetice. Ce părere are despre oamenii care apelează la medicii esteticieni? „Și eu, probabil, o să apelez dacă am nevoie” # Click.ro
Adrian Nartea, unul dintre cei mai faimoși actori românești, se menține într-o formă de zile mari la cei 44 de ani ai săi. Este atent la stilul de viață pe care îl are și încearcă să nu facă excese, și mărturisește că nu este împotriva operațiilor estetice.
20:20
Oana Roman, dezvăluiri neașteptate despre prietenia cu Mihai Mitoșeru: „Ne știm de când aveam 7 ani” # Click.ro
Oana Roman și Mihai Mitoșeru sunt două nume răsunătoare în showbiz-ul românesc autohton. Pe cei doi îi leagă o veche prietenie despre care fiica lui Petre Roman a vorbit recent.
19:50
Femeia lovită de un cablu STB a murit. Dezvăluiri din anchetă:„Conducătorul camionetei a pătruns forțat în zona de avarie” # Click.ro
Femeia care a fost electrocutată joi, 6 noiembrie de un cablu al Societății de Transport București (STB) a murit sâmbătă noapte, la Spitalul ”Sfântul Ioan”. Accidentul înfiorător s-a produs în momentul în care femeia mergea pe marginea străzii, printre vehiculele STB care interveneau la un incident.
Acum 8 ore
19:40
Un tânăr de 20 de ani și-a întemeiat o „ţară” la 400 km de România! Autoritățile s-au revoltat pe gestul lui # Click.ro
La graniţa dintre Serbia şi Croaţia, într-o zonă uitată de lume, un tânăr australian de 20 de ani a pus bazele unui stat autoproclamat, pe un petic de teren de-a lungul Dunării. Deşi pare o glumă dusă prea departe, „Republica Liberă Verdis” are steag, guvern, monedă şi chiar câteva sute de „cetăţeni
19:40
Roxana Nemeș recunoaște că nu-și crește singură copiii. Cine o ajută pe proaspăta mămică a gemenilor? „De ce să fiu stresată?” # Click.ro
Roxana Nemeș povestește cum se descurcă în rolul de proaspătă mămică și cine o ajută în această perioadă. Vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au devenit părinți pe 22 septembrie, după o luptă îndelungată despre care vedeta a vorbit.
19:40
Crimă șocantă în județul Teleorman! O tânără a fost ucisă de fostul iubit când era cu copilul în braţe # Click.ro
O nouă crimă îngrozeşte România! O tânără de 26 de ani a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de fostul partener, pe stradă, în timp ce-şi ţinea în braţe copilul de 2 ani! Ordinul de protecţie nu a ajutat cu nimic, din păcate. Totul s-a petrecut în comuna Beciu, din judeţul Teleorman.
19:30
România a dat lovitura la Campionatul European de juniori la șah, unde tinerii noștri au făcut spectacol și au adus trei medalii, una de argint și două de bronz.
19:20
Coliva, preparatul tradițional românesc preparat în special la parastase și pomeniri, ca semn de respect și aducere aminte pentru cei trecuți în neființă, este considerată de multe persoane și un desert, datorită gustului său special. Mihaela Bilic explică însă de ce nu ar trebui să etichetăm coliva
19:20
Zodiile care intră cu brio în luna decembrie. Ele sunt norocoasele horoscopului: au fost chinuite de 2025, dar încheie anul triumfător # Click.ro
Au mai rămas nici două luni până când anul 2026 își va intra în drepturi, iar oamenii deja se pregătesc să lase în urmă tot ce a fost mai rău. Astfel, astrele vin cu vești extraordinar de bune pentru două zodii pregătite să încheie anul cu brio, rezolvând toate problemele.
19:20
Adrian Năstase își înjură fanii pe pagina sa de Facebook. Comentariile s-au viralizat. Foto # Click.ro
Fostul premier Adrian Năstase a publicat, sâmbătă, 8 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, un articol despre Congresul PSD desfășurat vineri, eveniment la care a fost invitat și a participat.
