Verificări ale conducerii Poliţiei Române la IPJ Teleorman, pentru a se stabili dacă instituţia a gestionat corect cazul femeii ucise de soţ şi care reclamase, anterior, abuzuri, inclusiv un viol
News.ro, 10 noiembrie 2025 08:50
Conducerea Poliţiei Române anunţă că au loc verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri. Presupusul ucigaş a fost lăsat în libertate deşi femeia a reclamat că, la câteva zile de la emiterea ordinului de protecţie, a fost răpită, sechestrată şi violată de acesta, iar tatăl femeii a fost amendat contravenţional în repetate rânduri, pe motiv că ar fi sunat fără justificare la 112, după ce a solicitat sprijinul autorităţilor şi a raportat ameninţările din partea ginerelui.
Acum 5 minute
09:10
Trei drone au fost detectate deasupra Centralei Nucleare belgiene Doel, a anunţat societatea energetic Engie, relatează Reuters.
Acum 15 minute
09:00
Giurgiu - Un TIR care transporta colete a acroşat un autoturism, pe autostrada A 1, după care s-a răsturnat peste altul, staţionat pe banda de urgenţă. Două persoane au fost rănite uşor - FOTO # News.ro
Un autotren care transporta colete a acroşat un autoturism, luni dimineaţă, pe autostrada A 1, în judeţul Giurgiu, după care s-a răsturnat peste alt autovehicul, staţionat pe banda de urgenţă. În urma evenimentului două persoane au fost rănite uşor.
09:00
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei cu încasări la debutul în box office-ul nord-american de 40 de milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
„Predator: Badlands” este filmul care a dominat box-office-ul în acest weekend, încasând 40 de milioane de dolari în debutul său pe piaţa nord-americană, o sumă mai mare decât se aştepta, scrie Variety.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Patru autoturisme au ars într-un incendiu, într-o parcare din Ploieşti. Focul a pornit de la un scurtcircuit produs la una dintre maşini # News.ro
Patru autoturisme au ars într-un incendiu izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o parcare din Ploieşti, două dintre acestea fiind complet distruse de flăcări. Pompierii care au intervenit pentru stingerea incendiului au concluzionat că focul a pornit de la un scurtcircuit produs la una dintre maşini
Acum o oră
08:40
08:40
Conectarea iPhone-urilor la satelit ar putea fi folosită, pe viitor, pentru mai mult decât doar a cere ajutor în situaţii de urgenţă.
08:30
Turneul Campionilor: Germanul Alexander Zverev l-a învins pe americanul Ben Shelton în două seturi # News.ro
Germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton, locul 8 ATP, scor 6-3, 7-6 (8/6), în grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor, după un tie-break incredibil.
08:30
China a suspendat interdicţia privind exporturile unor metale esenţiale pentru industria de cipuri către SUA # News.ro
China a suspendat interdicţia privind aprobarea exporturilor către Statele Unite a unor materiale cu dublă utilizare, civilă şi militară, printre care galiu, germaniu, antimoniu şi materiale superdure, a anunţat duminică Ministerul Comerţului, citat de Reuters.
Acum 2 ore
08:10
Începe summitul climatic COP30. Ce este, de ce este important şi care sunt provocările în materie de ştiinţă a climei? # News.ro
În fiecare an, conferinţa ONU despre climă generează sute de titluri în presă despre eforturile globale de a salva lumea de la catastrofa climatică. Anul acesta, conferinţa începe luni în oraşul brazilian Belem, situat în pădurea tropicală. Dar ce se întâmplă mai exact la aceste summituri anuale? Reuters face o prezentare generală a evenimentului şi a mizelor lui.
08:00
Visa şi Mastercard, aproape de o înţelegere cu comercianţii din SUA pentru reducerea comisioanelor # News.ro
Gigantii americani ai plăţilor Visa şi Mastercard sunt aproape de un acord cu comercianţii din SUA, care ar prevedea reducerea comisioanelor percepute la tranzacţii şi acordarea unei mai mari libertăţi magazinelor de a respinge anumite tipuri de carduri, a relatat Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.
