VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Scena a fost filmată de un alt șofer
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 10:20
Scene șocante au fost filmate pe un drum din județul Arad: un tânăr de 20 de ani s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers și ajuns la spital. Polițiștii au suspiciuni că atât șoferul, cât și pasagerul ar fi fost sub influența drogurilor.
Acum 5 minute
10:40
Donald Trump l-a trimis pe șeful FBI într-o vizită secretă pentru a rezolva problema fentanilului # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China săptămâna trecută pentru a discuta despre fentanil şi chestiuni privind aplicarea legii, în urma unui summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în care cei doi lideri au salutat "consensul" pe această temă, au informat două surse familiarizate cu această chestiune, relatează luni Reuters.
10:40
Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice # Digi24.ro
Comandanții Hezbollah se supun operațiilor estetice pentru a evita urmărirea israeliană, potrivit unui raport. Zeci de membri ai Hezbollah, unii răniți în războiul de anul trecut cu Israelul, s-ar fi supus operațiilor de reconstrucție facială în Irak, Iran și Liban pentru a-și ascunde identitatea, pe fondul tensiunilor crescânde de-a lungul frontierei. Oficiali de rang înalt ai Hezbollah s-au supus operațiilor estetice pentru a-și ascunde identitatea după ce au fost ținta atacurilor israeliene cu drone, a relatat duminică canalul de știri saudit Al Hadath, citând surse apropiate grupării teroriste libaneze, scrie ynetnews.com.
10:40
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie # Digi24.ro
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor.
Acum 30 minute
10:20
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj) # Digi24.ro
Două treimi dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR, în această ordine, arată datele barometrului informat.ro-INSCOP realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie. Dingura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% pentru PSD.
10:20
Acum o oră
10:00
Criză pe bugetul UE: Răspunsul Ursulei von der Leyen după avertismentul Parlamentului European # Digi24.ro
Ursula von der Leyen a modificat propunerea pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca. Printre schimbări se numără mai multă putere pentru regiuni, garanții pentru sectorul agricol și un rol sporit al Parlamentului în distribuirea fondurilor.
09:50
Furie în Indonezia după ce fostul dictator Suharto, acuzat de corupţie şi crime în masă, a fost numit „erou naţional” # Digi24.ro
Indonezia i-a acordat titlul de „erou naţional” fostului dictator Suharto, printr-un decret prezidenţial, deși el a condus o perioadă marcată de corupţie, nepotism, cenzură şi acuzaţii de încălcări masive ale drepturilor omului, scrie The Guardian.
Acum 2 ore
09:40
„Vineri, ziua judecății”. Represiunea lui Putin, care își pune până și foștii amici pe lista „agenților străini” (Corriere della sera) # Digi24.ro
„În fiecare vineri este Ziua Judecății.” Domnul care a făcut această afirmație, așezat la o masă a Cafenelei Pușkin, un loc de întâlnire al puterii în toate formele ei, nu este un activist putinist nesăbuit, care s-ar simți cu siguranță inconfortabil într-un context în care cu siguranță poate fi auzit, ci unul dintre cei mai populari comentatori de televiziune, un practicant fervent al „ortodoxiei putiniste”. În Rusia, „fiecare vineri este Ziua Judecății”, în condițiile în care eticheta de „agent străin” a devenit un instrument de intimidare, menit să semene frica chiar și în rândul elitelor loiale Kremlinului, scrie Il Corriere della Sera.
09:30
Trei drone au fost detectate deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Este cel mai recent incident dintr-o serie care implică prezența unor drone în apropierea unor obiective importante din Europa.
09:30
Virgil, un bărbat de 64 ani, a trecut prin ani dificili de luptă cu boala aterosclerotică, înainte să-și recapete viața activă, ca urmare a unei intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară.
09:20
China a suspendat interdicția privind exporturile către Statele Unite ale unor metale esențiale pentru producția de semiconductori, precum galiu, germaniu și antimoniu. Măsura, valabilă până în 2026, face parte din acordul Xi - Trump și semnalează o posibilă detensionare temporară a războiului comercial dintre cele două economii.
09:20
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol # Digi24.ro
Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, care a fost ucisă sâmbătă pe stradă de fostul soţ, în timp ce se afla alături de copilul lor de trei ani. Victima avea emis un ordin de protecţie împotriva agresorului şi îl reclamase anterior pentru răpire şi viol, însă bărbatul a fost lăsat în libertate.
