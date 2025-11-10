Elon Musk susține că banii tradiționali vor dispărea, iar noua valută globală va deveni unitatea de măsură a energiei electrice, wattul
Aktual24, 10 noiembrie 2025 08:50
Elon Musk a șocat lumea financiară la adunarea anuală a acționarilor Tesla, când a afirmat: „Poate că nu vor mai exista deloc bani în viitor. Sau, dacă vor exista, vor fi măsurați în watt – câtă energie electrică poți produce!”. Declarația, făcută în fața a sute de investitori la fabrica Gigafactory din Austin, vine la […]
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
09:10
Printr-o directivă emisă de administrația Trump, bolnavii de diabet, cardiacii și persoanele cu dizabilități nu vor mai primi viză de imigrare în Statele Unite # Aktual24
Administrația Donald Trump a introdus o directivă controversată a Departamentului de Stat care permite ofițerilor consulari să refuze vize de imigrare persoanelor cu boli cronice – inclusiv diabet, obezitate, afecțiuni cardiovasculare și tulburări mentale – pe motiv că ar putea deveni „sarcină publică” (public charge) pentru bugetul federal. Măsura, transmisă prin cablu diplomatic către toate […]
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
„Guvernul să înțeleagă că reducerea de personal nu e reformă! Reforma înseamnă comasarea județelor și regionalizare”, susține Traian Băsescu # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a demontat, duminică seară narativul guvernamental potrivit căruia tăierile de personal din administrația locală reprezintă o „reformă”. În opinia sa, adevărata reformă administrativă presupune reorganizarea teritorială profundă, prin comasarea județelor și regionalizare, măsuri care pot fi implementate fără modificarea Constituției. „Nu-i nicio reformă a administrației reducerea de personal. Asta e o […]
08:20
Coliziune feroviară violentă în Slovacia: Zeci de răniți după impactul între două trenuri lângă Bratislava # Aktual24
O coliziune violentă între două trenuri de pasageri a zguduit vestul Slovaciei duminică seară, 9 noiembrie 2025, lăsând zeci de răniți și provocând haos pe una dintre cele mai aglomerate linii feroviare din țară. Incidentul, survenit pe traseul dintre capitala Bratislava și orașul Pezinok, a implicat aproximativ 800 de pasageri, majoritatea studenți și navetiști, și […]
Acum 2 ore
08:10
Ce sărbătorim pe 10 noiembrie: Ziua Internațională a Contabilității, Ziua Mondială a Orfanilor și Ziua Mondială a Științei # Aktual24
Luni, 10 noiembrie 2025, lumea marchează mai multe evenimente internaționale cu impact social și profesional: Ziua Internațională a Contabilității, Ziua Mondială a Orfanilor sau Ziua Mondială a Științei. Fiecare dintre aceste zile aduce în atenție teme esențiale – de la rolul contabililor în economie, la sprijinul pentru copii orfani și promovarea științei în societate. Ziua […]
07:50
Ăsta da, noroc: Marele Premiu la Loto 6 din 49, în valoare de aproape 10 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 12 lei # Aktual24
Un jucător, rămas deocamdată anonim, a devenit multimilionar peste noapte. La tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, marele premiu de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei (aproximativ 9,66 milioane de euro), a fost câștigat cu un bilet jucat online pe platforma oficială bilete.loto.ro, la un cost infim de 12 lei. Loteria Română a […]
07:40
O revoltă violentă izbucnită duminică dimineața la penitenciarul regional din Machala, oraș portuar din sud-vestul Ecuadorului, s-a soldat cu cel puțin 31 de deținuți uciși. Incidentul, care a început în jurul orei 3:00 (ora locală), a fost declanșat de confruntări armate între bande rivale, conform comunicatului oficial publicat pe platforma X. Din totalul victimelor, 27 […]
07:20
Un acord provizoriu stabilit între republicanii și democrații din Congresul SUA pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie # Aktual24
