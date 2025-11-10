Începe summitul climatic COP30. Ce este, de ce este important şi care sunt provocările în materie de ştiinţă a climei?
G4Media, 10 noiembrie 2025 08:50
În fiecare an, conferinţa ONU despre climă generează sute de titluri în presă despre eforturile globale de a salva lumea de la catastrofa climatică. Anul...
Acum 5 minute
09:10
Meta planifică cheltuieli de 600 de miliarde de dolari în SUA, pe măsură ce se exinde centrele de date AI
Meta Platforms a anunțat că va investi 600 de miliarde de dolari în infrastructura și locurile de muncă din SUA în următorii trei ani, inclusiv...
09:10
Administrația de la Washington a informat mai multe agenții federale că nu va permite companiei americane Nvidia să vândă în China noul său cip AI cu capacități reduse, cunoscut...
09:10
Hotelul Perla din Mamaia nu va mai fi demolat, după ce a fost clasat ca monument istoric / Urma să fie construit aici un hotel de cinci stele cu spa și piscină panoramică / "Trebuie să încercăm, pe cât posibil, să îi redăm înfățișarea de acum 60 de ani"
Blocat de o decizie administrativă venită pe neașteptate, un proiect de 12 milioane de euro, care prevedea un hotel de cinci stele cu 180 de...
09:10
Lewis Hamilton, mesaj pentru fanii Ferrari după dezastrul din Brazilia: „Poate anul acesta ne epuizăm tot ghinionul"
Fanii Ferrari au fost din nou greu încercați după ce echipa lor de suflet nu a reușit să plece cu vreun punct de la Interlagos....
Acum 30 minute
08:50
Începe summitul climatic COP30. Ce este, de ce este important şi care sunt provocările în materie de ştiinţă a climei?
În fiecare an, conferinţa ONU despre climă generează sute de titluri în presă despre eforturile globale de a salva lumea de la catastrofa climatică. Anul...
08:50
Chivu lider în Italia, dar precaut: „E încă prea devreme să vorbim despre lupta pentru titlu"
Inter are zece victorii în ultimele 11 meciuri jucate în toate competițiile, iar forma arătată este una care le inspiră teamă rivalelor din Serie A....
Acum o oră
08:40
Top 3 cei mai siguri îndulcitori, recomandați de nutriționist / Tania Fântână: Atenție! Unele produse din comerț conțin „stevia" doar în proporție mică și sunt completate cu îndulcitori mai ieftini
Într-o lume în care suntem tot mai mult conștienți că excesul de zahăr ne face rău, îndulcitorii au devenit tot mai prieteni cu noi. Până...
08:30
Stăpân de câine vs. pisică: psihologii susțin că animalul de companie preferat spune mai multe despre tine decât credeai
Multă vreme am trăit cu impresia că animalele de companie nu se înțeleg deloc. Ei bine, pisicile și câinii pot conviețui în armonie, însă diferența...
08:30
Ministerul Justiţiei, Radu Marinescu, a pus în consultare publică o iniţiativă legislativă conform căreia omorul pentru motiv de gen ar urma să fie pedepsit inclusiv...
08:30
Doi soți ruși torturați, uciși și îngropați în deșert, în Emiratele Arabe / Dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari / Erau acuzați de fraudă, acasă / Un fost ofițer de poliție rus a fost arestat pentru uciderea lor
Autoritățile judiciare din Moscova au dispus arestarea unui cetățean rus, fost ofițer de poliție, și reținerea altor persoane suspectate de implicare în dubla omucidere a...
08:30
Procesul medicului saudit care a ucis șase oameni, anul trecut, la Târgul de Crăciun, începe în Germania
Procesul medicului saudit acuzat că a ucis şase persoane şi a rănit mai mult de 300, într-un atac cu maşina comis la un târg de...
08:30
Învingător în Marele Premiu al Braziliei, Lando Norris a profitat din plin de locul 5 ocupat de coechipierul Oscar Piastri pentru a se distanța la...
08:20
Marele premiu la tragerea Loto 6/49, de 9,66 milioane euro, a fost câştigat duminică cu un bilet de 12 lei
Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, în valoare de 49,15 milioane de lei (9,66 milioane de euro), a fost câştigat duminică, cu un...
Acum 2 ore
08:10
Salrom cere bani de la UE pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier, Gorj / Compania ar urma să angajeze 300 de persoane / "România deţine una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa"
Salrom a depus la sfârșitul săptămânii trecute o cerere de finanțare la Comisia Europeană în valoare de 250 de milioane de euro. Este vorba de...
