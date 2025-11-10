Politico: România și Bulgaria se zbat să-și protejeze rafinăriile rusești pe fondul sancțiunilor lui Trump / Ce încearcă să obțină Guvernul de la București

G4Media, 10 noiembrie 2025 07:20

România și Bulgaria sunt într-o cursă contra timpului pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor petroliere esențiale înainte de intrarea în vigoare la sfârșitul acestei luni...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 5 minute
07:40
Un şofer coborât, pe întuneric, din autoturismul care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal pe Drumul Expres spre Pitești G4Media
Un şofer care coborâse din autoturismul său, care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal, duminică, pe DEX 12, informează Inspectoratul de poliţie Judeţean...   © G4Media.ro.
07:40
Lansarea rachetei New Glenn, amânată. Blue Origin ratează un test decisiv în competiția cu SpaceX G4Media
Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat duminică amânarea celui de-al doilea zbor al rachetei sale gigantice New Glenn, în ceea...   © G4Media.ro.
07:40
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon este acuzat că ar fi încercat să provoace un conflict militar cu Nordul pentru a declara legea marţială G4Media
Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui...   © G4Media.ro.
07:40
Lucrări la drumul care ajunge la telegondola din Straja, pentru un acces mai ușor pentru schiori / O parte din lucrările din Lupeni s-au oprit după ce a decedat patronul firmei care a câștigat licitația primăriei G4Media
Accesul turiștilor spre telegondola din Straja va fi mult mai ușor în această iarnă, promit autoritățile din Lupeni. Angajații municipalității au început lucrările de reabilitare...   © G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:30
Întâlnire istorică între Ahmad al-Sharaa și Donald Trump, luni / Președintele Siriei a discutat cu șefa FMI despre domenii de cooperare G4Media
O întâlnire istorică ar urma să aibă loc luni, între noul președinte de la Damasc, Ahmad al-Sharaa, și Donald Trump, după 13 ani de război...   © G4Media.ro.
07:30
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă G4Media
Specialiștii susțin că vulpea a fost cel mai bun prieten al omului înainte de domesticirea câinilor și a pisicilor. Această afirmație este susținută de o...   © G4Media.ro.
07:30
O companie din Sibiu a câștigat un proces cu biroul pentru Imigrări /  I s-a interzis să angajeze trei bărbați din Ghana / ”Au spus că o firmă nu poate angaja muncitori necalificați” / „Ei săracii sunt deja plecați” G4Media
O companie din Sibiu specializată în lucrări de instalații a câștigat recent recent un proces cu Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), care îi refuzase avizele...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Caporalul care și-a zdrobit comandantul cu tancul, pe un poligon din Tulcea, a fost condamnat la închisoare cu suspendare / Accidentul s-a produs după ce s-a blocat pedala de frână a tancului G4Media
Magistrații militari ieșeni au condamnat un caporal care și-a zdrobit comandantul cu tancul pe care îl conducea la 2 ani și 8 luni de închisoare...   © G4Media.ro.
07:20
Politico: România și Bulgaria se zbat să-și protejeze rafinăriile rusești pe fondul sancțiunilor lui Trump / Ce încearcă să obțină Guvernul de la București
România și Bulgaria sunt într-o cursă contra timpului pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor petroliere esențiale înainte de intrarea în vigoare la sfârșitul acestei luni...   © G4Media.ro.
07:10
31 de deţinuţi au murit în Ecuador / Revoltă într-o închisoare G4Media
O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a...   © G4Media.ro.
07:10
Expansiunea Universului încetinește, nu accelerează / Dovezi tot mai clare că energia întunecată slăbește în timp G4Media
O echipă internațională de astronomi sugerează că expansiunea universului nu mai accelerează, ci a început să încetinească, contrar ipotezei acceptate de decenii. Studiul, publicat recent...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:20
Orez cu lapte de cocos și mango, o idee de mic dejun vegetarian, fără lactoză și fără gluten, care merge și cu pere, banane, portocale, mandarine G4Media
Ne place practic tuturor orezul cu lapte, dar dacă urmăm, din cine știe ce rațiuni, o dietă vegetală, laptele de vacă poate fi înlocuit cu...   © G4Media.ro.