08:00
INTERVIU - Iulian Fota, fost consilier prezidenţial: Am văzut că s-au dat nişte grade de ambasador. Dacă scutur lista aia, n-o să iasă lucruri frumoase! Să ni se spună dacă numai prietenii contează în ţara asta /Ce îi reproşează preşedintelui # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a pornit pe un drum bun şi ameliorează, mai accelerat sau mai timid, principalele trei ameninţări care planează asupra României, dar el trebuie să se transforme rapid într-un preşedinte-comandant, avertizează profesorul Iulian Fota, fost consilier prezidenţial pe probleme de securitate în mandatul lui Traian Băsescu. În interviul acordat News.ro, Iulian Fota spune că Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan trebuie să se mişte foarte rapid în ceea ce priveşte industria de apărare, deoarece aceasta e devastată de corupţie şi incompetenţă. Dacă nu se dau semnale ferme şi nu se iau măsuri decisive, România va rata banii de refacere a capacităţii industriale militare daţi de UE prin programul SAFE, iar clientela politică şi mafia îi vor delapida, avertizează el.
07:50
Franţa: Un tribunal din Paris va hotărî astăzi dacă fostul preşedinte Sarkozy va fi eliberat din închisoare # News.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia, relatează AP.
07:30
Indonezia îl declară pe fostul dictator Suharto „erou naţional”, în ciuda acuzaţiilor de încălcări ale drepturilor omului # News.ro
Indonezia l-a ridicat luni la rangul de „erou naţional” pe fostul dictator Suharto printr-un decret prezidenţial, în ciuda acuzaţiilor de încălcări ale drepturilor omului, relatează AFP.
07:30
Volkswagen anunţă reluarea livrărilor de cipuri Nexperia, după blocajul comercial dintre China şi Olanda # News.ro
Producătorii auto au început să primească din nou livrări de cipuri de la Nexperia, companie olandeză deţinută de grupul chinez Wingtech, după o întrerupere cauzată de tensiunile comerciale dintre China şi Ţările de Jos, a declarat Ralf Brandstaetter, membru al consiliului de administraţie al Volkswagen responsabil pentru operaţiunile din China, pentru publicaţia Handelsblatt, citată de Reuters.
Acum 4 ore
07:10
Centrul INFOTRAFIC - Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, în municipiul Bucureşti / Circulaţia rutieră din 16 judeţe, afectată de ceaţă # News.ro
Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă că luni dimineaţă se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani şi în municipiul Bucureşti. Circulaţia rutieră din 16 judeţe este afectată de ceaţă.
07:00
Noi acuzaţii aduse fostului preşedinte sud-coreean Yoon de către procurorul special. "A încercat să provoace un conflict militar între Coreea de Sud şi Coreea de Nord pentru a declara legea marţială" # News.ro
Procurorul special al Coreei de Sud a formulat luni acuzaţii suplimentare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, de abuz de putere şi ajutor acordat unui stat inamic, în legătură cu impunerea pe termen scurt a legii marţiale anul trecut, relatează Reuters.
06:50
06:40
Trump îl primeşte pe preşedintele sirian, o întâlnire istorică pentru consacrarea alianţei lor # News.ro
Donald Trump îl primeşte luni pe Ahmad al-Sharaa la Casa Albă, o premieră pentru un şef de stat sirian de la independenţa ţării în 1946 şi o consacrare pentru fostul jihadist care, în mai puţin de un an la putere, a scos ţara sa din izolare, relatează AFP.
06:20
Transporturile aeriene din SUA, aproape paralizate din cauza blocajului guvernamental, avertizează secretarul Transporturilor # News.ro
Zborurile din Statele Unite vor fi reduse la un nivel minim în perioada premergătoare Zilei Recunoştinţei, a avertizat duminică secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, pe fondul crizei de personal în controlul traficului aerian provocate de blocajul guvernamental care durează deja de 40 de zile, cel mai lung din istoria SUA, transmite Reuters.
06:20
O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a ţării, potrivit Reuters.
06:00
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA.
05:40
Germania cumpără 20 de elicoptere militare Airbus, într-un contract de aproape 1 miliard de euro # News.ro
Germania va achiziţiona încă 20 de elicoptere militare Airbus H145M, într-un contract în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui document guvernamental citat duminică de Reuters.
Acum 6 ore
05:10
Casa Albă avertizează: Economia SUA ar putea înregistra o scădere în trimestrul IV, dacă blocajul guvernamental continuă # News.ro
Economia americană riscă să intre pe teritoriu negativ în trimestrul al patrulea dacă blocajul federal se prelungeşte, a declarat consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, într-un interviu difuzat duminică de CBS, în emisiunea Face the Nation, transmite Reuters.
