S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei
TeleM Iași , 10 noiembrie 2025 10:20
La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I in...
Acum 30 minute
10:20
Băsescu: „Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală” # TeleM Iași
Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal nu reprezintă...
10:20
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei # TeleM Iași
La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I in...
Acum 2 ore
09:40
Stimați pasageri, traficul aerian pe Aeroportul Iași este afectat în această dimineață din cauza condițiilor...
09:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, va solicita verificări privind respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cazul...
09:30
În judeţul Vrancea au loc evenimente prilejuite de repatrierea sicriului domnitorului Grigore Alexandru Ghyka # TeleM Iași
După ce a fost deshumat pe 7 noiembrie dintr-o localitate din apropiere de Paris, sicriul...
09:30
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care au peste 18 ani, pot cumpăra până vineri, 14...
09:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va continua de luni controalele în sectorul serviciilor pentru evenimente....
09:30
Soția ar putea să-și păstreze numele din timpul căsătoriei, în caz de divorț, fără să aibă nevoie de acordul soțului. Ce prevede un proiect de lege! # TeleM Iași
Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi...
09:20
Ministerul Dezvoltării va prezenta săptămâna aceasta varianta finală a proiectului de reformă în administraţie # TeleM Iași
Varianta finală a proiectului de reformă în administraţie va fi prezentată săptămână aceasta de Ministerul...
09:20
Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna decembrie # TeleM Iași
Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna...
Acum 24 ore
13:40
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad # TeleM Iași
O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă...
13:40
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul, a transmis, dumincă,...
13:00
Un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Independentei. Soferul unui autoturism înmatriculat în județul Neamț...
12:40
Astăzi, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit prompt pe șoseaua Păcurari, în municipiul...
12:30
Aseara, în jurul orei 20:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost...
Ieri
08:30
Un fost ministru investește 15 milioane euro într-un proiect strategic de baterii uriașe, la Iași # TeleM Iași
Un proiect major pentru stocarea de energie electrică va fi implementat la Iași de o...
08:20
Un fost oligarh rus avertizează: „Europa trebuie să se aştepte la un nou Război Rece, care să dureze 10 ani” # TeleM Iași
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti...
08:20
Suceava – Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată # TeleM Iași
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit...
08:20
Radu Burnete: În 15-20 de ani putem să fim la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale, fie că vorbim de Austria, fie că vorbim de Cehia # TeleM Iași
În 15-20 de ani putem să fim la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale,...
08:10
Poveste sângeroasă în județul Vaslui. O femeie este suspectată că și-a ucis sora, ”pe fondul consumului de alcool” # TeleM Iași
Poveste sângeroasă într-o familie din județul Vaslui. O femeie de 48 de ani este suspectată...
08:10
Aglomerație în service-uri: șoferii își pregătesc mașinile pentru iarnă, costurile pot depăși 3.500 de lei # TeleM Iași
E o periodă aglomerată în atelierele auto din toată țara. De la verificarea bateriei până...
08:10
Un motociclist a rămas fără permis 780 de zile și a luat o amendă de 16.000 de lei pentru 13 greșeli flagrante # TeleM Iași
Un motociclist a fost surprins de camera unui elicopter al Poliției Române în timp ce...
08:10
Banca Naţională a Bulgariei a dezvăluit designul viitoarelor sale monede euro, care vor intra în circulaţie de la...
08:00
Datele privind calitatea aerului vor fi publicate la fiecare oră, nu ca medie a ultimelor...
08:00
”O zi cu tata”. Momente emoționante la penitenciarul din Botoșani pentru zece deținuți, care au fost vizitați de copiii lor # TeleM Iași
Au fost momente emoționante, sâmbătă, la penitenciarul din Botoșani, acolo unde 10 deținuți au uitat,...
8 noiembrie 2025
14:50
Vaslui | O mama și copilul ei de 1 an au fost răniți într-un accident produs la Rateșu Cuzei # TeleM Iași
Un accident rutier s-a produs la intrare în localitatea Rateșu Cuzei, dupa ce, un autoturisn...
