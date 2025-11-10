Blocajul guvernamental din SUA, la un pas de final. Ce spune președintele Trump
National.ro, 10 noiembrie 2025 11:50
Cel mai lung blocaj („shutdown”) guvernamental din istoria SUA ar putea să se încheie în curând. Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record- informează presa din SUA, notează News.ro. Reprezentanţii republicani şi democraţi au […] The post Blocajul guvernamental din SUA, la un pas de final. Ce spune președintele Trump first appeared on Ziarul National.
Fostul președinte Sarkozy ar putea ieși din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat. Decizia, așteptată luni # National.ro
La nici trei săptămâni după ce a ajuns în închisoare, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy așteaptă, luni, 10 noiembrie, decizia instanței. Mai exact, ar putea afla dacă cererea sa va primi sau nu undă verde și dacă va fi eliberat din spatele gratiilor. Acesta se află în închisoarea La Santé, din Paris. Un tribunal din […] The post Fostul președinte Sarkozy ar putea ieși din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat. Decizia, așteptată luni first appeared on Ziarul National.
11:50
Cel mai lung blocaj („shutdown”) guvernamental din istoria SUA ar putea să se încheie în curând. Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record- informează presa din SUA, notează News.ro. Reprezentanţii republicani şi democraţi au […] The post Blocajul guvernamental din SUA, la un pas de final. Ce spune președintele Trump first appeared on Ziarul National.
11:20
Noi stenograme în ancheta momentului. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”/„Lucrez cu 4-5 canale de… tot felul de… securiști” # National.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul ce a ajuns să fie cunoscut în spațiul public drept „dosarul rețelei rezerviștilor”. În care Fănel Bogos, omul de afaceri vasluian care ar fi încercat să înlocuiască șeful DSV Vaslui, a ajuns în arest preventiv. Dosarul vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni locali, rezervişti și […] The post Noi stenograme în ancheta momentului. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”/„Lucrez cu 4-5 canale de… tot felul de… securiști” first appeared on Ziarul National.
10:30
Coliziune feroviară în Slovacia. Zeci de persoane rănite după ce două trenuri s-au ciocnit – FOTO/VIDEO # National.ro
Un accident feroviar ce a avut loc duminică seară în vestul Slovaciei a trimis în grija medicilor zeci de oameni. Conform primelor informații, circa 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri care au intrat în coliziune, în apropiere de Bratislava. Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, zeci de persoane […] The post Coliziune feroviară în Slovacia. Zeci de persoane rănite după ce două trenuri s-au ciocnit – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos # National.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro – a anunțat Loteria Română. Este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc. Conform anunțului oficial, făcut de Loterie, la tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei […] The post A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos first appeared on Ziarul National.
Un TIR încărcat cu colete s-a răsturnat, luni dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada A1, în zona localității Găiseni, din județul Giurgiu. În primă fază, autotrenul a acroșat un autoturism și apoi s-a răsturnat în afara drumului, peste un alt autovehicul staționat pe banda de urgență. Potrivit ISU Giurgiu, totul s-a întâmplat la kilometrul 39 al […] The post Accident pe autostrada A1: Un TIR plin cu colete s-a răsturnat peste o mașină – FOTO first appeared on Ziarul National.
07:20
05:20
BERBEC Ceea ce faceți și ceea ce spuneți au un impact major zilele acestea. Evitați remarcile prea acide, în domeniul profesional, în special făcute în public. Sectorul financiar va fi mai plăcut dacă ascultați acest sfat. TAUR La serviciu, sunteți vrăjiți de ideea de a elimina rutina din muncă, o perspectivă în care doriți să […] The post Horoscop 10 noiembrie 2025 – Soarele luminează sectorul romantic first appeared on Ziarul National.
21:00
Publicarea anunțurilor de pierdere acte în Monitorul Oficial, ziare naționale și locale # National.ro
Atunci când pierzi documente importante, publicarea unui anunț oficial este obligatorie pentru a declara actul nul și pentru a preveni folosirea lui abuzivă. Procedura se aplică atât persoanelor fizice, cât și juridice, iar publicarea se poate face în Monitorul Oficial, ziare naționale sau ziare locale, în funcție de cerințele instituției emitente și de tipul actului. […] The post Publicarea anunțurilor de pierdere acte în Monitorul Oficial, ziare naționale și locale first appeared on Ziarul National.