09:10
Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi 14 judeţe emis luni dimineață. Vizibilitate redusă şi trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă în Capitală şi în localități din 14 judeţe, valabile luni dimineaţa. De asemenea, polițiștii rutieri avertizează că traficul are loc în condiții de ceață pe A0, A1, A2, A3 și A7.
09:10
Procurorul-şef DIICOT Sălaj, după declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor” # Digi24.ro
Şeful DIICOT Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că pensiile de serviciu ale magistraţilor sunt plătite inclusiv cu bani luați „de la gura unui copil care se culcă flămând”.
09:00
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa” # Digi24.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor, gruparea de foști ofițeri din servicii secrete, magistratura militară și politicieni locali care promitea intervenții la cel mai înalt nivel al statului unui om de afaceri ajuns, între timp, în arest preventiv. Fănel Bogos, milionarul vasluian îmbogățit din ferme de pui, recunoaște într-o discuție interceptată în august că a apelat la 4-5 rețele de „foști securiști”, așa cum îi numește. În alte stenograme obținute de Digi24, un martor din dosar povestește că în conflictul dintre omul de afaceri și șeful local al autorității sanitar veterinare s-ar fi ajuns chiar la aruncat cu obiecte.
09:00
Panica creată de Trump privind legătura dintre paracetamol și autism, demontată de un studiu major # Digi24.ro
Un nou studiu amplu publicat în revista The BMJ arată că nu există dovezi clare care să susțină afirmațiile lui Donald Trump privind o legătură între administrarea paracetamolului în sarcină și autismul la copii. Cercetătorii spun că datele existente sunt slabe, incomplete și puternic influențate de factori genetici și de mediu.
Acum 4 ore
08:30
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului și abuz de putere # Digi24.ro
Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului și l-au acuaat că a prejudiciat interesele militare ale ţării sale prin ordonarea trimiterii de drone în Coreea de Nord.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 noiembrie
08:20
Sindicatele italiene CGIL anunță grevă generală în ziua de 12 decembrie. Giorgia Meloni comentează ironic pe social media # Digi24.ro
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează RAI News.
08:10
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat # Digi24.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.
07:40
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava.
07:30
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a sugerat odată că a terminat cu politica, dar s-a dovedit că, de fapt, s-a orientat tot mai mult către extrema dreaptă internațională, scrie The Guardian, într-o analiză pe tema metamorfozei lui Musk.
07:10
Se caută un candidat care să îi ia locul lui Donald Trump, în 2028. Marco Rubio se uită în direcția lui JD Vance (Politico) # Digi24.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a spus în privat, unor persoane de încredere, că JD Vance este favoritul pentru nominalizarea republicană din 2028 și că îl va susține pe vicepreședinte dacă acesta va decide să candideze, potrivit a două persoane apropiate administrației, informează Politico.
07:10
Cercetătorii au filmat cum vânează orcile rechinii tineri pentru a le mânca ficatul. „Tehnici de vânătoare transmise peste generații” # Digi24.ro
Un grup de orci din Golful Californiei, în largul coastei Mexicului, au fost observate în timp ce vânau rechini tineri din specia „marele alb”, întorcându-i pe spate pentru a le mânca ficatul, arată un nou studiu. Cercetătorii cred că acest grup de orci este specializat în vânătoarea de rechini, potrivit CBS.
07:10
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte dintre serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA, citată de News.ro.
07:10
Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și actorii profitabili iau astfel de măsuri, este un semnal” # Digi24.ro
Piața românească se află într-o perioadă de transformări importante, pe fondul adaptării companiilor la un mediu fiscal mai complex. Mai mulți jucători din retail, energie, industrie și tehnologie își reevaluează strategiile locale, iar unele companii au anunțat restructurări sau optimizări ale operațiunilor. Economistul Christian Năsulea explică, într-o analiză pentru Digi24.ro, că modificările fiscale recente au amplificat presiunea asupra unor sectoare cu marje de profit reduse, de aici și deciziile de reorganizare.
07:10
„Statul italian îi încurajează pe cetățeni să joace”. Cercul vicios al celei mai mari industrii de jocuri de noroc din Europa # Digi24.ro
Italia a devenit cea mai mare industrie de jocuri de noroc din Europa, depășind Marea Britanie, Germania și Franța, cu venituri de peste 21,5 miliarde de euro în 2024, potrivit Reuters. Aproape jumătate dintre adulții italieni au pariat cel puțin o dată pe an, iar extinderea platformelor online a transformat fenomenul într-o dependență națională. În timp ce statul colectează miliarde din taxe, specialiștii vorbesc despre o „piață subterană” controlată de mafie, iar Biserica Catolică trage un semnal de alarmă. În spatele profiturilor uriașe se ascund povești de viață marcate de pierdere, rușine și neputință: „Mi-am pierdut chiar și demnitatea”.