13:00
Unii o consideră o simplă răceală, dar este o mare greșeală. Infecţia cu virusul sinciţial respirator poate fi foarte gravă # TeleM Iași
În contextul sezonului rece, când circulaţia virusurilor respiratorii creşte, medicii recomandă respectarea măsurilor de prevenţie,...
13:00
Câți pensionari mai are România în octombrie 2025. Pensia medie a crescut cu 2 bani față de septembrie # TeleM Iași
Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198...
12:50
România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova # TeleM Iași
Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări...
12:50
Alexandru Rogobete: „Mâncarea din spital nu e un moft, ci terapie nutrițională și o formă de respect față de pacient” # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este,...
12:40
Patru persoane au ajuns la spital în urma a două accidente rutiere care au avut...
12:40
Mașină răsturnată pe DN 2D, în afara localității Bolotești: un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului pe carosabil umed # TeleM Iași
La data de 08 noiembrie 2025, în jurul orei 02:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean...
12:40
Tânăr din Cristinești reținut după ce a furat 400 de litri de motorină dintr-un camion parcat pe DN 29A, la Hudești # TeleM Iași
La data de 7 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au emis ordonanță...
12:40
În cursul nopții trecute, Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit cu o autospecială de stingere...
12:30
26 de percheziţii vizând societăţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule # TeleM Iași
În cadrul operațiunii „JUPITER", desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație...
12:30
Urmărire în noapte la Galați: o autospecială de poliție a lovit două mașini parcate după pierderea controlului în timpul unei intervenții # TeleM Iași
În data de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 02:30, un echipaj al Poliției Municipiului...
12:30
Incendiu devastator la Vânători Neamț: un bărbat cu arsuri grave pe 90% din corp după ce o rulotă a fost cuprinsă de flăcări # TeleM Iași
În această dimineață, în jurul orei 08:30 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica sosesc în România. Sicriul va fi depus duminică la Cotroceni # TeleM Iași
Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri din cimitirul localității franceze...
07:50
Suceava, în topul județelor cu cele mai mari confiscări de țigări de contrabandă și al celor mai mari capturi # TeleM Iași
O analiză a Poliției Române de Frontieră arată că, în primele 10 luni ale anului...
07:50
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR # TeleM Iași
Documentul majora vârsta de pensionare și micșora pensia de serviciu. Executivului i se reproșează că...
07:40
Doliu în lumea științei: a murit James Watson, laureatul Nobel care a descifrat structura ADN-ului # TeleM Iași
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care...
07:40
Schema financiară prin care fostul Sidex ar fi delapidat 300 de mil. euro. Cetățeanul britanic care are de dat explicații # TeleM Iași
Fostul combinat Sidex Galați, cu mii de angajați și aproape de insolvență, este în centrul...
07:40
Congresul PSD cu unicul candidat Grindeanu. Atacuri la PNL, patriotism economic şi aluzii la guvernare cu AUR # TeleM Iași
Toţi foştii şefi de partid – mai puţin Liviu Dragnea, care nu a fost invitat...
07:40
Pârtia de la Durău, pregătită să primească schiori. Tunurile de zăpada funcționează la capacitate maximă # TeleM Iași
Pe pârtia de schi de la Durău – Neamț apar mormane de zăpadă. Instalaţiile pentru...
07:40
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de...
7 noiembrie 2025
15:20
Fost senator reținut de DNA după ce a cerut 1 milion de euro ca să-l influențeze pe ministrul apărării # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
15:10
Galați | Tânără implicată într-o rețea internațională de trafic de persoane oprită la intrarea în România # TeleM Iași
Astazi, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea...
14:50
Ampla actiune a procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, dupa ce un spaniol...
14:40
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati" din Botoșani are, începând de astăzi, o sală de operație...
14:30
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu construiește un mini‑oraș pentru angajații săi la Adjud. Consiliul Local...
