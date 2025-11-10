A 11-a ediție a titlurilor de stat Tezaur, din acest an. Ce dobânzi anunță Ministerul Finanțelor
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 11:50
Ministerul Finanțelor lansează a 11-a ediție din acest an a programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi variabile în funcție de maturitate. Românii pot investi cu sume începând de la 1 leu, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.
Acum 10 minute
12:10
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite # Digi24.ro
Premierul thailandez a anunțat că țara sa va suspenda toate acțiunile convenite prin acordul de încetare a focului intermediat de Statele Unite cu Cambodgia, după ce o explozie de mină terestră în zona de frontieră a rănit doi soldați thailandezi, scrie The Independent.
12:10
Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni” # Digi24.ro
Deficitul comercial al României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu 4,3%, la 24,4 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor INS de luni, 10 noiembrie. Contactat de redacția Digi24.ro, economistul Ovidiu Folcuț a transmis faptul că evoluția deficitului comercial nu este o surpriză, ci o tendință constantă a ultimilor ani.
Acum 30 minute
12:00
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde # Digi24.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu este de negăsit, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Polițiștii din Argeș au mers la locuința artistului din Ștefănești pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă acesta nu era acasă. Dani Mocanu ar fi părăsit țara înainte de anunțarea deciziei instanței.
12:00
Berlinul închide cel mai mare centru de cazare pentru ucraineni. Aproximativ 1500 de refugiați sunt afectați # Digi24.ro
Centrul de primire pentru refugiații din Ucraina de la fostul aeroport Tegel din Berlin a fost adesea criticat. Guvernul de la Berlin are de mult timp planuri pentru acest amplasament și intenționează acum să le pună în aplicare, scrie focus.de.
12:00
După cazul femeii ucise în Teleorman, șeful Poliției Române anunță controale în toată ţara: „Nu voi ezita să iau măsuri drastice” # Digi24.ro
Șeful Poliției Române a anunțat, luni, după cazul femeii ucise în Teleorman de fostul soţ, că se vor face verificări în toată țara cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică. Poliţia a deschis dosar penal şi a sesizat Parchetul. Autorităţile fac apel către victime să accepte ca agresorului să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică.
11:50
11:50
Procurorul general a dispus control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soț # Digi24.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus să fie făcut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soţ, care reclamase anterior că a fost violată de acesta. Controlul vizează modul în care s-au făcut cercetările privind violul şi procedura în ceea ce priveşte ordinul provizoriu de protecţie.
Acum o oră
11:40
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un actor important în industria de apărare # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are toate datele pentru a deveni un „hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est” şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens. Șeful statului a participat, luni dimineață, la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
11:20
De Cyber Monday, DIGI prelungește sezonul ofertelor, cu 50% discount în primele nouă luni # Digi24.ro
După un weekend intens de cumpărături, DIGI adaugă în calendar o nouă zi dedicată alegerilor inspirate. Luni, 10 noiembrie, utilizatorii care vor să își optimizeze experiența de conectivitate se vor bucura, în primele 9 luni, de abonamente la jumătate de preț, oricare ar fi pachetul selectat: internet, telefonie mobilă sau televiziune.
Acum 2 ore
11:10
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent # Digi24.ro
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, susține că promisiunea lui Donald Trump privind „dividende” de cel puțin 2.000 de dolari pentru fiecare american poate deveni realitate prin măsurile fiscale deja adoptate. Reduceri de taxe, scutiri și deduceri ar putea transforma tarifele comerciale într-un avantaj direct pentru contribuabili, a explicat oficialul pentru ABC.
11:10
Nou eșec răsunător pentru Putin: construcția primei baze navale din Africa, după prăbușirea URSS, a intrat pe linie moartă # Digi24.ro
Rusia nu va putea deschide în curând o bază navală în Sudan din cauza războiului civil care se desfășoară în țară, a declarat ambasadorul Federației Ruse în republică, Andrei Cernovol. „Având în vedere conflictul militar actual, demersurile în această chestiune sunt suspendate pentru moment”, a declarat Cernovol într-un interviu acordat agenției RIA Novosti.
