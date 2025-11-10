Ryanair schimbă regula peste două zile: sfârșit pentru biletele tipărite
Economica.net, 10 noiembrie 2025 11:50
Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunțat oficial data la care va renunța complet la cărțile de îmbarcare tipărite.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
12:10
Alfa Group, deținută de Alin Niculae, investește 80 de mil. euro în peste 500 de apartamente în Pipera # Economica.net
Alfa Group, deținută de omul de afaceri Alin Niculae, care deține și Oscar Downstream, anunță demararea lucrărilor pentru cea de-a doua fază a proiectului Cloud9 Evolution, o investiție de 80 de milioane de euro.
12:10
Xiaomi anunță deschiderea oficială a primului său magazin propriu din România, în București, în incinta centrului comercial ParkLake, la parter, în data de 22 noiembrie.
Acum 30 minute
11:50
Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunțat oficial data la care va renunța complet la cărțile de îmbarcare tipărite.
11:50
Hidroelectrica intră în războiul prețurilor: Va veni cu o ofertă de Black Friday pentru clienții din furnizare, deși în 2025 va avea cea mai mică producție de energie din istorie # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, va avea și ea o ofertă de Black Friday pentru casnici, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, a declarat directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, la o conferință a publicației “Focus Energetic”.
11:50
Anunţ de la Ryanair. Obligatoriu pentru toţi pasagerii de miercuri, 12 noiembrie 2025 # Economica.net
Compania aeriană irlandeză Ryanair va cere pasagerilor să utilizeze, de miercuri, tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicaţia sa, renunţând pentru totdeauna la biletele de hârtie, transmite DPA.
Acum o oră
11:20
Program Tezaur – Ministerul Finanţelor a lansat a 11-a ediţie. Ce dobânzi au titlurile de stat # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) lansează luni cea de-a 11-a ediţie din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi cuprinse între 6,70% pe an şi 7,60% pe an.
Acum 2 ore
11:10
Tehnologie, siguranță și stil. OMODA & JAECOO – noul standard în segmentul SUV-urilor premium # Economica.net
Peisajul automotive suferă o schimbare accelerată, pe măsură ce consumatorii moderni cer mai mult de la autovehicule – platforme de siguranță inteligente, confort de elită, design curajos și eficiență energetică superioară. România se aliniază acestei tendințe globale. În acest context nou, mărcile OMODA & JAECOO se diferențiază printr-o filozofie care sintetizează tehnologia de vârf, ingineria de precizie și o estetică distinctivă, instituind un nou punct de referință în clasa SUV-urilor și oferind conducătorilor auto o experiență autentic superioară.
11:10
România implementează impozitul suplimentar de 15% pentru multinaționale. ANAF a publicat modelul de declarație a noilor taxe # Economica.net
ANAF a lansat proiectul de ordin care aprobă formularele pentru „Declarația informativă privind impozitul suplimentar”. Impozitul vizează grupurile multinaționale și marile companii cu venituri de peste 750 milioane euro, pentru a asigura o cotă minimă globală de 15%, scrie Termene.ro.
11:10
Ordonanţa care consfinţeşte statutul juridic şi operaţional al comunităţilor de energie este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România, consideră Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE).
11:10
Răspunsul european la invazia de mașini chinezești: amânarea interzicerii vânzărilor de vehicule cu motoare termice, condiționarea investițiilor chineze în Europa, nouă categorie de mașini electrice # Economica.net
În ciuda taxelor impuse mașinilor electrice din China producătorii auto europeni fac cu greu față avalanșei de vehicule chinezești. În acest context, Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru a susține industria auto de pe continent.
11:10
Due diligence, cheia pentru a evita riscurile ascunse dintr-o afacere. Avocata Laura Dicu îți explică # Economica.net
Lumea afacerilor este un teritoriu fascinant, dar și plin de capcane invizibile. De aceea, atenția la detalii este vitală - așa cum vom vedea în cele ce urmează, ghidați de expertiza avocatei Laura Dicu.
11:10
Schimbările climatice au forţat deja milioane de persoane sa-şi părăsească locuințele – raport # Economica.net
Consecinţele schimbărilor climatice au determinat deja milioane de persoane de pe glob să-şi părăsească locuinţele, potrivit datelor publicate de Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) înaintea celei de-a 30-a conferinţă ONU pentru climat, care începe luni în Brazilia, informează DPA.
