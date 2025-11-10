România, în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private

Newsweek.ro, 10 noiembrie 2025 11:50

România a obținut un loc în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Si...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
12:10
Propagandiștii Kremlinului recunosc colapsul economiei ruse: „Ne întoarcem în anii ’90. Nu mai sunt bani&#34; Newsweek.ro
„Miracolul economic al lui Putin” s-a destrămat. Chiar și propagandiștii Kremlinului admit că Rusia ...
Acum 30 minute
11:50
România, în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private Newsweek.ro
România a obținut un loc în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Si...
Acum o oră
11:40
Clasamentul WTA: Cine sunt cele mai bine clasate jucătoare de tenis din România? Două sunt în TOP 100 Newsweek.ro
Șase jucătoare de tenis din România figurează în clasamentul WTA. Liderul clasamentului WTA este bel...
11:30
Politico: România și Bulgaria caută soluții să salveze rafinăriile Lukoil: &#34;Naționalizarea, ultima opțiune&#34; Newsweek.ro
România și Bulgaria încearcă să salveze rafinăriile Lukoil după ce administrația Trump a extins sanc...
11:20
METEO Specialiștii anunță vreme ciudată în decembrie mai ales în București. Unde ninge? 2 hărți edificatoare Newsweek.ro
Avem prognoza pe această săptămână și pentru luna decembrie. În SUA și în unele părți din Europa vom...
Acum 2 ore
11:10
VIDEO Atac ucrainean cu drone marine la Marea Neagră. Nave rusești, în flăcări în portul petrolier Tuapse Newsweek.ro
O serie de explozii au zguduit portul rus Tuapse, la Marea Neagră, în dimineața zilei de 10 noiembri...
11:00
Nicolas Sarkozy află dacă va fi eliberat din închisoare. Cererea fostului președinte, analizată de tribunal Newsweek.ro
Nicolas Sarkozy asolicitat eliberarea din închisoare, iar cererea fostului președinte francez este e...
10:50
Accident bizar pe Autostrada București - Pitești. Ce s-a întâmplat cu un TIR care transporta colete? Newsweek.ro
Două persoane au fost rănite după ce un TIR s-a răsturnat pe Autostrada București Pitești. Acesta a ...
10:40
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în primele 9 luni ale anului. Ce se întâmplă cu importurile? Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni ale anului, arat...
10:30
4 arbuști care trebuie neapărat tăiați în noiembrie. Recompensa va fi în primăvară Newsweek.ro
Noiembrie este ultima ocazie de a tăia câțiva arbuști și copaci. Cei care își pun foarfecele se pot ...
Acum 4 ore
10:10
VIDEO Anchetă internă la Poliție după crima din Teleorman. Tânăra, ucisă de soț avea ordin de protecție Newsweek.ro
Inspectorul General de Poliție a trimis Controlul Intern la Teleorman unde o tânără de 26 de ani a f...
10:10
O fabrică de făină proteică intră în faliment. Trebuia să fie cea mai mare din Europa dar a eșuat Newsweek.ro
O fabrică specializată în agricultură care „urma să devină una dintre cele mai mari unități de produ...
10:00
Blocajul guvernului SUA afectează NATO și Ucraina. Livrări de arme de 5.000.000.000 de dolari, întârziate Newsweek.ro
Criza guvernamentală din Statele Unite, ajunsă la 40 de zile, provoacă efecte majore asupra livrăril...
10:00
Atenție, vitezomani! Un român a rămas fără permis și mașină pe o autostradă din Austria. Cu ce viteză mergea? Newsweek.ro
În multe țări din Europa, poliția nu „se joacă” cu vitezomanii. Un român a rămas fără permis de cond...
09:40
Accident feroviar grav în Slovacia, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal. Peste 60 de pasageri, răniți Newsweek.ro
Un accident feroviar grav a avut loc duminică seara în Slovacia, pe ruta dintre Bratislava și Pezino...
