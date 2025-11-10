NASA avertizează: oxigenul de pe Pământ va dispărea într-o zi. De ce se tem specialiștii că rezervele s-ar putea termina mai repede
SpyNews, 10 noiembrie 2025 10:20
NASA avertizează că oxigenul de pe Pământ s-ar putea termina într-o zi. Chiar dacă predicția este pentru viitorul îndepărtat, specialiștii se tem că rezervele s-ar putea termina mai repede decât s-a crezut inițial.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
10:40
Cum își alege Teodora Stoica iubiții! Concluzia la care a ajuns fiica lui Meme Stoica: "Vă jur!" # SpyNews
Teodora Stoica, fiica fostului mare fotbalist Meme Stoica, a devenit o prezență din ce în ce mai populară pe rețelele de socializare. De curând, mai în glumă mai în serios, tânăra a dezvăluit cum își alege iubiții.
Acum 15 minute
10:30
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit religios! Cum a arătat artista în rochie de mireasă. Primele imagini de la eveniment # SpyNews
TJ Miles și Francisca au devenit, oficial, soț și soție și în fața lui Dumnezeu! Cei doi îndrăgostiți, viitori părinți, au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire pentru veșnicie! Primele imagini de la evenimentul emoționant.
Acum 30 minute
10:20
NASA avertizează: oxigenul de pe Pământ va dispărea într-o zi. De ce se tem specialiștii că rezervele s-ar putea termina mai repede # SpyNews
NASA avertizează că oxigenul de pe Pământ s-ar putea termina într-o zi. Chiar dacă predicția este pentru viitorul îndepărtat, specialiștii se tem că rezervele s-ar putea termina mai repede decât s-a crezut inițial.
Acum o oră
10:00
Dan Alexa a trecut printr-o schimbare impresionantă în timpul și după Asia Express. Antrenorul spune că a plecat în cursă, pe Drumul Eroilor, cu o greutate de 92 de kilograme. Cât a slăbit după ce a participat la celebra competiție și cum se menține în formă în prezent.
09:50
Codin Maticiuc, postare emoționantă. Are legătură cu mama lui, operată pe creier în urmă cu o lună # SpyNews
Codin Maticiuc are o relație strânsă cu mama lui, Smaranda. Femeia a trecut printr-o perioadă complicată, după ce, în urmă cu o lună, a fost operată a doua oară pe creier, după ce cancerul a recidivat. Toată familia îi este alături, inclusiv cele două nepoate.
Acum 2 ore
09:30
Anchetă la Poliția Teleorman, după ce o femeie a fost ucisă în stradă de bărbatul de care se despărțise. Individul era liber, deși fusese acuzat de răpire și viol # SpyNews
Oamenii legii au deschis o anchetă internă la IPJ Teleorman, după ce o femeie în vârstă de 25 de ani din comuna Beciu, mamă a trei copii, a fost ucisă de bărbatul care îi era soț, dar de care se despărțise. Individul era liber, deși fusese acuzat de răpire și viol.
09:10
Îmbătrânirea populației este unul dintre factorii care au dus la creșterea numărului de case abandonate în Japonia. În prezent, aproape 10 milioane de locuințe sunt goale, adică una din șapte. Țara a atins un record negativ, iar numărul caselor abandonate este în creștere în fiecare an.
09:00
Ce echipă a câștigat ultima amuletă din Asia Express - Drumul Eroilor. Ce au avut concurenții de făcut # SpyNews
În ediția din data de 9 noiembrie a emisiunii Asia Express - Drumul Eroilor, echipele s-au luptat pentru ultima amuletă din competiție. Provocările au fost mai dure ca niciodată, iar concurenții au trebuit să își depășească limitele pentru a câștiga un avantaj crucial. Ce au avut de făcut concurenții.
Acum 4 ore
08:40
La 44 de ani, Diana Bart are o siluetă de invidiat. Prezentatoarea TV face sport regulat și este atentă la ce mănâncă. Micul dejun este una dintre mesele peste care nu sare niciodată.