18:40
Horoscop luni, 10 noiembrie. Gemenii se consumă mult pentru problemele prietenilor, iar Scorpionii întâmpină dificultăți cu partenerul # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 10 noiembrie.
Acum 12 ore
17:30
Denis, un tânăr român din Irlanda, născut de o mamă minoră, își caută disperat familia. Are doar 22 de ani și o mare tristețe: „Știu că mama era scundă, brunetă, avea părul creț și...” # Click.ro
Probabil că una dintre cele mai răvășitoare experiențe ale vieții este să crești fără mamă, pierdut într-o lume care capătă un sens greu, pornind singur pe un drum anevoios, fără ca cineva să-ți rotunjească existența.
17:20
Un incident armat produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 noiembrie, în piața Taksim din Istanbul, s-a soldat cu rănirea a doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Atacul a fost comis cu un pistol, potrivit informațiilor transmise de autoritățile române.
17:10
Loredana Groza, cu sufletul făcut bucăți la Sala Palatului! Anunțul trist făcut de artistă, despre tatăl ei, Vasile Groza: „Se află în stare gravă la spital” # Click.ro
Loredana Groza traversează momente de suferință, după ce tatăl său se confruntă cu probleme de sănătate. Îndrăgita cântăreață a anunțat că este primul concert de la care Vasile Groza lipsește.
17:00
Locația spectaculoasă care l-a cucerit pe Cătălin Botezatu: „Simți că nimic nu moare, se transformă” # Click.ro
Cătălin Botezatu, un iubitor al vacanțelor în Egipt, este fascinat de experiența de care a avut parte în ultimele zile. Creatorul de modă se află în Egipt, și împărtășește emoțiile pe care le trăiește „printre ecourile faraonilor”.
15:20
Ion Paladi, susținut de soție. Cine e cel mai romantic în familia lor: „De când a apărut Lucian nu am avut nicio vacanță de cuplu, mergem doar în trei” # Click.ro
Ion Paladi (41 de ani) face furori atunci când urcă pe scenă. Artistul nu se poate declara decât norocos pentru faptul că este atât de iubit de public și că are toată susținerea din partea soției sale, Veronica, atunci când lipsește atât de mult de acasă.
15:00
Varza este una dintre cele mai versatile și apreciate legume din bucătăria românească, fiind nelipsită din rețete tradiționale precum sarmalele, salatele răcoritoare sau murăturile de iarnă.
15:00
Actrița din Generația de Aur, după care Ion Iliescu era topit, nu a avut liniște nici după moarte. Mormântul ei a ars ca o torță, statuia din cimitir s-a făcut scrum. Foto # Click.ro
Recent, Cimitirul Bellu a fost martorul unui incident șocant care a lăsat vizitatorii și admiratorii Florinei Cercel în stare de uimire. Pe 26 octombrie, în jurul după-amiezii, mormântul celebrei actrițe a luat foc ca o torță.
14:40
Unul dintre jucători, Cojocaru, se retrage în glorie.
14:30
Rețeta lui Vlad Gherman de gnocchi cu sos Arrabbiata și drob din carne de curcan și pui. Cum o prepari # Click.ro
Este un actor desăvârșit al generației tinere, dar pe lângă cariera care l-a consacrat, Vlad Gherman pare să se descurce foarte bine și în bucătărie. Tânărul a gătit gnocchi cu sos Arrabbiata și drob din carne de curcan și pui, o rețetă gustoasă, cu care le-a făcut poftă fanilor săi.
14:30
Claudia Ghițulescu parcă a renăscut. Artista de muzică populară este din ce în ce mai sexy și poartă rochii mulate, lungi, care o avantajează.
14:30
Decizie grea după câteva zile de la înmormântarea Ștefaniei Szabo. Cine va ocupa postul pe care l-a avut în ultimii 4 ani # Click.ro
Pierderea neașteptată a doctoriței Ștefania Szabo a zguduit profund colectivul medical al spitalului unde a activat în ultimii cinci ani.