Acum 12 ore
00:50
O activistă germană de extremă dreapta solicită azil politic în SUA. Cazul ei ar putea deveni emblematic în dezbaterea transatlantică despre libertatea de exprimare # News.ro
O activistă germană de extremă dreapta, Naomi Seibt, susţinătoare a partidului naţionalist AfD, a solicitat azil politic în Statele Unite, invocând temeri pentru siguranţa sa, în contextul în care administraţia Trump a semnalat intenţia de a acorda prioritate protecţiei refugiaţilor albi şi europenilor care susţin că sunt vizaţi pentru opiniile lor populiste. Obţinerea azilului de către Seibt ar putea deveni un punct fierbinte în dezbaterea transatlantică despre libertatea de exprimare, scrie The Washington Post.
00:10
LaLiga: FC Barcelona a învins Celta Vigo, scor 4-2. Portarul Ionuţ Radu a fost integralist la Celta / Lewandowski a marcat de trei ori # News.ro
Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Celta Vigo, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei.
00:10
Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat duminică amânarea celui de-al doilea zbor al rachetei sale gigantice New Glenn, în ceea ce ar fi trebuit să fie o nouă etapă în competiţia sa cu SpaceX a lui Elon Musk pentru explorarea planetei Marte, relatează AFP.
9 noiembrie 2025
23:50
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, duminică seară, pe teren propriu, echipa Lazio Roma, în etapa a 11-a a campionatului Italiei.
23:40
Vololdimir Zelenski spune că nu se teme de Donald Trump şi dă asigurări că are o relaţie bună cu preşedintele american. El avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump şi a respins zvonurile potrivit cărora ultima lor întâlnire de la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA.
23:40
Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România / Americanii să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre redimensionarea trupelor SUA, în ţara noastră, că nu crede că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România iar americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak.
23:30
Ministrul Justiţiei: Este adevărat că sunt persoane care atrag atenţia opiniei publice prin notorietatea lor, prin notorietatea condamnării, dar eficienţa statului român este una foarte mare în a aduce persoanele care fug de justiţie # News.ro
Ministrul Justiţiei afirmă că autorităţile din România nu au discutat cu reprezentanţi sau pretinşi reprezentanţi ai lui Horaţiu Potra şi ai apropiaţilor acestuia fugiţi din ţară, Radu Marinescu explicând că procedurile de extrădare se desfăşoară în faţa autorităţilor din ţara în care se află fiecare fugar pentru care statul român cere extrădarea. „Ce apărări îşi face persoana care este vizată de această procedură ţine în exclusivitate de modul în care îşi înţelege situaţia şi şi-o gestionează”, a explicat Radu Marinescu.
23:30
Atacantul Florian Thauvin, rechemat luna trecută în echipa Franţei, va fi prezent din nou la Clairefontaine luni.
23:20
Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului încercând să schimbe din funcţie un şef de instituţie: Trebuie să fim foarte atenţi în exerciţiul funcţiei publice pentru a transmite şi publicului o imagine de integritate # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că nu vrea să comenteze cazul omului de afaceri Fănel Bogos, care a ajuns până în biroul premierului în încercarea de a schimba din funcţie un şef de instituţie, însă aminteşte că principiul după care trebuie să se ghideze persoanele care ocupă funcţii publice este acela conform căruia cei aflaţi în funcţii publice trebuie să fie „foarte atenţi în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care este importantă şi ca formă, şi ca fond”.
23:20
Băsescu: În momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului. Corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale.
23:10
Băsescu, despre alegerile din Capitală: Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici, trei cu experienţă în administraţie / Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre alegerile din Capitală, că va merge să voteze, dar că pronostic de câştigător nu are, însă se bucură că sunt candidaţi puternici, din care trei cu experienţă în administraţie, cu referire la Ciprian Ciucu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă. El a mai spus că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD.
23:10
Eşec pentru PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, scor 2-1, cu Panathinaikos în campionatul Greciei # News.ro
Echipa PAOK Salonic a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, de formaţia Panathinaikos Atena, în etapa a 10-a a campionatului Greciei.
