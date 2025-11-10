Fostul președinte sud-coreean Yoon, acuzat că a provocat intenționat tensiuni militare cu Nordul
StirileProtv.ro, 10 noiembrie 2025 07:20
Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui stat inamic, în legătură cu impunerea pe termen scurt a legii marţiale, scrie Reuters.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:40
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase, când a spart bugetul Primăriei. Eu aş ieşi în stradă” # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că dezvoltarea și perspectiva Bucureștiului au fost compromise de Adrian Năstase, care, printr-o ordonanță, a divizat bugetul Primăriei Capitalei și l-a repartizat sectoarelor.
07:40
Legătura dintre tiroidă și kilogramele în plus. Hormonul TSH crește odată cu greutatea corporală. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Tiroida suferă vizibil dacă apar kilograme în plus. Aceasta este demonstrația că nu ne îngrășăm din cauza glandei.
Acum 10 minute
07:30
Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit # StirileProtv.ro
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în Slovacia, iar presa locală a relatat că în urma accidentului au fost rănite mai multe persoane.
07:30
Un bărbat a fost spulberat de o mașină pe un drum din Argeş, după ce a tras pe dreapta din cauza unei defecțiuni # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat, iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul.
07:30
Noapte cu vizibilitate zero în Capitală: traficul îngreunat de ceața densă, șoferii circulă cu 20 km/h # StirileProtv.ro
O ceață densă le-a dat bătăi de cap șoferilor care au fost nevoiți să iasă duminică-noapte cu mașinile în trafic.
07:30
Traian Băsescu: Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, e optimizare de cheltuieli # StirileProtv.ro
Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal nu reprezintă o reformă reală, ci doar o optimizare a cheltuielilor.
07:30
Probabil nu există om care să fi tăiat ceapa fără să plângă măcar o dată. Se întâmplă asta din cauza unui compus chimic eliberat în timpul tăierii, syn-Propanethial-S-oxide
Acum 30 minute
07:20
Băsescu: Americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, ne-am dus după ei în Afganistan şi Irak # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că reducerea trupelor americane din România nu indică o lipsă de interes față de țara noastră și a amintit că România i-a sprijinit pe americani în Afganistan și Irak.
07:20
O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a ţării, potrivit Reuters.
07:20
Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor.
07:20
Fostul președinte sud-coreean Yoon, acuzat că a provocat intenționat tensiuni militare cu Nordul # StirileProtv.ro
Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui stat inamic, în legătură cu impunerea pe termen scurt a legii marţiale, scrie Reuters.
Acum 12 ore
21:50
De la ce a început scandalul din Istanbul în urma căruia doi români au fost împușcați. Scenele șocante au fost filmate # StirileProtv.ro
Doi români au fost împușcați sâmbătă, la Istanbul, în timpul unei confruntări între proprietarul unui hotel din cartierul Taksim și cel al unei cafenele învecinate.
21:30
Horoscop 10 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va atașa sufletește de cineva # StirileProtv.ro
Horoscop 10 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Câștiguri azi. Încep să se materializeze dorințele noastre și o să ne bucurăm de tot ce se întâmplă în jurul nostru, că am hrănit fiecare vis pe care l-am avut.
21:20
Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-a deplasat de urgență în Israel pentru a se întâlni cu Benjamin Netanyahu. Ce va urma # StirileProtv.ro
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a ajuns duminică seară în Israel și urmează să se întâlnească luni cu premierul Benjamin Netanyahu. Atât Casa Albă, cât și Cancelaria premierului israelian refuză să comenteze.
21:20
SUA a numit un nou trimis special pentru Belarus. Trump: „A negociat deja cu succes eliberarea a 100 de prizonieri” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe John Coale trimis special pentru Belarus, cu misiunea de a elibera prizonieri politici.
21:00
Un bărbat a fost arestat a Bruxelles, după ce a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti. Individul are antecedente # StirileProtv.ro
Un bărbat cunoscut cu mai multe antecedente de violenţă în Franţa a fost arestat la Bruxelles sub acuzaţia că a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti, a informat duminică procuratura din capitala Belgiei, conform AFP.
21:00
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump # StirileProtv.ro
Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.
20:50
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Prețul biletului a fost de 12 lei # StirileProtv.ro
La tragerea Loto 6/49 de astazi, 9 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro).