08:10
Sora nonagenară a unui japonez codamnat la moarte nevinovat și achitat după 46 de ani, cere abolirea pedepsei capitale / 30.000 de oameni își așteaptă execuția în întreaga lume
La 92 de ani, Hideko Hakamada luptă împotriva pedepsei capitale în Japonia și în restul lumii, după ce a obținut eliberarea fratelui său Iwao, achitat...
08:10
OpenAI se confruntă cu noi procese / ChatGPT, acuzată că ar fi determinat mai multe persoane la sinucidere iar pe altele le-ar fi manipulat emoțional până la delir
ChatGPT este acuzată că a indus utilizatorii la iluzii psihice periculoase sau chiar sinucidere, chiar și în absența unor probleme anterioare de sănătate mintală, în...
08:00
Acord provizoriu în Senatul SUA pentru a pune capăt paraliziei bugetare / Sute de mii de angajaţi federali sunt în şomaj tehnic
Senatorii americani au ajuns duminică la un acord provizoriu pentru a pune capăt paraliziei bugetare care a blocat unele servicii publice pentru un timp record,...
08:00
Germania se pregătește de război: 80.000 de soldați și 120.000 de rezerviști în plus, achiziții masive de arme și reorganizare: „Până în 2029, vom fi cea mai puternică armată din Europa"
Ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), a declarat clar la sfârșitul unei conferințe a armatei la Berlin, referindu-se la atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, că...
07:50
SUA felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru Coridorul Vertical de gaze / "Vom furniza aliaților noștri GNL american accesibil, într-un mod sigur și pe care te poți baza"
"Statele Unite felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru măsurile pe care le-au luat pentru a-și consolida securitatea energetică. Datorită angajamentului președintelui Trump față...
07:50
Primul hotel – avion din România, la Râșnov / Un Boeing 737 va fi transformat într-un hotel de lux lângă Bran
Primăria din Râșnov a eliberat un certificat de urbanism care are ca obiect transformarea unui avion real, Boeing 737, într-o unitate de cazare premium și...
07:50
Cererea de eliberare provizorie din închisoare a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, examinată, luni, de un tribunal din Paris
Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare, în așteptarea apelului, va fi examinată luni de un tribunal din Paris, la...
07:40
Un şofer coborât, pe întuneric, din autoturismul care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal pe Drumul Expres spre Pitești
Un şofer care coborâse din autoturismul său, care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal, duminică, pe DEX 12, informează Inspectoratul de poliţie Judeţean...
07:40
Lansarea rachetei New Glenn, amânată. Blue Origin ratează un test decisiv în competiția cu SpaceX
Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat duminică amânarea celui de-al doilea zbor al rachetei sale gigantice New Glenn, în ceea...
07:40
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon este acuzat că ar fi încercat să provoace un conflict militar cu Nordul pentru a declara legea marţială
Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui...
07:40
Lucrări la drumul care ajunge la telegondola din Straja, pentru un acces mai ușor pentru schiori / O parte din lucrările din Lupeni s-au oprit după ce a decedat patronul firmei care a câștigat licitația primăriei
Accesul turiștilor spre telegondola din Straja va fi mult mai ușor în această iarnă, promit autoritățile din Lupeni. Angajații municipalității au început lucrările de reabilitare...
07:30
Întâlnire istorică între Ahmad al-Sharaa și Donald Trump, luni / Președintele Siriei a discutat cu șefa FMI despre domenii de cooperare
O întâlnire istorică ar urma să aibă loc luni, între noul președinte de la Damasc, Ahmad al-Sharaa, și Donald Trump, după 13 ani de război...
07:30
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Specialiștii susțin că vulpea a fost cel mai bun prieten al omului înainte de domesticirea câinilor și a pisicilor. Această afirmație este susținută de o...
07:30
O companie din Sibiu a câștigat un proces cu biroul pentru Imigrări / I s-a interzis să angajeze trei bărbați din Ghana / "Au spus că o firmă nu poate angaja muncitori necalificați" / „Ei săracii sunt deja plecați"
O companie din Sibiu specializată în lucrări de instalații a câștigat recent recent un proces cu Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), care îi refuzase avizele...
07:20
Caporalul care și-a zdrobit comandantul cu tancul, pe un poligon din Tulcea, a fost condamnat la închisoare cu suspendare / Accidentul s-a produs după ce s-a blocat pedala de frână a tancului
Magistrații militari ieșeni au condamnat un caporal care și-a zdrobit comandantul cu tancul pe care îl conducea la 2 ani și 8 luni de închisoare...
07:20
Politico: România și Bulgaria se zbat să-și protejeze rafinăriile rusești pe fondul sancțiunilor lui Trump / Ce încearcă să obțină Guvernul de la București
România și Bulgaria sunt într-o cursă contra timpului pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor petroliere esențiale înainte de intrarea în vigoare la sfârșitul acestei luni...
