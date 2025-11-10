România, în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private
Newsweek.ro, 10 noiembrie 2025 11:50
România a obținut un loc în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Si...
Acum 10 minute
12:10
Propagandiștii Kremlinului recunosc colapsul economiei ruse: „Ne întoarcem în anii ’90. Nu mai sunt bani" # Newsweek.ro
„Miracolul economic al lui Putin” s-a destrămat. Chiar și propagandiștii Kremlinului admit că Rusia ...
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Clasamentul WTA: Cine sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România? Două sunt în TOP 100 # Newsweek.ro
Șase jucătoare de tenis din România figurează în clasamentul WTA. Liderul clasamentului WTA este bel...
11:30
Politico: România și Bulgaria caută soluții să salveze rafinăriile Lukoil: "Naționalizarea, ultima opțiune" # Newsweek.ro
România și Bulgaria încearcă să salveze rafinăriile Lukoil după ce administrația Trump a extins sanc...
11:20
METEO Specialiștii anunță vreme ciudată în decembrie mai ales în București. Unde ninge? 2 hărți edificatoare # Newsweek.ro
Avem prognoza pe această săptămână și pentru luna decembrie. În SUA și în unele părți din Europa vom...
Acum 2 ore
11:10
VIDEO Atac ucrainean cu drone marine la Marea Neagră. Nave rusești, în flăcări în portul petrolier Tuapse # Newsweek.ro
O serie de explozii au zguduit portul rus Tuapse, la Marea Neagră, în dimineața zilei de 10 noiembri...
11:00
Nicolas Sarkozy află dacă va fi eliberat din închisoare. Cererea fostului președinte, analizată de tribunal # Newsweek.ro
Nicolas Sarkozy asolicitat eliberarea din închisoare, iar cererea fostului președinte francez este e...
10:50
Accident bizar pe Autostrada București - Pitești. Ce s-a întâmplat cu un TIR care transporta colete? # Newsweek.ro
Două persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat pe Autostrada București Pitești. Acesta a ...
10:40
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în primele 9 luni ale anului. Ce se întâmplă cu importurile? # Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni ale anului, arat...
10:30
Noiembrie este ultima ocazie de a tăia câțiva arbuști și copaci. Cei care își pun foarfecele se pot ...
Acum 4 ore
10:10
VIDEO Anchetă internă la Poliție după crima din Teleorman. Tânăra, ucisă de soț avea ordin de protecție # Newsweek.ro
Inspectorul General de Poliție a trimis Controlul Intern la Teleorman unde o tânără de 26 de ani a f...
10:10
O fabrică de făină proteică intră în faliment. Trebuia să fie cea mai mare din Europa dar a eșuat # Newsweek.ro
O fabrică specializată în agricultură care „urma să devină una dintre cele mai mari unități de produ...
10:00
Blocajul guvernului SUA afectează NATO și Ucraina. Livrări de arme de 5.000.000.000 de dolari, întârziate # Newsweek.ro
Criza guvernamentală din Statele Unite, ajunsă la 40 de zile, provoacă efecte majore asupra livrăril...
10:00
Atenție, vitezomani! Un român a rămas fără permis și mașină pe o autostradă din Austria. Cu ce viteză mergea? # Newsweek.ro
În multe țări din Europa, poliția nu „se joacă” cu vitezomanii. Un român a rămas fără permis de cond...
09:40
Accident feroviar grav în Slovacia, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal. Peste 60 de pasageri, răniți # Newsweek.ro
Un accident feroviar grav a avut loc duminică seara în Slovacia, pe ruta dintre Bratislava și Pezino...
09:30
Ajutor la pensie de 100 de lei înainte de Crăciun. Cine primește banii și unde depui cererea? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:20
Charalambous şi Pintilii au demisionat de la FCSB. Becali: Îmi asum tot. Ce jucător nu a fost lăsat în autocar # Newsweek.ro
Gigi Becali a făcut iureș după egalul smuls de FCSB în minutul 94 la Sibiu. A anunțat că Charalambou...
09:20
Crimă șocantă în Teleorman. Tânără mămică de 26 de ani, ucisă de soț. Poliția a ignorat zeci de apeluri la 112 # Newsweek.ro
O tânără mamă din Teleorman a fost ucisă cu cruzime de soțul ei, în ciuda faptului că avea un ordin ...
09:10
09:00
Lovitură de noroc uriașă! Un român a câștigat 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 cu un bilet de doar 12 lei # Newsweek.ro
Loteria Română a anunțat duminică seara că a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49, î...
08:50
Traian Băsescu: Reducerea de personal nu este reformă administrativă, ci doar optimizare a cheltuielilor # Newsweek.ro
Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal ...
08:40
După scandalul Fănel Bogos, ministrul Justiţiei avertizează: „Funcţiile publice cer prudenţă şi integritate” # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că nu vrea să comenteze cazul omului de afaceri Fănel B...
08:20
Ungaria cumpără Himars de la Trump. România are 54 de sisteme de 30.000.000$ bucata și e mai bine protejată # Newsweek.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că țara sa va cumpăa sioteme Himars, fgoarte eficiente î...
08:20
Zborurile din SUA, în colaps total înainte de Ziua Recunoștinței, din cauza blocajului guvernamental # Newsweek.ro
Transporturile aeriene americane sunt aproape paralizate după 40 de zile de blocaj guvernamental. Se...
