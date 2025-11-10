Aproximativ cinci milioane de români s-au aflat anul trecut în condiţii de deprivare materială şi socială, potrivit INS
Rador, 10 noiembrie 2025 07:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Aproximativ cinci milioane de români s-au aflat anul trecut în condiţii de deprivare materială şi socială, potrivit Institutului Naţional de Statistică. O treime dintre aceştia sunt persoane de 65 de ani şi peste, iar 28% – copii sub 17 ani. Aproape jumătate din populaţia cu un nivel de educaţie […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Bursa de Valori Bucureşti a câştigat peste 4,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,96%, săptămâna trecută, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut de aproape trei ori în comparaţie cu săptămâna anterioară. Capitalizarea bursieră a ajuns la 478 de miliarde de lei. Indicele principal al Bursei […]
07:40
Dacă nu Viktor Orbán ar fi premierul, facturile la energie ale familiilor ungare s-ar fi triplat până la Crăciun (Péter Szijjártó) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Să o spunem pe față: dacă premierul Ungariei nu s-ar fi numit Viktor Orbán, facturile la energie ale familiilor ungare s-ar fi triplat până la Crăciun, a scris duminică ministrul afacerilor externe și comerțului pe pagina sa de Facebook. Péter Szijjártó a amintit că vineri, însă, la Washington s-a […]
07:40
Ministerul Dezvoltării va prezenta săptămâna aceasta varianta finală a proiectului de reformă în administrație # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Varianta finală a proiectului de reformă în administrație va fi prezentată săptămână aceasta de Ministerul Dezvoltării, urmând să intre în primă lectură în ședința executivului și apoi în procedura de avizare. Premierul Ilie Bolojan a precizat că executivul își va asuma răspunderea asupra acestui pachet legislativ complex, care prevede […]
07:40
La Palatul Cotroceni va avea loc ceremonia de retragere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – La Palatul Cotroceni va avea loc astăzi ceremonia de retragere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, ce au fost depuse ieri în Sala Unirii într-un gest de omagiu național la inițiativa președintelui Nicuşor Dan. Osemintele domnitorului au fost repatriate din Franța, unde acesta […]
Acum 10 minute
07:30
Ministerul Justiţiei propune o iniţiativă legislativă conform căreia femicidul ar putea fi pesdepsit cu închisoare pe viaţă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o iniţiativă legislativă conform căreia omorul pentru motiv de gen ar urma să fie pedepsit inclusiv cu închisoare pe viaţă, a anunţat ministrul de resort, Radu Marinescu. Într-un interviu televizat, acesta a amintit că, în paralel, există o iniţiativă în parlament care […]
Acum 30 minute
07:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – Realizator: Mirela Ursache – Berlinul, care simboliza împărțirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat ieri 36 de ani de la căderea celebrului zid, construit în 1961, care diviza orașul, relatează DPA. Mai multe ne spune redactorul RRA Tibi Ursan. Reporter: Cetățeni curajoși, cu dorința lor de libertate și […]
07:20
Aproximativ cinci milioane de români s-au aflat anul trecut în condiţii de deprivare materială şi socială, potrivit INS # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Aproximativ cinci milioane de români s-au aflat anul trecut în condiţii de deprivare materială şi socială, potrivit Institutului Naţional de Statistică. O treime dintre aceştia sunt persoane de 65 de ani şi peste, iar 28% – copii sub 17 ani. Aproape jumătate din populaţia cu un nivel de educaţie […]
Acum 4 ore
04:20
Pe 28 noiembrie, Muzeul Național de Artă din Timișoara deschide o expoziție-eveniment în România. Expoziția se va concentra pe impactul cataclismelor asupra civilizațiilor, de la tragedia antică de la Pompei până la modul în care acest eveniment a inspirat arta și cultura europeană, de la Marele Tur până în zilele noastre. Expoziția, organizată de Institutul […]
Acum 8 ore
00:20
Confruntarea Rusiei cu Occidentul, evoluțiile din Orientul Mijlociu și două demisii spectaculoase la BBC sunt principalele teme dezbătute în acest weekend în presa internațională „Ucraina se străduia duminică să restabilească electricitatea și încălzirea după ce atacuri aeriene rusești ample i-au deteriorat infrastructura energetică și au provocat pene grave de curent”, relatează La Libre Belgique. În […]