După patruzeci de zile de blocaj bugetar – cea mai lungă perioadă de paralizie administrativă din istoria Statelor Unite – senatorii republicani și democrați au ajuns la un acord provizoriu menit să redea funcționalitatea guvernului federal. Documentul prevede reluarea finanțării instituțiilor publice până la 30 ianuarie 2026, oferind o soluție temporară și un răgaz pentru […]
Acum 4 ore
07:10
O influenceriță germană de extrema dreaptă, supranumită „anti-Greta”, a cerut azil politic în Statele Unite, pretinzând că ar fi persecutată în țara ei # Aktual24
Naomi Seibt, o tânără activistă germană asociată cu extrema dreaptă și supranumită de presă „anti-Greta” pentru pozițiile sale împotriva mișcării climatice conduse de Greta Thunberg, a solicitat azil politic în Statele Unite. Susținătoare declarată a partidului naționalist Alternativa pentru Germania (AfD), Seibt pretinde că este persecutată în țara natală pentru opiniile sale conservatoare și pentru […]
Acum 12 ore
23:10
Proiect USR-PNL: Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei chiar dacă fostul soț nu este de acord # Aktual24
Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, în cazul unui divorţ, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputaţii USR şi PNL. Potrivit unui comunicat al USR transmis, duminică, proiectul „elimină poverile birocratice puse pe umerii cetăţenilor români”. „Această simplificare nu este doar administrativă, ci şi emoţională: fiecare mamă […]
23:10
Ministrul Justiției, afirmație șocantă: ”Pensiile magistraților sunt drepturi date de societatea românească, nu sunt privilegii” # Aktual24
Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiţiei, a susținut duminică, într-un interviu, că pensiile speciale ale magistraților sunt ”drepturi date de societate”, nu ”privilegii”. Însă nu a existat niciun referendum prin care românii să decidă că magistrații au dreptul la astfel de pensii. Întrebat, duminică seară, la Digi 24, ce părere are despre afirmaţiile viceprim-ministrului Oana […]
22:50
Băsescu lovește: ”Liderii PSD nu dau doi bani pe interesul naţional, ei preţuiesc mai mult interesul partidului. Ei vor crească pe spinarea partenerilor” # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, cp liderii PSD nu sunt interesați de problemele României ci ”sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor şi nu dau doi bani pe interesul naţional”. ”PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. La fel, sunt de acord cu orice spune Bolojan, dar dacă…şi îţi spun […]
22:40
Scandal la BBC, directorul general și șefa știrilor au demisionat. Ei sunt acuzați de manipularea discursurilor lui Trump # Aktual24
Directorul general BBC Tim Davie și Deborah Turness, CEO al BBC News, au demisionat duminică în contextul criticilor privind lipsa de imparțialitate în acoperirea editorială, inclusiv modul în care postul public a editat un discurs al președintelui american Donald Trump. Demisiile vin după ce un raport intern, redactat de un fost consilier în standarde editoriale […]
22:10
Sateliții ruși și chinezi spionează tot mai agresiv infrastructura spațială occidentală, avertizează Germania și Marea Britanie # Aktual24
Germania și Regatul Unit au emis avertismente privind amenințarea tot mai mare reprezentată de sateliții ruși și chinezi, care sunt detectați în mod regulat spionând sau interferând cu sateliții utilizați de țările occidentale. Fenomenul, semnalat de experți încă de acum un deceniu, s-a intensificat semnificativ în contextul războiului din Ucraina și al consolidării cooperării militare […]
21:40
Ucraina rezistă eroic la Pokrovsk, a respins peste 50 de atacuri într-o singură dimineață: ”Forțele noastre detectează și elimină inamicul” # Aktual24
Pokrovsk, în regiunea Donețk, rămâne unul dintre cele mai fierbinți puncte ale frontului, unde forțele ruse încearcă să pătrundă în oraș prin atacuri repetate. Potrivit Comandamentului Operativ Est al Forțelor Terestre ale Ucrainei, doar duminică dimineață au fost respinse 52 de asalturi asupra pozițiilor ucrainene în direcția Pokrovsk. În total, în zona de responsabilitate a […]
21:10
După ce Aeroportul Zavantem a fost închis din cauza unor drone neidentificate, Marea Britanie trimite urgent echipamente și personal la cererea Belgiei Marea Britanie trimite urgent trupe și echipamente în Belgia pentru a-și consolida apărarea anti-drone. Decizia a fost luată după ce spațiul aerian belgian a fost lovit de incursiuni cu drone suspectate a fi […]
