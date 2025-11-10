NASA avertizează: oxigenul de pe Pământ va dispărea într-o zi. De ce se tem specialiștii că rezervele s-ar putea termina mai repede

16:40

Femeia în vârstă de 25 de ani, care era mama a trei copii, a fost ucisă cu sânge rece chiar de ziua ei, de bărbatul care îi era soț, dar de care se despărțise. Scandalos este faptul că tânăra avea un ordin de protecție în ceea ce îl privește pe cel care i-a devenit călău.