08:20
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase prin ordonanţa care a spart bugetul Capitalei” # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvolta...
08:20
Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa...
Acum 6 ore
07:50
Cât de eficiente sunt, de fapt, shot-urile cu ghimbir? Chiar stimulează sistemul imunitar? # Newsweek.ro
Shoturile cu ghimbir sunt populare. Aceste băuturi costă uneori până la 30 de euro pe litru. Unii pr...
07:40
Copacul vecinului îți invadează curtea ta? Iată ce pățești dacă îndrăznești să-i tai ramurile # Newsweek.ro
Ramurile vecinului în curtea ta? Nu le tăia! Poți fi amendat sau obligat să plătești daune. Vorbește...
07:40
Război pe pensii speciale: Ce i-a zis un judecător cu 10.000€ salariu Oanei Gheorghiu care a făcut un spital? # Newsweek.ro
Cel mai vocal judecător CSM este Alin Ene. El duce o luptă puternică pentru păstarrea pensiilor spec...
07:30
Povestea „supercar”-ului românesc cu motor central făcut în 1987. „Inspirat” de Toyota MR2 # Newsweek.ro
Pasionat de raliuri și mașinile sport, un inginer a reușit să dezvolte în 3 luni, în 1986, la uzina ...
07:20
Horoscop 11 noiembrie. Luna în Leu aduce Peștilor probleme cu banii. Racii impresionează. Scorpionii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 11 noiembrie. Luna în Leu le aduce Peștilor probleme cu banii. Racii impresionează. Scorpio...
07:10
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate? # Newsweek.ro
O informație extrem de importantă vine de la Casa de Pensii. Într-un răspuns pentru Newsweek România...
Acum 24 ore
20:50
Sfântul Visarion de la Lainici este doar unul dintre mucenicii omorâți de comuniști, în condițiile î...
20:40
Orban semnează cu Trump un „scut financiar” ce oferă Ungariei fonduri americane nelimitate # Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a semnat cu Donald Trump un acord privind un „scut financi...
20:20
Nicolas Sarkozy ar putea scăpa de închisoare după 20 zile de la încarcerare. Ce a decis instanța # Newsweek.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă îl va elibera din închisoare pe fostul președinte francez ...
20:10
Soţia va putea păstra numele după divorţ fără acordul soţului, potrivit unui nou proiect de lege # Newsweek.ro
Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, în caz...
19:50
Ministrul Rogobete: Integrarea cardului de sănătate în CI, amânată din cauza temerilor de microcipuri # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că, din cauza temerilor unor români că noua cart...
19:30
Fraudele fiscale vor fi depistate cu inteligența artificială. ANAF va avea programul până în 2026 # Newsweek.ro
Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat com...
19:20
Pânză de păianjen uriașă descoperită într-o peșteră. Bate orice record cu peste 111.000 de păianjeni # Newsweek.ro
Într-o peșteră izolată din Grecia, cercetătorii au descoperit ceea ce este probabil cel mai mare com...
19:10
Un pescar care căuta râme a găsit o comoară cu 20.000 de monezi vechi de un mileniu. Cântăreau 13 kilograme # Newsweek.ro
Un pescar din apropierea Stockholmului a plecat în căutarea momealelor și a descoperit în schimb un ...
19:10
Cele două fațete ale aplicațiilor de fitness. Cât de utile sunt și cum ajută creierul la slăbit? # Newsweek.ro
Pentru unii oameni, aplicațiile de fitness declanșează sentimente precum frustrarea sau rușinea, mai...
18:50
Ceasul deșteptător de pe iPhone a fost schimbat: Iată cum îl poți recupera pe cel vechi # Newsweek.ro
Apple a înlocuit butonul „stop” de pe ceasul deșteptător cu un cursor. Unii consideră acest lucru in...
18:40
O tânără de 26 de ani a avut un coșmar după o operație estetică la sân. „A izbucnit lichidul” # Newsweek.ro
De când a fost supusă unei operații la sâni la Praga, Emily (26) din Viena trece printr-o grea încer...
18:20
Încălcare de date înregistrată! Schimbă-ți parola dacă te numeri printre cele 2 miliarde conturi # Newsweek.ro
Aproape 2 miliarde de adrese de e-mail și 1,3 miliarde de parole au fost puse la dispoziția publicul...
18:10
Top 3 țări din Europa unde ajutoarele sociale sunt foarte mari. Pe ce loc este România? # Newsweek.ro
Doar Finlanda și Franța cheltuiesc mai mult pentru sistemele lor de asistență socială decât Austria,...
18:00
„Toamna dacică”. Militari din România, Franța și Portugalia, misiune complexă de traversare a Mureșului # Newsweek.ro
Militari români, francezi și portughezi au executat, duminică, în poligonul Sântimbru, o misiune com...
17:20
Franța se alătură războiului antidrone al Rusiei în Europa. 35 de militari și elicoptere Fennec, în Belgia # Newsweek.ro
Un detașament francez, de tipul celui care a fost desfășurat în Danemarca pentru summit-ul informal ...
16:50
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani. Femeia este dispărută # Newsweek.ro
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani: femeia a dispărut,...
16:30
În primul mandat, Trump a vrut să excludă din NATO state europene de importanță majoră. Ce motiv a avut? # Newsweek.ro
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a susținut că președintele american Donald Trump ...
16:10
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memoria # Newsweek.ro
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memor...
