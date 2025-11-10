Experții Severe Weather anunță o luna decembrie istorică: temperaturi negative record, ninsori și furtuni puternice
Click.ro, 10 noiembrie 2025 08:50
Specialiștii de la Severe Weather Europe avertizează că datele meteorologice adunate până acum conturează imaginea unei ierni deosebit de severe, atât în America de Nord, cât și în Europa.
Cât au ajuns să investească românii lunar pentru animalele de companie: „Mai nou, tendința pare să fie...” # Click.ro
Animalele de companie sunt tot mai mult integrate în viața de zi cu zi a românilor. Nu doar ca prezențe afectuoase, ci și ca element important în economie. Potrivit datelor, piața produselor pentru animalele de companie din România a depășit deja un miliard de euro.
Directorul general al BBC a demisionat după controverse legate de un documentar despre Donald Trump # Click.ro
Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al departamentului de știri, Deborah Turness, și-au prezentat demisiile în contextul criticilor legate de un documentar BBC Panorama, care ar fi prezentat eronat fragmente dintr-un discurs al fostului președinte american Donald Trump.
Un grav accident feroviar a avut loc duminică seara în vestul Slovaciei, după ce două trenuri s-au ciocnit, provocând zeci de răniți și scene de haos, potrivit autorităților de la Bratislava.
Nicolas Sarkozy, aproape de eliberare. Fostul președinte francez așteaptă decizia instanței # Click.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy se află la un pas de a fi eliberat din închisoare, după ce cererea sa de detenție provizorie în așteptarea apelului va fi analizată luni de un tribunal din Paris.
Masca de păr cu cartofi care face minuni. Podoaba capilară crește mai rapid și se regenerează complet în câteva săptămâni. # Click.ro
Dacă părul tău este obosit, tern sau pur și simplu „mort”, nu trebuie să alergi la farmacie pentru un produs scump. O mască de păr cu cartofi este un remediu simplu, natural și surprinzător de eficient, care redă viața și strălucirea părului chiar după câteva utilizări.
Luni, 10 noiembrie. Trei zodii au parte de surprize din partea astrelor. Lucrurile se aşază miraculos în favoarea lor # Click.ro
Astăzi, 10 noiembrie, stelele dau un imbold special: universul pare să lucreze în favoarea celor care au deschis sufletul şi sunt gata pentru schimbare.
Cele 2 zodii care reiau o legătură din trecut, la jumătatea lunii noiembrie. Fac pace cu un fost partener sau cu familia # Click.ro
Pe măsură ce luna noiembrie ajunge la jumătate, energiile astrale devin mai intense și mai introspective. Este o perioadă a reevaluărilor, a revenirii la rădăcini și a împăcărilor.
Cel mai tare banc din lume. A stârnit hohote de râs și a fost desemnat cel mai amuzant din toate timpurile # Click.ro
Cu siguranță nu mulți dintre voi știau că există un banc care a fost desemnat ca fiind cel mai bun din lume. Psihologul Richard Wiseman de la Universitatea Hertfordshire, a realizat un studiu numit LaughLab în anul 2011, și a fost lansat tot atunci împreună cu Asociația Britanică pentru Promovarea Ș
«Prinţesa Durerii» şi-a băgat 15 cuie în nas. A doborât mai multe recorduri mondiale, realizând cascadorii șocante # Click.ro
O artistă de circ cunoscută drept „Prinţesa Durerii” a doborât mai multe recorduri mondiale, realizând cascadorii extreme şi demonstrând o forţă impresionantă.
Lily Allen, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. La 40 de ani, a atras toate privirile la gala CFDA Fashion Awards # Click.ro
Lily Allen (40 de ani) a atras toate privirile la gala CFDA Fashion Awards 2025, organizată recent la New York.
Umilită și jignită de soț, chiar în ziua nunții. Povestea miresei a devenit cunoscută în întreaga lume: „Cred că te-ai căsătorit cu un bărbat toxic” # Click.ro
Bărbatul care trebuia să o iubească, să o respecte și să o protejeze de răutățile celor din jur s-a transformat în cel mai mare coșmar al proaspetei soții. Află povestea tinerei mirese umilită de soț chiar în ziua nunții.