14:30
Mihai Trăistariu bate recordul în noaptea de Revelion. Artistul va avea 10 spectacole pe Valea Prahovei: cât va încasa? # Click.ro
Mihai Trăistariu (48 de ani) muncește de rupe pentru a-și strânge bani și a face avere.
14:30
Cine a fost Eva Kiss, medicul empatic de copii, care a murit în gardă la Cluj: „A fost un șoc pentru toți colegii” # Click.ro
Medicii din Cluj-Napoca au fost șocați vineri de moartea neașteptată a doctoriței Eva Kiss, medic primar la Clinica Pediatrie 1 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.
14:30
Cum arătau Anca Serea și Adi Sînă acum 10 ani, când deveneau soț și soție. Cei doi au sărbătorit Nunta de Tinichea # Click.ro
Anca Serea și Adi Sînă, unul dintre cele mai iubite cupluri românești, au trăit momente emoționante ieri, 8 noiembrie, când au împlinit 10 ani de căsnicie. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a postat câteva imagini de la nuntă.
14:20
Fostul lider se confruntă cu o accidentare la umăr.
13:50
Formația lui Gâlcă are un avans de trei puncte față de locul secund.
Acum 24 ore
12:40
Tunelul secret de sub Marea Neagră, unul dintre marile mistere ale țării noastre. Ar lega România de alte două țări # Click.ro
Legendele spun că sub Marea Neagră se ascunde un secret foarte bine păstrat. În adâncurile Dobrogei ar exista tuneluri subacvatice care ar lega România de Bulgaria și Turcia, și poate chiar și de alte țări din regiune.
12:20
Valentina Pelinel a furat startul Crăciunului! Soția lui Cristi Borcea s-a apucat de împodobit bradul în noiembrie # Click.ro
Valentina Pelinel și copiii săi au furat startul și au împodobit deja bradul de Crăciun. Soția lui Cristi Borcea a postat pe rețelele de socializare un clip video emoționant, care surprinde momentele magice petrecute alături de familia sa.
11:20
Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent din 2023, a pierdut o persoană iubită din familie: „Drum lin în lumină! Mi-e dor de tine în fiecare zi!” # Click.ro
Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent, în anul 2023, a împărtășit cu urmăritorii săi durerea prin care trece de mai bine de o lună de zile. Ana, bunica acestuia, s-a stins din viață. Iată mesajul emoționant transmis de acesta, prin intermediul rețelelor de socializare.
11:10
Marii domnitori care s-au urât de moarte. Erau veri de gradul I, dar nu s-au suportat niciodată # Click.ro
Doi dintre cei mai importanți conducători ai Evului Mediu românesc, Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, și Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, au fost nu doar contemporani și aliați de nevoie în lupta antiotomană, ci și veri de gradul I.
11:00
O familie din România își caută disperată fiul, dispărut fără urmă, în Spania, de 2 ani: „Ofer recompensă frumoasă pentru orice informaţie utilă” # Click.ro
O familie din România trăiește de aproape doi ani o dramă cumplită, după ce fiul lor, Gabriel Cipera, a dispărut fără urmă în Palma de Mallorca, Spania.
10:30
Vremea rămâne surprinzător de caldă pentru începutul lunii noiembrie, cu valori termice ce ating chiar 20 de grade Celsius în unele regiuni ale țării.
10:10
Bulionul este inima bucătăriei mediteraneene și balcanice, un ingredient esențial care poate transforma orice preparat într-un adevărat festin aromatic.
10:10
Defectul fizic pe care Andreea Esca l-a mascat cu brio o viață întreagă. Nimeni nu l-a sesizat pe micile ecrane: „Primul meu cameraman mi-a zis” # Click.ro
Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din România, fiind de peste două decenii imaginea principalului jurnal de știri de la PRO TV. S-a făcut remarcată datorită profesionalismului său și a vorbit despre defectul pe care îl are, dar pe care a știut să îl ascundă față
10:10
O femeie a murit carbonizată într-un incendiu la o pensiune din Gura Humorului. Șapte persoane evacuate # Click.ro
Un incendiu de proporţii a izbucnit în dimineaţa zilei de duminică, 9 noiembrie, la o pensiune cu spaţiu de alimentaţie publică din Gura Humorului, judeţul Suceava.
