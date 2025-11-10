Cadou pentru Guardiola. City a învins categoric Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor
Cotidianul de Hunedoara, 10 noiembrie 2025 07:10
• • •
Acum 10 minute
07:30
Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat, într-o emisiune televizată, în contextul situaţiei omului de afaceri din Vaslui care a ajuns până în biroul premierului Ilie Bolojan, dacă este corect ca un politician aflat în funcţii publice să primească persoane pe care nu le cunoaşte, dar care sunt aduse de colegi de partid, ministrul Radu Marinescu a răspuns că nu vrea […]
Acum 30 minute
07:20
Imagini cu Donald Trump, care pare să aibă ochii închiși în timpul unor declarații oficiale în Biroul Oval, au devenit virale în weekend, alimentând speculații privind starea de sănătate a președintelui Statelor Unite.
07:10
Cadou pentru Guardiola. City a învins categoric Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor # Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
07:00
Directorul BBC a demisionat după ce a modificat un documentar despre Trump # Cotidianul de Hunedoara
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar
06:40
Câți bani pierd companiile falimentare ale României, cu șefi plătiți regeşte pentru pagubă # Cotidianul de Hunedoara
Șefii actuali ai companiilor falimentare nu pierd un leu după noua lege Bolojan privind guvernanța corporativă.
Acum 12 ore
23:20
Băsescu a găsit vinovatul pentru distrugerea Bucureștiului: „Eu aș ieși în stradă” # Cotidianul de Hunedoara
Fost primar al Bucureștiului, Traian Băsescu spune cine este responsabil pentru starea în care se află astăzi capitala României.
22:50
Deplasarea la Sibiu s-a încheiat cu o remiză pentru FCSB.
22:00
Este cel de-al doilea premiu ca valoare din istoria Loteriei Române.
20:20
Alin Ene o acuză pe Oana Gheorghiu că lovește în independența justiției și alimentează opoziția falsă între magistrați și societate.
20:10
Universitatea Craiova a fost învinsă acasă de UTA Arad, scor 2-1, în etapa a XVI-a a Superligii. Goluri: L. Mihai, Romanchuk și Costache.
20:00
Noiembrie la cinema aduce magie, aventură și emoție: musicaluri, biografii, thrillere și animații de neratat!
19:10
Alin Ene o acuză pe Oana Gheorghiu că lovește în independența justiției și alimentează opoziția falsă între magistrați și societate.
18:40
ANALIZĂ Trei mize pentru PSD în viitorii trei ani. AUR, Bolojan și Nicușor Dan. Concluzii după Congres # Cotidianul de Hunedoara
PSD a plecat în căutarea electoratului pierdut. Nu e o trimitere la opera lui Marcel Proust, e realitatea lăsată de Marcel Ciolacu.
Acum 24 ore
18:20
Alina Gorghiu a transmis un mesaj ferm după crima din Teleorman: femeile să folosească monitorizarea electronică pentru protecție.
17:50
Colectează statul mai mult TVA? Răspunde Radu Burnete, consilier prezidențial # Cotidianul de Hunedoara
Radu Burnete a explicat că TVA-ul a crescut moderat, iar comportamentul consumatorilor a influențat cifrele.
17:20
Soțiile vor putea păstra numele dobândit în căsătorie după divorț fără acordul fostului soț.
17:00
Legendarul Rui Costa a fost reales președinte al clubului Benfica din Lisabona, pentru patru ani. Fostul mijlocaș a ajuns la conducerea clubului în 2021.
16:30
În Teleorman, o tânără de 25 de ani a fost ucisă de fostul soț chiar de ziua de nume, în fața fiului de trei ani. Agresorul a fost prins de autorități.
16:10
Bugetul pentru reamenajarea locuinței în 2025 depinde de amploarea lucrărilor și de calitatea materialelor.
16:10
Unul dintre cei mai puternici ambasadori ai României a devenit oficial cetățean român. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc joi la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie. Cotidianul a fost acolo.
15:40
Dragostea plutește în aer la Hollywood. După despărțirea de Dakota Johnson, Chris Martin pare să-și fi găsit liniștea în brațele lui Sophie Turner.
15:10
Noile norme UE impun ca permisele suspendate pentru alcool, droguri sau viteze excesive să fie aplicate în toate statele membre.
14:30
Nicuşor Dan a participat la repatrierea rămăşiţelor lui Grigore Alexandru Ghica, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni.
14:00
Eroii din Hawkins se reunesc pe 26 noiembrie pentru bătălia finală cu Vecna, într-o încheiere emoționantă a seriei.
13:40
Conform ISU Suceava, un incendiu a izbucnit la o unitate de alimentaţie publică, cu camere de cazare, la mansardă, pe raza localităţii Gura Humorului.
13:10
„Cafea la ibric. Poezie. Fără asta sunt aproximativ inutilă” – INTERVIU Ligia-Verkin Keșișian, poetă # Cotidianul de Hunedoara
„Biroul meu e și în tramvai, pe stradă, la piață"
12:50
Biroul de presă al Sfântului Scaun a declarat că întâlnirea a avut loc „într-un spirit de apropiere, ascultare şi dialog".