Acum 4 ore
09:40
Creştere de un miliard de euro (4,3%) pentru deficitul comercial, în primele nouă luni din 2025 – date oficiale INS # Economica.net
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a urcat la aproape 24,5 miliarde de euro, după primele nouă luni ale acestui an, fiind mai mare peste un miliard de euro (+4,3%) decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:40
CEC Bank continuă finanțarea IMM-urilor și cu garanția Băncii de Investiţii şi Dezvoltare din România. Este prima convenție de garantare a invesetițiilor strategice semnată de BID # Economica.net
CEC Bank a semnat o noua convenție de garantare cu Banca de Investiții și Dezvoltare din România (BID), prin care se alătură mecanismului de garanție de portofoliu pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). În baza convenției semnate cu BID, CEC Bank va putea acorda credite în limita unui plafon de 740 milioane de lei, utilizând plafonul de garantare de 520 milioane de lei.
09:40
Banca Transilvania a avut un profit net de 2,92 mld lei în primele 9 luni, în creștere cu 7,9%. Profitul net consolidat al Grupuluii BT a fost de 3,27 mld lei în primele nouă luni ale anului. # Economica.net
Profitul Grupului BT a fost de 1,3 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2025, +18,6% față de trimestrul al doilea din 2025. Profitul net al Băncii Transilvania, la finalul lunii septembrie 2025, a fost de 2,92 miliarde lei, +7,9% mai mult decât aceeași perioadă a anului 2024, dinamică impactată mai ales de creșterea taxei bancare.
09:30
Piața românească se află într-o perioadă de transformări importante, pe fondul adaptării companiilor la un mediu fiscal mai complex. Mai mulți jucători din retail, energie, industrie și tehnologie își reevaluează strategiile locale, iar unele companii au anunțat restructurări sau optimizări ale operațiunilor.
09:30
IKEA, lovită de efectul Trump. Profitul anual a scăzut cu 26%, în urma taxelor vamale americane # Economica.net
Inter IKEA, proprietarul celui mai mare brand de mobilier din lume, a anunţat că profitul operaţional în anul financiar care s-a încheiat la 31 august 2025 a scăzut cu 26%, impactul taxelor vamale americane provocând majorarea costurilor, transmite Reuters.
08:30
Final de shutdown în SUA? Acord provizoriu în senat pentru a pune capăt paralizii bugetare # Economica.net
Senatorii americani au ajuns duminică la un acord provizoriu pentru a pune capăt paraliziei bugetare care a blocat unele servicii publice timp de un număr record de 40 de zile, conform mai multor media, preluate de AFP.
08:30
Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, în valoare de 49,15 milioane de lei (9,66 milioane de euro), a fost câştigat duminică, cu un bilet de 12 lei, a anunţat Loteria Română.
Acum 24 ore
22:10
Numărul de proiecte energetice “pe hârtie” a explodat. S-a ajuns la avize de racordare la rețea pentru 70.000 MW # Economica.net
Proiecte de centrale electrice cu o capacitate de 69.600 MW primiseră, la data de 1 octombrie, avize tehnice de racordare (ATR), la rețea, potrivit ultimelor date publicate de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
22:10
Concedieri în masă în fuziunea Unicredit-Alpha Bank. Au plecat 1.100, mai pleacă 500. Angajații vizați și de ce sunt două sindicate. Ce spune banca # Economica.net
UniCredit Bank a disponibilizat circa 1.100 de angajați după fuziunea cu Alpha Bank, prin plecări volntare sau involuntare. La nivelul UniCredit Bank, există acum circa 4.400 de angajați din care urmează să părăsească sistemul alți 450-500 de angajați, după cum declară liderul Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB), Constantin Paraschiv. Banca spune că nu a avut și nu are un plan concret de concedieri masive.
22:10
TABEL Autostrăzile Focșani – Bacău, Sibiu – Pitești și Ploiești – Buzău au primit cei mai mulți bani la actualizarea de buget. De unde s-a tăiat cel mai mult # Economica.net
Autostrada A7 Focșani - Bacău, construită de UMB, a beneficiat de o suplimentare de buget de peste un miliard de lei, față de valoarea prevăzută inițial pentru anul acesta, de 900 de milioane de lei, potrivit datelor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), centralizate de pasionații de infrastructură. La polul opus, proiectul A8 Leghin - Târgu Neamț, contractat tot cu UMB, înregistrează o scădere a finanțării de 428 milioane de lei. Vezi topul autostrăzilor în funcție de diferența de bani alocați pe 2025.
22:10
Petrom are 800 MW în proiecte regenerabile în construcție, rezultate majore se vor vedea începând din 2027. “Obținerea autorizațiilor durează mult” # Economica.net
Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Sud-Est, care are o țintă de regenerabile de 2.500 MW instalați la nivelul anului 2030, costruiește deja 800 dintre ei.
22:10
Cota de piață a mărcilor auto chinezești pe piața din România se apropie de 3%, însă e încă sub media europeană de 5,3% și mult sub cele din state precum Marea Britanie, Norvegia sau Spania.
