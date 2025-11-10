Politico: România și Bulgaria se zbat să-și protejeze rafinăriile rusești pe fondul sancțiunilor lui Trump / Ce încearcă să obțină Guvernul de la București
G4Media, 10 noiembrie 2025 07:20
România și Bulgaria sunt într-o cursă contra timpului pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor petroliere esențiale înainte de intrarea în vigoare la sfârșitul acestei luni... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Un şofer coborât, pe întuneric, din autoturismul care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal pe Drumul Expres spre Pitești # G4Media
Un şofer care coborâse din autoturismul său, care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal, duminică, pe DEX 12, informează Inspectoratul de poliţie Judeţean... © G4Media.ro.
07:40
Lansarea rachetei New Glenn, amânată. Blue Origin ratează un test decisiv în competiția cu SpaceX # G4Media
Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat duminică amânarea celui de-al doilea zbor al rachetei sale gigantice New Glenn, în ceea... © G4Media.ro.
07:40
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon este acuzat că ar fi încercat să provoace un conflict militar cu Nordul pentru a declara legea marţială # G4Media
Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui... © G4Media.ro.
07:40
Lucrări la drumul care ajunge la telegondola din Straja, pentru un acces mai ușor pentru schiori / O parte din lucrările din Lupeni s-au oprit după ce a decedat patronul firmei care a câștigat licitația primăriei # G4Media
Accesul turiștilor spre telegondola din Straja va fi mult mai ușor în această iarnă, promit autoritățile din Lupeni. Angajații municipalității au început lucrările de reabilitare... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:30
Întâlnire istorică între Ahmad al-Sharaa și Donald Trump, luni / Președintele Siriei a discutat cu șefa FMI despre domenii de cooperare # G4Media
O întâlnire istorică ar urma să aibă loc luni, între noul președinte de la Damasc, Ahmad al-Sharaa, și Donald Trump, după 13 ani de război... © G4Media.ro.
07:30
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă # G4Media
Specialiștii susțin că vulpea a fost cel mai bun prieten al omului înainte de domesticirea câinilor și a pisicilor. Această afirmație este susținută de o... © G4Media.ro.
07:30
O companie din Sibiu a câștigat un proces cu biroul pentru Imigrări / I s-a interzis să angajeze trei bărbați din Ghana / ”Au spus că o firmă nu poate angaja muncitori necalificați” / „Ei săracii sunt deja plecați” # G4Media
O companie din Sibiu specializată în lucrări de instalații a câștigat recent recent un proces cu Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), care îi refuzase avizele... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Caporalul care și-a zdrobit comandantul cu tancul, pe un poligon din Tulcea, a fost condamnat la închisoare cu suspendare / Accidentul s-a produs după ce s-a blocat pedala de frână a tancului # G4Media
Magistrații militari ieșeni au condamnat un caporal care și-a zdrobit comandantul cu tancul pe care îl conducea la 2 ani și 8 luni de închisoare... © G4Media.ro.
07:20
07:10
O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a... © G4Media.ro.
07:10
Expansiunea Universului încetinește, nu accelerează / Dovezi tot mai clare că energia întunecată slăbește în timp # G4Media
O echipă internațională de astronomi sugerează că expansiunea universului nu mai accelerează, ci a început să încetinească, contrar ipotezei acceptate de decenii. Studiul, publicat recent... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:20
Orez cu lapte de cocos și mango, o idee de mic dejun vegetarian, fără lactoză și fără gluten, care merge și cu pere, banane, portocale, mandarine # G4Media
Ne place practic tuturor orezul cu lapte, dar dacă urmăm, din cine știe ce rațiuni, o dietă vegetală, laptele de vacă poate fi înlocuit cu... © G4Media.ro.
