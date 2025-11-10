ANSA: În România, la Timișoara va fi deschisă o expoziție despre tragedia orașului Pompei

02:20

România a fost aleasă ieri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO. Este vorba de un mandat de patru ani, care îi permite țării noastre să participe la decizii privind educaţia, ştiinţa, cultura şi comunicarea la nivel internaţional şi să contribuie la implementarea programului organizaţiei până în 2029, potrivit unui comunicat al Ambasadei […]