Acum 12 ore
23:40
Asia Express, 9 noiembrie 2025. Dan Alexa, pus la încercare! Ce a pățit concurentul: „Uite și tu unde am ajuns...” # SpyNews
În ediția din 9 noiembrie 2025 a Asia Express, Dan Alexa a avut parte de o provocare dificilă care l-a pus la încercare. În mijlocul unei probe intense, fostul fotbalist a avut o reacție sinceră și a refuzat să mai facă ce i se cerea, cu riscul de a fi penalizat jumătate de oră.
23:20
Asia Express, 9 noiembrie 2025. Karmen Minune, situație dificilă în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău.” Ce s-a întâmplat cu artista # SpyNews
În episodul din această seară, 9 noiembrie, al Asia Express, Karmen Minune a avut parte de un moment dificil în timpul unei probe. Artista a mărturisit că i s-a făcut rău. Care a fost motivul și ce s-a întâmplat, de fapt.
23:00
Cine este românul care a murit în Italia. Iosif avea 54 de ani. A fost lăsat singur pe șantier și a fost găsit inconștient # SpyNews
Iosif Gherguț, un român de 54 de ani, a murit tragic în Italia după ce a fost găsit inconștient pe un șantier din Prato. Colegii săi au fost cei care au dat alarma, însă salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el.
22:30
Cristina Pucean, declarații exclusive pentru Spynews.ro! Cum reușește să treacă cunoscuta dansatoare peste despărțirea de Bogdan de la Ploiești. Cine o ajută să traverseze momentul greu # SpyNews
Cristina Pucean vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre despărțirea de Bogdan de la Ploiești. Deși inițial mulți au crezut că nu este adevărat și că ar fi vorba despre o nouă strategie de marketing, iată că separarea s-a produs cu adevărat. Cum reușește cunoscuta dansatoare să treacă peste această situație și cine o sprijină în această perioadă delicată din viața ei.
22:30
Vlad Gherman, declarații exclusive despre faptul că s-a resetat total: "Oana mai avea puțin și divorța de mine" # SpyNews
Vlad Gherman face declarații exclusive despre cum s-a resetat total! Cum a reușit actorul să-și schimbe stilul de viață, dar și ce spune despre soția sa, Oana. Cum a privit aceasta schimbarea. Declarații exclusive.
22:30
Fata hărțuită de „Justițiarul de Berceni”, motiv de scandal, la tribunal | Influencer celebru, implicat # SpyNews
„Duel” între influenceri, în instanță: Alexandru Dumitru Constandachi, alias „Justițiarul de Berceni”, l-a dat în judecată pe Alexandru Cristian Țincuse, aka. Str3su, după ce acesta a făcut mai multe afirmații în spațiul public despre dosarul în care „Justițiarul” a fost condamnat, pentru hărțuirea fostei iubite.
22:30
Francisca nu are stare! Gravidă, în 6 luni, bate oraşul în lung şi în lat! Imagini savuroase cu viitoarea mamică # SpyNews
Francisca s-a îmbrăcat elegant și a plecat la plimbare prin Capitală. Soția lui TJ Miles este însărcinată în 6 luni, dar nu se lasă! Viitoarea mămică a fost surprinsă în timp ce a străbătut orașul în lung și în lat.
22:10
Asia Express, 9 noiembrie 2025. Prima provocare din semifinala sezonului. Ce au avut de făcut cele trei echipe rămase în competiție # SpyNews
În semifinala sezonului Asia Express, difuzată pe 9 noiembrie 2025, cele trei echipe rămase în competiție au avut parte de o provocare dificilă. Concurenții au fost nevoiți să facă față unei misiuni extrem de complexă.
21:50
Un bărbat din Dâmbovița și fiica sa au fost arestați după ce au răpit o femeie de pe stradă. Cine a fost victima celor doi # SpyNews
Incident șocant în Dâmbovița! Un bărbat din Dâmbovița și fiica sa au fost arestați după ce au răpit o femeie de pe stradă. Cine a fost victima celor doi și cine a alarmat, de fapt, autoritățile.
