Bursă. Cine se află în topul societăţilor de administrare a investiţiilor: BRD AM, BT AM şi Raiffeisen au împreună peste 60% din piaţă. Şapte din zece administratori au înregistrat creşteri ale activelor. Cotele de piaţă au scăzut în cinci cazuri din zece, iar două companii au stagnat

23:15

Samsung pare să fi atins în sfârşit maturitatea deplină în segmentul smartphone-urilor pliabile cu Galaxy Z Fold 7. Noul dispozitiv nu mai este doar o demonstraţie a capabilităţilor tehnologiei sau un produs de nişă pentru entuziaşti, ci un gadget surprinzător de rafinat şi practic, care reuşeşte să combine - cu mai puţine compromisuri ca oricând - avantajele unui telefon premium cu cele ale unei tablete compacte. Este "o adevărată bijuterie tech", un produs care încorporează vizibil feedbackul utilizatorilor şi face un salt considerabil faţă de generaţia anterioară, Z Fold6.