20:40
După 20 de ani de socialism, noul președinte a câștigat alegerile cu sloganul „Bolivia se întoarce în lume, iar lumea se întoarce în Bolivia”. Bolivia și SUA reiau relațiile diplomatice la nivel de ambasador # Aktual24
După 17 ani, Bolivia și Statele Unite restabilesc relațiile diplomatice la nivel de ambasadori. Președintele Paz vorbește despre revenirea țării sale pe scena mondială. SUA salută reluarea mandatului ca fiind un „pas necesar”. Bolivia și Statele Unite au anunțat restabilirea relațiilor diplomatice la nivel înalt în urma Investirii în funcție a președintelui Rodrigo Paz în […]
Acum 24 ore
20:10
Cartea lui Turcescu dovedește că Greblă de la AEP a jucat pentru Georgescu la alegerile de anul trecut: ”Acuma înţelegeţi pe unde erau inima şi convingerile lui? Omul ăsta a păstorit alegerile din noiembrie 2024 – vă mai miraţi ce a ieşit?” # Aktual24
Într-o carte dedicată lui Călin Georgescu, apărută duminică, fostul șef al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, apare alături de propagandiști notorii ai fostului candidat pro-rus la prezidențiale. Cartea a fost scrisă de un alt fanatic susținător al lui Georgescu, Robert Turcescu. Cartea se numește ”Înapoi la turul doi” și conține interviuri cu Călin Georgescu, Ion […]
19:40
De ce vrea Ciolacu să dea afară USR de la guvernare. USR Buzău și PNL Buzău s-au unit pentru a-l înfrânge pe Ciolacu la alegerile pentru șefia Consiliului Județean # Aktual24
Membrii Comitetului Politic al USR au validat cu o largă majoritate, duminică, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie. Potrivit unui comunicat de presă al USR, Mihai Răzvan Moraru este un antreprenor şi fermier buzoian cu […]
19:10
Cea mai mare parte a petrolului rusesc poate fi înlocuită în cazul în care conducta Drujba seacă, anunță conducerea rafinăriei maghiare MOL # Aktual24
Cea mai mare companie de petrol și gaze din Ungaria, MOL, a anunțat că s-ar putea aproviziona cu cea mai mare parte a țițeiului său din afara Rusiei dacă fluxurile prin conducta Drujba ar fi întrerupte, ceea ce a fost descris ca o schimbare față de poziția anterioară a premierului Viktor Orban, conform căreia aprovizionarea […]
18:40
Orban anunță UE că are protecție din partea lui Trump și că nu-i pasă de eventuale sancțiuni ale UE: ”Avem scut financiar din partea SUA” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un „scut financiar” care asigură Ungariei „oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA” pentru înlocuirea oricăror fonduri reţinute de Uniunea Europeană, transmite duminică MTI, citată de Agerpres. Orban a afirmat în faţa jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul […]
18:10
Trump boicotează summitul G20 din Africa de Sud: ”Este o rușine totală că G20 va avea loc în Africa de Sud” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial american nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, reluând afirmațiile infirmate conform cărora afrikanerii albi sunt „uciși și masacrați” sistematic în țară. Trump anunțase în septembrie că vicepreședintele JD Vance va călători la reuniune la sfârșitul acestei luni în locul său, dar acum a […]
17:20
Colcăie de penali în jurul Ancăi Alexandrescu: ”Acesta este suveranismul în România: un exponent al PSD, înconjurat de persoane cu probleme penale” # Aktual24
Pretinsa suveranistă Anca Alexandrescu își derulează campania electorală alături de personaje cu serioase probleme penale, unul dintre acestea fiind Florina Maior. Invitată deseori în emisiunile Ancăi Alexandrescu, Florina Maior este soția deținutului Dorin Lazăr Maior, un fost lider PSD condamnat în mai multe rânduri pentru infracțiuni foarte grave. Și Florina Maior are condamnări penale. ”O […]
17:10
Rheinmetall a demarat construcția unei noi fabrici de armament în Lituania: ”Creștere semnificativă a producției de apărare în Europa Centrală și de Est” # Aktual24
