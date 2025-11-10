Salrom vrea 250 de milioane de euro de la UE pentru procesarea grafitului. Compania ar urma să angajeze 300 de persoane

07:20

Guvernul a ajuns cu împrumuturile la 248 de miliarde de lei pentru primele zece luni din acest an, după ce în octombrie a împrumutat o sumă foarte mare, de peste 30 de miliarde de lei, din surse diverse, inclusiv vânzarea de obligațiuni în euro pe piața externă, în lei pe piața internă, împrumuturi de la populație, dar și finanțări directe contractate de la bănci precum Goldman Sachs, Deutsche Bank și Intesa Sanpaolo Bank România. Împrumuturile contractate direct de la bănci, din afara țării sau din România, au trecut de 20 de miliarde de lei deja în acest an, un nivel record, conform datelor Profit.ro.