Singurul animal căruia îi poți schimba părerea cu argumente. Este unic în lume și are o inteligență aparte # Click.ro
Un nou studiu arată că cimpanzeii își pot schimba părerea atunci când apar informații noi, o trăsătură care până nu demult era considerată exclusiv umană.
Adrian Nartea, pro operații estetice. Ce părere are despre oamenii care apelează la medicii esteticieni? „Și eu, probabil, o să apelez dacă am nevoie” # Click.ro
Adrian Nartea, unul dintre cei mai faimoși actori românești, se menține într-o formă de zile mari la cei 44 de ani ai săi. Este atent la stilul de viață pe care îl are și încearcă să nu facă excese, și mărturisește că nu este împotriva operațiilor estetice.
Oana Roman, dezvăluiri neașteptate despre prietenia cu Mihai Mitoșeru: „Ne știm de când aveam 7 ani” # Click.ro
Oana Roman și Mihai Mitoșeru sunt două nume răsunătoare în showbiz-ul românesc autohton. Pe cei doi îi leagă o veche prietenie despre care fiica lui Petre Roman a vorbit recent.
Femeia lovită de un cablu STB a murit. Dezvăluiri din anchetă:„Conducătorul camionetei a pătruns forțat în zona de avarie” # Click.ro
Femeia care a fost electrocutată joi, 6 noiembrie de un cablu al Societății de Transport București (STB) a murit sâmbătă noapte, la Spitalul ”Sfântul Ioan”. Accidentul înfiorător s-a produs în momentul în care femeia mergea pe marginea străzii, printre vehiculele STB care interveneau la un incident.
Un tânăr de 20 de ani și-a întemeiat o „ţară” la 400 km de România! Autoritățile s-au revoltat pe gestul lui # Click.ro
La graniţa dintre Serbia şi Croaţia, într-o zonă uitată de lume, un tânăr australian de 20 de ani a pus bazele unui stat autoproclamat, pe un petic de teren de-a lungul Dunării. Deşi pare o glumă dusă prea departe, „Republica Liberă Verdis” are steag, guvern, monedă şi chiar câteva sute de „cetăţeni
Roxana Nemeș recunoaște că nu-și crește singură copiii. Cine o ajută pe proaspăta mămică a gemenilor? „De ce să fiu stresată?” # Click.ro
Roxana Nemeș povestește cum se descurcă în rolul de proaspătă mămică și cine o ajută în această perioadă. Vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au devenit părinți pe 22 septembrie, după o luptă îndelungată despre care vedeta a vorbit.
Crimă șocantă în județul Teleorman! O tânără a fost ucisă de fostul iubit când era cu copilul în braţe # Click.ro
O nouă crimă îngrozeşte România! O tânără de 26 de ani a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de fostul partener, pe stradă, în timp ce-şi ţinea în braţe copilul de 2 ani! Ordinul de protecţie nu a ajutat cu nimic, din păcate. Totul s-a petrecut în comuna Beciu, din judeţul Teleorman.
România a dat lovitura la Campionatul European de juniori la șah, unde tinerii noștri au făcut spectacol și au adus trei medalii, una de argint și două de bronz.
Coliva, preparatul tradițional românesc preparat în special la parastase și pomeniri, ca semn de respect și aducere aminte pentru cei trecuți în neființă, este considerată de multe persoane și un desert, datorită gustului său special. Mihaela Bilic explică însă de ce nu ar trebui să etichetăm coliva
Zodiile care intră cu brio în luna decembrie. Ele sunt norocoasele horoscopului: au fost chinuite de 2025, dar încheie anul triumfător # Click.ro
Au mai rămas nici două luni până când anul 2026 își va intra în drepturi, iar oamenii deja se pregătesc să lase în urmă tot ce a fost mai rău. Astfel, astrele vin cu vești extraordinar de bune pentru două zodii pregătite să încheie anul cu brio, rezolvând toate problemele.
Adrian Năstase își înjură fanii pe pagina sa de Facebook. Comentariile s-au viralizat. Foto # Click.ro
Fostul premier Adrian Năstase a publicat, sâmbătă, 8 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, un articol despre Congresul PSD desfășurat vineri, eveniment la care a fost invitat și a participat.
