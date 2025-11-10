Cum tai ceapa fără lacrimi? Un studiu îți arată pas cu pas ce ai de făcut!
10 noiembrie 2025
Probabil nu există om care să fi tăiat ceapa fără să plângă măcar o dată. Se întâmplă asta din cauza unui compus chimic eliberat în timpul tăierii, syn-Propanethial-S-oxide. Acum, cercetătorii au descoperit o metodă foarte simplă pentru a evita complet această problemă. Experimentele realizate de o echipă de la Universitatea Cornell (SUA) au arătat că folosirea …
S-a descoperit un potențial factor declanșator al cancerului pulmonar. Boala poate fi prevenită!
Un nou studiu sugerează că inflamaţia ar putea fi motorul ascuns al celor mai timpurii forme de cancer pulmonar, ceea ce înseamnă că anumite strategii preventive, cum ar fi controlul proceselor inflamatorii, pot face ca boala nici să nu se instaleze. Cercetătorii au realizat o cartografiere detaliată a celulelor pulmonare înainte şi în timpul dezvoltării …
Cătălin Drulă: Primul lucru pe care îl voi face ca primar va fi aplicarea referendumurilor. Acolo se află cheia pentru a reclădi acest oraș. Sectoarele Bucureștiului nu sunt regate independente – Interviu video
Cel mai mare eșec politic al candidatului USR la Primăria București a fost cel înregistrat la alegerile europarlamentare, atunci când din postura de președinte al partidului, USR a câștigat doar 8,53% din voturile alegătorilor. La scurt timp după publicarea rezultatelor a demisionat, la conducere venind Elena Lasconi. Acum, fostul lider al USR încearcă să se …
Zelenski spune că nu se teme de Trump și dezvăluie cum l-a ajutat regele Charles. Crede că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că nu se teme de Donald Trump și că are o relație bună cu președintele american, în ciuda zvonurilor privind o presupusă întâlnire tensionată la Washington. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Zelenski avertizează totodată că Europa ar putea fi atacată de Rusia înainte de încheierea războiului din Ucraina. „Nu …
Horoscop zilnic pentru 10 noiembrie 2025.
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, …
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi şefa departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma controverselor legate de modul în care un documentar al emisiunii Panorama ar fi prezentat trunchiat un discurs al fostului preşedinte american Donald Trump. Scandalul a izbucnit după ce publicaţia britanică conservatoare The Daily Telegraph a relatat că documentarul …
Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere trebuie să treacă prin filtrul statului român, care are drept de veto
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care deține în România rafinăria Petrotel Ploiești și zeci de staţii de carburanţi, se află în atenţia autorităţilor. El spune că orice tranzacţie privind vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată de Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), care are dreptul …
FCSB a terminat la egalitate cu Hermannstadt în deplasare, scor 3-3, în etapa a 16-a din Superliga. Campioana a început în forță și Thiam a deschis scorul după doar 4 minute, din pasa lui Cisotti, care l-a lăsat cu poarta goală. Totuși, FCSB nu a mai forțat, iar egalarea a venit în minutul 26, când …
„Vorbește ca la bar, nu ca la tribună" – Cum a schimbat Mamdani comunicarea politică digitală. Și a câștigat
Un tânăr politician din New York, Zohran Mamdani, a schimbat regulile comunicării politice cu videoclipuri directe, colorate și sincere. Democrații americani încearcă acum să-i copieze formula, dar fără să-i poată reproduce autenticitatea. Candidatul care a reinventat campania politică online Noul model de comunicare digitală al Partidului Democrat s-a născut în New York și s-a răspândit …
Orban susține că a semnat cu Trump un „scut financiar" al Ungariei: „SUA ne finanțează, practic, nelimitat"
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu președintele american Donald Trump privind un „scut financiar" care asigură Ungariei „oportunități de finanțare practic nelimitate din SUA" pentru înlocuirea oricăror fonduri reținute de Uniunea Europeană. Orban a afirmat în fața jurnaliștilor care îl însoțeau la bordul aeronavei la întoarcerea de la Washington …
