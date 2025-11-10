Cum fotografiezi acasă portrete profesionale clare și corect luminate
Profit.ro, 10 noiembrie 2025 08:50
Un portret reușit se sprijină pe lumină bună, poziționare atentă și focalizare precisă.
Potrivit unui document guvernamental citat de Reuters, Germania va achiziționa încă 20 de elicoptere militare Airbus H145M, într-un contract în valoare de aproximativ 1 miliard de euro.
Vinul zilei: un Merlot originar din Valea Colchagua, Chile, un vin cu note de coacăze, mure, vanilie, trandafir, nucșoară și cacao. De savurat alături de carne de curcan, porc sau chiar creveți # Profit.ro
Recomandarea de azi, La Joya Gran Reserva Merlot 2018 este un vin roșu sec, expresiv și bine echilibrat, obținut 100% din Merlot.
Banca Transilvania continuă să își consolideze poziția de lider, cu o creștere susținută a activelor și o performanță financiară solidă în primele nouă luni ale anului.
Înainte să te lupți cu cabluri și setări, verifică dacă mașina ta suportă CarPlay și dacă unitatea multimedia are cel mai nou firmware.
Grupul TIU, distins cu Premiul de Excelență pentru cel mai longeviv antreprenoriat din Romania # Profit.ro
Grupul TIU a fost distins cu Premiul de Excelență pentru cel mai longeviv antreprenoriat din România, în cadrul Galei Topul Național al Firmelor, ediția 2025, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României.
Investitorul între 36 și 55 de ani - cel mai vulnerabil la decizii impulsive | Cum le evită? # Profit.ro
Deși deciziile de investiții ar trebui să se bazeze pe cifre și analiză, mulți investitori recunosc că emoțiile le influențează alegerile.
Reînarmarea va genera un impuls economic real pentru Europa și mai ales pentru Estul Europei, dar va fi un câștig fragil: creșterea alimentată de cererea de securitate riscă să devină temporară și să erodeze investițiile în educație, cercetare și infrastructură socială.
VIDEO Numărul arhitecților, în scădere. Armina Popeanu, fondatoare aBC - a Business of Creativity: Nivelul veniturilor este la jumătate față de media europeană. Sunt puțini bani pe care industriile creative îi pot accesa - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Businessul aBC - a Business of Creativity a fost fondat în 2022, fiind finanțat prin obținerea unui grant european în valoare de 60.000 de euro. Armina Popeanu, arhitect de profesie, spune că ideea care a stat la baza creării platformei a venit dintr-o nevoie personală de învățare.
CEC Bank a luat contractul Poștei pentru plata online cu cardul a titlurilor de stat Tezaur # Profit.ro
CEC Bank a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Poșta Română pentru furnizarea de servicii bancare în vederea procesării de plăți cu cardul în mediul online destinate achiziționării titlurilor de stat prin Programul Tezaur, conform datelor Profit.ro.
VIDEO Noua centrală pe gaze Mintia, de peste 1.700 MW: E nevoie de un transformator nou în stația de racordare. Cel vechi a înlocuit unul defect la Roșiori # Profit.ro
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, pregătește achiziția și montajul unui transformator nou de putere în stația de transformare 400/220/110 kV Mintia, la care va fi racordată și noua centrală de producție de energie electrică pe gaze naturale Mintia, cu capacitate instalată de peste 1.700 MW, dezvoltată de Mass Global Energy Rom și care va fi cea mai mare de profil din Uniunea Europeană.
Envipco, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de RVM-uri (Reverse Vending Machines), cu fabrică și în România, la Sebeș, a obținut o nouă comandă de la un retailer român, pentru livrarea de 200 de RVM-uri.
După ce a luat bani din toate părțile, inclusiv împrumuturi directe de la Goldman Sachs, Deutsche Bank și Intesa Sanpaolo Bank, Guvernul ajunge la 248 miliarde lei cu împrumuturile # Profit.ro
Guvernul a ajuns cu împrumuturile la 248 de miliarde de lei pentru primele zece luni din acest an, după ce în octombrie a împrumutat o sumă foarte mare, de peste 30 de miliarde de lei, din surse diverse, inclusiv vânzarea de obligațiuni în euro pe piața externă, în lei pe piața internă, împrumuturi de la populație, dar și finanțări directe contractate de la bănci precum Goldman Sachs, Deutsche Bank și Intesa Sanpaolo Bank România. Împrumuturile contractate direct de la bănci, din afara țării sau din România, au trecut de 20 de miliarde de lei deja în acest an, un nivel record, conform datelor Profit.ro.
