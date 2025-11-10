Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni
Financial Intelligence, 10 noiembrie 2025 08:50
Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului, […] The post Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
09:10
Contrapărțile centrale – Rolul lor și o scurtă analiză a procesului de autorizare (Cristian Duțescu) # Financial Intelligence
Autor: Avocat Cristian Duțescu Contrapartea centrală (CPC) reprezintă, conform definiției legale din Regulamentul (UE) 648/2012 (EMIR) o persoană […] The post Contrapărțile centrale – Rolul lor și o scurtă analiză a procesului de autorizare (Cristian Duțescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Fondul Proprietatea, într-un moment de inflexiune strategică; direcția propusă confirmă o continuare a lichidării Fondului (Gabriel Grădinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Fondul Proprietatea se află într-un moment de inflexiune strategică, odată cu apropierea […] The post Fondul Proprietatea, într-un moment de inflexiune strategică; direcția propusă confirmă o continuare a lichidării Fondului (Gabriel Grădinescu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
09:00
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului # Financial Intelligence
Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului, acuzându-l că a prejudiciat […] The post Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
08:50
Safetech Innovations raportează venituri consolidate 41,3 milioane de lei și un profit net de 8,3 milioane de lei, în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […] The post Safetech Innovations raportează venituri consolidate 41,3 milioane de lei și un profit net de 8,3 milioane de lei, în primele nouă luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni # Financial Intelligence
Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului, […] The post Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:10
XTB: Top 5 erori ale investitorilor crypto și cum le eviți ca un profesionist # Financial Intelligence
Piața criptomonedelor atrage tot mai mulți investitori dornici de câștiguri rapide. Din păcate, entuziasmul inițial se transformă adesea […] The post XTB: Top 5 erori ale investitorilor crypto și cum le eviți ca un profesionist appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Horia Cardoș, Agroland: După 2030, ne dorim ca Agroland să fie un campion regional; compania vizează extinderea pe piețele din Vest # Financial Intelligence
Grupul Agroland și-a asumat o strategie pe termen lung, vizând, până în 2030, o cifră de afaceri de […] The post Horia Cardoș, Agroland: După 2030, ne dorim ca Agroland să fie un campion regional; compania vizează extinderea pe piețele din Vest appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Cum să rămâi în siguranță online: măsuri esențiale de securitate cibernetică de neignorat # Financial Intelligence
Internetul este o resursă formidabilă, dar și un spațiu unde pericolele digitale se ascund la fiecare colț. De […] The post Cum să rămâi în siguranță online: măsuri esențiale de securitate cibernetică de neignorat appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:00
Victoria lui Mamdani în New York expune liniile de fractură din politica democratică evreiască # Financial Intelligence
Alegerea lui Zohran Mamdani ca viitor primar al New York-ului a scos la iveală o diviziune tot mai […] The post Victoria lui Mamdani în New York expune liniile de fractură din politica democratică evreiască appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România / Americanii să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre redimensionarea trupelor SUA, în ţara noastră, că nu crede că […] The post Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România / Americanii să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din […] The post Shutdown în SUA: acord în Senat pentru a se pune capăt paraliziei bugetare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:30
Germania și Marea Britanie au avertizat asupra amenințării crescânde reprezentate de sateliții spațiali ruși și chinezi, care au […] The post Marea Britanie și Germania au acuzat Rusia că le amenință sateliții (CNN) appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Directorul general al BBC şi directorul executiv al departamentului de ştiri au demisionat din cauza modificării documentarului despre Trump # Financial Intelligence
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în […] The post Directorul general al BBC şi directorul executiv al departamentului de ştiri au demisionat din cauza modificării documentarului despre Trump appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuții cu premierul Netanyahu (sursă Reuters) # Financial Intelligence
Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu […] The post Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, se află neoficial în Israel pentru discuții cu premierul Netanyahu (sursă Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Premierul Orban anunţă un acord cu SUA privind un “scut financiar” pentru Ungaria împotriva sancţiunilor UE # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu preşedintele american Donald Trump privind un […] The post Premierul Orban anunţă un acord cu SUA privind un “scut financiar” pentru Ungaria împotriva sancţiunilor UE appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:20
