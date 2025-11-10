România suferă, de ani buni, de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie

18:40

Când ești tânăr ți se pare că totul iese, că te pricepi, că norocul va fi mereu de partea ta. Dar în business lucrurile nu stau chiar așa, spune Dragoș Roșca, antreprenor care pune astăzi la bătaie 30 de ani de experiență și 60 de milioane de euro, pentru a-i ajuta pe cei "mici" în …