Bigster, gata să devină best seller în Germania. Dacia, împinsă de la spate pe o piață marcată de creșteri fulgerătoare ale chinezilor și de scăderea Tesla # Profit.ro
Vânzările Dacia au crescut și în octombrie, în Germania, fiind împinse de la spate de Bigster, care este pe cale să se instaleze ca best seller al mărcii pe această piață, conform analizei Profit.ro.
Bugetul cu iluminatul de Crăciun în București, triplu față de anul trecut. O singură ofertă a fost depusă la Primăria Capitalei # Profit.ro
Societatea Corvin Design SRL, din Hunedoara, a depus singura ofertă la Compania Municipală Iluminat Public București pentru închirierea decorațiunilor de iluminat festiv pentru Crăciunul 2025, conform datelor Profit.ro.
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale țării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA.
Poșta Română întârzie. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Moldova vrea să denunțe acordul de liberă circulație cu CSI și să impună vize cetățenilor din fostele republici sovietice # Profit.ro
În urma invaziei rusești din Ucraina din 2022, și Moldova și-a exprimat intenția de a se retrage treptat din cadrul instituțional al CSI. In viitorul apropiat ar putea impune regimul de vize pentru cetățenii statelor Comunității Statelor Independente (CSI), o organizație care reunește, în jurul Moscovei, fostele republici sovietice cu excepția țărilor baltice, a Georgiei și a Ucrainei.
EXCLUSIV FOTO Mega-proiect gândit de Dinu Patriciu și Erste va fi înlocuit. Vasile Armenean, fondatorul Betty Ice, și co-proprietarul Daw Bența, la un pas să înceapă primul lor proiect rezidențial premium din București # Profit.ro
Antreprenorul sucevean Vasile Armenean, fondator al producătorului de înghețată Betty Ice, în parteneriat cu Remus Aurel Bența, proprietarul producătorului de materiale de finisaje pentru construcții Daw Bența, pregătesc ultimele detalii ale primului lor proiect dezvoltat pe piața rezidențială premium a Bucureștiului, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV Cele mai bune ocazii de investiții astăzi. Un fost executiv de la BlackRock arată ce a urmat după spargerea bulei “dot.com” și în ce poate fi investit azi. “Acum este revenirea.” # Profit.ro
Investitorul canadian Tariq Fancy, care în trecut a lucrat la cel mai mare administrator de active financiare din lume, vede acum, după reacția de sens contrar față de criteriile ESG, că cele mai importante oportunități în domeniu sunt în acești ani, așa cum cele mai bune investiții în tehnologie au fost după spargerea bulei “dot.com”.
Compania aflată în faliment Simtex SA (Sisteme Industriale de Mașini, Tehnologii, Execuție, Experimentare, Export) din București, la care Ministerul Energiei deține 30,91% din acțiuni, fostul lnstitut de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini Unelte Titan, înființat ca centru de proiectare în domeniu în 1964, și-a vândut platforma industrială din Capitală, de pe Bulevardul Basarabia, conform datelor Profit.ro.
Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al departamentului de știri, Deborah Turness, au demisionat.
Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, acum în valoare de 49,1 milioane lei (aproape 10 milioane de euro), a fost câștigat.
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia.
Război de 10 miliarde de dolari pe piața medicamentelor împotriva obezității: Pfizer câștigă competiția pentru preluarea Medsera, după retragerea Novo Nordisk # Profit.ro
Compania farmaceutică americană Pfizer a încheiat cu succes achiziția dezvoltatorului de tratamente împotriva obezității Metsera, pentru o sumă de 10 miliarde de dolari, punând capăt unei competiții acerbe cu rivalul danez Novo Nordisk, transmite CNBC.
Descoperire în neurologie: Cercetătorii MIT au dezvoltat un model al creierului cu toate tipurile majore de celule, util pentru studiul personalizat al bolilor și crearea de medicament # Profit.ro
Țesuturi cerebrale create în laborator, care reproduc toate tipurile majore de celule, ar putea accelera cercetarea în terapiile neurologice
Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat. Burnete este de părere că, discutând cu cifre reale și în contextul măsurilor adoptate și anunțate, România poate duce deficitul bugetar de anul viitor „spre 6%”.
Președintele BBC, chemat în Parlament să dea explicații și să ceară scuze pentru denaturarea declarațiilor lui Trump # Profit.ro
Acuzația adusă de Cata Albă postului public de televiziune BBC, că ar fi prezentat în mod înșelător declarațiile președintelui american Donald Trump într-un documentar, este „extrem de gravă”, spune ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy. Într-o declarație făcută chiar la BBC News, aceasta a declarat că a „vorbit săptămâna aceasta” cu președintele grupului audiovizual public, Samir Shah, care trebuie să dea explicații luni în fața unei comisii parlamentare, relatează AFP.