21:10
La mai bine de un deceniu de la lansarea versiunii locale, YouTube a devenit una dintre principalele platforme de divertisment și informare pentru români. Din 2013 și până acum, platforma video a adunat peste 13 milioane de utilizatori activi și a transformat modul în care românii se informează, se distrează și își construiesc cariere online.
20:10
Coridorul vertical de gaze: apar noi produse, Ruta 2 și 3, pentru a crește volumele de gaze din Grecia spre Ucraina # Economica.net
Operatorii sistemelor de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina semnează o scrisoare comună prin care solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru produsele de capacitate Ruta 2 și Ruta 3
20:10
VIDEO A doua locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR a tractat 16 vagoane, cu 160 km/h, pe relația București – Fetești # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță vineri că probele de performanță pentru locomotiva EC 002 s-au finalizat cu succes.
19:20
Rapperul Laureţiu Mocanu, cunoscut sub numele de scenă Guess Who, deţine integral o firmă de creaţie artistică a cărei profitabilitate netă a scăzut cu peste 10 puncte procentuale în 2024 faţă de cea din 2023 şi a ajuns la circa 47%, arată datele obţinute de Economica.net de la ONRC.
19:20
Președintele Nicușor Dan merge în SUA. Consilierul său anunță ce va discuta acolo: Investițiile, pe primul loc # Economica.net
Președintele României, Nicușor Dan, va merge anul viitor în Statele Unite ale Americii, unde este foarte probabil să se întâlnească și cu președintele Donald Trunp. Radu Burnete, consilier prezidențial, explică ce va urmări Nicușor Dan.
18:10
Guess Who are marjă de profit de 47% la firma sa Who Media, la afaceri de peste 500.000 lei # Economica.net
Rapperul Laureţiu Mocanu, cunoscut sub numele de scenă Guess Who, deţine integral o firmă de creaţie artistică a cărei profitabilitate netă a scăzut cu peste 10 puncte procentuale în 2024 faţă de cea din 2023 şi a ajuns la circa 47%, arată datele obţinute de Economica.net de la ONRC.
17:20
Consilier prezidențial vorbește despre creșterea TVA. Burnete: S-a colectat mai mult, dar nu fenomenal # Economica.net
Radu Burnete, consilier prezindențial și "mintea economică" a Cotroceniului, spune că nu sunt adevărate afirmațiile conform cărora s-a colectat mai puțin TVA după majorarea acestei taxe de la 19% la 21%, respectiv de la 9% la 11%. Totuși, spune Burnete, rezultatele nu sunt extraordinare.
16:50
Avem printre cele mai mari efective de oi din Europa, dar mâncăm porc și pui. Care este motivul # Economica.net
Românii mănâncă preponderent carne de porc și de pasăre, în timp ce vita, capra și oaia sunt consumate doar ocazional și în cantități mici, în principal din cauza preferințelor culinare tradiționale, a prețurilor mai ridicate, precum și din lipsa unor campanii susținute de promovare, susține președintele Asociației Fermierilor din România (AFR), Daniel Botănoiu.
16:50
A doua fabrică de ouă lichide din România se deschide anul viitor. Unde și cine o construiește # Economica.net
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, deschide anul viitor prima fabrică de ouă lichide din portofoliu și a doua de acest fel din România.
15:20
FOTO Anunț de ultimă oră a celui mai mare producător de mâncare: Aceste produse celebre vor fi retrase din magazine! Ce riscuri sunt pentru cei care au consumat și unde trebuie să sune # Economica.net
Anunț de ultimă oră făcut de Unilever, cel mai mare producător de mâncare din Europa și unul dintre cei mai mari din lume. Retrage din magazine câteva produse foarte cunoscute și utilizate de către români, din gama Knorr.
14:40
Fără precedent: Blackout total. Ucraina rămâne în beznă până la 16 ore pe zi fără curent electric, producția de energie a ajuns la zero # Economica.net
Ucraina a ajuns într-o situație fără precedent și va fi nevoită să înrerupă curentul electric cel puțin 16 ore pe zin, doarece și-a pierdut toate capacitățile de producție a energiei.
13:20
Nou calendar de închidere a centralelor electrice pe cărbune, ultima se oprește definitiv în 2032. Legea a fost scrisă # Economica.net
Ordonanța de Urgență pentru modificare legii decarbonizării sectorului energetic a fost pusă de Ministerul Energiei în dezbatere publică. Se extind termenele de închidere a centralelor pe cărbune din Oltenia.