Acum 12 ore
23:30
Coaliția de guvernare urmează să discute, săptămâna viitoare, varianta finală a proiectului de reformă în administrația publică # Rador
Varianta finală a proiectului de reformă în administrație va fi prezentată săptămâna viitoare de Ministerul Dezvoltării, urmând să intre în primă lectură în ședința executivului și apoi în procedura de avizare. Premierul Ilie Bolojan a precizat că executivul își va asuma răspunderea asupra acestui pachet legislativ complex, care prevede nu doar reduceri de personal și […]
23:20
Directorul general al BBC, Tim Davie, a demisionat în urma criticilor privind lipsa de imparțialitate a instituției # Rador
Directorul general al BBC, Tim Davie, și directoarea executivă a departamentului de știri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor privind lipsa de imparțialitate a instituției, inclusiv în modul în care a fost editat un discurs al președintelui american Donald Trump. BBC-ul a fost implicat într-o serie de acuzații conform cărora nu a reușit să […]
19:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării unor prizonieri din Belarus, este alegerea sa pentru postul de emisar special la Minsk și că acesta va face demersuri pentru eliberarea altor deținuți. Trump a intensificat implicarea Statelor Unite în relația cu acest stat autoritar, trimițând mai multe […]
Acum 24 ore
16:50
Preşedintele Germaniei avertizează că ascensiunea extremei drepte şi antisemitismul constituie ameninţări la adresa democraţiei ţării # Rador
Preşedintele Germaniei avertizează că ascensiunea extremei drepte şi intensificarea antisemitismului constituie ameninţări la adresa democraţiei ţării. Frank-Walter Steinmeier a făcut aceste afirmaţii pentru a marca ziua de 9 noiembrie când, în 1938, naziştii au lansat atacuri la scară largă asupra evreilor. Tot în această zi este comemorată şi Căderea Zidului Berlinului, în 1989. Preşedintele german […]
15:00
Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 11 ani pot cumpăra titluri de stat Fidelis în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere până la sfârșitul săptămâni viitoare. Este 10-a emisiune Fidelis de anul acesta și a 20-a în care donatorii de sânge primesc cea mai avantajoasă dobândă la titlurile de stat […]
13:30
Marea Britanie va trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea incidentelor provocate de drone # Rador
Marea Britanie va trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea incidentelor provocate de drone, care au dus la închiderea temporară a mai multor aeroporturi, a anunțat duminică șeful armatei britanice. Au fost observate drone deasupra aeroporturilor și bazelor militare belgiene în ultima săptămână, după luni de perturbări similare în diverse părți […]
13:30
Doi români au fost răniți într-un atac armat în Piaţa Taksîm din Istanbul. O altă româncă a alertat de urgență autoritățile turce și Consulatul General al României la Istanbul. Cei doi au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol. O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară și autoritățile […]
13:30
Salrom a depus o cerere de finanțare în valoare de 250 de milioane de euro din bani europeni # Rador
Societatea Salrom a depus la sfârșitul acestei săptămâni o cerere de finanțare în valoare de 250 de milioane de euro din bani europeni pentru un nou proiect dedicat procesării grafitului de la Baia de Fier în județul Gorj. Este vorba despre construirea unei unități care să producă elemente necesare industriei bateriilor litiu-ion. Radio România Oltenia […]
13:30
Aripa armată a Hamas a anunțat că va preda duminică, la ora 14:00 (12:00 GMT), trupul neînsuflețit al soldatului israelian Hadar Goldin în Fâșia Gaza. Potrivit grupării, corpul lui Goldin a fost descoperit sâmbătă într-un tunel din orașul Rafah, în sudul Gazei./aionita/atataru (REUTERS – 9 noiembrie)
11:50
Serghei Lavrov a declarat că este pregătit să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, subliniind că o astfel de comunicare este importantă. „Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem necesitatea unei comunicări regulate. Este esențială pentru discutarea situației din Ucraina și pentru promovarea agendei bilaterale. […]
09:40
O femeie care era cazată într-o pensiune din Gura Humorului a murit în această dimineață în urma unui incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, alte șapte persoane, între care și o minoră care se aflau în aceeași unitate turistică, au reușit să se salveze. Incendiul a fost anunțat la 112 la ora 5, […]