11:00
Avertismentul lui Zelenski: Putin ar putea ataca NATO pentru a masca dezastrul luptelor din Ucraina # Digi24.ro
Rusia ar putea ataca una dintre țările NATO înainte de încheierea războiului din Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Trebuie să uităm de scepticismul general al Europei cu privire la faptul că [președintele Rusiei, Vladimir] Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina și apoi ar putea merge mai departe. El poate face ambele lucruri simultan”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat The Guardian.
11:00
Membru AUR acuzat de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții # Digi24.ro
Un membru al AUR este acuzat de contrabandă cu țigări. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 60.000 de țigarete pregătite pentru vânzare. Judecătoria Huedin a început procesul.
11:00
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A încălcat ordinul de protecție. Polițiștii spuneau că nu au ce să-i facă # Digi24.ro
Tatăl femeii de 25 de ani din comuna Beciu, Teleorman, care a fost ucisă pe stradă de fostul soț, în fața copilului de 3 ani, a declarat că a cerut ajutorul Poliției de nenumărate ori, însă autoritățile nu au luat nicio măsură. „Spuneau că nu au ce să-i facă”, a declarat bărbatul.
11:00
Cinism marca Zaharova: îl acuză pe fostul șef al BBC că „a fabricat materiale” despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentând demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, a declarat că BBC „nu poate fi stigmatizată”, pentru că au fabricat scandalul și au răspândit numeroase știri false și dezinformări.
10:50
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important parteneri de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori # Digi24.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.
10:40
Donald Trump l-a trimis pe șeful FBI într-o vizită secretă pentru a rezolva problema fentanilului # Digi24.ro
Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China săptămâna trecută pentru a discuta despre fentanil şi chestiuni privind aplicarea legii, în urma unui summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în care cei doi lideri au salutat "consensul" pe această temă, au informat două surse familiarizate cu această chestiune, relatează luni Reuters.
10:40
Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice # Digi24.ro
Comandanții Hezbollah se supun operațiilor estetice pentru a evita urmărirea israeliană, potrivit unui raport. Zeci de membri ai Hezbollah, unii răniți în războiul de anul trecut cu Israelul, s-ar fi supus operațiilor de reconstrucție facială în Irak, Iran și Liban pentru a-și ascunde identitatea, pe fondul tensiunilor crescânde de-a lungul frontierei. Oficiali de rang înalt ai Hezbollah s-au supus operațiilor estetice pentru a-și ascunde identitatea după ce au fost ținta atacurilor israeliene cu drone, a relatat duminică canalul de știri saudit Al Hadath, citând surse apropiate grupării teroriste libaneze, scrie ynetnews.com.
10:40
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie # Digi24.ro
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor.
10:20
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj) # Digi24.ro
Două treimi dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR, în această ordine, arată datele barometrului informat.ro-INSCOP realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie. Dingura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% pentru PSD.
10:20
VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Scena a fost filmată de un alt șofer # Digi24.ro
Scene șocante au fost filmate pe un drum din județul Arad: un tânăr de 20 de ani s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers și ajuns la spital. Polițiștii au suspiciuni că atât șoferul, cât și pasagerul ar fi fost sub influența drogurilor.
Acum 4 ore
10:00
Criză pe bugetul UE: Răspunsul Ursulei von der Leyen după avertismentul Parlamentului European # Digi24.ro
Ursula von der Leyen a modificat propunerea pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca. Printre schimbări se numără mai multă putere pentru regiuni, garanții pentru sectorul agricol și un rol sporit al Parlamentului în distribuirea fondurilor.
09:50
Furie în Indonezia după ce fostul dictator Suharto, acuzat de corupţie şi crime în masă, a fost numit „erou naţional” # Digi24.ro
Indonezia i-a acordat titlul de „erou naţional” fostului dictator Suharto, printr-un decret prezidenţial, deși el a condus o perioadă marcată de corupţie, nepotism, cenzură şi acuzaţii de încălcări masive ale drepturilor omului, scrie The Guardian.
09:40
„Vineri, ziua judecății”. Represiunea lui Putin, care își pune până și foștii amici pe lista „agenților străini” (Corriere della sera) # Digi24.ro
„În fiecare vineri este Ziua Judecății.” Domnul care a făcut această afirmație, așezat la o masă a Cafenelei Pușkin, un loc de întâlnire al puterii în toate formele ei, nu este un activist putinist nesăbuit, care s-ar simți cu siguranță inconfortabil într-un context în care cu siguranță poate fi auzit, ci unul dintre cei mai populari comentatori de televiziune, un practicant fervent al „ortodoxiei putiniste”. În Rusia, „fiecare vineri este Ziua Judecății”, în condițiile în care eticheta de „agent străin” a devenit un instrument de intimidare, menit să semene frica chiar și în rândul elitelor loiale Kremlinului, scrie Il Corriere della Sera.