06:10
Piastri și Hamilton, penalizați suplimentar după cursa din Brazilia – Pilotul McLaren, în pericol de o suspendare G4Media
Oscar Piastri și Lewis Hamilton au primit penalizări suplimentare după încheierea Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia. Concret, pilotul McLaren a primit două puncte...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:10
O bucătărie fine-dining mutată pe patru roți. Alex Petricean: „Sprinter a fost baza logistică, ne-a ajutat să lucrăm mai ordonat și să câștigăm timp” G4Media
Un restaurant fine-dining înseamnă experiență de top, precizie și detalii la perfecțiune. Iar restaurantele NOUA și NOUA B.A.R. au reușit să recreeze toate aceste condiții...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică G4Media
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, evită să comenteze afirmaţiile vicepremierului Osana Gheorghiu privind pensiile mari ale magistraţilor şi spune că nu sunt „nişte duşmani ai societăţii”...   © G4Media.ro.
23:10
Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care...   © G4Media.ro.
22:50
STUDIU Microsoft: Agenții AI pot fi ușor influențați și se pierd în fața prea multor opțiuni G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială...   © G4Media.ro.
22:40
Fizicienii au înviat „pisica lui Schrödinger” cu șapte vieți în laborator. Experimentul științific schimbă pentru totdeauna lumea digitală G4Media
Fizicienii au adus la viață binecunoscutul experiment de gândire al pisicii lui Schrödinger într-o descoperire care ar putea elimina erorile din viitoarele computere cuantice. © G4Media.ro.
22:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, despre eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie: „Poate deveni un cec în alb pentru organele judiciare. Procesele trebuie să se desfăşoare cu celeritate” G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat...   © G4Media.ro.
22:40
FCSB, remiză spectaculoasă la Sibiu: 3-3 cu Hermannstadt, după un gol anulat și o eliminare G4Media
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat...   © G4Media.ro.
22:40
Traian Băsescu critică blocajul din coaliţie privind reforma administraţiei: „Reducerea de personal nu e reformă. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală” G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre reforma administraţiei, blocată în coaliţie, că nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, ci este doar...   © G4Media.ro.
22:30
Un nou studiu sugerează că editarea genetică ar putea reduce permanent colesterolul „rău”. Rezultate promițătoare în primele teste ale terapiei CRISPR G4Media
Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că, printr-o simplă secţionare a unei gene, medicii ar putea într-o zi să reducă...   © G4Media.ro.
22:30
Traian Băsescu critică PSD pentru „blocaj în coaliţie”: „Nu dau doi bani pe interesul naţional”. Fostul preşedinte îl avertizează și pe premierul Ilie Bolojan privind rigiditatea în cazul pensiilor magistraților G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului,...   © G4Media.ro.
22:20
Prosumatori: OUG 59/2025 este „cel mai progresist act legislativ din energie”, introducând pentru prima dată Comunităţile de Energie în România. Asociaţia avertizează ANRE să nu deturneze legea G4Media
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată...   © G4Media.ro.
22:20
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: mai mulți răniți, circulația feroviară este grav afectată G4Media
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au...   © G4Media.ro.
22:10
ABC în bucătărie. Care este secretul pastelor la cuptor? Tot ce e nevoie să știi ca să nu mai ai nevoie de rețetă G4Media
Pastele la cuptor sunt unul dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare din bucătăria italiană, dar nu orice fel de paste amestecate oricum și cu...   © G4Media.ro.
22:00
Ministrul Justiţiei cere explicaţii după cazul femeii ucise pe stradă în Teleorman: „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic” G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile...   © G4Media.ro.
21:40
Premiu uriaş câştigat la Loto 6/49: 9,66 milioane de euro cu un bilet de doar 12 lei G4Media
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12...   © G4Media.ro.
21:30
Lando Norris câştigă Marele Premiu al Braziliei după o cursă dominată la Interlagos G4Media
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat,...   © G4Media.ro.
20:40
Elon Musk intenționează să construiască mega fabrici de cipuri AI pentru Tesla: „Poate vom face ceva cu Intel” G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială...   © G4Media.ro.
20:40
Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuţii cu premierul Netanyahu – sursă Reuters G4Media
Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu premierul Benjamin Netanyahu, a informat o sursă...   © G4Media.ro.
20:40
BREAKING Directorul general al BBC, Tim Davie, și CEO-ul BBC News, Deborah Turness, demisionează din cauza scandalului editării documentarului despre Trump G4Media
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa BBC News, Deborah Turness, au demisionat după apariția unui memo intern scurs care susținea că un documentar...   © G4Media.ro.