20:20
Ce prevede noua lege din Rusia și ce sarcini vor avea rezerviștii. Putin vrea să întărească apărarea infrastructurii # StirileProtv.ro
Președintele Vladimir Putin a semnat, în această săptămână, o lege care permite trimiterea rezerviștilor Rusiei la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice, scrie The Moscow Times.
20:20
Grevele din învățământ, interzise în următorii 2 ani. Ce vor păți cei care declanșează un conflict de muncă # StirileProtv.ro
Grevele din învățământ sunt interzise în următorii 2 ani, întrucât așa a fost stabilit prin contractul colectiv de muncă în vigoare. Personalul didactic ce încalcă această prevedere poate fi urmărit penal, potrivit unui avocat în dreptul muncii.
20:00
Apartament mistuit de flăcări, într-un bloc din Craiova. Doi câini nu au putut fi salvați. VIDEO # StirileProtv.ro
Un incendiu puternic a izbucnit duminică seară într-un bloc de 4 etaje, din Craiova. Un apartament de la ultimul nivel a fost complet distrus de flăcări, iar doi căței au murit.
19:50
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești # StirileProtv.ro
Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.
19:40
Un milion de oameni evacuați în Filipine, înainte de super-taifun. În urmă cu câteva zile, alt taifun a ucis sute de oameni # StirileProtv.ro
Aproape un milion de oameni au fost evacuați în Filipine, înaintea sosirii unui taifun înfricoșător, care a ajuns deja în arhipelag, inclusiv în insula Luzon - cea mai populată.
19:40
Oameni morți după ce au fost luați de valuri uriașe, pe diguri din Tenerife. Imaginile sunt șocante # StirileProtv.ro
În Spania, 3 oameni au murit și alți 15 au fost răniți în Tenerife, din cauza valurilor neașteptat de mari care au lovit mai multe zone de coastă de pe insula turistică din Spania.
19:30
Momentul în care o femeie este jefuită de un tânăr pe o stradă din Mediaș. Individul i-a fracturat umărul # StirileProtv.ro
Un tânăr a fost reținut pentru tâlhărie calificată, după ce vineri seară a jefuit o pensionară de 68 de ani pe o stradă din Mediaș.
19:30
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare # StirileProtv.ro
Imagini spectaculoase au fost surprinse pe șoselele României. O aeronavă Boeing 737 a fost transportată în condiții speciale terestre de la Băneasa până în județul Brașov, spre uimirea participanților la trafic.
19:30
Militarii NATO au transformat râul Mureș într-un câmp de luptă. Un pod pentru tancuri, construit de soldați din trei țări # StirileProtv.ro
Forțele aliate NATO s-au antrenat duminică pe râul Mureș, în Alba. Militarii români, francezi și portughezi au traversat împreună râul pe poduri plutitoare construite ca să țină aproape orice vehicul de luptă.
19:30
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. Cât costă o rochie nouă de mireasă # StirileProtv.ro
Fiscul a organizat cu aproape 30% mai multe licitații pentru vânzarea de bunuri în prima jumătate a acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că firmele și persoanele fizice își plătesc tot mai greu dările către stat.
19:30
A început sezonul târgurilor de nunți. Viitorii miri au profitat de reduceri de până la 30% la rochii, costume și servicii # StirileProtv.ro
Mii de cupluri care se vor cununa în curând au avut de trecut primul obstacol din viața lor împreună, o coadă de câteva zeci de metri, la intrarea în târgul de nunți din Capitală.
19:20
Proprietarul hanului din Gura Humorului, unde o turistă a murit în urma unui incendiu, primise recent amenzi pentru nereguli # StirileProtv.ro
Intervenție dramatică a pompierilor la un cunoscut han din Gura Humorului, care a luat foc duminică dimineață! Majoritatea turiștilor au reușit să iasă teferi din clădire, dar o femeie de 78 de ani a fost dată dispărută!
19:10
Șoferiță din Turda, sancționată după ce a lovit un biciclist. Și bărbatul a primit amendă, dar nu pentru accident # StirileProtv.ro
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar.