Rheinmetall a demarat construcția unei noi fabrici de muniție de artilerie în localitatea Baisogala din Lituania, proiect destinat să întărească capacitățile de producție ale NATO pe flancul estic al alianței. Facilitățile, dezvoltate în parteneriat cu compania de stat lituaniană EPSO-G sub umbrela joint-venture-ului Rheinmetall Defence Lietuva, vizează intrarea în producție în 2026. Noua fabrică va […]
16:50
Noi detalii despre crima din Teleorman: femeia de 25 de ani avea ordin de protecţie împotriva agresorului, care o răpise şi o violase # Aktual24
Femeia de 25 de ani care a fost înjunghiată mortal de fostul soţ în timp ce se afla cu copilul de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu avea ordin de protecţie împotriva agresorului, care o răpise şi o violase, informează, duminică, IPJ Teleorman. După ce în spaţiul public au apărut informaţii despre […]
16:30
Exercițiu militar multinațional în Mureș. Români, francezi şi portughezi au efectuat o misiune complexă de traversare a râului Mureş # Aktual24
Militari români, francezi şi portughezi au executat, duminică, în poligonul Sântimbru, o misiune complexă de traversare a râului Mureş, derulată în cadrul exerciţiului „Dacian Fall 2025”. „Tipul acesta de exerciţii ajută la întărirea interoperabilităţii, la familiarizarea militarilor din diferite armate cu mijloacele şi tehnica celorlalte state aliate, pentru a putea continua misiunea în orice condiţii. […]
16:10
Galiu, germaniu și antimoniu. China a făcut pace cu Washingtonul, reia exportul de metale semiconductoare către SUA # Aktual24
Din decembrie 2024, este în vigoare o interdicție de export a unor elemente de pământuri rare din China către SUA. Acum, Republica Populară a decis să relaxeze această interdicție. Așa cum a fost anunțat, China a suspendat interdicția de export către Statele Unite a galiului, antimoniului și germaniului, metale necesare pentru fabricarea semiconductorilor. Ministerul Comerțului […]
15:10
Thailanda introduce amenzi și mai dure pentru consumul de alcool în orele restricționate. Și turiștii sunt vizați # Aktual24
Începând de sâmbătă, consumatorii de alcool din Thailanda riscă amenzi semnificative în baza noii versiuni a Legii pentru Controlul Băuturilor Alcoolice, care înăsprește reglementările privind consumul, comercializarea și publicitatea. Modificările legislative, intrate în vigoare la 8 noiembrie, prevăd amenzi de cel puțin 10.000 de baht (aproximativ 300 de dolari) pentru persoanele surprinse consumând alcool sau […]
14:10
Bătaie între culturiste într-o sală de sport din Moscova. Atacatoarea este campioană a Rusiei la haltere – VIDEO # Aktual24
Un nou episod de violență într-o sală de sport din Rusia. La clubul de fitness de elită DDX din Moscova, sportiva Kristina Chistyakova, campioană la haltere, a agresat o clientă după ce i-ar fi cerut acesteia să elibereze o aparată de antrenament. Discuția dintre cele două s-a transformat rapid într-o confruntare fizică. Victima, o femeie […]
14:00
Acum câteva zile, președintele Nicușor Dan spunea că „nu exclude” nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier după ce PSD preia poziția ca urmare a acordului rotativei guvernamentale. „În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare”, a […]
13:40
Președintele american Donald Trump l-a copleșit cu laude pe premierul maghiar Viktor Orban în timpul vizitei acestuia din urmă la Washington. „Vreau doar să-i urez bun venit acestei persoane cu adevărat bune, este un lider extraordinar. A făcut o treabă fantastică, este un om foarte puternic în țara sa, dar este și iubit”. Cuvinte frumoase. […]
13:30
Tragedie în Teleorman: Femeie de 25 de ani ucisă pe stradă în fața copilului ei. Cazul readuce în atenție problema femicidului în România # Aktual24
O crimă șocantă a avut loc vineri seară, 8 noiembrie, în comuna Beciu, județul Teleorman, într-un nou episod al violenței domestice care continuă să facă victime în România. În jurul orei 18:20, un bărbat a sunat la 112 pentru a anunța că o femeie zace inconștientă pe stradă. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele […]
13:10
Slovacia, din nou alături de Rusia. Premierul Robert Fico este împotriva utilizării activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina să se apere # Aktual24