Consilier prezidențial: Digitalizarea ANAF ar putea fi finalizată în octombrie anul viitor # Profit.ro
Consilierul prezidențial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se așteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administrația Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligență artificială să fie utilizați pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat.
În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimțământul soțului, potrivit unui proiect de lege co-inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu. Inițiatorii arată că asta înseamnă mai puține procese, mai puține drumuri și costuri, fără schimburi inutile de acte și dovada gradului de rudenie cu proprii copii iar măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora.
Paradox în România - Românii au printre cele mai mari efective de oi din UE, dar preferă carnea de porc și de pasăre. Explicația șefului AFR # Profit.ro
Românii mănâncă preponderent carne de porc și de pasăre.
Companiile aeriene ar putea fi forțate să reducă și mai mult zborurile din cauza blocajului guvernamental # Profit.ro
O reducere de până la 20% a zborurilor interne ar putea fi impusă în cazul în care blocajul guvernamental nu se încheie curând, în contextul în care companiile aeriene americane se confruntă deja cu tăieri fără precedent impuse de autorități, avertizează secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, citat de Reuters.
Imagini cu președintele american, Donald Trump, stând cu ochii închiși în timpul unor declarații la Biroul Oval sunt semnalate de CNN.
Unilever - alertă cu scuze în România. Retrage unele produse. Mesaj-avertisment către clienți FOTO # Profit.ro
Unilever anunță în România că inițiază retragerea unui număr limitat de produse Knorr și Delikat.
Ucraina - în situație extrem de dificilă, cel mai puternic atac al rușilor. Pene masive, capacitatea de producție de energie redusă la zero după'cel mai mare atac asupra centralelor termoelectrice ucrainene de la începutul invaziei # Profit.ro
Ucraina se află într-o situație dificilă, lucrând pentru a restabili electricitatea și încălzirea.
Jurnaliștii din țările europene vestice nu contenesc să laude SUV-ul compact al Dacia, Bigster, pentru faptul că reușește să mențină un raport preț/calitate foarte bun, mai ales într-un segment foarte popular și destul de pretențios.
Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă astăzi, între 8 și 16 ore, în majoritatea regiunilor Ucrainei.
Rușii rămân temporar fără electricitate și căldură în Voronej după un atac ucrainean cu drone # Profit.ro
Un atac ucrainean cu drone care a avut loc în timpul nopții a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică și încălzirea în orașul Voronej, din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regional, relatează Reuters.
Rivian vrea să-și motiveze CEO-ului după Modelul Musk cu un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari # Profit.ro
Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunțat un nou pachet salarial pentru CEO-ul RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani, un plan inspirat de celebrul acord record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters.
Distrigaz anunță numărul de clienți afectați de noua întrerupere a alimentării cu gaze din Drumul Taberei # Profit.ro
Aproape 170 de clienți casnici și non-casnici sunt afectați de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale într-un bloc de pe strada Brașov, din Capitală, anunță duminică Distrigaz Sud Rețele, decizia fiind luată ”în urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul”.
Viktor Orban, nevoit să încheie contracte de zeci de miliarde de dolari cu SUA pentru gaz și reactoare în schimbul petrolului rusesc # Profit.ro
Vizita prim-ministrului ungar în SUA pare la prima vedere că a fost exact ceea ce și-a propus când a plecat la Washington: laude din belșug și o scutire de la sancțiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze și energie nucleară din Rusia.
Culorile credibile pornesc de la o bază corectă încă din cameră.
Dacă mașina ta nu are CarPlay din fabrică, ai două rute simple: o unitate aftermarket compatibilă sau un adaptor care adaugă CarPlay prin portul USB existent.
10:10
Utilizatorii Spotify vor avea acces la statistici săptămânale privind melodiile ascultate în cadrul platformei.
Sistemul de clasificare automată a conturilor introdus de YouTube în ideea identificării și restricționării accesului minorilor la conținut periculos produce foarte multe erori.
Un nou fenomen lovește pensionarii: rudele sau apropiații le fură bani direct din aplicațiile bancare, uneori de ani de zile # Profit.ro
A fost descoperit în România un nou mod de operare în cazurile de furt din conturile de pensii: autorii nu mai folosesc metode informatice complexe, ci profită de accesul direct la telefoanele și aplicațiile bancare ale persoanelor în vârstă.
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta față de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, amenință drepturile angajaților, relatează BBC.