Horoscop luni, 10 noiembrie. Gemenii se consumă mult pentru problemele prietenilor, iar Scorpionii întâmpină dificultăți cu partenerul # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 10 noiembrie.
Denis, un tânăr român din Irlanda, născut de o mamă minoră, își caută disperat familia. Are doar 22 de ani și o mare tristețe: „Știu că mama era scundă, brunetă, avea părul creț și...” # Click.ro
Probabil că una dintre cele mai răvășitoare experiențe ale vieții este să crești fără mamă, pierdut într-o lume care capătă un sens greu, pornind singur pe un drum anevoios, fără ca cineva să-ți rotunjească existența.
Un incident armat produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 noiembrie, în piața Taksim din Istanbul, s-a soldat cu rănirea a doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Atacul a fost comis cu un pistol, potrivit informațiilor transmise de autoritățile române.
Loredana Groza, cu sufletul făcut bucăți la Sala Palatului! Anunțul trist făcut de artistă, despre tatăl ei, Vasile Groza: „Se află în stare gravă la spital” # Click.ro
Loredana Groza traversează momente de suferință, după ce tatăl său se confruntă cu probleme de sănătate. Îndrăgita cântăreață a anunțat că este primul concert de la care Vasile Groza lipsește.
Locația spectaculoasă care l-a cucerit pe Cătălin Botezatu: „Simți că nimic nu moare, se transformă” # Click.ro
Cătălin Botezatu, un iubitor al vacanțelor în Egipt, este fascinat de experiența de care a avut parte în ultimele zile. Creatorul de modă se află în Egipt, și împărtășește emoțiile pe care le trăiește „printre ecourile faraonilor”.
Ion Paladi, susținut de soție. Cine e cel mai romantic în familia lor: „De când a apărut Lucian nu am avut nicio vacanță de cuplu, mergem doar în trei” # Click.ro
Ion Paladi (41 de ani) face furori atunci când urcă pe scenă. Artistul nu se poate declara decât norocos pentru faptul că este atât de iubit de public și că are toată susținerea din partea soției sale, Veronica, atunci când lipsește atât de mult de acasă.
Varza este una dintre cele mai versatile și apreciate legume din bucătăria românească, fiind nelipsită din rețete tradiționale precum sarmalele, salatele răcoritoare sau murăturile de iarnă.
Actrița din Generația de Aur, după care Ion Iliescu era topit, nu a avut liniște nici după moarte. Mormântul ei a ars ca o torță, statuia din cimitir s-a făcut scrum. Foto # Click.ro
Recent, Cimitirul Bellu a fost martorul unui incident șocant care a lăsat vizitatorii și admiratorii Florinei Cercel în stare de uimire. Pe 26 octombrie, în jurul după-amiezii, mormântul celebrei actrițe a luat foc ca o torță.
Unul dintre jucători, Cojocaru, se retrage în glorie.
Rețeta lui Vlad Gherman de gnocchi cu sos Arrabbiata și drob din carne de curcan și pui. Cum o prepari # Click.ro
Este un actor desăvârșit al generației tinere, dar pe lângă cariera care l-a consacrat, Vlad Gherman pare să se descurce foarte bine și în bucătărie. Tânărul a gătit gnocchi cu sos Arrabbiata și drob din carne de curcan și pui, o rețetă gustoasă, cu care le-a făcut poftă fanilor săi.
Claudia Ghițulescu parcă a renăscut. Artista de muzică populară este din ce în ce mai sexy și poartă rochii mulate, lungi, care o avantajează.
Decizie grea după câteva zile de la înmormântarea Ștefaniei Szabo. Cine va ocupa postul pe care l-a avut în ultimii 4 ani # Click.ro
Pierderea neașteptată a doctoriței Ștefania Szabo a zguduit profund colectivul medical al spitalului unde a activat în ultimii cinci ani.
Mihai Trăistariu bate recordul în noaptea de Revelion. Artistul va avea 10 spectacole pe Valea Prahovei: cât va încasa? # Click.ro
Mihai Trăistariu (48 de ani) muncește de rupe pentru a-și strânge bani și a face avere.
