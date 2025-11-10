SPORT Politehnica Iași e în coada țării la mai toate sporturile! Un nou start catastrofal pentru o echipă a Universității Tehnice

05:20

După lucrările de asfaltare și amenajarea pistei de biciclete din comuna Miroslava, drumul principal a suferit modificări care au schimbat complet modul în care șoferii pot ajunge la două dintre cele mai frecventate magazine din comună: Mega Image din Valea Ursului și supermarketul Lidl, de pe strada Constantin Langa, vizavi de Primăria Miroslava. Cei care se îndreaptă dinspre Vorovești spre Miroslava nu mai pot vira la stânga nici la Mega Image, nici la Lidl. Articolul Magazinele Lidl și Mega Image din Miroslava, blocate de linia continuă. Șoferii, obligați să ocolească dacă vor să meargă la cumpărături