Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie
Timis Online, 10 noiembrie 2025 08:50
Horoscopul în această săptămână:
Acum 15 minute
09:00
Denis Chira, staroste și profesor coregraf de dansuri populare: „Tot ceea ce am făcut trebuie să dăinuie mai departe” # Timis Online
S-a pregătit să fie inginer, însă pașii vieții l-au purtat spre dansul popular. Denis Chira este profesor coregraf de dansuri populare și staroste la nunți.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:20
Luni, 10 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:10
Luni puteți merge la spectacole sau la o conferință.
Acum 24 ore
18:10
Un tânăr de 28 de ani a fost rănit sâmbătă, 9 noiembrie, după ce mașina pe care o conducea a lovit un autoturism parcat regulamentar pe o stradă din Sânnicolau Mare.
17:10
Senatorul Sorin Șipoș, ales președinte al USR Timiș. Cine mai face parte din Biroul Județean # Timis Online
Senatorul Sorin Șipoș este noul președinte al USR Timiș, după ce a fost ales în urma Conferinței Județene a filialei. El preia funcția de la Dominic Fritz și promite „o echipă unită, dedicată competenței, transparenței și bunei guvernări în județ”.
13:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a informat că cei doi cetățeni români răniți în atacul armat din piața Taksim din Istanbul sunt în afara oricărui pericol, scrie Agerpres.
13:00
Licitația de 30 de milioane de lei prin care Salubrizare Timișoara vrea să cumpere utilaje noi este blocată în instanță, după o contestație la CNSC. Achiziția, ce include măturători, utilaje de spălat și autoutilitare, a fost suspendată până la soluționarea procesului.
12:20
Imprimantă 3D, ochelari VR și alte echipamente digitale pentru câteva școli din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara continuă digitalizarea școlilor cu o nouă achiziție de aproape 1,8 milioane lei, finanțată prin PNRR. Vor fi cumpărate laptopuri, imprimante 3D, ochelari de realitate augmentată și alte echipamente moderne pentru mai multe licee tehnologice – și nu numai – din oraș.
09:40
„Ședință cu părinții... altfel”. Casa de Cultură Timișoara lansează spectacolul educativ „Patricia și distractorii. Ghidul micului spectator” # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara pregătește o premieră inedită dedicată celor mai tineri iubitori de teatru. Este vorba despre „Patricia și distractorii. Ghidul micului spectator”, un proiect educativ adresat copiilor din clasele I–IV. Spectacolul este menit să îi învețe cum să se bucure de experiența unui spectacol respectând regulile de comportament din sală.
09:30
FOTO. Val de donații la Muzeul Satului Bănățean. Timișorenii readuc la viață obiecte vechi pline de istorie # Timis Online
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara se bucură, în ultimele săptămâni, de un val neașteptat de mare de donații din partea publicului. Tot mai mulți bănățeni aleg să nu arunce, ci să doneze obiecte vechi, pline de valoare sentimentală și istorică, pentru a face parte din patrimoniul muzeului.
09:30
Restricții de circulație în Timișoara, de luni. Se reabilitează carosabilul în mai multe zone ale orașului # Timis Online
Începând de luni, 10 noiembrie, mai multe străzi din Timișoara vor fi afectate de restricții de circulație rutieră, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a carosabilului efectuate la solicitarea companiei Del Gaz Grid.
Ieri
09:00
În data de 9 noiembrie planeta Mercur își începe mișcarea aparent retrogradă, pe bolta cerească.
08:20
La marginea orașului malaezian George Town, într-un cartier liniștit, plin de palmieri și flori tropicale, se află Templul Șerpilor. Spre deosebire de alte lăcașuri budiste, aici printre statui, tămâie și ofrande, se mișcă nestingheriți zeci de vipere vii. Pentru localnici, ele nu sunt o amenințare, ci ființe sacre. Pentru turiști, sunt o combinație rară de fascinație și frică.
00:10
Duminică puteți merge la mai multe filme la cinema în oraș sau la expoziții.
8 noiembrie 2025
16:20
Radiologia, „fereastra către interiorul corpului uman”. Ce investigații se fac la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara # Timis Online
Radiologia rămâne una dintre cele mai importante „ferestre” către interiorul corpului uman, o specialitate medicală care dezvăluie ceea ce nu se vede și nu se simte, dar care, nediagnosticat la timp, poate deveni amenințător pentru viață.