20:40
Incredibil! Doar 0,00008% dintre produsele agroalimentare importate din Ucraina au fost controlate de ANSVSA # National.ro
Potrivit datelor oficiale transmise de ANSVSA la solicitarea parlamentarilor români, doar 0,00008% din importurile de produse agroalimentare din Ucraina, intrate prin vama Siret, au fost testate pentru verificarea nivelurilor de pesticide, metale grele şi micotoxine. Mai mult, în perioada 01.01.2023-31.12.2024 au fost recoltate numai 113 probe de analiză din totalul importurilor efectuate de țara noastră […] The post Incredibil! Doar 0,00008% dintre produsele agroalimentare importate din Ucraina au fost controlate de ANSVSA first appeared on Ziarul National.
De la pozele cu Viktor Orban la Casa Albă și până la micile manevre electorale de pe Dâmbovița, România arată lumii întregi, încă o dată, că joacă în liga mică a politicii mondiale. În timp ce alții negociază puterea și își apără interesele, noi ne mulțumim cu vorbe frumoase și cu aplauze de complezență. Trump […] The post Orban, primit la Casa Albă. România, lăsată la ușă, din nou! first appeared on Ziarul National.
Criza financiară lovește operațiunile NATO din România. Aeroporturile militare au intrat în colaps # National.ro
Ministerul Transporturilor a cerut derogare de la legislația în vigoare ca să permită alocarea de bani din Fondul de rezervă pentru e evita colapsul aeroporturilor militare, utilizate în activități suport pentru operațiunile aeriene militare esențiale, inclusiv de poliție aeriană, dar și al transportului pe calea ferată. Lipsa gravă a resurselor financiare poate conduce la debranșări […] The post Criza financiară lovește operațiunile NATO din România. Aeroporturile militare au intrat în colaps first appeared on Ziarul National.
Naționala Norvegiei și Benfica se confruntă cu un scandal major. Andreas Schjelderup, 21 de ani, a admis public că, în urmă cu doi ani, a distribuit un material ilegal care implica minori, fiind acum cercetat penal. Mijlocașul a făcut mărturisirea într-o postare lungă pe rețelele sociale, spunând că a fost o „greșeală stupidă” comisă fără […] The post Coleg cu Haland, implicat într-un scandal de pornografie infantilă! first appeared on Ziarul National.
În ciuda tarifelor lui Trump, companiile americane înregistrează cele mai bune câștiguri din ultimii 4 ani # National.ro
Profiturile companiilor americane cresc în cel mai rapid ritm din ultimii patru ani, contrazicând previziunile potrivit cărora războiul comercial al președintelui Donald Trump ar fi determinat încetinirea economică. Creșterea medie a veniturilor de la an la an în cadrul Russell 3000 – un indice de referință pentru întreaga piață bursieră americană – a atins 11% […] The post În ciuda tarifelor lui Trump, companiile americane înregistrează cele mai bune câștiguri din ultimii 4 ani first appeared on Ziarul National.
Tensiune în birourile de pe Bernabeu. Deși Real Madrid e lider în La Liga, înfrângerea clară cu Liverpool, 0-1 pe Anfield, a reaprins îndoielile lui Florentino Perez. Potrivit „Sport”, președintele i-a criticat jocul chiar în fața directorilor clubului: „Nu văd niciun progres, nimic modern în ceea ce propune Xabi”. Nemulțumire în vestiar și o relație […] The post Xabi Alonso, „tocat” de Florentino Perez first appeared on Ziarul National.
Comisia Europeană a creat fabrici de șomeri. Impunerea mașinilor electrice a pus pe butuci industria auto din UE # National.ro
Marea tranziție verde, susținută acum doar de UE, i-a prins pe picior greșit pe producătorii auto din Uniunea Europeană. Astfel, Comisia Europeană a reușit performanța de a transforma o industrie de top în fabrici de șomeri, prăbușind economic întreaga Uniune. Comitetul Economic și Social European avertizează că sunt mari probleme cu vehiculele electrice, care, pe […] The post Comisia Europeană a creat fabrici de șomeri. Impunerea mașinilor electrice a pus pe butuci industria auto din UE first appeared on Ziarul National.
