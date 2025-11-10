Tot companiile private trebuie să taie din numărul de angajaţi ca să plătească creşterile de taxe şi impozite: În timp ce doar Petrom trebuie să restructureze imediat 10% din forţa de muncă, adică 1.000 de angajaţi, guvernul Bolojan, partidele nu reuşesc să se înţeleagă nici pentru o restructurare de doar 1% din întregul sectorul bugetar, adică 13.000 de angajaţi
Ziarul Financiar, 10 noiembrie 2025 02:00
Tot companiile private trebuie să taie din numărul de angajaţi ca să plătească creşterile de taxe şi impozite: În timp ce doar Petrom trebuie să restructureze imediat 10% din forţa de muncă, adică 1.000 de angajaţi, guvernul Bolojan, partidele nu reuşesc să se înţeleagă nici pentru o restructurare de doar 1% din întregul sectorul bugetar, adică 13.000 de angajaţi
Karan Khurana, METRO România: Trebuie susţinute investiţiile şi dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare. Astăzi vin din import produse care ar putea fi realizate aici # Ziarul Financiar
Karan Khurana, CEO al METRO România, spune că grupul a investit local indiferent de contextul economic, rolul companiei fiind acela de a oferi stabilitate ecosistemului HoReCa şi comerţului tradiţional.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări: Ne dorim să fim primul asigurător român care iese în regiune. Tot ce construim acum este scalabil # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări oferă asigurări RCA, Casco, de sănătate şi de răspunderi civile, iar în primul trimestru din 2026 vrea să lanseze soluţii de asigurare pentru locuinţe şi călătorii. Compania şi-a început activitatea anul trecut, iar soluţiile gândite sunt de la început concepute pentru a fi uşor scalabile la nivel regional.
Bursă. Viitorul începe astăzi. Se anunţă o săptămână de foc la Bursă: 13 companii din indicele BET îşi publică zilele acestea rezultatele financiare aferente primelor nouă luni din an, printre care Banca Transilvania, Hidroelectrica, Transgaz # Ziarul Financiar
După ce OMV Petrom (SNP), TeraPlast Bistriţa (TRP) şi BRD – Groupe Société Générale (BRD) şi-au făcut publice rezultatele pentru primele trei trimestre din an, investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti se pregătesc pentru o săptămână încărcată de raportări care vor oferi o primă imagine asupra performanţei companiilor din indicele BET şi asupra dividendelor care ar putea fi distribuite în 2026.
Urmează ZF HR Conference 2025: Bugete, oameni şi eficienţă. Salariul mediu net a crescut cu aproape 160% în ultimul deceniu, dar ritmul s-a temperat în 2025. Ce urmează pentru bugetele de HR în 2026? # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference. Tema ediţiei din acest an – „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“. Primul panel al conferinţei va fi dedicat bugetelor şi perspectivelor economice pentru 2026. Unul dintre subiectele abordate va fi cel al evoluţiei salariilor din economia locală.
Liberty Galaţi, colosul aflat în situaţie critică, face acum obiectul unei anchete care vizează operaţiuni de delapidare. Mai multe percheziţii s-au efectuat vineri. În total, prejudiciul estimat în cauză depăşeşte 300 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Colosul Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic, care a trimis în şomaj 3.300 de angajaţi şi pentru care se caută soluţii de salvare, este acum în lumina reflectoarelor într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Agenţia Moody’s a îmbunătăţit ratingurile de emitent şi de depozit ale Băncii Transilvania. Perspectiva stabilă asupra ratingurilor de emitent reflectă aşteptarea Moody’s că BT - datorită performanţei financiare, capitalului şi profitabilităţii - va rămâne rezilientă, în ciuda provocărilor macro # Ziarul Financiar
Moody’s Ratings a îmbunătăţit atât ratingul pe termen lung pentru depozite al Băncii Transilvania, cât şi ratingurile de emitent pe termen scurt şi termen lung. Agenţia de evaluare financiară a ridicat ratingul de depozit pe termen lung al băncii la Baa1 de la Baa2, evaluarea maximă, în contextul ratingului de ţară
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Dascăl, BT Asset Management: An bun pentru industria fondurilor de investiţii. Piaţa a ajuns la un milion de investitori; sperăm să dublăm numărul în următorii ani # Ziarul Financiar
La 30 de ani de la redeschiderea pieţei de capital din România, industria locală a fondurilor mutuale a ajuns la peste un milion de conturi de investiţii deschise şi active în valoare de 56 mld. lei pentru toate fondurile deschise şi închise, locale şi străine, însă există potenţial şi în continuare, spune Dan Dascăl, director general al BT Asset Management, parte a grupului financiar Banca Transilvania (TLV).