Cine a fost Eva Kiss, medicul empatic de copii, care a murit în gardă la Cluj: „A fost un șoc pentru toți colegii” # Click.ro
Medicii din Cluj-Napoca au fost șocați vineri de moartea neașteptată a doctoriței Eva Kiss, medic primar la Clinica Pediatrie 1 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.
Cum arătau Anca Serea și Adi Sînă acum 10 ani, când deveneau soț și soție. Cei doi au sărbătorit Nunta de Tinichea # Click.ro
Anca Serea și Adi Sînă, unul dintre cele mai iubite cupluri românești, au trăit momente emoționante ieri, 8 noiembrie, când au împlinit 10 ani de căsnicie. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a postat câteva imagini de la nuntă.
Fostul lider se confruntă cu o accidentare la umăr.
Formația lui Gâlcă are un avans de trei puncte față de locul secund.
Tunelul secret de sub Marea Neagră, unul dintre marile mistere ale țării noastre. Ar lega România de alte două țări # Click.ro
Legendele spun că sub Marea Neagră se ascunde un secret foarte bine păstrat. În adâncurile Dobrogei ar exista tuneluri subacvatice care ar lega România de Bulgaria și Turcia, și poate chiar și de alte țări din regiune.
Valentina Pelinel a furat startul Crăciunului! Soția lui Cristi Borcea s-a apucat de împodobit bradul în noiembrie # Click.ro
Valentina Pelinel și copiii săi au furat startul și au împodobit deja bradul de Crăciun. Soția lui Cristi Borcea a postat pe rețelele de socializare un clip video emoționant, care surprinde momentele magice petrecute alături de familia sa.
Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent din 2023, a pierdut o persoană iubită din familie: „Drum lin în lumină! Mi-e dor de tine în fiecare zi!” # Click.ro
Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent, în anul 2023, a împărtășit cu urmăritorii săi durerea prin care trece de mai bine de o lună de zile. Ana, bunica acestuia, s-a stins din viață. Iată mesajul emoționant transmis de acesta, prin intermediul rețelelor de socializare.
Marii domnitori care s-au urât de moarte. Erau veri de gradul I, dar nu s-au suportat niciodată # Click.ro
Doi dintre cei mai importanți conducători ai Evului Mediu românesc, Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, și Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, au fost nu doar contemporani și aliați de nevoie în lupta antiotomană, ci și veri de gradul I.
O familie din România își caută disperată fiul, dispărut fără urmă, în Spania, de 2 ani: „Ofer recompensă frumoasă pentru orice informaţie utilă” # Click.ro
O familie din România trăiește de aproape doi ani o dramă cumplită, după ce fiul lor, Gabriel Cipera, a dispărut fără urmă în Palma de Mallorca, Spania.
Vremea rămâne surprinzător de caldă pentru începutul lunii noiembrie, cu valori termice ce ating chiar 20 de grade Celsius în unele regiuni ale țării.
Bulionul este inima bucătăriei mediteraneene și balcanice, un ingredient esențial care poate transforma orice preparat într-un adevărat festin aromatic.
Defectul fizic pe care Andreea Esca l-a mascat cu brio o viață întreagă. Nimeni nu l-a sesizat pe micile ecrane: „Primul meu cameraman mi-a zis” # Click.ro
Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din România, fiind de peste două decenii imaginea principalului jurnal de știri de la PRO TV. S-a făcut remarcată datorită profesionalismului său și a vorbit despre defectul pe care îl are, dar pe care a știut să îl ascundă față
O femeie a murit carbonizată într-un incendiu la o pensiune din Gura Humorului. Șapte persoane evacuate # Click.ro
Un incendiu de proporţii a izbucnit în dimineaţa zilei de duminică, 9 noiembrie, la o pensiune cu spaţiu de alimentaţie publică din Gura Humorului, judeţul Suceava.
Ce mezeluri sănătoase poți să găsești în supermarket. Mihaela Bilic spune care sunt cele mai bune pentru consum # Click.ro
Mihaela Bilic, cunoscută drept nutriționistul vedetelor, oferă informații despre mezelurile pe care mulți români le consumă. Iată care sunt recomandările sale pentru mezeluri care nu să nu afecteze sănătatea.