Se prăbușește Bull Market? Creșterile mari au fost întotdeauna urmate de pierderi mari # National.ro
Frenezia pentru inteligența artificială va menține probabil bursele în creștere pentru o perioadă, deoarece generează sume fabuloase. Nvidia a atins, pentru scurt timp, o valoare totală de 5 trilioane de dolari. Microsoft a depășit 4 trilioane de dolari. La fel și Apple. Dar scăderile bursiere se produc cu o regularitate șocantă, scrie economistul Jeff Sommer […] The post Se prăbușește Bull Market? Creșterile mari au fost întotdeauna urmate de pierderi mari first appeared on Ziarul National.
Lisabona organizează conferința anuală Web Summit. Evenimentul, cunoscut și sub numele de „Davos pentru tocilari”, va reuni unele dintre cele mai mari nume din domeniul tehnologiei. Printre atracțiile principale se numără lideri de la Meta, Lovable, Qualcomm și Microsoft, pentru a numi doar câțiva. Web Summit are loc într-un moment în care creșterea pieței alimentată […] The post Inteligența artificială, tema dominantă la ”Davos pentru tocilari” first appeared on Ziarul National.
Una dintre cele mai interesante enigme ale științei politice moderne a fost aceea de a explica de ce societatea americană s-a polarizat rapid, în timp ce nicio altă țară occidentală nu suferea o fracturare comparabilă. Acum, diviziunile și războaiele culturale în stil american par să fie în creștere în Occident, notează Financial Times. În lucrarea […] The post Polarizarea în stil american se răspândește prin Occident first appeared on Ziarul National.
Gustul amar a evoluat ca semnal de avertizare — multe toxine au gust amar — dar în epoca modernă îl întâlnim în ceaiuri, cafea, salate verzi și plante medicinale. Pe lângă funcția sa de avertisment, amarul activează un sistem complex de receptori nu doar în gură, ci și în intestin și alte organe, care influențează […] The post Cum influențează gustul amar ficatul și starea de vigilență first appeared on Ziarul National.
Administrația lui Donald Trump ar fi în curs de a evalua dacă să încurajeze alte țări să treacă la dolarul american. Supremația dolarului reduce deja randamentele cerute de străini pentru a investi în SUA cu 1-2 puncte procentuale pe an. Acest „privilegiu exorbitant” crește pe măsură ce mai multe țări adoptă dolarul sau mai mulți […] The post De ce Statele Unite nu trebuie să urmărească agenda pro-dolarizare first appeared on Ziarul National.
Boris Pistorius, ministrul german al apărării, este omul responsabil de reorganizarea și extinderea forțelor armate într-o țară care a fost alergică la militarizare timp de 80 de ani. Pistorius a fost criticat de aripa stângă a propriului partid pentru că a spus că Germania trebuie să devină „kriegstüchtig” – pregătită pentru război. Agresiunea Rusiei în […] The post „Kriegstüchtig”. Se vindecă Germania de alergia la militarizare? first appeared on Ziarul National.
1. Pe 9 noiembrie 1989 s-a terminat cu Zidul Berlinului, asta știți. Dar dumneavoastră ați uitat, iar useriștii habar n-au ce s-a întâmplat, pe 10 noiembrie 1989. Bulgarii l-au dat jos pe Jivkov. Până și la asta ne-au luat-o înainte. Și nici nu l-au omorât pe Jivkov. 2. Aș mai fi scris despre Zidul Berlinului, […] The post Facem megalopolis. Și îi spunem Drulistan first appeared on Ziarul National.
12:00
Un cutremur puternic a avut loc duminică, 9 noiembrie, în largul coastei nordice a Japoniei. Autoritățile nipone o avertizare de tsunami. Cutremurul, cu o magnitudine preliminară de 6,7, s-a produs în largul coastei prefecturii Iwate, la o adâncime de 10 kilometri sub suprafața mării, a declarat Agenția meteorologică din Japonia. Cutremurul a avut o magnitudine […] The post Cutremur puternic în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami first appeared on Ziarul National.
Încă un muncitor român mort pe un șantier din Italia. Sfârșit cumplit pentru conațional! # National.ro
Un muncitor român de aproximativ 50 de ani a fost găsit mort, vineri dimineață, într-o clădire aflată în renovare din centrul istoric al orașului Prato, lângă Florența Tragedia a avut loc vineri, 7 noiembrie, pe un șantier din centrul istoric al orașului Prato (Toscana), unde se executau lucrări de restructurare la fosta clădire a Hotelului […] The post Încă un muncitor român mort pe un șantier din Italia. Sfârșit cumplit pentru conațional! first appeared on Ziarul National.
Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată # National.ro
Casele care se vând cu doar un euro în Sicilia, Italia, au stârnit imaginaţia oamenilor din toate colţurile lumii, care doresc să se mute într-un „Paradis” verde. Doar că aceste locuinţe „înghit” multe mii de euro până să ajungă „locuibile”. Vilele dărăpănate dispar de pe piață la fel de repede cum au sosit. Apoi, oamenii […] The post Adevărul despre casele la un euro din Sicilia. Cât te costă, de fapt, să poţi locui într-o astfel de vilă dărăpănată first appeared on Ziarul National.
Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă ŞOCANTĂ! # National.ro
Traiul decent în ţara noastră înseamnă, de fapt, un lux. Asta pentru că un regim obişnuit de viaţă pare tot mai greu de atins, din cauza scumpirilor. Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă incredibil de mare. Conform unui studiu realizat de […] The post Majorarea TVA-ului, scumpirea energiei şi costurile mai mari la combustibili au dus coşul zilnic pentru o familie la o sumă ŞOCANTĂ! first appeared on Ziarul National.
Proprietarii de case şi apartamente şi-au dat seama cât de importante sunt detectoarele de gaz. Ce amenzi rişti dacă nu ai un astfel de aparat în casă # National.ro
În urma incidentelor grave cauzate de scăpările de gaz, cel mai grav fiind episodul cu explozia de la blocul din Rahova, când au murit 3 oameni, iar alte sute au rămas pe drumuri, proprietarii de case şi apartamente au realizat cât de importante sunt detectoarele. Detectoarele de gaz pot deveni linia de demarcație dintre siguranță […] The post Proprietarii de case şi apartamente şi-au dat seama cât de importante sunt detectoarele de gaz. Ce amenzi rişti dacă nu ai un astfel de aparat în casă first appeared on Ziarul National.
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus, duminică, la Palatul Cotroceni VIDEO # National.ro
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, s-au întors acasă. Sicriul a fost adus din Franța și depus la Biserica inspectoratului General al Jandarmeriei Române din Capitală. Rămășițele pământești vor fi reînhumate la Iași Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului […] The post Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus, duminică, la Palatul Cotroceni VIDEO first appeared on Ziarul National.
Un turist care era cazat într-o pensiune din Gura Humorului a murit în dimineața zilei de duminică, 9 noiembrie, după un incendiu puternic. Este vorba de o femeie în vârstă de 72 de ani care a murit în incendiul de la Gura Humorului, care a afectat o suprafață de circa 400 mp, scrie Monitorul de […] The post Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Un turist a murit first appeared on Ziarul National.
Când Black Friday 2025 apare, criza dispare! Românii au cheltuit în acest weekend sume fabuloase, deşi mulţi se plâng de scumpiri # National.ro
Vânzările de Black Friday 2025 au depăşit chiar şi cele mai optimiste previziuni ale retailerilor. Românii au cheltuit sume-record, deşi mulţi oameni se plâng de scumpiri, de majorarea TVA-ului şi de traiul greu. De exemplu, TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei. De asemenea, În […] The post Când Black Friday 2025 apare, criza dispare! Românii au cheltuit în acest weekend sume fabuloase, deşi mulţi se plâng de scumpiri first appeared on Ziarul National.
Horoscop 9 noiembrie. Introspecţia joacă un rol decisiv, cu Mercur în retrograd şi lună în semnul Racului # National.ro
Horoscopul zilei de duminică, 9 noiembrie, ne arată că Planetele sunt poziționate în mijlocul unei activități intense. Astăzi, ideile de bază sunt introspecţia, responsabilitatea emoţională şi viziunea pentru ce urmează. Ultima zi a acestei săptămâni aduce o energie de potenţial, dar şi de atenţie sporită la comunicare, în care e un ocus pe relații pentru […] The post Horoscop 9 noiembrie. Introspecţia joacă un rol decisiv, cu Mercur în retrograd şi lună în semnul Racului first appeared on Ziarul National.