09:30
Ajutor la pensie de 100 de lei înainte de Crăciun. Cine primește banii și unde depui cererea? Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:20
Charalambous şi Pintilii au demisionat de la FCSB. Becali: Îmi asum tot. Ce jucător nu a fost lăsat în autocar Newsweek.ro
Gigi Becali a făcut iureș după egalul smuls de FCSB în minutul 94 la Sibiu. A anunțat că Charalambou...
09:20
Crimă șocantă în Teleorman. Tânără mămică de 26 de ani, ucisă de soț. Poliția a ignorat zeci de apeluri la 112 Newsweek.ro
O tânără mamă din Teleorman a fost ucisă cu cruzime de soțul ei, în ciuda faptului că avea un ordin ...
09:10
Charalambous şi Pintilii au demsionat de la FCSB. Becali: Îmi asum tot. Ce jucător nu a fost lăsat în autocar? Newsweek.ro
Gigi Becali a făcut iureș după egalul smuls de FCSB în minutul 94 la Sibiu. A anunțat că Charalambou...
09:00
Lovitură de noroc uriașă! Un român a câștigat 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 cu un bilet de doar 12 lei Newsweek.ro
Loteria Română a anunțat duminică seara că a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49, î...
08:50
Traian Băsescu: Reducerea de personal nu este reformă administrativă, ci doar optimizare a cheltuielilor Newsweek.ro
Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal ...
08:40
După scandalul Fănel Bogos, ministrul Justiţiei avertizează: „Funcţiile publice cer prudenţă şi integritate” Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că nu vrea să comenteze cazul omului de afaceri Fănel B...
08:20
Ungaria cumpără Himars de la Trump. România are 54 de sisteme de 30.000.000$ bucata și e mai bine protejată Newsweek.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că țara sa va cumpăa sioteme Himars, fgoarte eficiente î...
08:20
Zborurile din SUA, în colaps total înainte de Ziua Recunoștinței, din cauza blocajului guvernamental Newsweek.ro
Transporturile aeriene americane sunt aproape paralizate după 40 de zile de blocaj guvernamental. Se...
08:20
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase prin ordonanţa care a spart bugetul Capitalei” Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvolta...
08:20
Ceaţă densă pe autostrăzi şi în 16 judeţe: vizibilitate sub 50 de metri pe alocuri Newsweek.ro
Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa...
Acum 6 ore
07:50
Cât de eficiente sunt, de fapt, shot-urile cu ghimbir? Chiar stimulează sistemul imunitar? Newsweek.ro
Shoturile cu ghimbir sunt populare. Aceste băuturi costă uneori până la 30 de euro pe litru. Unii pr...
07:40
Copacul vecinului îți invadează curtea ta? Iată ce pățești dacă îndrăznești să-i tai ramurile Newsweek.ro
Ramurile vecinului în curtea ta? Nu le tăia! Poți fi amendat sau obligat să plătești daune. Vorbește...
07:40
Război pe pensii speciale: Ce i-a zis un judecător cu 10.000€ salariu Oanei Gheorghiu care a făcut un spital? Newsweek.ro
Cel mai vocal judecător CSM este Alin Ene. El duce o luptă puternică pentru păstarrea pensiilor spec...
07:30
Povestea „supercar”-ului românesc cu motor central făcut în 1987. „Inspirat” de Toyota MR2 Newsweek.ro
Pasionat de raliuri și mașinile sport, un inginer a reușit să dezvolte în 3 luni, în 1986, la uzina ...
07:20
Horoscop 11 noiembrie. Luna în Leu aduce Peștilor probleme cu banii. Racii impresionează. Scorpionii, surprize Newsweek.ro
Horoscop 11 noiembrie. Luna în Leu le aduce Peștilor probleme cu banii. Racii impresionează. Scorpio...
07:10
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate? Newsweek.ro
O informație extrem de importantă vine de la Casa de Pensii. Într-un răspuns pentru Newsweek România...