Universitatea Craiova a pierdut meciul cu UTA Arad, scor 1-2, în etapa a 16-a din Superliga. Arădenii au deschis scorul în minutul 24, prin Luca Mihai, care a șutat imparabil după un corner. Tot după un corner au egalat și oltenii în minutul 36, când fundașul Romanchuk a marcat iar cu o lovitură de cap. …
Exercițiu NATO în România: militarii au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș (Video)
Militari români, francezi şi portughezi au construit, duminică, în judeţul Alba, în timp record, un pod plutitor peste râul Mureş, în cadrul exerciţiului multinaţional Dacian Fall 2025 (DAFA 25). Misiunea de geniu a testat interoperabilitatea și rapiditatea trupelor aliate în realizarea unei treceri peste cursul de apă. Podul de pontoane, cu trei benzi de circulaţie, …
Un membru CSM s-a supărat, după ce Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu un Caritas. Reclamă un atac la independența justiției
Reprezentantul judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Alin Ene, o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că a debutat în funcţie cu un „atac public la adresa independenţei justiţiei" şi cu un discurs care „ţinteşte statul de drept". Reacția vine după ce Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale ale magistraţilor cu un „Caritas care nu …
Horoscop pentru săptămâna 10 - 16 noiembrie 2025.
Peste un milion de persoane au fost evacuate în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong (Video)
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari. Potrivit Reuters şi The Associated Press, ploile torenţiale şi vântul …
Constrânși de PNRR, am putea avea gata digitalizarea ANAF în 2026. Cu AI care depistează evaziunea fiscală
Procesul de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) va mai dura aproximativ un an, a declarat consilierul prezidențial pe probleme economice Radu Burnete, care estimează că în octombrie anul viitor sistemul va fi complet operațional. Burnete a explicat, la Digi24, că Administrația Fiscală dispune deja de toate instrumentele digitale necesare – precum e-Factura, …
Creșterea toleranței plantelor la stres abiotic prin aplicarea borului și ortosilicatului
Ce au în comun seceta, solurile sărate și valurile bruște de căldură? Toate pun la încercare limitele fiziologice ale plantelor, reducând producția chiar și atunci când tehnologia agricolă este la zi. Într-o agricultură tot mai afectată de stres abiotic, fermierii au nevoie de apă și îngrășăminte, dar și de aliați invizibili, dar extrem de eficienți: …
Dezvoltarea unei afaceri din domeniul turismului, agriculturii sau alimentației publice în zone fără sisteme de canalizare vine cu provocări legate de gestionarea apelor uzate. O fosă septică de 2500 litri te ajută să răspunzi nevoilor specifice, păstrând afacerea curată și respectând legislația de mediu. De la costuri mai mici până la o imagine mai bună …
Fostul mijlocaș internațional portughez Rui Costa (94 de selecții) a fost reales președinte al clubului Benfica Lisabona până în 2029, a anunțat duminică gruparea lusitană, scrie AFP. În funcție din 2021, Rui Manuel Cesar Costa a obținut 65,9% din voturile membrilor în turul al doilea al scrutinului, învingându-l cu ușurință pe rivalul său Joao Noronha …
Maldive: vacanța de lux la un alt nivel – tot ce trebuie să știi pentru un sejur de vis
Maldive atrage an de an turiști din toată lumea datorită plajelor sale cu nisip alb, a apelor cristaline și a resorturilor elegante. Pentru cei care caută relaxare autentică, servicii de top și experiențe gourmet, această destinație reprezintă una dintre cele mai atractive opțiuni. În acest ghid, descoperi motivele pentru care turiștii aleg Maldive, care sunt …
Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce transferul de la CFR Cluj la FCSB a picat. Munteanu spune că nu a fost obraznic, așa cum patronul de la FCSB a spus
Acuzat că a denaturat declarațiile lui Trump, postul public BBC va da explicații în fața Parlamentului britanic # SportMedia
Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă că ar fi prezentat în mod înşelător declaraţiile preşedintelui american Donald Trump într-un documentar. Ministrul, care s-a exprimat chiar la postul de televiziune BBC News, a declarat că a „vorbit săptămâna aceasta” cu preşedintele grupului audiovizual … The post Acuzat că a denaturat declarațiile lui Trump, postul public BBC va da explicații în fața Parlamentului britanic appeared first on spotmedia.ro.