12:00
După un an de scumpiri, românii mai primesc o lovitură! Ce prețuri vor crește de la 1 ianuarie 2026 # National.ro
Anul 2026 va aduce o serie de scumpiri începând cu 1 ianuarie, în urma măsurilor fiscale și a majorărilor de taxe și impozite adoptate de Guvern. Românii vor resimți creșteri de prețuri la transport, carburanți, alcool și țigări, dar și taxe mai mari pentru locuințe și autovehicule. Scumpiri la carburanți și țigări Accizele cresc la […] The post După un an de scumpiri, românii mai primesc o lovitură! Ce prețuri vor crește de la 1 ianuarie 2026 first appeared on Ziarul National.
UE, mumă sau ciumă pentru Aviație, aceasta este întrebarea pe care și-o pun din ce în ce mai des operatorii aerieni civili. De ce s-a ajuns la o asemenea comparație este o a doua întrebare generată de prima. Situația la care ne vom referi astăzi este data de intenția de prezentare a noului Plan european […] The post UE, mumă sau ciumă pentru Aviație? first appeared on Ziarul National.
Donald Trump îi elogiază pe români în faţa premierului maghiar: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” # National.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit, vineri, despre decizia Administraţiei americane de a reduce numărul militarilor din trupele NATO de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Cu această ocazie, Trump a lăudat poporul român. A făcut acest lucru chiar în fața premierului ungar Viktor Orban, care se afla într-o vizită oficială la Casa Albă. Președintele […] The post Donald Trump îi elogiază pe români în faţa premierului maghiar: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” first appeared on Ziarul National.
Cum să-ţi dai seama când vorbeşti cu Inteligenţa Artificială. Tot mai multe servicii se bazează pe tehnologie de ultimă oră # National.ro
Sociologii avertizează în continuare că roboții și inteligența artificială ar putea domina economia globală în decurs de o generație și astfel ar scoate practic din uz întreaga rasă umană. Până atunci, dacă asta se va întâmpla, oamenii trebuie să „supraviețuiască” tranziției şi să înveţe să comunice cu Inteligenţa Artificială. Roboții sunt doar instrumente Ceea ce […] The post Cum să-ţi dai seama când vorbeşti cu Inteligenţa Artificială. Tot mai multe servicii se bazează pe tehnologie de ultimă oră first appeared on Ziarul National.
Scafandrii au găsit o comoară uluitoare în adâncuri, lângă Cazinoul din Constanța. Este o „bijuterie” unică în România # National.ro
Scafandrii au găsit o adevărată „comoară” lângă Cazinoul din Constanța. Este un artefact impresionant și unic în România, care ar putea deveni o nouă atracție turistică pentru iubitorii de istorie și mistere maritime. O ancoră din piatră veche de mii de ani este „bijuteria” care i-a uimit pe toţi. Ancoră veche de 2.600 de ani […] The post Scafandrii au găsit o comoară uluitoare în adâncuri, lângă Cazinoul din Constanța. Este o „bijuterie” unică în România first appeared on Ziarul National.
Cât costă un apartament în Bucureşti, Brașov sau Sibiu / Locuințele s-au scumpit cu 70%, în 6 ani. Piaţa imobiliară a luat-o razna! # National.ro
Potrivit unei analize realizate de experţii în piaţa imobiliară, apartamentele s-au scumpit semnificativ în ultima perioadă. De exemplu, în ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu. În Capitală, prețul locuințelor a crescut cu 70%. Prețurile medii ale apartamentelor au crescut în ultimii 6 ani în toate marile orașe ale României. Însă, […] The post Cât costă un apartament în Bucureşti, Brașov sau Sibiu / Locuințele s-au scumpit cu 70%, în 6 ani. Piaţa imobiliară a luat-o razna! first appeared on Ziarul National.
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj # National.ro
Lumea medicală este zguduită de o nouă veste cutremurătoare. Doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca. Medicul s-a prăbușit în timpul gărzii Era una dintre cele mai respectate și iubite doctorițe de la Clinica Pediatrie 1 a Spitalului Clinic de […] The post Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj first appeared on Ziarul National.
Sărbătoare mare, astăzi, pentru creştin ortodocşi: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Urări, mesaje şi felicitări pentru românii care își serbează onomastica # National.ro
Conform calendarului creștin ortodox, data de 8 noiembrie 2025 este dedicată cinstirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor spre Rai. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt figuri centrale în credința creștină, fiind considerați cei mai importanți dintre îngeri. Numele lor au origini ebraice și semnificații puternice. Un milion de […] The post Sărbătoare mare, astăzi, pentru creştin ortodocşi: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Urări, mesaje şi felicitări pentru românii care își serbează onomastica first appeared on Ziarul National.
