Elon Musk susține că banii tradiționali vor dispărea, iar noua valută globală va deveni unitatea de măsură a energiei electrice, wattul

După cum se spunea, toate drumurile duceau odată la Roma – și acele drumuri se întindeau cu 50% mai mult decât se știa anterior, potrivit unui nou atlas digital. Ultimul atlas major al rețelelor rutiere romane antice a fost publicat acum 25 de ani. De atunci, progresele tehnologice și alte surse nou accesibile au extins […]