13:10
Reacții în valuri la declarația președintelui Nicușor Dan că firmele ar trebui să facă legea. Chisăliță (AEI): România suferă, de ani buni, de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie # Economica.net
România suferă, de ani buni, nu de lipsă de idei, ci de aroganța, îngâmfarea și nepriceperea celor care ocupă poziții de decizie, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-un comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES.
12:30
Noi atacuri masive ale Rusiei asupra rețelei electrice a Ucrainei. “Una dintre cele mai dificile nopți”, se lucrează la restabilirea alimentării # Economica.net
Ucraina lucra duminică pentru a restabili electricitatea şi încălzirea după ce atacurile aeriene ruseşti la scară largă au deteriorat infrastructura energetică şi au provocat pene de curent masive, relatează AFP, citată de Agerpres.
12:20
Vin americanii? Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, discuții la nivel înalt pentru investiții SUA. Ce domenii sunt vizate # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut întâlniri cu mai mulți oficiali americani pentru a convinge firme din SUA să aducă investiții în România.
Ieri
11:30
FOTO – VIDEO Autostrada Moldovei A7: Cum arată loturile care vor mai fi deschise până la finalul anului # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat săptămâna aceasta imagini cu secțiunile din Autostrada Moldovei A7 care ar mai putea fi deschise anul acesta. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele - Buzău (13,9 km) din tronsonul Ploiești - Buzău și secțiunea Focșani - Adjud (50 km) din tronsonul Focșani - Bacău.
11:10
Mesaj fără echivoc al premierului Ilie Bolojan: Fantomele urii și intoleranței sunt tot mai prezente # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj fără echoc cu ocazia Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului.
11:10
Aproximativ cinci milioane de persoane, respectiv 26,5% din populaţia României, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:20
Fost ministru USR, critică dură la președintele Nicușor Dan: E periculos ca firmele să facă legea # Economica.net
Claudiu Năsui, membru USR și fost ministru al economiei, nu este de acord cu afirmațiile președintelui Nicușor Dan, conform căroira legile ar trebui să vină gata făcute din mediul privat. Năsui consideră că o astfeld e situație ar fi periculoasă.
8 noiembrie 2025
21:30
Alertă într-un domeniu cu sute de mii de angajați. Peste 5.000 de oameni și-au pierdut deja locul de muncă și marele val abia vine. Șef de sindicat bancar: AI va fi al treilea glonț și cel mai dur # Economica.net
Angajați băncilor au fost și ei atinși de spectrul șomajului. Ultimele trei achiziții din sistemul bancar au redus personalul cu 5000 de oameni, declară Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB). Circa 4.500 - 5.000 de salariați din domeni au fost concediați ca urmare a achizițiilor prin fuziune din domeniul bancar: Banca Transilvania - OTP România, UniCredit Bank - Alpha Bank România și Intesa Sanpaolo Bank - First Bank.
20:30
Ministrul Bogdan Ivan a discutat cu oficiali SUA despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară. „Suntem deja la nivel de proiecte concrete şi am câştigat încrederea partenerilor americani” # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut, sâmbătă, discuţii cu Doug Burgum, ministrul Resurselor Interne SUA (Secretary of Interior), şi Jarrod Agen, şeful Energy Dominance Council White House, despre proiectele de dezvoltare a capacităţilor de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale şi tehnologie în România, relatează Agerpres.
20:30
Mihail Hodorkovski avertizează Europa: Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina # Economica.net
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei. Fostul oligarh din domeniul petrolier a explicat pentru POLITICO că Rusia va avea nevoie de zeci de ani pentru a depăşi „naraţiunea imperialist-militară” promovată de Vladimir Putin şi că un moment-cheie în care liderul de la Kremlin putea fi vulnerabilizat a fost deja ratat, potrivit agenției de presă News.ro.
20:30
O nouă fabrică se deschide luna viitoare, lângă București. Va fi cea mai mare din țară de acest fel # Economica.net
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, va deschide până la finalul acestui an o fabrică de compostare a gunoiului de pasăre lângă București, cea mai mare de acest fel din România
17:20
Autorităţile de la Chişinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetăţenii din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunţat, informează sâmbătă portalul Deschide.md.
17:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, "un fel de Caritas".
17:20
ROMATOM a participat la World Nuclear Exhibition, organizat la Paris. Asociația a semnat o declarație împreună cu 17 parteneri de triplare a capacității nucleare până în 2050 # Economica.net
Asociaţia reprezentativă a industriei nucleare din România, ROMATOM, a participat la Paris la World Nuclear Exhibition (WNE) 2025, între 4 şi 6 noiembrie, unde a semnat o declaraţie comună pentru triplarea capacităţii nucleare până în 2050 şi a încheiat o înţelegere cu Marea Britanie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.