Acum 24 ore
20:40
Cum și-a amenajat Liviu Vârciu casa de vacanță din Poiana Brașov. Imagini din proprietatea pe care o deține artistul la munte # SpyNews
Liviu Vârciu își petrece momentele de relaxare în casa sa de vacanță din Poiana Brașov. Într-unul dintre vlogurile sale, artistul a apelat la designeri pentru a crea un spațiu confortabil, modern și primitor.
20:20
Descoperire șocantă lângă Lacul Prodana, în Bârlad! O femeie a mers să culeagă ciuperci culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman # SpyNews
O descoperire șocantă a avut loc lângă Lacul Prodana, în apropiere de Bârlad. O femeie care mersese la cules de ciuperci a dat peste un craniu uman. Speriată, aceasta a sunat de urgență la 112.
19:40
Locul spectaculos descoperit de Teodora Stoica. Unde s-a cazat fiica lui Meme Stoica în Guatemala # SpyNews
Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, a găsit un loc cu adevărat spectaculos în Guatemala, acolo unde a petrecut o vacanță de neuitat. Tânăra a povestit că s-a cazat într-o locație deosebită, cu view spre vulcani.
18:50
Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a lucra în Antarctica. De ce trebuie să îți extragi molarii de minte și apendicele # SpyNews
Da! Ai citit bine, pentru a lucra în Antarctica trebuie să îndeplinești câteva condiții. Află din rândurile de mai jos de ce trebuie să îți extragi molarii de minte și apendicele dacă vrei să ai un job pe continentul înghețat.
18:00
Ce antecedente avea bărbatul din Teleorman care şi-a ucis soţia în fața copilului lor în vârstă de 3 ani. Fusese reclamat că o răpise şi violase, dar a fost lăsat în libertate # SpyNews
Ies la iveală detalii despre bărbatul din Teleorman care şi-a ucis soţia cu sânge rece în fața copilului lor în vârstă de 3 ani. Potrivit informațiilor, individul fusese acuzat şi reclamat că o răpise , bătuse şi violase pe tânăra în vârstă de 25 de ani în luna septembrie. Mulți se întreabă acum de ce a fost lăsat în libertate.
17:50
Bianca Drăgușanu îmbină utilul cu plăcutul! Cum își petrece timpul cu fiica ei. Nu degeaba se spune că obiceiurile sănătoase se învață din copilărie # SpyNews
Bianca Drăgușanu este, fără îndoială, un exemplu de mamă dedicată! Vedeta își dedică tot timpul liber fiice sale și deseori reușește să îmbine perfect distracția cu educația și stilul de viață sănătos. Unde au fost de curând cele două și cum și-au petrecut timpul.
17:20
Biserica din București unde se află moaștele Sf Nectarie. De ce este important să te rogi la racla Sfântului # SpyNews
Astăzi, 9 noiembrie, este prăznuit Sfântul Nectarie din Eghina, care este cunoscut ca fiind ocrotitor al celor bolnavi și suferinzi. Află din rândurile de mai jos la ce biserică din București se află moaștele și de ce este important să te rogi la racla Sfântului.
17:10
Cum încearcă Bogdan de la Ploiești să își inducă fanii în eroare. Adevărul despre buchetul de flori imens pe care l-a postat # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a lăsat, din nou, loc de interpretări prin ultimul videoclip postat pe rețelele sociale. Internauții au crezut că acesta urmează să se întâlnească cu Cristina Pucean pentru a-i preda noua mașină, însoțită de un buchet imens de tradanfiri dar... situația a fost, de fapt, alta. Iată cum și-a băgat fanii în ceață!
16:50
Trupul neînsuflețit al lui Octav Stroici, românul mort în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti, a ajuns în România. Unde va fi înmormântat # SpyNews
Octav Stroici, românul care a murit în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma, a fost adus acasă, în România. Trupul neînsuflețit al muncitorului va fi înhumat în localitatea în care acesta trebuia să se pensioneze. Când va avea loc înmormântarea.
