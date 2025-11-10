Un acord provizoriu stabilit între republicanii și democrații din Congresul SUA pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie

21:30

Tronsonul inferior al telegondolei din Sinaia, care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400, este închis pentru mai bine de o săptămână pentru înlocuirea completă a cablului care deservește linia. După 18 ani de funcționare neîntreruptă, cablul telegondolei trebuie schimbat integral, potrivit BizBrasov. Noul cablu are o lungime de peste 3.000 de m şi […]