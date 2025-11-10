Interviurile lui Chivu devin la fel de interesante ca meciurile lui Inter » Sărbătorește primul loc cu o „noapte albă”: „Cel puțin meciurile rămase”

17:20

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciul decisiv cu Bosnia Herțegovina și firește că s-au auzit și obiecții. Chiar contestări. De ce firește? Pentru că nu doar la noi, ci pretutindeni, o asemenea operațiune stârnește discuții în contradictoriu, polemici. De ce ăla și nu celălalt?!, se găsesc întotdeauna destui care să se mire, ba și unii care să protesteze. ...