09:40
China a suspendat temporar interdicția privind aprobarea exporturilor de metale rare către Statele Unite # Rador
China a suspendat temporar interdicția privind aprobarea exporturilor de metale rare către Statele Unite, esențiale pentru industria semiconductorilor și pentru tehnologiile verzi. Măsura vizează metale precum galiul, germaniul, antimoniul și anumite materiale superdure, folosite atât în scopuri civile, cât și militare. Beijingul impusese restricțiile cu aproape un an în urmă, invocând natura duală a acestor […]
09:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că România nu-și mai permite să aibă pensionari speciali, iar pensiile speciale sunt, în opinia ei, un fel de Caritas. Afirmația a fost făcută într-un interviu televizat, la care a mai afirmat că orice privilegiu avut de cineva înseamnă o lipsă în altă parte. Premierul Ilie Bolojan a afirmat, recent, că […]
09:10
Centrala nucleară Zaporijjia din Ucraina a recăpătat accesul la energia electrică de rezervă din rețeaua națională (AIEA) # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că centrala nucleară Zaporijjia din Ucraina a recăpătat accesul la energia electrică de rezervă din rețeaua națională, pentru prima dată în ultimele șase luni, după finalizarea lucrărilor de reparație la a doua linie de alimentare. Centrala se află într-o zonă de conflict activ și s-a bazat până […]
09:00
La Sala Radio are loc deschiderea celei de a 20-a ediție a Festivalului de muzică veche de la București # Rador
La Sala Radio va avea loc azi deschiderea celei de a 20-a ediție a Festivalului de muzică veche de la București, cu un concert susținut de ansamblul Il Gardelino. Formația este recunoscută la nivel mondial pentru autenticitatea interpretărilor pe instrumente de epocă și va interpreta lucrarea „Ofranda muzicală” de Johann Sebastian Bach. Fondatorul și directorul […]
Ieri
22:40
Premierul se aşteaptă ca, săptămâna viitoare, coaliția să ajungă la o concluzie privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
Premierul se așteaptă ca săptămâna viitoare să ajungă în coaliție la o concluzie privind continuarea demersurilor pentru modificarea regulilor de pensionare a magistraților, după ce Curtea Constituțională a publicat ieri motivarea deciziei din 20 octombrie. Ilie Bolojan spune că este nevoie și de un dialog instituțional cu magistrații, astfel ca în a doua jumătate a […]
22:00
Grupuri de activiști susțin că peste 3.000 de oameni au fost uciși în protestele din Tanzania (Anadolu Ajansı) # Rador
Peste 40 de organizații africane au cerut urmărirea penală a oficialilor din domeniul securității din Tanzania pentru presupusele ucideri a aproximativ 3.000 de persoane după desfășurarea alegerilor din 29 octombrie, precum și demisia imediată a președintei Samia Suluhu Hassan. Conform unui raport publicat la Nairobi de mișcarea „Jumuiya Ni Yetu”, care înseamnă „Comunitatea este a […]
22:00
SUA – Donald Trump a cerut membrilor Congresului să ajungă la un compromis privind depășirea blocajului guvernamental # Rador
Senatorii americani lucrează pe durata weekend-ului pentru a găsi o soluție la blocajul guvernamental care a depășit un record în privința duratei. Republicanii au respins o ofertă a democraților privind adoptarea legii privind finanțarea guvernului în schimbul prelungirii cu un an a subvențiilor privind asistența medicală. Președintele Trump i-a îndemnat să ajungă la un compromis. […]
21:50
Femeia lovită de un cablu al Societății de Transport din Capitală a murit în această seară, transmite TVR Info. Este vorba despre incidentul de acum două zile, produs într-o intersecție aglomerată din București, unde se făceau lucrări la rețeaua de alimentare pentru tramvaie. Cablurile de susținere erau lăsate mai jos și au fost agățate de […]
20:50
Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, fiind vizați peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar și nu au respectat prevederile legale. Potrivit ANAF, în urma mesajului public transmis prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie-decembrie 2025, un […]
18:40
Raiduri aeriene lansate de Israel au ucis trei persoane în sudul Libanului. Două dintre victime sunt fraţi care se aflau într-o maşină lovită. Israelul afirmă că aceştia transportau ilegal arme pentru o grupare afiliată Hezbollah. Ministerul libanez al Sănătăţii a comunicat că încă un bărbat a fost ucis aproape de localitatea Baraachit. Se împlineşte aproape […]
