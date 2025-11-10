11:10

Elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu se întorc în băncile școlii de luni, 10 noiembrie, asta după ce clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din vecinătate din data de 17 octombrie. Unitatea […] Articolul Părinții elevilor de la Liceul Dimitrie Bolintineanu se tem că bucăți din blocul din Rahova afectat de explozie ar putea să cadă pe școală. Copiii se întorc în bănci de luni apare prima dată în B365.