07:10
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur” # Digi24.ro
Președintele SUA are o problemă cu mesajul său: alegătorii nu-i acceptă discursul economic despre „Epoca de Aur”. Afectat de pierderile electorale, noul său obiectiv este accesibilitatea. Una dintre cele mai mari greșeli ale fostului președinte Joe Biden a fost să vorbească încontinuu despre puterea economiei americane, în timp ce consumatorii sufereau. Președintele Trump tocmai a fost mustrat de alegători pentru că a făcut aceeași greșeală, notează The Times.
07:10
Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record # Digi24.ro
Autoritățile ruse pregătesc cetățenii pentru o deteriorare suplimentară a nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record, care se estimează că va ajunge la 5,74 trilioane de ruble în 2025.
07:10
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din partea Rusiei se pregătesc Marea Britanie și aliații săi nordici # Digi24.ro
La sute de metri în adâncul unui munte din Norvegia, Marea Britanie se pregătește de război. Strategii militari britanici au călătorit până în orașul Bodø ca să participe la un exercițiu privind reacția țărilor din nordul Europei la o serie de acțiuni ostile declanșate de Rusia într-o țară vecină.
Acum 12 ore
00:40
România are 8,6 milioane de câini și pisici. Cât ajunge să cheltuie lunar o familie pentru animalul de companie # Digi24.ro
Animalele de companie nu sunt doar membri mult iubiți ai familiilor, ci au devenit o componentă importantă a economiei. Doar piața hranei pentru animale a depășit un 1 miliard de euro în România, conform Euromonitor. Conform statisticilor, numărul câinilor și pisicilor din România depășea 8,6 milioane în 2023. O gospodărie din două deține o pisică, în timp ce 45% din gospodăriile din țara noastră au cel puțin un câine.
00:30
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală # Digi24.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ, relatează News.ro.
00:20
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri # Digi24.ro
Grădina Botanică este, în această perioadă, destinația preferată pentru localnicii sau pentru turiștii care ajung în Iași. Motivul îl reprezintă expoziția de flori de toamnă, care numără o colecție impresionantă: peste 450 de soiuri de crizanteme, de toate culorile și dimensiunile. O parte dintre acestea au fost create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică. Așa ce se face că există soiuri care se numesc Simona, Carmen, Andra sau Lucian-Corneliu, după numele celor care le-au creat.
00:10
Loto 6/49: Marele premiu de aproape 10 milioane de euro are un câștigător. Care este biletul norocos # Digi24.ro
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
00:00
„Sisu”, filosofia de viață ce poate salva Europa. De ce Finlanda s-ar putea să fi găsit cheia rezolvării crizei ce amenință continentul # Digi24.ro
Amenințată din toate părțile de superputeri ostile, politici haotice, economii fragile și un posibil conflict la granița cu Rusia, Europa are nevoie de un nou stil de gândire care să îi dea puterea de a rezista acestor presiuni uriașe. Soluția ar putea fi „sisu”, o filosofie de viață ce combină forța interioară, perseverența și atitudinea pozitivă în fața adversității, creată de o țară ce a acceptat pericolul Rusiei ca pe o realitate care, deși este una îngrijorătoare, ea poate fi înfruntată și depășită.
00:00
Un specialist explică unde ar putea avea dreptate și unde nu filmul „A House of Dynamite” în ceea ce privește o criză nucleară # Digi24.ro
„A House of Dynamite”, poate cel mai controversat film al momentului în România, este văzut acum și de ochiul specialistului. După ce Pentagonul și-a explicat nemulțumirea față de felul în care e prezentat sistemul american de apărare, un analist militar independent încercă să vadă este bun și ce nu în ceea ce privește procesul și tehnologia din acest film. Jon Wolfsthal este Director de risc global, Federația Oamenilor de Știință Americani.
00:00
Volodimir Zelenski, lăsat în beznă de ruși în timpul unui interviu pentru The Guardian. Reacția liderului ucrainean # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost lăsat în beznă de ruși chiar în timp ce acorda un interviu unui jurnalist de la The Guardian. Discuția liderului de la Kiev cu ziaristul britanic se desfășura la Palatul Mariinski.