18:00
Lucrările de pe șantierul viitorului Institut de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant avansează într-un ritm accelerat # Rador
Lucrările de pe șantierul viitorului Institut de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant avansează într-un ritm accelerat. Este una dintre cele mai importante investiții din domeniul medical din România, scrie ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Internet. El notează că proiectul în valoare de aproape 105 milioane de euro, finanțat prin PNRR, înseamnă un […]
18:00
Serghei Lavrov afirmă că se lucrează la ordinul lui Putin privind un posibil test nuclear rusesc (TASS) # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că se lucrează la ordinul președintelui Vladimir Putin emis săptămâna trecută privind elaborarea de propuneri pentru un posibil test nuclear rusesc, a relatat agenția de presă de stat TASS. Conform TASS, Lavrov a afirmat că Rusia nu a primit nicio clarificare din partea Statelor Unite cu […]
17:50
Dorina Lazăr – povestea unei vieți schimbate într-o noapte și istoria văzută prin micile istorii ale unei mari actrițe # Rador
«Când aveam 5 ani, într-o dimineață, m-am trezit – eram în Hunedoara – și mama mea nu mai era acasă, fugise. Peste noapte și-a făcut valiza și a plecat și s-a dus la Timișoara, unde s-a angajat la CFR, casieră, și s-a înscris la Conservator, având profesori pe Lili Bulandra, sora lui Toni Bulandra, și […]
16:50
A 15-a ediție de Black Friday a generat comenzi de aproape un miliard de lei pe cea mai cunoscută platformă de vânzări online de la noi din țară # Rador
Cea de-a 15-a ediție de Black Friday a generat comenzi de aproape un miliard de lei pe cea mai cunoscută platformă de vânzări online de la noi din țară, cu 10% peste anul trecut. Peste 700.000 de clienți au cumpărat aproximativ 3,5 milioane de produse din toate categoriile. S-au comandat bilete la festivaluri, aur, carne […]
16:50
În Statele Unite sunt așteptate noi întârzieri și anulări de curse aeriene în aceste zile, pe rutele interne, dar și pe cele internaționale, pe fondul impasului bugetar prelungit din Congres. Ieri au fost anulate peste 800 de zboruri din cauza lipsei de personal, mai ales a controlorilor de trafic aerian. Ministerul de Externe de la […]
16:40
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate pentru a ne promova valorile și tradițiile noastre”, a declarat Cristian Jardan, ministrul Culturii, […]
16:40
Două centrale nucleare ucrainene și-au redus capacitatea de producţie, după un atac lansat de Rusia (şeful AIEA) # Rador
Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţăt că două centrale nucleare din Ucraina și-au redus capacitatea de producţie, după atacul lansat de Rusia asupra unei substații critice. Centralele nucleare Hmelnițki și Rivne din Ucraina au fost forțate să reducă capacitatea de producţie după un atac lansat noaptea trecută asupra […]
16:30
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit într-un microbuz, în urma unui control, aproximativ o tonă de tutun vrac # Rador
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit într-un microbuz, în urma unui control, aproximativ o tonă de tutun vrac. Autovehiculul era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 62 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria-România-Polonia. Potrivit Poliției de Frontieră, șoferul nu avea documentele justificative care să-i confere dreptul de a transporta […]
16:30
Volodimir Zelenski afirmă că nu trebuie să existe nicio excepţie de la sancţiunile internaţionale asupra energiei ruseşti # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că nu trebuie să existe nicio excepţie la sancţiunile internaţionale care vizează energia rusească. Zelenski a făcut acest comentariu pe reţelele de socializare online la câteva ore după ce preşedintele american, Donald Trump, i-a oferit o astfel de derogare aliatului său apropiat, premierul ungar Viktor Orban. Domnul Zelenski a […]
12:50
Dmitri Peskov: Kremlinul va anunța mai târziu data exactă a conferinţei de presă anuale tradiţionale susţinută de Putin # Rador
Întrebările vor fi colectate cu două săptămâni înainte de eveniment, a declarat zilele trecute Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin. Kremlinul va anunța mai târziu data exactă a conferinței de presă tradiţionale anuale şi a emisiunii ‘În dialog direct cu președintele rus Vladimir Putin’. Dmitri Peskov a oferit acest răspuns unui […]