Radu Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român şi care are drept de veto # Financial Intelligence
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie […] The post Radu Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român şi care are drept de veto appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Fereastra de oportunitate a ajustӑrii graduale a deficitului bugetar se ȋnchide accelerat (opinie Laurian Lungu) # Financial Intelligence
Autor: Laurian Lungu, Co-fondator think-tank Consilium Policy Advisors Group Deși stringența reducerii deficitului bugetar este recunoscutӑ unanim, efortul […] The post Fereastra de oportunitate a ajustӑrii graduale a deficitului bugetar se ȋnchide accelerat (opinie Laurian Lungu) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
În fiecare an, conferința ONU privind clima generează sute de titluri în presă despre eforturile globale de a […] The post Ce este summitul climatic COP30 și de ce este important? appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Lavrov: nu există nicio modalitate legală de a confisca activele suverane ale Rusiei SUA ia în considerare propunerea […] The post Lavrov, Rusia: Sunt gata să mă întâlnesc cu Rubio appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul # Financial Intelligence
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează duminică ministrul de Externe […] The post Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Kapital Minds, desemnată cea mai bună companie de evaluare de business a anului la Romanian Legal Awards # Financial Intelligence
Compania de consultanță Kapital Minds a primit premiul „Best Valuation Company” la categoria companii de evaluare, în cadrul […] The post Kapital Minds, desemnată cea mai bună companie de evaluare de business a anului la Romanian Legal Awards appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Ambiția Ucrainei: construirea primului stat din lume bazat pe inteligența artificială, în condiții de război (Kiev Post) # Financial Intelligence
La summitul WINWIN de la Kiev, liderii guvernamentali și giganții tehnologici mondiali au dezvăluit o viziune radicală – […] The post Ambiția Ucrainei: construirea primului stat din lume bazat pe inteligența artificială, în condiții de război (Kiev Post) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
INS: 26,5% din populaţia României s-a aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială # Financial Intelligence
Aproximativ cinci milioane de persoane, respectiv 26,5% din populaţia României, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare […] The post INS: 26,5% din populaţia României s-a aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Curtea Federală de Conturi din Germania: “În ciuda subvențiilor de miliarde, guvernul german nu reușește să își îndeplinească obiectivele ambițioase de dezvoltare a economiei bazate pe hidrogen; Este timpul pentru o verificare a realității” # Financial Intelligence
În ciuda subvențiilor de miliarde, guvernul german nu reușește să își îndeplinească obiectivele ambițioase de dezvoltare a economiei […] The post Curtea Federală de Conturi din Germania: “În ciuda subvențiilor de miliarde, guvernul german nu reușește să își îndeplinească obiectivele ambițioase de dezvoltare a economiei bazate pe hidrogen; Este timpul pentru o verificare a realității” appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Zeci de mii de persoane au protestat la Lisabona împotriva planurilor de schimbare a legislaţiei muncii # Financial Intelligence
Zeci de mii de persoane au protestat sâmbătă la Lisabona împotriva planului guvernului de centru-dreapta de a revizui […] The post Zeci de mii de persoane au protestat la Lisabona împotriva planurilor de schimbare a legislaţiei muncii appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Piața europeană a energiei sub presiune: Ce se întâmplă cu integrarea surselor regenerabile de energie, interconectările și securitatea aprovizionării? (Energy Press) # Financial Intelligence
Piața energetică europeană se află la una dintre cele mai critice răscruci din ultimele decenii. În timp ce […] The post Piața europeană a energiei sub presiune: Ce se întâmplă cu integrarea surselor regenerabile de energie, interconectările și securitatea aprovizionării? (Energy Press) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Un laborator chinez lucrează la dezvoltarea unor pastile care să combată îmbătrânirea; “Să trăiești până la 150 de ani va deveni realitate” în următorii ani — NYT # Financial Intelligence
Lonvi Biosciences, o companie start-up din sudul Chinei specializată în longevitate, lucrează la dezvoltarea unor pastile anti-îmbătrânire, potrivit […] The post Un laborator chinez lucrează la dezvoltarea unor pastile care să combată îmbătrânirea; “Să trăiești până la 150 de ani va deveni realitate” în următorii ani — NYT appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:00
Octavian Berceanu, despre dosarul DNA în care apare numele său: Am primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament; am informat organele competente şi am colaborat cu autorităţile # Financial Intelligence
Fostul şef al Gărzii de mediu Octavian Berceanu a venit, sâmbătă, cu precizări despre dosarul DNA în care […] The post Octavian Berceanu, despre dosarul DNA în care apare numele său: Am primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament; am informat organele competente şi am colaborat cu autorităţile appeared first on Financial Intelligence.