19:10
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de război face parte din viață # StirileProtv.ro
„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 9 noiembrie 2025
19:00
Sfântul Visarion de la Lainici, unul dintre sfinții omorâți de comuniști. 40% dintre preoții Olteniei, torturați în închisori # StirileProtv.ro
Sfântul Visarion de la Lainici este doar unul dintre mucenicii omorâți de comuniști, în condițiile în care peste 40% din preoții Olteniei au fost arestați și torturați în temnițele comuniste.
18:50
Războiul nevăzut dintre Finlanda și Rusia. Confruntarea pe care o duce noul stat NATO cu Moscova, după invadarea Ucrainei # StirileProtv.ro
„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a II-a. Golful Finlandei este împânzit de cabluri submarine de date și electricitate, dar și de conducte de gaze.
Acum 24 ore
18:30
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean” # StirileProtv.ro
„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.
18:20
Surorile Kardashian au strălucit la aniversarea de 70 de ani a mamei lor. Petrecere la mega-conacul lui Jeff Bezos. FOTO # StirileProtv.ro
Kim Kardashian s-a alăturat surorilor sale, Kylie Jenner și Kendall Jenner, într-un weekend plin de glamour, pentru a sărbători cei 70 de ani ai mamei lor, Kris Jenner.
18:10
Consilierul prezidențal Radu Burnete: România se poate opune vânzării Lukoil din țara noastră # StirileProtv.ro
Statul român are drept de veto, deci se poate opune vânzării companiei Lukoil din România, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete.
17:30
Premierul spaniol Pedro Sanchez, ”surprins” de memoriile publicate de fostul rege iberic. Ce a scris Juan Carlos # StirileProtv.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent, relatează AFP.
17:20
Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale # StirileProtv.ro
Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat complet, bazele de date interconectate și AI folosit pentru a detecta zonele cu colectare insuficientă la buget.
17:20
Israel a primit rămășițele unui presupus ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014 # StirileProtv.ro
Israelul a primit duminică rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi returneze gruparea islamistă palestiniană Hamas conform planului de pace, transmit AFP şi Reuters.
17:20
Viktor Orban anunţă un acord cu SUA privind un "scut financiar" pentru Ungaria împotriva sancţiunilor UE # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a semnat cu Donald Trump un acord privind un „scut financiar”, oferind Ungariei acces practic nelimitat la fonduri americane pentru a compensa eventualele rețineri ale UE, transmite MTI.
17:00
Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că, din cauza temerilor unor români că noua carte de sănătate electronică ar implica microcipuri, integrarea cardurilor în CI va fi amânată, pentru a asigura acces tuturor în sistem.
16:50
Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni # StirileProtv.ro
Femeia de 25 de ani, ucisă de fostul soț pe stradă în comuna Beciu, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase, anunță IPJ Teleorman.
16:40
Târguri de Crăciun 2025 în România. Ce orașe să vizitezi în perioada sărbătorilor de iarnă # StirileProtv.ro
Din mijlocul lunii noiembrie până la sfârșitul anului și chiar în prima parte a noului an, târgurile de Crăciun din România își așteaptă vizitatorii.
16:40
Niacinamida – secretul unei pieli sănătoase și strălucitoare. Cum se folosește corect # StirileProtv.ro
Niacinamida este un ingredient care se regăsește în numeroase produse cosmetice pentru îngrijirea tenului, fiind utilizat la scară largă pentru beneficiile sale.
16:30
„O șansă la un milion”. Un tânăr din Londra a făcut o descoperire neașteptată după ce a abordat un străin într-un magazin # StirileProtv.ro
Un tânăr de 21 de ani trimitea colete într-un magazin din vestul Londrei când a descoperit că un alt client era tatăl său biologic.
16:30
Platforma Pacientului. Cum va funcționa site-ul pe care românii pot sesiza problemele din spitale # StirileProtv.ro
Platforma Pacientului, care este în lucru, va fi un site pe care atât pacienții, cât și personalul medical pot sesiza probleme din spitale, care vor fi analizate de o echipă a Ministerului Sănătății.
16:20
Ce a spus Papa Leon după ce s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici. Un episcop și-a abuzat nepoții # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproape trei ore, sâmbătă, cu 15 victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici din Belgia, relatează CNN.
16:10
Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună # StirileProtv.ro
Un milionar rus din domeniul criptomonedelor și soția sa, care dispăruseră în urmă cu o lună în Emiratele Arabe Unite, au fost găsiți dezmembrați într-un deșert.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.