Accident la Târgu-Neamț, șoferul a fugit de la locul faptei – pieton rănit în urma impactului

Un bărbat din Piatra-Neamț a fost reținut după ce a mers la locuința fratelui său din Făurei și a provocat scandal, încălcând ordinul de protecție emis pe numele său. S-a dus la fratele său să facă scandal, deși avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de domiciliul acestuia.