23:00
Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică # News.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, evită să comenteze afirmaţiile vicepremierului Osana Gheorghiu privind pensiile mari ale magistraţilor şi spune că nu sunt „nişte duşmani ai societăţii” şi nu trebuie „damnaţi”. ”Unde mă despart puţin de opinia exprimată de doamna vicepremier, este în sensul că nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi”, afirmă Radu Marinescu.
22:50
Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei şi a dat bugete sectoarelor, el precizând că Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ. El a mai arătat că problema Bucureştiului este că, oricine va fi ales, va avea această mare problemă, şi anume că Primăria Capitalei va avea marele bulevarde, transportul public, va avea încălzirea, va avea apa, iar sectoarele vor folosi banii să facă panseluţe, să pună băncuţe, să schimbe borduri şi a menţionat că, dacă ar fi în locul bucureştenilor, s-ar revolta.
22:40
Băsescu: Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, e optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea / E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre reforma administraţiei, blocată în coaliţie, că nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, ci este doar o optimizare de cheltuieli, el precizând că reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, care se poate face fără modificarea Constituţiei. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală, a mai spus el.
22:30
Băsescu, despre apelul preşedintelui la comunitatea de afaceri, să facă proiecte pe care să şi le însuşească Guvernul: O stângăcie / Reacţia mea, dacă aş fi premier, aş tăia imediat sporul de 50% la salariu al celor care lucrează cu fonduri europene # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, dumunică, despre apelul preşedintelui Nicuşor Dan la comunitatea de afaceri, să facă proiecte pe care să şi le însuşească Guvernul că este ”o stângăcie” şi reacţia sa, dacă ar fi premier, ar fi că ar tăia imediat sporul de 50% la salariu al celor care lucrează cu fonduri europene.
22:30
Ministrul Justiţiei, despre ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere: Care ar mai fi eficacitatea unei astfel de iniţiative, din moment ce am aşezat chestiunea prescripţiei pe temeiuri corecte, din 2022? # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat din punct de juridic”, însă pune sub semnul întrebării eficacitatea unei astfel de prevederi, atrăgând atenţia asupra faptului că „dacă înlăturăm prescripţia, asta poate să fie un cec în alb pentru un organ judiciar care, considerând că nu mai există un termen în care trebuie să-şi facă treaba, o poate face şi în 20 sau în 30 de ani”. Radu Marinescu aminteşte că toate entităţile implicate în procesul de justiţie trebuie să îşi desfăşoare activitatea, fiecare pe palierul său, cu celeritate.
22:30
Superliga: FCSB, remiză cu FC Hermannstadt, scor 3-3. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat # News.ro
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.
22:20
Traian Băsescu: PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. Sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor / Asta nu înseamnă că Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid, nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor şi nu dau doi bani pe interesul naţional. El a menţionat că asta nu înseamnă că şi premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid, pentru că, în cazul pensiilor magistraţilor, nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro.
22:10
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au fost rănite.
22:10
Argeş: Bărbat spulberat de un autoturism, după ce a tras pe dreapta fiindcă maşina lui s-a defectat # News.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul. În urma evenimentului rutier, circulaţia pe drumul expres dintre Piteşti şi Slatina a fost blocată timp de aproximativ două ore.
22:00
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România: Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România # News.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România, pentru că introduce pentru prima dată conceptul de Comunitate de Energie în legislaţia românească şi liberalizează producţia şi transportul în interiorul acestor comunităţi. ”Astfel, energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători şi ale celor care vor să-şi gestioneze independent resursele energetice”, arată asociaţia.
21:50
Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul „din motive josnice”, inclusiv pe cele care au la bază genul: Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu rezolvi nimic # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţeneşti au fost respectate în cazul femeii ucise de soţ pe stradă, într-o comună din judeţul Teleorman. Radu Marinescu susţine că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Ministrul spune că, până la adoptarea de noi acte normative, actuala legislaţie, care poate gestiona astfel de cazuri, trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.
21:50
Oamenii de ştiinţă au modificat o genă care ar putea reduce permanent colesterolul ridicat # News.ro
Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că, printr-o simplă secţionare a unei gene, medicii ar putea într-o zi să reducă definitiv colesterolul periculos de ridicat, eliminând astfel necesitatea administrării de medicamente, informează CNN.
21:20
Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu despre punerea în aplicare a planului Statelor Unite de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul, citată de Reuters.
21:20
Echipa AS Roma a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Udinese, în etapa a XI-a a campionatului Italiei.