00:00
Un nou compus ar putea opri complicațiile diabetului. Descoperirea va ajuta la dezvoltarea unor noi tratamente împotriva bolii # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit un nou compus experimental care reduce deteriorarea țesuturilor cauzată de diabet, prin blocarea unei interacţiuni între proteine care ar fi la originea multor complicaţii cronice ale bolii, arată un studiu realizat de echipa de la NYU Langone Health.
00:00
Primii oameni ar fi fost inventatori: dovezi vechi de 2,75 milioane de ani schimbă teoria evoluției # Digi24.ro
Primii oameni de acum milioane de ani ar fi putut fi inventatori, potrivit unei descoperiri făcute în nord-vestul Kenyei, scrie BBC. Cercetătorii au descoperit că oamenii primitivi care au trăit în urmă cu 2,75 milioane de ani, într-un sit arheologic numit Namorotukunan, au folosit încontinuu unelte din piatră timp de 300.000 de ani.
00:00
„Pielea mea se decojea”. Povestea femeilor africane păcălite să lucreze la drone militare în Rusia, având promisiunea unei cariere # Digi24.ro
Adau, o tânără de 23 de ani din Sudanul de Sud, Africa, a declarat că anul trecut a fost atrasă în Zona Economică Specială Alabuga, din Republica Tatarstan din Rusia, cu promisiunea unui loc de muncă stabil. În prima ei zi de muncă, Adau și-a dat seama că a făcut o greșeală uriașă. „Ni s-au dat uniforme, fără să știm exact ce vom face. Am fost duse la o fabrică de drone. Am intrat și am văzut peste tot drone și oameni care lucrau. Apoi ne-au împărțit la posturile de lucru”, a povestit ea, potrivit BBC.
9 noiembrie 2025
23:40
Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu: Comparaţiile simpliste sunt manipulative # Digi24.ro
Judecătorul Alin Ene, membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune, într-un mesaj transmis duminică pe Facebook, că vicepremierul Oana Gheorghiu „a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare”. El mai spune că, atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului şi este „inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi «copilul flămând» sau «spitalul fără medicamente»”.
23:30
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți” # Digi24.ro
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.
22:50
Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților: Nu sunt dușmani ai societății # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat, duminică seară, la Digi24, la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților, aceasta spunând că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. Marinescu susține că „magistrații nu sunt niște dușmani ai societății”.
22:20
Radu Marinescu, despre eliberările cauzate de prescrierea faptelor: „Nimeni nu trebuie să scape de justiție” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică, 9 noiembrie, la Digi24, că justiția trebuie să fie realizată „obiectiv, imparțial și cu celeritate”, aducând în atenție și faptul că legile adoptate trebuie să fie constituționale.
22:20
Răspunsul lui Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, spre deosebire de alți lideri occidentali, nu se „teme” de Donald Trump și a respins informațiile potrivit cărora ultima lor întâlnire la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relații bune cu președintele SUA, relatează The Guardian.
22:10
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu rezolvi nimic” # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunțat la Digi24 că va solicita informaţii în cazul femeii ucise de soţ, sâmbătă, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman. Ministrul a precizat că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Până la adoptarea a noi acte normative, actuala legislaţie trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.
Acum 24 ore
20:30
Alertă alimentară în magazinele din țară: Condimente retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc # Digi24.ro
Alertă alimentară în magazinele din țară. Sortimente de condimete Knorr și Delikat sunt retrase de pe piață pentru că pot conține fragmente de metal și cauciuc.
20:30
Donald Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA în Belarus: „A negociat deja cu succes eliberarea a 100 de ostatici” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 9 noiembrie, că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării prizonierilor din Belarus, este alegerea sa pentru funcția de trimis special la Minsk și că va face presiuni pentru eliberarea mai multor deținuți, relatează TVP World.
20:10
Suplimentul alimentar extrem de popular care, folosit pe termen lung, poate afecta sănătatea inimii (Studiu) # Digi24.ro
Suplimentele cu melatonină ar putea creşte riscul de insuficienţă cardiacă la persoanele cu insomnie cronică, potrivit rezultatelor unui studiu care va fi prezentat la Sesiunea Ştiinţifică anuală a Asociaţiei Americane a Inimii (American Heart Association/AHA).
20:10
„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”. Imagini cu Ahmad al-Sharaa jucându-se baschet cu doi ofițeri ai armatei americane # Digi24.ro
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa și-a început vizita în SUA cu un meci de baschet, alături de doi ofițeri de rang înalt ai armatei americane. Purtând cravată și cămașă, liderul Siriei a fost surprins în timp ce aruncă și înscrie un coș, conform News.ro.