20:30
Un bărbat arestat la Bruxelles după ce a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti / Şoferul suspect a fost reţinut pe loc / Cetăţenia lui nu a fost dezvăluită G4Media
Un bărbat cunoscut cu mai multe antecedente de violenţă în Franţa a fost arestat la Bruxelles sub acuzaţia că a încercat să lovească cu maşina...   © G4Media.ro.
20:20
Trump îl numeşte pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a obţine eliberarea prizonierilor politici deținuți de regimul dictatorului Lukașenko G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea...   © G4Media.ro.
20:00
Judecătorul CSM Alin Ene o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu de atac la independenţa justiţiei: manipulare ieftină, o incitare la ură de clasă, nedemnă de funcţia de vicepremier / Aceasta a vorbit despre pensiile magistraților G4Media
Reprezentatul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alin Ene afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public...   © G4Media.ro.
20:00
China relaxează restricţiile şi scuteşte de taxe exporturile de cipuri Nexperia pentru uz civil, pe fondul tensiunilor cu Ţările de Jos G4Media
China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de...   © G4Media.ro.
19:50
Israel a primit rămăşiţele unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat trupul locotenentului Hadar Goldin, mort în 2014 G4Media
Israelul a primit duminică rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi...   © G4Media.ro.
19:50
Accident pe pista de biciclete din Turda. Ambii, și şoferiţa şi biciclistul acroşat, amendaţi de poliţie G4Media
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar...   © G4Media.ro.
19:40
Piept de pui în stil mediteranean, cea mai simplă, rapidă și gustoasă rețetă a italienilor. O cină aromată și apetisantă, gata cât ai zice „pui” G4Media
Ar putea exista ceva mai delicios, rapid de preparat și care să simbolizeze mai bine ideea de confort food într-o duminică seara, decât o rețetă...   © G4Media.ro.
19:30
Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Imagini impresionante din seara zilei de 9 noiembrie 1989 cu zidul transformat într-o scenă a libertății – VIDEO G4Media
Berlinul, care simboliza în trecut împărţirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care...   © G4Media.ro.
19:20
Viktor Orbán anunţă un „scut financiar” negociat cu Donald Trump care să compenseze eventuale fonduri reţinute de Uniunea Europeană: Ungaria ar avea acces la „finanţare practic nelimitată” din SUA G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunităţi de...   © G4Media.ro.
19:10
Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca G4Media
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce...   © G4Media.ro.
19:10
VIDEO De pe gheață în dansul vieții / Video-story de duminică seara G4Media
Carmen Graf, acum în vârstă de 74 de ani, a fost primul antrenor de patinaj artistic din Timișoara. În 1981, a emigrat în Germania, unde,...   © G4Media.ro.
19:00
Alianță USR și PNL la Buzău. Partidele susțin un candidat comun, pe independentul Mihai Răzvan Moraru, împotriva lui Marcel Ciolacu, ex-lider PSD, la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău G4Media
Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan...   © G4Media.ro.
18:50
Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni, animale de companie prinse înăuntru G4Media
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, într-un bloc ANL situat pe Bulevardul Oltenia din Craiova, transmite Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:10
Carlos Alcaraz, debut perfect la Turneul Campionilor după ce l-a învins pe De Minaur în două seturi G4Media
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) a debutat perfect la Turneul Campionilor și l-a învins pe australianul Alex De Minaur (locul 7 ATP) în...   © G4Media.ro.
18:00
Burnete: Vânzarea activelor Lukoil din România va fi analizată de stat, care își poate exercita dreptul de veto G4Media
Situația companiei Lukoil, care operează rafinăria din Ploiești și o rețea de stații de carburant în România, se află în atenția autorităților, a declarat consilierul...   © G4Media.ro.
17:50
Milioane de ucraineni se confruntă cu întunericul și frigul după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice G4Media
Milioane de ucraineni îndură frigul și întunericul după un val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, care a provocat pene de curent masive în toată...   © G4Media.ro.
17:40
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa, filmat jucând baschet în SUA alături de ofițeri americani de rang înalt, înaintea unei vizite istorice la Washington, după ce a fost retras de pe lista neagră a teroriștilor – VIDEO G4Media
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a jucat baschet în SUA, alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane. Preşedintele interimar al Siriei, îmbrăcat în...   © G4Media.ro.
17:40
El este Rango, pisoiul adorabil care a primit o funcție de top în Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei. Povestea motanului e emoționantă G4Media
O pisicuță neagră, găsită rătăcind pe terenul Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei, a fost adoptată de instituția statului și a primit o funcție de top: „prinzătoare de...   © G4Media.ro.
