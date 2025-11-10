Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie

20:10

O poșetă de aur alb decorată cu o coroană de diamante, un ceas de aur roz, cu perle, lingouri de 24 k și monede din a III-a Republică Franceză! Dacă iubiți strălucirea aurului, iar diamantele vă sunt cele mai bune prietene, acum e momentul să vă cadorisiți cu câteva luxoase obiecte de colecție și de investiție.