16:10
Galeria LogArt a Colegiului Loga prezintă două expoziţii personale: „CULOAREA” și „NONCULOAREA” # Timis Online
La Galeria LogArt a Colegiului Național „C.D. Loga” din Timișoara s-au deschis două expoziții personale desfășurate simultan: Roșu Teodora Ioana – „CULOAREA” și Păiușan Alexandra-Maria – „NONCULOAREA”.
11:10
Timișoara a fost două zile capitala internațională a tehnologiilor inovative în sudură și materiale avansate # Timis Online
În perioada 6–7 noiembrie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timișoara, în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara și Academia de Științe Tehnice din România – Filiala Timișoara, a organizat ediția cu numărul 16 a Conferinței Internaționale „Innovative Technologies for Joining Advanced Materials – TIMA25”. Evenimentul a adus la Timișoara cercetători, profesori și specialiști din întreaga lume, care au dezbătut cele mai noi tehnologii și inovații în domeniul sudurii și testării materialelor.
11:00
Ziua Internațională a Radiologiei, marcată la Spitalul CFR Timișoara. Unitatea face investigații de înaltă performanță cu un CT de ultimă generație # Timis Online
Radiologia, una dintre specialitățile medicale esențiale pentru medicina modernă, înseamnă astăzi precizie, siguranță și diagnostic rapid. Cu prilejul Zilei Internaționale a Radiologiei, Spitalul CFR Timișoara pune în valoare importanța acestei ramuri medicale și performanțele tehnologice care o susțin.
10:50
Dominic Fritz și Răzvan Burleanu, pe șantierul noii arene din Calea Buziașului. Lucrările au ajuns la 70% # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, au vizitat, vineri, șantierul noii arene care se construiește în Calea Buziașului.
10:00
Accident pe Calea Aradului din Timișoara. Un pieton a fost rănit după ce a traversat neregulamentar # Timis Online
În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 2:00, pe Calea Aradului din Timișoara a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton.
09:30
Emil Șoșdean, omul din spatele firelor: trei decenii de pasiune pentru firobuzele Timișoarei # Timis Online
La capătul liniei 15, unde firobuzele Timișoarei se întorceau la Baricada, un adolescent curios urmărea, la sfârșitul anilor ’80, cum șoferii coborau troleele de la firele de alimentare. Fascinat de mecanismul din spatele mișcării, Emil Șoșdean avea să transforme curiozitatea din acei ani într-o carieră.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Sfinții Arhangheli, în număr de șapte, sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Mihail este voievodul oștirilor cerești și apărătorul credincioșilor, iar Gavriil este vestitorul dumnezeieștilor taine. Pe 8 noiembrie, creștinii prăznuiesc Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.
7 noiembrie 2025
20:00
Filmul săptămânii: „Die My Love”, cu Jennifer Lawrence într-un rol intens de mamă aflată în pragul psihozei # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Die My Love”, în care Jennifer Lawrence interpretează o mamă care se luptă cu depresia postpartum. Filmul urmărește transformarea lui Grace, prinsă între viața de cuplu, izolarea într-un mediu rural și tulburările psihice care o fac să-și pună la îndoială realitatea
17:40
VIDEO. Doi bărbați din Timișoara, arestați pentru trafic de droguri de mare risc, pe care le cumpărau de pe darknet # Timis Online
Doi bărbați din Timișoara au fost arestați preventiv după ce polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit că vindeau droguri de mare risc, cumpărate de pe darknet.
17:20
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi pentru și opt abțineri, scrie Agerpres.
16:10
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunță modificări temporare în circulația tramvaielor, sâmbătă, 8 noiembrie, ca urmare a lucrărilor de toaletare a arborilor de pe bulevardul Dâmbovița.
16:00
Weekendul vine cu o nouă invitație pentru iubitorii de gastronomie și tradiții autentice bănățene. Sâmbătă, 8 noiembrie, comuna Peciu Nou găzduiește, în satul Sânmartinu Sârbesc, cea de-a șasea ediție a Festivalului „Ceaunul de Aur”, un eveniment care promite o zi plină de arome, muzică și voie bună.
15:40
Laboratoare moderne și mobilier nou pentru aproape 60 de școli și grădinițe din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara continuă investițiile în infrastructura educațională. Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru dotarea cu mobilier și echipamente moderne a laboratoarelor de științe, a cabinetelor școlare și a celor psihopedagogice din unitățile de învățământ preuniversitar din oraș.