Bursă. Agroland vrea să ajungă la primul miliard de lei până în 2030 şi apoi să se extindă în Europa de Vest, fie prin deschideri directe de magazine, fie prin achiziţii # Ziarul Financiar
De la retailer cu produse pentru grădinărit şi mici fermieri, grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, din vestul României, din Timiş, vrea să ajungă un jucător regional în industria agroalimentară.
Anul trecut, remiterile totale ale lucrătorilor străini s-au cifrat la 1,7 mld. euro, cu 60% mai mult decât în 2023, cele mai mari sume ajungând tot în Marea Britanie, Germania şi Irlanda, urmate de Italia, Ţările de Jos şi, la egalitate, Nepal şi Spania # Ziarul Financiar
Angajaţii străini din România au trimis în ţările natale 920 milioane de euro în primul semestru din acest an, cu 23% mai mult decât în perioada similară din 2024, cele mai mari sume fiind direcţionate spre Marea Britanie, Germania, Irlanda şi Nepal, potrivit statisticilor publicate de BNR.
Viitorul economic al României se scrie prin dialog şi implicarea mediului de afaceri. UE are nevoie de decizii rapide să ţină pasul cu alte puteri economice. Nu ne lipsesc resursele, ideile, ci implementarea lor, susţin reprezentanţii mediului de business românesc şi european # Ziarul Financiar
România are resurse şi capacitatea să se dezvolte, însă veriga lipsă este chiar implementarea, execuţia ideilor astfel încât ele să se vadă „la firul ierbii“, în business şi în bunăstarea oamenilor.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Incredibil, surpriză totală! Ce a putut să spună Nicuşor Dan săptămâna trecută la o întâlnire cu mediul de afaceri # Ziarul Financiar
Nicuşor Dan, sigur eşti foarte ocupat şi nu ai timp să citeşti opiniile mele din ZF - deşi cea din 25 mai chiar merită, a şi avut un record de accesări - dar, dacă o faci, nu le spune patronatelor, federaţiilor, asociaţiilor, forumurilor, camerelor de comerţ şi altor întovărăşiri ale mediului de afaceri.
Atenţie, se schimbă fluxurile de bani: Angajaţii străini din România au trimis acasă 920 mil. euro în S1/2025, cele mai mari sume plecând în Marea Britanie, Germania, Irlanda şi Nepal # Ziarul Financiar
Angajaţii străini din România au trimis în ţările natale 920 mil. euro în primul semestru (S1) din acest an, cu 23% mai mult decât în S1/2024, cele mai mari sume fiind direcţionate spre Marea Britanie, Germania, Irlanda şi Nepal, potrivit statisticilor publicate de BNR.
Andrei Agafiţa, CEO, Ecovent – furnizor de soluţii pentru calitatea aerului din interior: Am început extinderea regională cu piaţa din Ucraina, iar acum urmează Republica Moldova, plus Bulgaria, Ungaria, Polonia şi Grecia în 2026. Anul acesta încheiem cu 10 mil. euro cifră de afaceri # Ziarul Financiar
Grupul de firme Ecovent, specializat în soluţii pentru calitatea aerului interior, şi-a bugetat atingerea unei cifre de afaceri de 10 milioane de euro pentru anul 2025, o ţintă pe care compania o consideră realistă după ce a încheiat anul 2024 cu o creştere accelerată de 66%, ajungând la 6,4 milioane de euro.
ZF Live. Ciprian Pîrv, CEO al Payten România, parte a ASEE Group, specializat în servicii de plăţi pentru bănci şi comercianţi: Businessul pe care îl facem în România faţă de acum 5 ani s-a dublat. Polonia vede România ca o piaţă de creştere faţă de care are un interes semnificativ şi este cea mai mare piaţă a grupului din Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
Payten România, companie care aparţine grupului polonez ASEE Group, specializat în servicii de plăţi pentru bănci şi comercianţi, şi-a dublat businessul în ultimii cinci ani, iar România a devenit cea mai mare piaţă pentru grupul polonez din regiunea Europei Centrale şi de Est, a spus Ciprian Pîrv, CEO al Payten România în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: IMM-urile sunt catalizatori ai inovaţiei, însă pentru multe piaţa unică este o povară, şi nu o sursă de oportunităţi. Dezlănţuirea unui val de creştere şi inovaţie în rândul acestora ar avea un efect transformator asupra economiei europene # Ziarul Financiar
Puterea economică a UE depinde de milioanele de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). Angajând aproximativ două treimi din forţa de muncă a blocului şi reprezentând puţin peste jumătate din valoarea sa adăugată, acestea joacă un rol vital în fiecare sector economic.
Bursă. Finanţe personale. Cine se află în topul societăţilor de administrare a investiţiilor: BRD AM, BT AM şi Raiffeisen au împreună peste 60% din piaţă # Ziarul Financiar
După o creştere de aproape 3% a cotei de piaţă şi un avans de peste 2 mld. lei pe active într-un an, BRD Asset Management şi-a consolidat poziţia de lider în topul companiilor româneşti de administrare de fonduri mutuale la 30 septembrie 2025, cu active totale de 8 mld. lei şi o cotă de 25,2%.
