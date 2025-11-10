A 11-a ediție a titlurilor de stat Tezaur, din acest an. Ce dobânzi anunță Ministerul Finanțelor

00:20

Grădina Botanică este, în această perioadă, destinația preferată pentru localnicii sau pentru turiștii care ajung în Iași. Motivul îl reprezintă expoziția de flori de toamnă, care numără o colecție impresionantă: peste 450 de soiuri de crizanteme, de toate culorile și dimensiunile. O parte dintre acestea au fost create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică. Așa ce se face că există soiuri care se numesc Simona, Carmen, Andra sau Lucian-Corneliu, după numele celor care le-au creat.