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că nu va fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Comisia Europeană a propus un plan care ar permite guvernelor UE să utilizeze până la 185 de miliarde de euro – cea mai mare parte a activelor suverane rusești înghețate în prezent în Europa […]
12:40
Noi reguli dure privind eliberarea de vize SUA: Refuzuri din cauza diabetului, obezității și vârstei # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump a introdus noi reguli pentru consulate și ambasade. În conformitate cu noua directivă, oficialii consulari americani au fost instruiți să nu emită vize imigranților în vârstă sau persoanelor care suferă de anumite afecțiuni medicale – inclusiv diabet și obezitate, relatează CBS News. Conform unei telegrame a Departamentului de Stat trimisă […]
12:10
Atac armat în Istanbul, doi români au fost răniți. Detalii prezentate de ministrul Oana Țoiu # Aktual24
Doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia au fost răniţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după un atac armat, cu pistolul, la Istanbul, în piața Taksim, potrivit ministrei de Externe, Oana Ţoiu. Cei doi români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol. O altă româncă îi însoţea pe cei doi, […]
12:00
Aduse din Franța, rămăşiţele pământeşti ale Grigore Alexandru Ghyka au fost depuse la Palatul Cotroceni: ”De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez” # Aktual24
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 – 1857), a fost depus pe catafalc, duminică dimineaţă, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Şase militari ai Jandarmeriei Române au dus pe braţe sicriul. În Sala Unirii, la catafalc au fost aşezate şi crucea fostului Domn al Moldovei şi o fotografie […]
11:40
Elon Musk nu a renunțat la politică, derivă tot mai pronunțată spre extrema dreaptă internațională. Acum construiește ”un univers informatic filtrat prin ideologia lui” # Aktual24
Anul 2025 a demonstrat că Elon Musk, miliardarul care sugerase după plecarea tumultuoasă de la Casa Albă că se retrage definitiv din politică, a făcut exact opusul. În loc să se distanțeze de controverse, Musk s-a adâncit și mai mult în conspirații electorale, mesaje anti-imigrație și alianțe cu figuri ale extremei drepte, consolidându-și rolul de […]
11:00
Berceanu, despre cum l-a dat pe mâna DNA-ului pe fostul senator PSD: ”Cred că doar prin onestitate, transparenţă şi curaj putem construi o societate dreaptă şi integră” # Aktual24
Fostul şef al Gărzii de mediu, Octavian Berceanu, prezintă precizări despre dosarul DNA în care apare numele său. El spune că la la începutul lunii septembrie a fost invitat la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului şi a primit o propunere de participare […]
10:50
Cât de mare este sărăcia în România, câți români abia se descurcă de la o zi la alta. Date oficiale de la Institutul Naţional de Statistică # Aktual24
Aproximativ cinci milioane de persoane, respectiv 26,5% din populaţia României, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Persoanele cele mai afectate de deprivare materială şi socială s-au regăsit în rândul persoanelor de 65 de ani şi peste (32,9%), urmate de persoanele cu […]
10:50
O femeie care era cazată într-o pensiune din Gura Humorului a murit, duminică dimineaţă, în urma unui incendiu care a afectat unitatea de cazare, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava. Potrivit acestora, alte şapte persoane care erau cazate în aceeaşi pensiune au reuşit să se salveze, între care o minoră. „Evenimentul […]
10:50
Moartea unui bărbat care a ajutat Salvamont ani în șir: ”Ne pare extrem de rău de cele întâmplate” # Aktual24
Un bărbat şi-a pierdut viaţa în urma unui accident produs pe un drum forestier din Munţii Gutâi, în zona Tăul lui Dumitru, accidentul fiind anunţat de o persoană aflată la faţa locului care a sunat la 112, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga. „Salvatorii montani ajunşi la faţa locului (în […]
10:10
Zeci de delfini au murit în Amazon: un lac s-a transformat într-un „cazan fierbinte” cu apă de 41°C # Aktual24