06:10
Piastri și Hamilton, penalizați suplimentar după cursa din Brazilia – Pilotul McLaren, în pericol de o suspendare # G4Media
Oscar Piastri și Lewis Hamilton au primit penalizări suplimentare după încheierea Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia. Concret, pilotul McLaren a primit două puncte... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:10
O bucătărie fine-dining mutată pe patru roți. Alex Petricean: „Sprinter a fost baza logistică, ne-a ajutat să lucrăm mai ordonat și să câștigăm timp” # G4Media
Un restaurant fine-dining înseamnă experiență de top, precizie și detalii la perfecțiune. Iar restaurantele NOUA și NOUA B.A.R. au reușit să recreeze toate aceste condiții... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică # G4Media
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, evită să comenteze afirmaţiile vicepremierului Osana Gheorghiu privind pensiile mari ale magistraţilor şi spune că nu sunt „nişte duşmani ai societăţii”... © G4Media.ro.
23:10
Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care... © G4Media.ro.
22:50
STUDIU Microsoft: Agenții AI pot fi ușor influențați și se pierd în fața prea multor opțiuni # G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială... © G4Media.ro.
22:40
Fizicienii au înviat „pisica lui Schrödinger” cu șapte vieți în laborator. Experimentul științific schimbă pentru totdeauna lumea digitală # G4Media
Fizicienii au adus la viață binecunoscutul experiment de gândire al pisicii lui Schrödinger într-o descoperire care ar putea elimina erorile din viitoarele computere cuantice. © G4Media.ro.
22:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, despre eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie: „Poate deveni un cec în alb pentru organele judiciare. Procesele trebuie să se desfăşoare cu celeritate” # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat... © G4Media.ro.
22:40
FCSB, remiză spectaculoasă la Sibiu: 3-3 cu Hermannstadt, după un gol anulat și o eliminare # G4Media
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat... © G4Media.ro.
22:40
Traian Băsescu critică blocajul din coaliţie privind reforma administraţiei: „Reducerea de personal nu e reformă. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală” # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre reforma administraţiei, blocată în coaliţie, că nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, ci este doar... © G4Media.ro.
22:30
Un nou studiu sugerează că editarea genetică ar putea reduce permanent colesterolul „rău”. Rezultate promițătoare în primele teste ale terapiei CRISPR # G4Media
Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că, printr-o simplă secţionare a unei gene, medicii ar putea într-o zi să reducă... © G4Media.ro.
22:30
Traian Băsescu critică PSD pentru „blocaj în coaliţie”: „Nu dau doi bani pe interesul naţional”. Fostul preşedinte îl avertizează și pe premierul Ilie Bolojan privind rigiditatea în cazul pensiilor magistraților # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului,... © G4Media.ro.
22:20
Prosumatori: OUG 59/2025 este „cel mai progresist act legislativ din energie”, introducând pentru prima dată Comunităţile de Energie în România. Asociaţia avertizează ANRE să nu deturneze legea # G4Media
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată... © G4Media.ro.
22:20
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: mai mulți răniți, circulația feroviară este grav afectată # G4Media
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au... © G4Media.ro.
22:10
ABC în bucătărie. Care este secretul pastelor la cuptor? Tot ce e nevoie să știi ca să nu mai ai nevoie de rețetă # G4Media
Pastele la cuptor sunt unul dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare din bucătăria italiană, dar nu orice fel de paste amestecate oricum și cu... © G4Media.ro.
22:00
Ministrul Justiţiei cere explicaţii după cazul femeii ucise pe stradă în Teleorman: „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic” # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile... © G4Media.ro.
21:40
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12... © G4Media.ro.
21:30
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat,... © G4Media.ro.
20:40
Elon Musk intenționează să construiască mega fabrici de cipuri AI pentru Tesla: „Poate vom face ceva cu Intel” # G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială... © G4Media.ro.
20:40
Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu – sursă Reuters # G4Media
Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu premierul Benjamin Netanyahu, a informat o sursă... © G4Media.ro.
20:40
BREAKING Directorul general al BBC, Tim Davie, și CEO-ul BBC News, Deborah Turness, demisionează din cauza scandalului editării documentarului despre Trump # G4Media
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa BBC News, Deborah Turness, au demisionat după apariția unui memo intern scurs care susținea că un documentar... © G4Media.ro.
20:30
Un bărbat arestat la Bruxelles după ce a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti / Şoferul suspect a fost reţinut pe loc / Cetăţenia lui nu a fost dezvăluită # G4Media
Un bărbat cunoscut cu mai multe antecedente de violenţă în Franţa a fost arestat la Bruxelles sub acuzaţia că a încercat să lovească cu maşina... © G4Media.ro.