16:40
Mama în vârstă de 25 de ani, din Teleorman, a murit cu ordinul de protecție în mână: "A urmărit-o mereu până a găsit-o". Femeia a fost ucisă în faţa băieţelului ei de doar 3 ani # SpyNews
Femeia în vârstă de 25 de ani, care era mama a trei copii, a fost ucisă cu sânge rece chiar de ziua ei, de bărbatul care îi era soț, dar de care se despărțise. Scandalos este faptul că tânăra avea un ordin de protecție în ceea ce îl privește pe cel care i-a devenit călău.
16:00
Cazul terifiant al unei femei moarte din Vaslui! A fost chinuită, bătută și ucisă cu sânge, în cele din urmă. Cine a fost găsit vinovat # SpyNews
O femeie din Vaslui a fost chinuită, bătută și ucisă cu bestialitate. Persoana care a sunat la serviciul de urgență era panicată, spunând că victima a leșinat și are nevoie de ajutor. Medicii, însă, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
15:10
Halucinant! O minoră de 14 ani, vândută pe 5.000 de euro și cinci sticle de băutură. Unde a fost găsită adolescenta # SpyNews
Caz incredibil! O tânăra de doar 14 ani a fost vândută de părinți pentru suma de 5.000 de euro și cinci sticle de băutură. În cele din urmă, tânăra a fost găsită într-un loc în care nu te-ai fi așteptat.
14:10
Valentina Pelinel a împodobit bradul alături de cei trei copii! Familia lui Cristi Borcea, pregătită pentru Crăciun # SpyNews
Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au conformat dorinței copiilor! Gemenele și fiul celor doi au hotărât că a venit momentul pentru împodobirea bradului încă din noiembrie. Zis și făcut!
13:20
Mamă din Teleorman, ucisă cu bestialitate de propriul soț! Scenele de groază s-au întâmplat în fața celui mai mic copil dintre cei trei # SpyNews
O mamă a trei copii a sfârșit tragic, fiind ucisă de soțul său de față cu cel mai mic dintre copii. Crima s-a petrecut în Teleorman, iar victima a fost înjunghiată de nu mai puțin de 15 ori, în ziua în care își sărbătorea numele.
12:50
Un tsunami a lovit coasta nordică a Japoniei, în urma unui cutremur de 6,7 grade care a avut loc astăzi. Autoritățile au emis o alertă în acest sens, temându-se că valurile tsunami-ului ar putea ajunge la până un metru înălțime.
12:00
Kanye West, mărturisiri neașteptate despre starea să de sănătate. Rapperul susține că diagnosticul de bipolaritate a fost greșit # SpyNews
Kanye West susține că diagnosticul de tulburare bipolară a fost unul greșit. Mai mult, acesta a explicat că medicamentele care i-au fost prescrise îi blochează activitatea într-un fel sau altul.
12:00
Scene parcă desprinse dintr-un film de groază în piață Taksim din Istanbul! A avut loc un atac armat în urma căruia doi români aflați în vizită au fost răniți.
11:30
Mădălina Ghenea tocmai a explicat cum reușește să-și mențină tenul impecabil, la cei 38 de ani ai săi. Mai mult, actrița a făcut și o demonstrație și, în mod surprinzător, nu este vorba despre niciun produs de skincare.
10:50
Kim Kardashian, pregătită să susțină din nou examenul de barou. Va mai apela sau nu la ChatGPT? # SpyNews
Kim Kardashian este pregătită să susțină din nou examenul de barou, iar de această dată spune că va răsfoi de câteva ori manualele de drept. Și-a învățat oare starleta lecția sau va apela din nou la ajutorul lui ChatGPT?
Ieri
10:10
Cum și-au asortat ținutele Dorian Popa și soția. Unde au fost surprinși cei doi. Apariție neașteptată # SpyNews
Dorian Popa și soția sa nu se potrivesc doar fizic, ci... și din punct de vedere al vestimentației. Recent, cei doi și-au făcut apariția în ținute aproape identice, dar, bineînțeles, fiecare și-a păstrat stilul.
09:50
Duminică seară, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră în linie dreaptă. Doar trei echipe au mai rămas în competiție, iar în această ediție începe lupta lor pentru calificarea în marea finală, care va fi difuzată marți, 12 noiembrie, de la ora 20:30.