Carlos Alcaraz (2 ATP) a debutat duminică cu o victorie la Turneul Campionilor care are loc la Torino, competiția de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis (ATP), învingându-l în două seturi, 7-6 (7/5), 6-2, pe australianul Alex De Minaur (7 ATP), în grupa ‘Jimmy Connors’. Alcaraz, liderul ‘The Race’, clasamentul anual care … The post Carlos Alcaraz debutează cu o victorie la Turneul Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Noua Platformă informatică de sănătate: pacientul își va putea vedea istoricul medical, costurile și va face programări online. Intră în teste din decembrie # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că România va avea o nouă Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), realizată prin fonduri din PNRR, care va aduce o schimbare majoră: sistemul va interacţiona direct cu pacientul. Noua platformă va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau computer, … The post Noua Platformă informatică de sănătate: pacientul își va putea vedea istoricul medical, costurile și va face programări online. Intră în teste din decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Imagini cu Trump care pare să-și țină cu greu ochii deschiși în timpul unui eveniment în Biroul Oval (Video) # SportMedia
Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei. Trump a participat joi la … The post Imagini cu Trump care pare să-și țină cu greu ochii deschiși în timpul unui eveniment în Biroul Oval (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ianis Hagi a vorbit despre golul superb pe care l-a marcat pentru Alanyaspor în poarta lui Trabzonspor. Fotbalistul român a afirmat că este încântat de execuția superbă, prin care a trimis mingea în vinclu. Totuși, Ianis rămâne cu amărăciunea faptului că scorul final a fost egal. „Evident, sunt fericit că am înscris, că am reușit … The post Reacția lui Ianis Hagi după golul superb marcat în Turcia appeared first on spotmedia.ro.
Unilever retrage de pe piață mai multe produse Knorr și Delikat. Unele pachete pot conține fragmente de metal și cauciuc # SportMedia
Unilever a decis să retragă de pe piață un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr și Delikat, după ce, în urma unei avarii la un echipament din fabrică, s-a constatat că unele produse pot conține fragmente de metal și cauciuc. Compania avertizează că aceste produse nu sunt sigure pentru consum. „Unilever desfășoară activitățile sale … The post Unilever retrage de pe piață mai multe produse Knorr și Delikat. Unele pachete pot conține fragmente de metal și cauciuc appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a câștigat în deplasare cu Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 16-a din Superliga. La debutul lui Daniel Pancu în funcția de antrenor, ardelenii au luat trei puncte prețioase. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 42 de Cordea, din pasa lui Matei Ilie. După acest rezultat, CFR Cluj urcă … The post CFR Cluj oprește seria neagră: Victorie importantă pentru ardeleni appeared first on spotmedia.ro.