Acum 4 ore
07:10
O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a...
07:10
Expansiunea Universului încetinește, nu accelerează / Dovezi tot mai clare că energia întunecată sl
O echipă internațională de astronomi sugerează că expansiunea universului nu mai accelerează, ci a început să încetinească, contrar ipotezei acceptate de decenii. Studiul, publicat recent... © G4Media.ro.
06:20
Orez cu lapte de cocos și mango, o idee de mic dejun vegetarian, fără lactoză și fără gluten, care merge și cu pere, banane, portocale, mandarine # G4Media
Ne place practic tuturor orezul cu lapte, dar dacă urmăm, din cine știe ce rațiuni, o dietă vegetală, laptele de vacă poate fi înlocuit cu... © G4Media.ro.
06:10
Piastri și Hamilton, penalizați suplimentar după cursa din Brazilia – Pilotul McLaren, în pericol de o suspendare # G4Media
Oscar Piastri și Lewis Hamilton au primit penalizări suplimentare după încheierea Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia. Concret, pilotul McLaren a primit două puncte... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
O bucătărie fine-dining mutată pe patru roți. Alex Petricean: „Sprinter a fost baza logistică, ne-a ajutat să lucrăm mai ordonat și să câștigăm timp” # G4Media
Un restaurant fine-dining înseamnă experiență de top, precizie și detalii la perfecțiune. Iar restaurantele NOUA și NOUA B.A.R. au reușit să recreeze toate aceste condiții... © G4Media.ro.
9 noiembrie 2025
23:10
Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică # G4Media
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, evită să comenteze afirmaţiile vicepremierului Osana Gheorghiu privind pensiile mari ale magistraţilor şi spune că nu sunt „nişte duşmani ai societăţii”... © G4Media.ro.
23:10
Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care... © G4Media.ro.
22:50
STUDIU Microsoft: Agenții AI pot fi ușor influențați și se pierd în fața prea multor opțiuni # G4Media
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială... © G4Media.ro.
22:40
Fizicienii au înviat „pisica lui Schrödinger” cu șapte vieți în laborator. Experimentul științific schimbă pentru totdeauna lumea digitală # G4Media
Fizicienii au adus la viață binecunoscutul experiment de gândire al pisicii lui Schrödinger într-o descoperire care ar putea elimina erorile din viitoarele computere cuantice. © G4Media.ro.
22:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, despre eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie: „Poate deveni un cec în alb pentru organele judiciare. Procesele trebuie să se desfăşoare cu celeritate” # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat... © G4Media.ro.
22:40
FCSB, remiză spectaculoasă la Sibiu: 3-3 cu Hermannstadt, după un gol anulat și o eliminare # G4Media
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat... © G4Media.ro.
22:40
Traian Băsescu critică blocajul din coaliţie privind reforma administraţiei: „Reducerea de personal nu e reformă. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală” # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre reforma administraţiei, blocată în coaliţie, că nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, ci este doar... © G4Media.ro.
22:30
Un nou studiu sugerează că editarea genetică ar putea reduce permanent colesterolul „rău”. Rezultate promițătoare în primele teste ale terapiei CRISPR # G4Media
Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că, printr-o simplă secţionare a unei gene, medicii ar putea într-o zi să reducă... © G4Media.ro.
22:30
Traian Băsescu critică PSD pentru „blocaj în coaliţie”: „Nu dau doi bani pe interesul naţional”. Fostul preşedinte îl avertizează și pe premierul Ilie Bolojan privind rigiditatea în cazul pensiilor magistraților # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului,... © G4Media.ro.
22:20
Prosumatori: OUG 59/2025 este „cel mai progresist act legislativ din energie”, introducând pentru prima dată Comunităţile de Energie în România. Asociaţia avertizează ANRE să nu deturneze legea # G4Media
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată... © G4Media.ro.
22:20
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: mai mulți răniți, circulația feroviară este grav afectată # G4Media
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au... © G4Media.ro.
22:10
ABC în bucătărie. Care este secretul pastelor la cuptor? Tot ce e nevoie să știi ca să nu mai ai nevoie de rețetă # G4Media
Pastele la cuptor sunt unul dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare din bucătăria italiană, dar nu orice fel de paste amestecate oricum și cu... © G4Media.ro.
22:00
Ministrul Justiţiei cere explicaţii după cazul femeii ucise pe stradă în Teleorman: „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic” # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile... © G4Media.ro.
21:40
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12... © G4Media.ro.
21:30
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat,... © G4Media.ro.