12:50
Vladimir Putin l-a promovat pe unul dintre miniştrii adjuncţi ai apărării în Consiliul de Securitate # Rador
Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, unul dintre miniștrii adjuncți ai apărării din Rusia, în funcția de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al țării, au relatat sâmbătă agențiile de presă de stat, citând un decret prezidențial. Agențiile au mai relatat că generalul-colonel Alexander Sanchik, care a ocupat funcția de comandant al […]
12:30
Guvernul sud-afrian regretă decizia preşedintelui SUA de a nu trimite niciun oficial guvernamental la summitul G20 # Rador
Ministerul sud-african de Externe a descris ca „regretabilă” o decizie a preşedintelui Donald Trump de a nu trimite niciun reprezentant guvernamental la viitorul summit G20. Reuniunea anuală a principalelor 20 de economii ale lumii se va desfăşura anul acesta la Johannesburg. Preşedintele Trump a spus că nu nu va participa la eveniment, repetând acuzaţii conform […]
11:20
Ne vom asigura să nu mai existe petrol rusesc în Europa; este doar o chestiune de timp (Volodimir Zelenski) # Rador
În ziua în care premierul ungar, Viktor Orbán, s-a întâlnit cu președintele american, Donald Trump, pentru a discuta, printre altele, şi despre achiziționarea de către Ungaria de petrol rusesc, care este vizat de sancțiunile SUA, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va obţine într-un final ca Europa să înceteze să mai achiziţioneze petrol […]
10:20
Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru „genocid” împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și a mai multor funcționari israelieni, printre care ministrul Apărării, Israel Katz și ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir. Mandatele de arestare vizează un total de 37 de suspecți, a anunțat Procuratura Generală din Istanbul într-un comunicat, fără a oferi o […]
10:10
În București sunt organizate în acest sfârșit de săptămână mai multe evenimente care pot reprezenta un mod plăcut de petrecere a timpului liber. Astăzi este a doua zi a evenimentului Nostalgia Imaginarium, un spectacol muzical dedicat celor trecuți de 40 de ani, dar nu numai. Centrul Romexpo va deveni din nou locul în care tehnologia […]
10:00
Creștinii ortodocşi și greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și pe toți îngerii. În această zi, aproximativ 1.300.000 de români își sărbătoresc onomastica. Îngerii sunt, conform credinței creștine, ființe spirituale care îl slujesc pe Dumnezeu. Ei au fost purtătorii unor mesaje către oameni, în decursul istoriei, din partea divinității. De altfel, […]
08:00
Curtea Constituţională a explicat că legea privind pensiile magistraților a fost invalidată din cauza unei erori procedurale # Rador
Curtea Constituţională a explicat în motivarea publicată ieri că legea privind pensiile magistraților a fost invalidată din cauza unei erori procedurale. Proiectul nu a obținut avizul CSM, pe care susține că guvernul l-a solicitat prematur. Judecătorii spun că executivul trebuia să ceară acest aviz când proiectul avea o formă finală, și nu când actul normativ […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Când iarna își va intra cu adevărat în drepturi, omătul se va așterne agale la picioare, iar aerul va deveni un pic prea „proaspăt”, o să vă întrebați, pe bună dreptate, cum să aduceți un strop de magie și în interior, pe tot parcursul sezonului rece. Cât de uimitor ar fi dacă ați putea „îmbutelia” […]
04:30
Casa Albă a confirmat că SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile legate de petrolul rusesc # Rador
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile legate de utilizarea petrolului şi gazelor naturale din Rusia, a declarat vineri un oficial al Casei Albe. Anterior, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunţat că SUA au acordat ţării sale o scutire completă şi nelimitată de la sancţiunile asupra […]
02:20
La Chișinău a fost deschis vineri Biroul Parlamentului European în Republica Moldova în prezența președintei legislativului comunitar Roberta Metsola și a înaltelor oficialități ale statului. Cu acest prilej, Roberta Metsola a reafirmat sprijinul politic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Maia Sandu le-a mulțumit europarlamentarilor pentru susținere și pentru aprobarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.