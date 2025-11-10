VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Scena a fost filmată de un alt șofer

22:10

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunțat la Digi24 că va solicita informaţii în cazul femeii ucise de soţ, sâmbătă, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman. Ministrul a precizat că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Până la adoptarea a noi acte normative, actuala legislaţie trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.