Un nou studiu arată cum schimbările climatice extreme distrug ecosistemele tropicale. Cercetătorii vorbesc despre o „urgență climatică” deja prezentă. Un val de căldură extremă și o secetă fără precedent au transformat, în toamna anului 2023, Lacul Tefé din statul brazilian Amazonas într-un „cazan” fierbinte, unde apa a atins temperaturi de până la 41°C, potrivit unui […]
Ieri
09:10
A reapărut Lavrov, anunță noile planuri ale lui Putin: ”A dat ordin pentru elaborarea de propuneri privind un test nuclear” # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că este în desfășurare procesul de elaborare a propunerilor pentru un posibil test nuclear, conform ordinului emis de președintele Vladimir Putin, relatează agenția de presă TASS. Lavrov dispăruse de pe scena publică în ultimele două săptămâni după eșecul legat de organizarea unui ”summit al păcii” la […]
08:10
Peste 1.400 de cetățeni africani luptă pentru Rusia în războiul din Ucraina. Kievul: „Sunt trimiși direct la moarte” # Aktual24
Peste 1.400 de cetățeni din 36 de țări africane luptă în prezent în armata rusă împotriva Ucrainei, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, care a făcut apel la guvernele africane să-și avertizeze cetățenii să nu se implice într-un conflict în care sunt „uciși foarte repede”. „Cetățenii străini din armata rusă au o soartă […]
07:10
Toate drumurile din Roma antică se întindeau mult mai mult decât se știa anterior – studiu # Aktual24
După cum se spunea, toate drumurile duceau odată la Roma – și acele drumuri se întindeau cu 50% mai mult decât se știa anterior, potrivit unui nou atlas digital. Ultimul atlas major al rețelelor rutiere romane antice a fost publicat acum 25 de ani. De atunci, progresele tehnologice și alte surse nou accesibile au extins […]
06:40
Răzbunarea Ucrainei. Atacuri ucrainene în regiunea rusă Belgorod au lăsat peste zeci de mii de oameni fără curent, însă nimeni nu a fost rănit # Aktual24
Atacurile asupra regiunii ruse Belgorod au lăsat peste 20.000 de persoane fără energie electrică, a declarat guvernatorul Viaceslav Gladkov. Gladkov a precizat că un atac ucrainean a provocat pene de curent extinse în orașul Belgorod și în localitatea Dubove, fără a fi raportate victime. Totodată, el a susținut că forțele ucrainene au efectuat o incursiune […]
8 noiembrie 2025
23:30
Ministerul britanic de Interne, Shabana Mahmood, analizează ce face Danemarca pentru a reduce migrația ilegală. Luna trecută, ministrul a trimis oficiali în națiunea nordică pentru a studia politicile de control la frontieră și de azil, considerate printre cele mai dure din Europa. În special, sunt analizate regulile mai stricte ale Danemarcei privind reunificarea familiei și […]
23:10
O tornadă puternică a lovit statul Parana din sudul Braziliei, ucigând cel puțin șase persoane și rănind peste 750 # Aktual24
Cel puțin șase persoane au murit și aproximativ 750 au fost rănite în urma unei tornade care a distrus cea mai mare parte a unui oraș din sudul Braziliei, au anunțat autoritățile sâmbătă. Tornada de vineri seară a răsturnat mașini și a distrus clădiri în Rio Bonito do Iguacu, un oraș cu 14.000 de locuitori […]
22:50
Talibanii spun că negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, însă armistițiul este în vigoare # Aktual24
Negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, deși armistițiul este în continuare în vigoare, a declarat, sâmbătă, Zabihullah Mujahid, un purtător de cuvânt al talibanilor. Mujahid a declarat că negocierile au eșuat din cauza insistenței Islamabadului ca Afganistanul să își asume responsabilitatea pentru securitatea internă a Pakistanului, o cerere pe care a descris-o […]
22:40
Zeci de coloniști israelieni au atacat palestinieni și jurnaliști în timpul recoltării măslinelor lângă un sat din Cisiordania # Aktual24
Cincisprezece persoane au fost rănite în mai multe atacuri ale coloniștilor în Cisiordania, sâmbătă, potrivit presei palestiniene și israeliene. Printre răniți s-au numărat palestinieni, activiști israelieni și străini, un rezervist IDF, un medic și un fotograf de presă. Atacurile, care au avut loc în satele palestiniene Burin și Beita, lângă Nablus, vin pe fondul unui […]