Dragoș Roșca, investitorul care pune azi la bătaie 60 de milioane de euro pentru companiile mici: În urmă cu mulți ani asta a fost și greșeala noastră, ni se părea că totul „iese” # SportMedia
Când ești tânăr ți se pare că totul iese, că te pricepi, că norocul va fi mereu de partea ta. Dar în business lucrurile nu stau chiar așa, spune Dragoș Roșca, antreprenor care pune astăzi la bătaie 30 de ani de experiență și 60 de milioane de euro, pentru a-i ajuta pe cei ”mici” în … The post Dragoș Roșca, investitorul care pune azi la bătaie 60 de milioane de euro pentru companiile mici: În urmă cu mulți ani asta a fost și greșeala noastră, ni se părea că totul „iese” appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mutu a propus ca un mijlocaș de la FCSB să fie titular la echipa națională în meciul cu Bosnia. „Briliantul” mizează pe Darius Olaru, care s-a întors la cea mai bună formă a carierei. „Am auzit discuțiile despre națională. Eu sunt de altă părere, cred că Olaru e un pretendent la titularizare. E un … The post Adrian Mutu propune un jucător de la FCSB titular la națională: „Un mijlocaș complet” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1355 Ucrainenii au rămas în frig și întuneric. Moscova nu renunță la condițiile sale esențiale în privința războiului (Foto & Video) # SportMedia
În ziua 1355 de război, Ucraina se confruntă cu întreruperi generalizate ale alimentării cu energie electrică. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au redus capacitatea de producție a țării la „zero”. Moscova, care a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei în ultimele luni, a lansat sute de drone asupra instalațiilor energetice din toată țara. Serviciile feroviare de … The post Ziua 1355 Ucrainenii au rămas în frig și întuneric. Moscova nu renunță la condițiile sale esențiale în privința războiului (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a raportat că un tsunami slab a lovit coasta nordică a țării, la Pacific, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,7 în larg. Tsunamiul a ajuns în Miyako, în prefectura Iwate, la ora locală 17:37 (08:37 GMT), dar a fost atât de mic încât Agenția Meteorologică Japoneză a declarat că … The post Japonia a fost lovită de un tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 6,7 appeared first on spotmedia.ro.
Cu două goluri și două pase decisive, Lionel Messi a condus pe Inter Miami spre o victorie cu 4-0 împotriva lui Nashville, sâmbătă, asigurându-i un loc în semifinalele Conferinței Est din Major League Soccer (MLS), scrie AFP. Argentinianul a deschis scorul în minutul 10 și apoi a dublat avantajul în minutul 39. În repriza a … The post Leo Messi a făcut un meci mare în SUA appeared first on spotmedia.ro.
Un nou caz de femicid. O femeie a fost înjunghiată mortal de fostul soț, sub ochii copilului # SportMedia
O femeie de 25 de ani care se afla împreună cu fiul său de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu a fost înjunghiată mortal de fostul soț, informează, duminică, IPJ Teleorman. ”La data de 8 noiembrie, în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turnu Măgurele au fost sesizați, prin apel … The post Un nou caz de femicid. O femeie a fost înjunghiată mortal de fostul soț, sub ochii copilului appeared first on spotmedia.ro.
Antrenorul Maurizio Sarri a vorbit despre Cristi Chivu. Tehnicianul lui Lazio a declarat că antrenorul român are personalitate și impact și crede că va reuși să se impună. „E greu să evaluezi un antrenor după câteva luni, dar pot să spun că Chivu are personalitate și impact. Are calitățile necesare pentru a deveni un antrenor … The post Concluzia trasă de Maurizio Sarri despre Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
În jurul oraşului din Donbas se poartă lupte crâncene. Experţii pleacă de la premisa că ruşii vor reuşi curând să cucerească Pokrovsk. Cum ar influenţa victoria evoluţia viitoare a războiului? Situaţia din Pokrovsk se află de zile bune în centrul tuturor rapoartelor militare. Pentru trupele ucrainene situaţia este critică pe acel segment de front. La … The post Ce ar însemna căderea orașului Pokrovsk appeared first on spotmedia.ro.
Doi români au fost răniți în urma unui atac armat, cu pistol, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în piața Taksim din Istanbul, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol. Aceștia au fost răniți uşor. ”Azi noapte, … The post Atac armat în Istanbul: Doi români au fost răniți appeared first on spotmedia.ro.
Românii Alexandru Jecan și Bogdan Pavel au fost învinși de germanii Jakob Schnaitter/Mark Wallner, cu 6-2, 4-6, 10-6, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Helsinki (Finlanda), dotat cu premii totale de 181.250 de euro. Jecan și Pavel s-au înclinat după o oră și 11 minute în fața … The post Alexandru Jecan și Bogdan Pavel pierd finala de la Helsinki appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat că nu se lasă după ce a pierdut și ultimul proces contra CSA Steaua. După ce ICCJ a dat dreptate CSA Steaua în procesul pentru mărcile istorice, FCSB a anunțat noi demersuri. Avocatul Adrian Căvescu a transmis că va face plângeri la NATO, CEDO și Curtea Europeană. ”În prezent, pregătesc o scrisoare … The post FCSB trece la fapte: Face plângere la NATO appeared first on spotmedia.ro.