08:40
China a suspendat duminică interdicţia de export către Statele Unite de galiu, germaniu şi antimoniu – metale rare […] The post China suspendă interdicţia de export pentru anumite metale rare spre SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Germania pregăteşte un pachet de apărare de 3,5 miliarde de dolari, cu achiziţii de la Airbus şi alţi furnizori # Financial Intelligence
Germania urmează să aprobe un pachet de achiziţii militare în valoare de peste 3,47 miliarde de dolari, care […] The post Germania pregăteşte un pachet de apărare de 3,5 miliarde de dolari, cu achiziţii de la Airbus şi alţi furnizori appeared first on Financial Intelligence.
07:50
SUA avertizează că ar putea forţa o reducere de 20% a zborurilor, dacă blocajul guvernamental continuă # Financial Intelligence
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că ar putea impune o reducere de până la 20% […] The post SUA avertizează că ar putea forţa o reducere de 20% a zborurilor, dacă blocajul guvernamental continuă appeared first on Financial Intelligence.
8 noiembrie 2025
21:20
Ungaria susține că exceptarea de la sancțiunile vizând importurile de hidrocarburi rusești se aplică pe termen nelimitat # Financial Intelligence
Ungaria a susţinut sâmbătă că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane menite să […] The post Ungaria susține că exceptarea de la sancțiunile vizând importurile de hidrocarburi rusești se aplică pe termen nelimitat appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Cablurile submarine sunt o componentă vitală a dezvoltării AI și a internetului — investițiile sunt în plină expansiune (CNBC) # Financial Intelligence
Cablurile submarine transportă sute de terabiți de date internaționale pe secundă, inclusiv comunicații guvernamentale, tranzacții financiare, e-mailuri, apeluri […] The post Cablurile submarine sunt o componentă vitală a dezvoltării AI și a internetului — investițiile sunt în plină expansiune (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican # Financial Intelligence
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii şi […] The post Vicepremierul Oana Gheorghiu: Sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Putin îl numește pe ministrul adjunct al apărării Bulyga în Consiliul de Securitate # Financial Intelligence
Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulyga, unul dintre viceminiștrii apărării Rusiei din anul trecut, în funcția […] The post Putin îl numește pe ministrul adjunct al apărării Bulyga în Consiliul de Securitate appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Millionarii apreciază mai mult antrenorii personali și terapeuții decât consilierii financiari # Financial Intelligence
Doar o treime dintre milionari apelează la un consilier financiar pentru planificarea financiară, iar 1 din 5 intenționează […] The post Millionarii apreciază mai mult antrenorii personali și terapeuții decât consilierii financiari appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Rusia a lansat noaptea trecută 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic al Ucrainei, declară Zelenski # Financial Intelligence
Rusia a lansat 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic și altor infrastructuri ale Ucrainei […] The post Rusia a lansat noaptea trecută 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic al Ucrainei, declară Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Contakt Express Logistik SA anunță aprobarea Prospectului de către ASF și derularea ofertei publice inițiale în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2025; compania vizează listarea pe AeRO # Financial Intelligence
Compania Contakt Express Logistik S.A., liderul pieței românești de accesorii pentru telefoane și tablete, anunță aprobarea Prospectului de […] The post Contakt Express Logistik SA anunță aprobarea Prospectului de către ASF și derularea ofertei publice inițiale în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2025; compania vizează listarea pe AeRO appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Buzoianu: Am convins UE să acordăm statelor încă un an pentru implementarea schemei de certificate de emisii în transporturi şi construcţii # Financial Intelligence
Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate […] The post Buzoianu: Am convins UE să acordăm statelor încă un an pentru implementarea schemei de certificate de emisii în transporturi şi construcţii appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Ucraina “intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”,după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei # Financial Intelligence