09:30
Trei drone au fost detectate deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Este cel mai recent incident dintr-o serie care implică prezența unor drone în apropierea unor obiective importante din Europa.
09:30
Virgil, un bărbat de 64 ani, a trecut prin ani dificili de luptă cu boala aterosclerotică, înainte să-și recapete viața activă, ca urmare a unei intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară.
09:20
China a suspendat interdicția privind exporturile către Statele Unite ale unor metale esențiale pentru producția de semiconductori, precum galiu, germaniu și antimoniu. Măsura, valabilă până în 2026, face parte din acordul Xi - Trump și semnalează o posibilă detensionare temporară a războiului comercial dintre cele două economii.
09:20
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol # Digi24.ro
Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, care a fost ucisă sâmbătă pe stradă de fostul soţ, în timp ce se afla alături de copilul lor de trei ani. Victima avea emis un ordin de protecţie împotriva agresorului şi îl reclamase anterior pentru răpire şi viol, însă bărbatul a fost lăsat în libertate.
09:10
Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi 14 judeţe emis luni dimineață. Vizibilitate redusă şi trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă în Capitală şi în localități din 14 judeţe, valabile luni dimineaţa. De asemenea, polițiștii rutieri avertizează că traficul are loc în condiții de ceață pe A0, A1, A2, A3 și A7.
09:10
Procurorul-şef DIICOT Sălaj, după declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor” # Digi24.ro
Şeful DIICOT Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că pensiile de serviciu ale magistraţilor sunt plătite inclusiv cu bani luați „de la gura unui copil care se culcă flămând”.
09:00
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa” # Digi24.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor, gruparea de foști ofițeri din servicii secrete, magistratura militară și politicieni locali care promitea intervenții la cel mai înalt nivel al statului unui om de afaceri ajuns, între timp, în arest preventiv. Fănel Bogos, milionarul vasluian îmbogățit din ferme de pui, recunoaște într-o discuție interceptată în august că a apelat la 4-5 rețele de „foști securiști”, așa cum îi numește. În alte stenograme obținute de Digi24, un martor din dosar povestește că în conflictul dintre omul de afaceri și șeful local al autorității sanitar veterinare s-ar fi ajuns chiar la aruncat cu obiecte.
09:00
Panica creată de Trump privind legătura dintre paracetamol și autism, demontată de un studiu major # Digi24.ro
Un nou studiu amplu publicat în revista The BMJ arată că nu există dovezi clare care să susțină afirmațiile lui Donald Trump privind o legătură între administrarea paracetamolului în sarcină și autismul la copii. Cercetătorii spun că datele existente sunt slabe, incomplete și puternic influențate de factori genetici și de mediu.
08:30
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului și abuz de putere # Digi24.ro
Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului și l-au acuaat că a prejudiciat interesele militare ale ţării sale prin ordonarea trimiterii de drone în Coreea de Nord.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 noiembrie
08:20
Sindicatele italiene CGIL anunță grevă generală în ziua de 12 decembrie. Giorgia Meloni comentează ironic pe social media # Digi24.ro
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează RAI News.
Acum 6 ore
08:10
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat # Digi24.ro
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.
07:40
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava.
07:30
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a sugerat odată că a terminat cu politica, dar s-a dovedit că, de fapt, s-a orientat tot mai mult către extrema dreaptă internațională, scrie The Guardian, într-o analiză pe tema metamorfozei lui Musk.
07:10
Se caută un candidat care să îi ia locul lui Donald Trump, în 2028. Marco Rubio se uită în direcția lui JD Vance (Politico) # Digi24.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a spus în privat, unor persoane de încredere, că JD Vance este favoritul pentru nominalizarea republicană din 2028 și că îl va susține pe vicepreședinte dacă acesta va decide să candideze, potrivit a două persoane apropiate administrației, informează Politico.