09:20
Un incident tragic s-a petrecut în județul Suceava, în această dimineață. O femeie a fost găsită carbonizată și fără viață la o pensiune din Gura Humorului, în urma unui incendiu de proporții.
8 noiembrie 2025
23:30
Anca Serea și Adi Sînă împlinesc 10 ani de când au devenit soț și soție. Ce mesaj emoționant a transmis vedeta # SpyNews
Zi specială în familia Ancăi Serea și a lui Adi Sînă! Cei doi sărbătoresc 10 ani de căsnicie, iar cu această ocazie vedeta a transmis un mesaj emoționant și a republicat câteva fotografii din ziua în care și-a unit destinul cu cel al tatălui copiilor ei.
22:40
Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, din New York, a fost instalat! S-a dat start oficial sărbătorilor de iarnă | VIDEO # SpyNews
Magia sărbătorilor de iarnă a început oficial la New York! Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center a fost instalat. Ca în fiecare an, a fost adus cu mare fast prin străzile din Manhattan, sub privirile curioase ale localnicilor și turiștilor.
22:30
Ți se rupe sufletul! Fiul unei mondene de la noi spune ”tată” bărbaților de pe stradă. Mama, declarații sfâșietoare despre suferința băiețelului # SpyNews
La așa ceva nu te-ai fi gândit, dar este cât se poate de adevărat. O mondenă de la noi povestește cu lacrimi în ochi cum fiul ei spune ”tată” altor bărbați pe care îi întâlnește pe stradă, pentru că nu are parte de prezența paternă în viața sa. Declarații dureroase, în exclusivitate.
22:30
Dat în urmărire generală, fratele lui Dani Mocanu mai așteaptă o condamnare! Ce faptă penală a mai comis bărbatul # SpyNews
Dat în urmărire generală, după ce a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, fratele lui Dani Mocanu, Nando, mai așteaptă o condamnare. Ce faptă penală a mai comis bărbatul.
22:30
„Regele TikTok-ului”, implicat în cel mai mare scandal al Jandarmeriei Române | Borcan pune capac # SpyNews
Alin Borcan le pune capac șefilor Jandarmeriei Române: controversatul influencer supranumit „RegeleTikTok-ului” s-a constituit parte civilă în cel mai mare dosar al instituției.
22:30
Anca Dumitra a fost surprinsă într-o ipostază rară de către paparazzii SpyNews.ro. Deși este o prezență discretă, imaginile pe care vi le prezentăm arată câteva momente speciale din viața sa personală. Alături de cine a fost filmată frumoasa actriță.
22:10
Vizita Angelinei Jolie în Ucraina a luat o întorsătură șocantă! Bodyguardul vedetei a fost prins de soldații ucraineni și dus pe front # SpyNews
Ceea ce trebuia să fie o vizită umanitară s-a transformat într-un moment tensionat pentru Angelina Jolie. Potrivit presei internaționale, unul dintre bodyguarzii actriței ar fi fost reținut de soldații ucraineni și dus pe front în timp ce o escorta pe vedetă.
21:30
Uranus se întoarce pentru ultima dată în zodia Taur, marcând sfârșitul unui ciclu de transformare început în 2018. Această perioadă încheie șapte ani de schimbări profunde legate de stabilitate, siguranță și valori personale. Cum vor fi afectate zodiile.
21:00
Directorul executiv al Miss Universe, concediat! Decizia a fost luată după ce a avut un conflict cu Miss Mexic # SpyNews
Președintele Miss Universe, Raúl Rocha, a anunțat că directorul executiv al concursului, Nawat Itsaragrisil, a fost exclus din concursul care va avea loc pe 21 noiembrie în Thailanda. Decizia a fost luată după ce a avut un conflict cu Miss Mexic.
20:40
Dediș de la Mireasa, sezonul 9, s-a căsătorit religios cu aleasa inimii lui! Imagini de la fericitul eveniment # SpyNews
Dediș, tânărul care a devenit cunoscut publicului larg după ce a participat la emisiunea Mireasa, sezonul 9 al, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui într-o ceremonie emoționantă. La marele eveniment au luat parte și foști concurenți ai sezonului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.