Horoscopul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, transmite ideea că organizarea și disciplina aduc rezultate bune în carieră. Este un moment bun pentru afaceri, așa că acum puteţi să schimbați ceva în sfera voastră profesională. Conform horoscopului de azi, Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți. Săgetătorii sunt motivați. Horoscop pentru zodia Berbec Pe Berbeci, energia zilei îi […] The post Horoscop 8 noiembrie. O zi în care nativii se gândesc la problemele profesionale first appeared on Ziarul National.
7 noiembrie 2025
Congres PSD. Grindeanu, ales președinte al partidului: „De astăzi pornim la drum”/Rezultatul votului și lista noii conduceri social-democrate – VIDEO # National.ro
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfăşurat la Romexpo, cu 2.787 de voturi „pentru”. El a făcut și primele declarații după ce s-a aflat rezultatul votului obținut în cursa în care nu a avut contracandidat. „Avem foarte multă muncă de făcut. Forţa pe care o are PSD-ul […] The post Congres PSD. Grindeanu, ales președinte al partidului: „De astăzi pornim la drum”/Rezultatul votului și lista noii conduceri social-democrate – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Până să ia parte vineri, 7 noiembrie, la Congresul PSD de la Romexpo, fostul președinte al formațiunii social-democrate, Marcel Ciolacu, a susținut că USR trebuie să plece din actuala coaliție de guvernare. Marcel Ciolacu, fost președinte al partidului, actualmente deputat PSD, a fost întrebat de jurnaliști, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al […] The post Marcel Ciolacu a spus-o clar: „USR trebuie să plece din această coaliție” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA. Ar fi promis 1 milion de euro pentru Moșteanu, șeful MApN # National.ro
Un fost senator social-democrat a fost reținut de DNA. Informația s-a aflat vineri, 7 noiembrie, chiar în plin Congres al PSD. Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Procurorii susțin că acesta ar fi promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării. Adică pentru Ionuț Moșteanu, reprezentantul USR […] The post Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut de DNA. Ar fi promis 1 milion de euro pentru Moșteanu, șeful MApN first appeared on Ziarul National.
CCR a publicat motivarea în cazul pensiilor magistraților, la aproape 3 săptămâni de la decizie/Modificările „urmăresc trei paliere principale” # National.ro
Curtea Constituțională (CCR) a publicat, vineri, 7 noiembrie, motivarea deciziei de neconstituționalitate a legii privind reforma pensiilor magistraților. Motivarea a fost publicată după aproape trei săptămâni de la decizia judecătorilor CCR, pronunțată în 20 octombrie. Legea pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament a fost declarată neconstituțională prin votul a cinci judecători. Care au […] The post CCR a publicat motivarea în cazul pensiilor magistraților, la aproape 3 săptămâni de la decizie/Modificările „urmăresc trei paliere principale” first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Șofer român, implicat într-un grav accident în Bulgaria. Șase migranți au murit după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac # National.ro
Un accident grav, în urma căruia șase persoane au murit și alte patru au fost rănite, a avut loc joi noaptea în Bulgaria. Din primele informații, în tragedie a fost implicată o mașină înmatriculată în România, la volanul căreia s-ar fi aflat un român. Autovehiculul plin cu oameni a căzut într-un lac, în apropiere de […] The post VIDEO. Șofer român, implicat într-un grav accident în Bulgaria. Șase migranți au murit după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac first appeared on Ziarul National.
Jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele care au pus România pe harta turismului mondial, a depus joi jurământul de credință față de țară. Devine astfel, oficial, cetățean român. Alături de el, alți 30 de oameni – veniți din țări aflate pe toate continentele – au depus jurământul de credință, în cadrul unei […] The post Britanicul care a promovat România în lume a devenit cetățean român cu acte în regulă first appeared on Ziarul National.
Pe 4 noiembrie avionul cargo MD11 înmatriculat N259UP, cu numărul de serie McDonnell Douglas 48417 și numărul de linie 467, aparținând companiei americane UPS s-a prăbușit imediat după desprinderea de pe pista 17R (dreapta) a aeroportului internațional Louisville din Statele Unite. Conform procedurilor standard în aviație s-a instituit imediat o comisie de anchetă a NTSB […] The post O nouă catastrofă aviatică și lecțiile ei first appeared on Ziarul National.