07:10
Cercetătorii au filmat cum vânează orcile rechinii tineri pentru a le mânca ficatul. „Tehnici de vânătoare transmise peste generații” # Digi24.ro
Un grup de orci din Golful Californiei, în largul coastei Mexicului, au fost observate în timp ce vânau rechini tineri din specia „marele alb”, întorcându-i pe spate pentru a le mânca ficatul, arată un nou studiu. Cercetătorii cred că acest grup de orci este specializat în vânătoarea de rechini, potrivit CBS.
07:10
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte dintre serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA, citată de News.ro.
07:10
Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și actorii profitabili iau astfel de măsuri, este un semnal” # Digi24.ro
Piața românească se află într-o perioadă de transformări importante, pe fondul adaptării companiilor la un mediu fiscal mai complex. Mai mulți jucători din retail, energie, industrie și tehnologie își reevaluează strategiile locale, iar unele companii au anunțat restructurări sau optimizări ale operațiunilor. Economistul Christian Năsulea explică, într-o analiză pentru Digi24.ro, că modificările fiscale recente au amplificat presiunea asupra unor sectoare cu marje de profit reduse, de aici și deciziile de reorganizare.
07:10
„Statul italian îi încurajează pe cetățeni să joace”. Cercul vicios al celei mai mari industrii de jocuri de noroc din Europa # Digi24.ro
Italia a devenit cea mai mare industrie de jocuri de noroc din Europa, depășind Marea Britanie, Germania și Franța, cu venituri de peste 21,5 miliarde de euro în 2024, potrivit Reuters. Aproape jumătate dintre adulții italieni au pariat cel puțin o dată pe an, iar extinderea platformelor online a transformat fenomenul într-o dependență națională. În timp ce statul colectează miliarde din taxe, specialiștii vorbesc despre o „piață subterană” controlată de mafie, iar Biserica Catolică trage un semnal de alarmă. În spatele profiturilor uriașe se ascund povești de viață marcate de pierdere, rușine și neputință: „Mi-am pierdut chiar și demnitatea”.
07:10
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur” # Digi24.ro
Președintele SUA are o problemă cu mesajul său: alegătorii nu-i acceptă discursul economic despre „Epoca de Aur”. Afectat de pierderile electorale, noul său obiectiv este accesibilitatea. Una dintre cele mai mari greșeli ale fostului președinte Joe Biden a fost să vorbească încontinuu despre puterea economiei americane, în timp ce consumatorii sufereau. Președintele Trump tocmai a fost mustrat de alegători pentru că a făcut aceeași greșeală, notează The Times.
07:10
Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record # Digi24.ro
Autoritățile ruse pregătesc cetățenii pentru o deteriorare suplimentară a nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record, care se estimează că va ajunge la 5,74 trilioane de ruble în 2025.
07:10
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din partea Rusiei se pregătesc Marea Britanie și aliații săi nordici # Digi24.ro
La sute de metri în adâncul unui munte din Norvegia, Marea Britanie se pregătește de război. Strategii militari britanici au călătorit până în orașul Bodø ca să participe la un exercițiu privind reacția țărilor din nordul Europei la o serie de acțiuni ostile declanșate de Rusia într-o țară vecină.
Acum 12 ore
00:40
România are 8,6 milioane de câini și pisici. Cât ajunge să cheltuie lunar o familie pentru animalul de companie # Digi24.ro
Animalele de companie nu sunt doar membri mult iubiți ai familiilor, ci au devenit o componentă importantă a economiei. Doar piața hranei pentru animale a depășit un 1 miliard de euro în România, conform Euromonitor. Conform statisticilor, numărul câinilor și pisicilor din România depășea 8,6 milioane în 2023. O gospodărie din două deține o pisică, în timp ce 45% din gospodăriile din țara noastră au cel puțin un câine.
00:30
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală # Digi24.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ, relatează News.ro.
00:20
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri # Digi24.ro
Grădina Botanică este, în această perioadă, destinația preferată pentru localnicii sau pentru turiștii care ajung în Iași. Motivul îl reprezintă expoziția de flori de toamnă, care numără o colecție impresionantă: peste 450 de soiuri de crizanteme, de toate culorile și dimensiunile. O parte dintre acestea au fost create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică. Așa ce se face că există soiuri care se numesc Simona, Carmen, Andra sau Lucian-Corneliu, după numele celor care le-au creat.
00:10
Loto 6/49: Marele premiu de aproape 10 milioane de euro are un câștigător. Care este biletul norocos # Digi24.ro
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