09:10
Ce mezeluri sănătoase poți să găsești în supermarket. Mihaela Bilic spune care sunt cele mai bune pentru consum # Click.ro
Mihaela Bilic, cunoscută drept nutriționistul vedetelor, oferă informații despre mezelurile pe care mulți români le consumă. Iată care sunt recomandările sale pentru mezeluri care nu să nu afecteze sănătatea.
07:10
Cu ce s-a ocupat Daniel Pavel în tinerețe. Acum este un prezentator TV de succes: „Am ajuns ca foarte tânăr ofițer” # Click.ro
Daniel Pavel, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai reality show-urilor românești, și cel care va modera un format de senzație, toamna aceasta, la Pro TV, „Desafio”, a mărturisit care este cel mai mari regrete din viața sa.
Ieri
23:10
Ireal ce a făcut tânăra din imagine cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit înainte de nuntă: „Ce rost mai are totul?” # Click.ro
O tânără creatoare de conţinut din America şi-a șocat fanii atunci când i-a anunțat că s-a despărțit de iubitul ei. Impactul a fost și mai puternic atunci când a mărturisit că își dorește să își vândă inelul de logodnă.
21:00
Putem recupera în weekend orele de somn pierdute în timpul săptămânii? Iată explicația specialiștilor # Click.ro
Mulți dintre noi încercăm să recuperăm în weekend orele de somn pierdute în timpul săptămânii, însă această variantă nu reprezintă o soluție. Specialiștii explică ce se întâmplă cu organismul oamenilor care încearcă să recupereze ore pierdute de somn, într-o perioadă scurtă.
20:40
Camelia Voinea, acuzată de violență fizică. Ar fi băgat elevele în „camera terorii”: „M-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat” # Click.ro
Noi acuzații zguduie lumea gimnasticii românești. Antrenoarea Camelia Voinea, în vârstă de 55 de ani este acuzată de foste eleve că ar fi recurs, de-a lungul anilor, la violențe fizice.
19:40
Ce se întâmplă dacă aprinzi o țigară într-o benzinărie? Momentul șocant a fost filmat. Video # Click.ro
Un gest inconștient a fost la un pas să provoace o tragedie la o benzinărie din orașul brazilian Timon. Un bărbat a aprins o țigară în apropierea unei pompe de alimentare, iar în câteva secunde, zona s-a transformat într-un adevărat infern.
19:20
Dulceața făcută acasă este una dintre cele mai iubite conserve pentru iarnă — aromată, colorată și plină de gustul fructelor de sezon. Deși pare simplu de preparat, există câteva detalii care pot face diferența între o dulceață perfectă și una care se zaharisește sau își schimbă textura în timp.
19:20
Daniel Onoriu trece prin momente cumplite în aceste clipe, după ce tatăl acestuia s-a stins din viață. Din păcate, fostul pilot de raliuri nu i-a putut fi alături, aflându-se în spatele gratiilor.
19:10
Horoscop duminică, 9 noiembrie. Gemenii urmează să primească bonusuri, iar Peștii să-și achite datoriile # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 9 noiembrie.
18:50
Oana Roman are un truc pentru a nu lua țepe de Black Friday. Cum procedează vedeta în fiecare an, în perioada reducerilor: „Eu nu cumpăr compulsiv” # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete românești, oferă un truc important la care apelează anual, de Black Friday. La ce apelează vedeta pentru a nu fi păcălită și ce achiziții și-a făcut, a povestit chiar ea.
18:50
Cum ne poate „tâmpi” TikTok-ul? Irina Petrea trage un semnal de alarmă: „Consumă ore importante din viață făcând nimic” # Click.ro
Psihologul Irina Petrea a vorbit recent despre impactul negativ pe care îl are consumul excesiv de TikTok asupra utilizatorilor de social media. Specialista a explicat că orele petrecute zilnic pe platformă ajung să îi „tâmpească” efectiv pe oameni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.