Ryanair schimbă regula peste două zile: sfârșit pentru biletele tipărite

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei. Fostul oligarh din domeniul petrolier a explicat pentru POLITICO că Rusia va avea nevoie de zeci de ani pentru a depăşi „naraţiunea imperialist-militară” promovată de Vladimir Putin şi că un moment-cheie în care liderul de la Kremlin putea fi vulnerabilizat a fost deja ratat, potrivit agenției de presă News.ro.