Acum 24 ore
20:50
Sfântul Visarion de la Lainici și jertfa preoților olteni în temnițele comuniste Newsweek.ro
Sfântul Visarion de la Lainici este doar unul dintre mucenicii omorâți de comuniști, în condițiile î...
20:40
Orban semnează cu Trump un „scut financiar” ce oferă Ungariei fonduri americane nelimitate Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a semnat cu Donald Trump un acord privind un „scut financi...
20:20
Nicolas Sarkozy ar putea scăpa de închisoare după 20 zile de la încarcerare. Ce a decis instanța Newsweek.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă îl va elibera din închisoare pe fostul președinte francez ...
20:10
Soţia va putea păstra numele după divorţ fără acordul soţului, potrivit unui nou proiect de lege Newsweek.ro
Soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, în caz...
19:50
Ministrul Rogobete: Integrarea cardului de sănătate în CI, amânată din cauza temerilor de microcipuri Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că, din cauza temerilor unor români că noua cart...
19:30
Fraudele fiscale vor fi depistate cu inteligența artificială. ANAF va avea programul până în 2026 Newsweek.ro
Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat com...
19:20
Pânză de păianjen uriașă descoperită într-o peșteră. Bate orice record cu peste 111.000 de păianjeni Newsweek.ro
Într-o peșteră izolată din Grecia, cercetătorii au descoperit ceea ce este probabil cel mai mare com...
19:10
Un pescar care căuta râme a găsit o comoară cu 20.000 de monezi vechi de un mileniu. Cântăreau 13 kilograme Newsweek.ro
Un pescar din apropierea Stockholmului a plecat în căutarea momealelor și a descoperit în schimb un ...
19:10
Cele două fațete ale aplicațiilor de fitness. Cât de utile sunt și cum ajută creierul la slăbit? Newsweek.ro
Pentru unii oameni, aplicațiile de fitness declanșează sentimente precum frustrarea sau rușinea, mai...
18:50
Ceasul deșteptător de pe iPhone a fost schimbat: Iată cum îl poți recupera pe cel vechi Newsweek.ro
Apple a înlocuit butonul „stop” de pe ceasul deșteptător cu un cursor. Unii consideră acest lucru in...
18:40
O tânără de 26 de ani a avut un coșmar după o operație estetică la sân. „A izbucnit lichidul” Newsweek.ro
De când a fost supusă unei operații la sâni la Praga, Emily (26) din Viena trece printr-o grea încer...
18:20
Încălcare de date înregistrată! Schimbă-ți parola dacă te numeri printre cele 2 miliarde conturi Newsweek.ro
Aproape 2 miliarde de adrese de e-mail și 1,3 miliarde de parole au fost puse la dispoziția publicul...
18:10
Top 3 țări din Europa unde ajutoarele sociale sunt foarte mari. Pe ce loc este România? Newsweek.ro
Doar Finlanda și Franța cheltuiesc mai mult pentru sistemele lor de asistență socială decât Austria,...
18:00
„Toamna dacică”. Militari din România, Franța și Portugalia, misiune complexă de traversare a Mureșului Newsweek.ro
Militari români, francezi și portughezi au executat, duminică, în poligonul Sântimbru, o misiune com...
17:20
Franța se alătură războiului antidrone al Rusiei în Europa. 35 de militari și elicoptere Fennec, în Belgia Newsweek.ro
Un detașament francez, de tipul celui care a fost desfășurat în Danemarca pentru summit-ul informal ...
16:50
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani. Femeia este dispărută Newsweek.ro
Motivul surprinzător pentru care un bărbat își caută fosta iubită după 25 de ani: femeia a dispărut,...
16:30
În primul mandat, Trump a vrut să excludă din NATO state europene de importanță majoră. Ce motiv a avut? Newsweek.ro
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a susținut că președintele american Donald Trump ...
16:10
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memoria Newsweek.ro
Alimente care ajută femeile să amâne menopauza. Întăresc oasele, reduc tensiunea și stimulează memor...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.