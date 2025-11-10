08:50

În urmă cu puțin timp, s-au închis ghenele de gunoi din blocurile din Sectorul 3. Bucureștenii spun că deja s-au format mormane de deșeuri la pubelele de colectare dinafara edificiilor sau chiar pe trotuare. S-a […] Articolul FOTO | Desființarea ghenelor de gunoi din blocuri transformă S3 în șirag de ghene pe trotuare și lângă „pubelele eco” ale lui Negoiță. De ce o să se tot amestece «Umedu’ cu Uscatu’» apare prima dată în B365.