De la siguranța din primele luni, la încrederea adultului de mai târziu – o perspectivă adleriană asupra legăturii care ne învață să iubim și să fim liberi. Mama este prima hartă a lumii pentru copil. Din privirea ei, din felul în care îl ține în brațe sau îl liniștește, micuțul învață dacă viața e sigură … The post Mama: prima noastră lume. Cum se schimbă relația cu ea de-a lungul vieții appeared first on spotmedia.ro.
Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată (Video) # SportMedia
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava. ”Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 5:00. Din interiorul clădirii s-au evacuat şapte persoane, printre care şi un minor, iar o altă persoană a fost dată dispărută, … The post Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Lorenzo Musetti va debuta la Turneul Campionilor, după ce Novak Djokovici s-a retras din cauza unei accidentări la umăr. Italianul va ocupa locul lui Djokovici în grupa Jimmy Connors, fiind acceptat direct, în timp ce Alexander Bublik rămâne prima rezervă. „Aşteptam cu nerăbdare să concurez la Torino şi să dau tot ce am mai bun, … The post Novak Djokovici ia o decizie care îi întristează pe fani appeared first on spotmedia.ro.
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu, metale rare cruciale pentru industria modernă, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări. Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri ”cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în aplicații … The post China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare spre SUA appeared first on spotmedia.ro.
La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia. Şi toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuşi, dacă privim mai … The post Ce a obținut și ce nu a obținut Viktor Orban de la Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat materiale informative care prezintă designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de informare publică a BNB în vederea adoptării monedei unice europene, relatează Novinite.com. Monedele euro vor avea motive bulgăreşti. Astfel, moneda de … The post Bulgaria a dezvăluit cum vor arăta monedele sale euro (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Republica Moldova ar putea impune vize pentru cetățenii Comunității Statelor Independente # SportMedia
Republica Moldova ar putea impune regimul de vize pentru cetăţenii Comunităţii Statelor Independente (CSI), o organizaţie care reuneşte, în jurul Moscovei, fostele republici sovietice cu excepţia ţărilor baltice, a Georgiei şi a Ucrainei. În urma invaziei ruseşti din Ucraina din 2022, Moldova şi-a exprimat intenţia de a se retrage treptat din cadrul instituţional al CSI. … The post Republica Moldova ar putea impune vize pentru cetățenii Comunității Statelor Independente appeared first on spotmedia.ro.
Tensiuni după Turneul Campioanelor: Elena Rybakina a refuzat să participe la poza oficială # SportMedia
Un moment tensionat s-a produs după finala de la Turneul Campioanelor 2025. Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka, dar la final a fost protagonista unui moment neașteptat. Ea a refuzat să ia parte la poza oficială alături de Sabalenka și de CEO-ul WTA, Portia Archer. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate … The post Tensiuni după Turneul Campioanelor: Elena Rybakina a refuzat să participe la poza oficială appeared first on spotmedia.ro.
FCSB și-a găsit fundaș central, după ce a avut mari probleme în acest sezon pe această poziție. Conform presei din Ungaria, campioana României îl va oferta pe Andre Duarte de la Ujpest. Acesta a intrat în conflict cu conducerea clubului maghiar și a fost exclus din lot. Presa din Ungaria scrie că excluderea este pe … The post FCSB și-a găsit fundaș central appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin a primit o veste excelentă în Anglia. Fotbalistul român va reveni peste câteva zile pe teren, după accidentarea gravă de la finalul lunii ianuarie. Conform presei din Anglia, Drăgușin se va întoarce după pauza pentru meciurile echipelor naționale. Mai întâi, Tottenham ar pregăti un meci amical în care Drăgușin să revină, iar apoi … The post Radu Drăgușin primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