15:30
14:50
Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit vineri, în jurul orei 14, pe Centura Timișoarei, lângă Rudicica. Traficul a fost restricționat, iar doar șoferul autoturismului a avut nevoie de îngrijiri medicale.
14:40
Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a anunțat că statul român ar putea folosi fonduri neutilizate din Fondul Social European pentru a completa bursele tăiate studenților. Soluția ar urma să fie aplicată, în funcție de aprobările europene, începând din 2026. În paralel, plata primei de carieră didactice pentru profesori, blocată anterior din motive legislative și de finanțare, este programată „probabil în ianuarie 2026”.
14:40
A luat foc un siloz plin cu rumeguș la Sânnicolau Mare. Zeci de angajați s-au autoevacuat # Timis Online
Pompierii din Sânnicolau Mare și Timișoara au intervenit, vineri după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un siloz de rumeguș dintr-o fabrică de prelucrare a lemnului. 62 de persoane s-au autoevacuat, fără a fi înregistrate victime.
14:20
STPT își extinde flota: 30 de autobuze electrice noi vor circula în oraș de anul viitor # Timis Online
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru achiziția a 30 de autobuze electrice de mici dimensiuni companiei KARSAN Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., în urma unei licitații publice.
13:40
Val de violență și abuz în școli. Ministrul Educației: „Noi trebuie să fim model pentru societate, și nu invers!” # Timis Online
Valul de cazuri grave de violență și abuz în unitățile de învățământ din acest an readuce în discuție siguranța elevilor și profesorilor, precum și responsabilitatea instituțiilor școlare și a întregii comunități educaționale. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis un mesaj public în acest context, subliniind rolul fiecărui actor din sistemul educațional și necesitatea unor măsuri ferme.
13:00
Timișoara se dezvoltă, școlile rămân în urmă. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că acestea vor fi reorganizate # Timis Online
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat vineri că administrația locală propune Inspectoratului Școlar Județean Timiș o amplă reorganizare a rețelei școlare. Mișcarea vine în contextul unor dezechilibre majore, după cum a explicat viceprimarul: existența unor școli în care copiii stau înghesuiți, clădiri imense aproape goale și programe educaționale depășite.
12:20
Polițiștii din Timișoara au aplicat, joi, 122 de amenzi, majoritatea pietonilor, și au reținut două permise, în cadrul unei acțiuni pentru siguranța rutieră.
12:10
Un tir a rămas blocat de peste o jumătate de oră în fața Universității de Vest din Timișoara, după ce șoferul nu a reușit să întoarcă. Traficul este serios îngreunat, iar poliția a fost chemată să deblocheze zona.
10:50
FOTO. Piața Victoriei prinde culoare. Horticultura a plantat peste 60.000 de flori pentru sezonul rece # Timis Online
Centrul Timișoarei se pregătește să îmbrace haine de toamnă. Horticultura, societatea municipalității, a anunțat că lucrările de plantare din Piața Victoriei, aflată în administrarea sa, se apropie de final.
10:40
CJ Timiș salvează Mausoleul Csávossy din Bobda. Monumentul va fi restaurat și inclus în circuitul turistic # Timis Online
Consiliul Județean Timiș face primul pas pentru salvarea unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice din vestul țării. Aleșii județeni au aprobat preluarea în administrare a bisericii romano-catolice din Bobda.
10:30
08:30
Vineri, 7 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Vineri puteți merge la mai multe petreceri, proiecții și expoziții.
6 noiembrie 2025
20:10
20:00
Pieton care traversa strada regulamentar, lovit de o șoferiță pe Calea Buziașului din Timișoara # Timis Online
Un pieton care traversa strada regulamentar a fost lovit joi seara de o mașină în Calea Buziașului din Timișoara.
19:30
19:30
18:10
Concerte de Crăciun și Anul Nou, la Filarmonica Banatul. S-au pus în vânzare biletele # Timis Online
Filarmonica Banatul Timișoara încheie anul 2025 cu două evenimente „dedicate bucuriei, renașterii prin muzică și speranței”: concertul coral de colinde „Christmas Blessings", din 19 decembrie, și concertul simfonic de Anul Nou „New Beginnings", din 30 decembrie.
