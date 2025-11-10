„Zilele ospitalității”, prima ediție la Brașov: 5 zile cu tematici distincte în domeniul industriei ospitalității/ Programul evenimentului

14:30

Suma de 505.000 de euro va fi oferită profesorilor de germană din România. Este vorba despre 747 de profesori şi 256 de educatori de limbă germană, care vor beneficia de indemnizații oferite de către statul german, a anunțat Ambasada Germaniei în București pe pagina de Facebook. Este vorba de 505 mii de euro oferiți în [...]