Ucraina va încerca să se asigure că “nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara […] The post Ucraina “intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”,după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Nazare a convenit la Atena cu omologul său elen consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia # Financial Intelligence
Consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia, în special în domeniile energiei, infrastructurii și investițiilor, precum și colaborarea […] The post Nazare a convenit la Atena cu omologul său elen consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia appeared first on Financial Intelligence.
10:10
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor impuse de Trump (Politico) # Financial Intelligence
România și Bulgaria se luptă cu timpul pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor petroliere critice înainte ca sancțiunile […] The post România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor impuse de Trump (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Donald Trump anunţă că niciun responsabil american nu va merge la G20 în Africa de Sud # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri pe reţeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american […] The post Donald Trump anunţă că niciun responsabil american nu va merge la G20 în Africa de Sud appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Citatul săptămânii: “Întotdeauna este mai uşor să mobilizezi oamenii împotriva a ceva decât pentru ceva” – George Soros # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Întotdeauna este mai uşor să mobilizezi oamenii împotriva a ceva decât pentru ceva” – George Soros appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Temerile legate de evaluarea IA îi îngrijorează pe investitorii globali, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de bula tehnologică # Financial Intelligence
Temerile legate de o bulă a inteligenței artificiale s-au accentuat săptămâna aceasta, după ce acțiunile companiilor tehnologice americane […] The post Temerile legate de evaluarea IA îi îngrijorează pe investitorii globali, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de bula tehnologică appeared first on Financial Intelligence.
07:40
SUA acordă Ungariei o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul rusesc; Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de aproximativ 600 milioane de dolari # Financial Intelligence
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importul de petrol […] The post SUA acordă Ungariei o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul rusesc; Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de aproximativ 600 milioane de dolari appeared first on Financial Intelligence.
7 noiembrie 2025
22:40
Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele lui Netanyahu și al altor responsabili israelieni # Financial Intelligence
Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor […] The post Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele lui Netanyahu și al altor responsabili israelieni appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Video Trump: “Relația cu România e foarte bună; Îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”/Pete Hegseth: Schimbările de trupe în România – doar „o rotație a trupelor în Europa” # Financial Intelligence
„Relația cu România este foarte bună” și „îmi plac românii”, a declarat preşedintele SUA Donald Trump, în timpul […] The post Video Trump: “Relația cu România e foarte bună; Îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”/Pete Hegseth: Schimbările de trupe în România – doar „o rotație a trupelor în Europa” appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Video – Trump spune că „analizează” posibilitatea acordării unei derogări Ungariei de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolului și gazelor (The Guardian) # Financial Intelligence
Președintele SUA îl numește pe premierul ungar Viktor Orbán „mare lider” în cadrul întâlnirii de la Casa Albă […] The post Video – Trump spune că „analizează” posibilitatea acordării unei derogări Ungariei de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolului și gazelor (The Guardian) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Aerostar a înregistrat un profit net de 70,8 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
Aerostar a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 70,8 milioane lei, în […] The post Aerostar a înregistrat un profit net de 70,8 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.