11:40
O mare tenismenă a refuzat să fie fotografiată alături de şefa WTA – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea din Kazahstan se află în conflict cu instituţia de când antrenorul ei a fost suspendat.
11:20
Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
10:20
Cu cât temperaturile scad mai mult, cu atât devine mai presantă întrebarea: ce să porți toamna și iarna aceasta? Stiliștii vin cu răspunsuri ca să faci alegerile ideale
10:10
Dacă liniștea ar avea un miros, cu ce ai asocia-o? Iată esențele din parfumuri care te pot relaxa.
10:10
Cine este domnitorul Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe pământești au fost depuse la Cotroceni # Cotidianul de Hunedoara
Prin ce s-a remarcat ultimul domnitor al Moldovei.
08:40
Mituitorul a încercat prin intermediarul denunțător să-i dea un milion de euro ministrului Apărării.
08:10
„Tata era la fel de sever acasă ca și cu orchestrele” – INTERVIU Serge Celibidachi, partea a II-a # Cotidianul de Hunedoara
Serge Celibidache, regizorul filmului „Cravata galbenă", povestește despre rigoarea pe care o avea marele dirijor Sergiu Celibidache (1912-1996).
Ieri
22:10
Unii români cred că medicina se face cu apă, aer, energie – Alexandru Rogobete # Cotidianul de Hunedoara
Există și români care cred mai mult în conspirații, decât în medici.
20:10
Rivalul lui Putin avertizează Europa: tensiuni și confruntări cu Rusia vor dura ani de zile, indiferent de soarta Ucrainei.
19:30
Au vrut să facă bani „ca poliţiştii”. Doi tineri din Prahova, prinşi în flagrant # Cotidianul de Hunedoara
Doi tineri din Prahova au fost reţinuţi pentru şantaj după ce au încercat să obţină bani de la un bărbat, dându-se drept poliţişti.
19:00
O asistentă de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii i-au acordat primul ajutor.
18:40
Festivalul „Dulce de Toamnă” aduce aromele și gusturile toamnei în Parcul Izvor # Cotidianul de Hunedoara
Festivalul „Dulce de Toamnă" aduce în Parcul Izvor, între 7 și 9 noiembrie 2025, preparate tradiționale, muzică, vin fiert și distracție pentru întreaga familie.
18:10
„Activitatea de zi cu zi a legionarilor, mai degrabă violență decât slujbe religioase și rugăciuni” – INTERVIU cu istoricul Roland Clark # Cotidianul de Hunedoara
„Când au ajuns la putere în 1940, legionarii s-au îmbogățit prin jefuirea bunurilor publice și prin numirea apropiaților lor în funcții importante. Majoritatea oamenilor sunt conștienți că nu votează pentru Codreanu atunci când aleg Simion sau Georgescu, iar dacă această tendință continuă să crească, va fi mai degrabă din cauza incapacității guvernului actual de a-și respecta promisiunile și, posibil, din influența rusă, decât pentru că oamenii ar fi păcăliți de mituri despre Legiune".
18:10
Oana Gheorghiu, vicepremier și cofondatoare Dăruiește Viață, a explicat că salariul său a fost legal și a cerut ca atacurile politice să nu afecteze asociația și spitalul pentru copii.
17:40
Fostul premier Adrian Năstase a avut un derapaj în mediul online, după congresul PSD.
17:20
Paul Pintea, condamnat în iunie pentru conducere fără permis, a fost prins din nou la volan la Zalău, fiind cercetat penal și sancționat contravențional.
17:00
Joe Biden îl acuză pe Donald Trump că a distrus democrația, favorizând miliardarii și ignorând cetățenii. Declarațiile vin într-un moment în care SUA se confruntă cu cel mai lung shutdown din istorie.
16:30
Oana Gheorghiu: Ţara asta va merge mai bine atunci când PSD va fi mai bun, mai reformat # Cotidianul de Hunedoara
Oana Gheorghiu spune că România va progresa când PSD se va reforma și va deveni un partid mai puternic. Ea a comentat și tensiunile cu Sorin Grindeanu.
16:30
Vasile Dîncu explică de ce s-a răzgândit și nu mai vrea să fie progresist.
16:20
Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni și a marilor nume din fotbal.
16:10
3,5 milioane de produse comandate pe eMAG de Black Friday. Aproape un miliard de lei # Cotidianul de Hunedoara
eMAG a înregistrat 3,5 milioane de produse comandate de Black Friday, cu vânzări de 986 milioane lei și creșteri mari la gaming, suplimente și produse de uz zilnic.
15:40
Stilourile lui Petre Crăciun ar putea dezvălui ce au vorbit sau ce documente au semnat Traian Băsescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu sau
15:30
Vila a fost cumpărată de Beyonce și Jay-Z în anul 2015. În 2021, locuința a fost scoasă pentru scurt timp la vânzare, însă a fost retrasă ulterior de pe piață. Reședința din New Orleans rămâne una dintre cele mai spectaculoase proprietăți deținute de celebrul cuplu.