20:20
Trump îl numeşte pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a obţine eliberarea prizonierilor politici deținuți de regimul dictatorului Lukașenko # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea... © G4Media.ro.
20:00
Judecătorul CSM Alin Ene o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu de atac la independenţa justiţiei: manipulare ieftină, o incitare la ură de clasă, nedemnă de funcţia de vicepremier / Aceasta a vorbit despre pensiile magistraților # G4Media
Reprezentatul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alin Ene afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public... © G4Media.ro.
20:00
China relaxează restricţiile şi scuteşte de taxe exporturile de cipuri Nexperia pentru uz civil, pe fondul tensiunilor cu Ţările de Jos # G4Media
China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de... © G4Media.ro.
19:50
Israel a primit rămăşiţele unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat trupul locotenentului Hadar Goldin, mort în 2014 # G4Media
Israelul a primit duminică rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi... © G4Media.ro.
19:50
Accident pe pista de biciclete din Turda. Ambii, și şoferiţa şi biciclistul acroşat, amendaţi de poliţie # G4Media
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar... © G4Media.ro.
19:40
Piept de pui în stil mediteranean, cea mai simplă, rapidă și gustoasă rețetă a italienilor. O cină aromată și apetisantă, gata cât ai zice „pui” # G4Media
Ar putea exista ceva mai delicios, rapid de preparat și care să simbolizeze mai bine ideea de confort food într-o duminică seara, decât o rețetă... © G4Media.ro.
19:30
Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO # G4Media
Berlinul, care simboliza în trecut împărţirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care... © G4Media.ro.
19:20
Viktor Orbán anunţă un „scut financiar” negociat cu Donald Trump care să compenseze eventuale fonduri reţinute de Uniunea Europeană: Ungaria ar avea acces la „finanţare practic nelimitată” din SUA # G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunităţi de... © G4Media.ro.
19:10
Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca # G4Media
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce... © G4Media.ro.
19:10
Carmen Graf, acum în vârstă de 74 de ani, a fost primul antrenor de patinaj artistic din Timișoara. În 1981, a emigrat în Germania, unde,... © G4Media.ro.
19:00
Alianță USR și PNL la Buzău. Partidele susțin un candidat comun, pe independentul Mihai Răzvan Moraru, împotriva lui Marcel Ciolacu, ex-lider PSD, la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău # G4Media
Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan... © G4Media.ro.
18:50
Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni, animale de companie prinse înăuntru # G4Media
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, într-un bloc ANL situat pe Bulevardul Oltenia din Craiova, transmite Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:10
Carlos Alcaraz, debut perfect la Turneul Campionilor după ce l-a învins pe De Minaur în două seturi # G4Media
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) a debutat perfect la Turneul Campionilor și l-a învins pe australianul Alex De Minaur (locul 7 ATP) în... © G4Media.ro.
18:00
Burnete: Vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată de stat, care își poate exercita dreptul de veto # G4Media
Situația companiei Lukoil, care operează rafinăria din Ploiești și o rețea de stații de carburant în România, se află în atenția autorităților, a declarat consilierul... © G4Media.ro.
17:50
Milioane de ucraineni se confruntă cu întunericul și frigul după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice # G4Media
Milioane de ucraineni îndură frigul și întunericul după un val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, care a provocat pene de curent masive în toată... © G4Media.ro.
17:40
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de ofițeri americani de rang înalt, înaintea unei vizite istorice la Washington, după ce a fost retras de pe lista neagră a teroriștilor – VIDEO # G4Media
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a jucat baschet în SUA, alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane. Preşedintele interimar al Siriei, îmbrăcat în... © G4Media.ro.
17:40
El este Rango, pisoiul adorabil care a primit o funcție de top în Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei. Povestea motanului e emoționantă # G4Media
O pisicuță neagră, găsită rătăcind pe terenul Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei, a fost adoptată de instituția statului și a primit o funcție de top: „prinzătoare de... © G4Media.ro.