Urmează Gala ZF 2025, 27 de ani de la lansarea Ziarului Financiar, evenimentul de business al anului. Cine au fost invitaţii speciali ai ultimelor gale? # Ziarul Financiar
Luni 17 noiembrie, Ziarul Financiar organizează Gala ZF 27 de ani, iar invitatul special al acestei ediţii este Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much more than a market”.
În oglindă. Reforma promisă versus reforma livrată: guvernul a promis reducerea numărului de structuri care îngreunează funcţionarea statului, dar aparatul public rămâne la fel de sufocat # Ziarul Financiar
În multele sale pachete de „eficientizare“ prezentate anul acesta, guvernul a promis o reformă a aparatului public, o restructurare menită să reducă birocraţia, suprapunerile de competenţe şi costurile administrative. În realitate, statul român a rămas la fel de greoi, cu ministere care au mai multe instituţii, agenţii şi direcţii în subordine decât la începutul anului. Reforma a rămas, deocamdată, doar pe hârtie.
„Vedem multe oportunităţi şi multe canale de dezvoltare. Cu ambiţie, determinare şi perseverenţă lucrurile se pot întâmpla la nişte indicatori uriaşi. Anul trecut am deschis o companie în Olanda şi una în Bulgaria. Amândouă sunt pe plus anul acesta“ # Ziarul Financiar
Campioni în Business, un proiect derulat de PwC România, Raiffeisen Bank şi Sarmis Capital, program dedicat antreprenorilor români vizionari, a premiat cele mai performante companii în cadrul unei gale organizate la Bucureşti.
Urmează Gala ZF 2025, 27 de ani de la lansarea Ziarului Financiar. Cine au fost invitaţii speciali din ultimul deceniu al celui mai important eveniment de business al anului şi ce spuneau ei la aniversarea ZF despre viitorul economiei # Ziarul Financiar
Gala ZF 2025 care va avea loc pe 17 noiembrie este a douăzeci şi doua gală a Ziarului Financiar şi este cel mai important eveniment de business din România. Evenimentul aniversar este şi ocazia cu care an de an Ziarul Financiar lansează catalogul celor mai valoroase companii din România.
România trebuie să se mişte repede pentru a nu pierde lupta creşterii economice şi a competitivităţii în Europa. Economia are nevoie de inovare, iar pentru asta există resurse şi expertiză, însă e nevoie şi de o colaborare a mediului privat cu statul # Ziarul Financiar
Într-o lume tot mai competitivă, în care inovarea a devenit esenţială pentru creşterea economică, România trebuie să ţină pasul cu schimbările pentru a rămâne relevantă din punct de vedere competitiv nu doar în piaţa europeană, ci şi în cea globală.
Alexandru Ciobanu, CEO al CUBE - joint venture format din opt companii din tehnologie: Pentru primul an de activitate, estimăm un volum de business generat prin alianţă între 3 şi 7 milioane de euro # Ziarul Financiar
CUBE, joint venture format din opt companii din tehnologie, ţinteşte generarea unui business de până la 7 mil. euro încă din primul an de activitate, pe fondul diversificării portofoliului şi al intrării în proiecte cu expunere ridicată în zona publică şi reglementată.
Agroland vrea să ajungă la primul miliard de lei până în 2030 prin integrarea verticală de la sămânţă la produs finit # Ziarul Financiar
De la retailer cu produse pentru grădinărit şi mici fermieri, grupul Agroland, fondat de antreprenorul Horia Cardoş acum 28 de ani, din vestul României, din Timiş, vrea să ajungă un jucător regional în industria agroalimentară. Până în 2023 îşi propune să ajungă la primul miliard de lei şi apoi să se extindă pe pieţe din Europa de Vest prin achiziţii.
Test ZF cu Samsung Galaxy Z Fold7. Salt uriaş al Samsung în arena pliabilelor: Z Fold7 a rezolvat cele mai mari probleme ale modelelor anterioare şi a devenit un dispozitiv matur, un campion al productivităţii mobile. Principalul atu: se simte ca un smartpohne obişnuit deşi devine o tabletă cu ecran de 8 inci # Ziarul Financiar
Samsung pare să fi atins în sfârşit maturitatea deplină în segmentul smartphone-urilor pliabile cu Galaxy Z Fold 7. Noul dispozitiv nu mai este doar o demonstraţie a capabilităţilor tehnologiei sau un produs de nişă pentru entuziaşti, ci un gadget surprinzător de rafinat şi practic, care reuşeşte să combine - cu mai puţine compromisuri ca oricând - avantajele unui telefon premium cu cele ale unei tablete compacte. Este "o adevărată bijuterie tech", un produs care încorporează vizibil feedbackul utilizatorilor şi face un salt considerabil faţă de generaţia anterioară, Z Fold6.
