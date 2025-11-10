Mirel Rădoi, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova
Cotidianul de Hunedoara, 10 noiembrie 2025 11:50
Antrenorul Universității Craiova pare decis să părăsească echipa și se pare că nimeni nu-l va mai întoarce din drum The post Mirel Rădoi, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
12:10
„Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa!” Stenograme noi în dosarul omului de afaceri din Vaslui # Cotidianul de Hunedoara
Fănel Bogos ar fi încercat să schimbe directorul de la DSV Vaslui. A ajuns cu demersurile sale până la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, dar acesta nu i-a făcut jocul. The post „Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa!” Stenograme noi în dosarul omului de afaceri din Vaslui appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ryanair elimină biletele de îmbarcare tipărite și trece exclusiv la biletele digitale generate prin aplicația mobilă. Măsura, valabilă din această vară, simplifică procesul de check-in și reduce consumul de hârtie, iar pasagerii trebuie să folosească telefonul pentru accesul la bord. The post Schimbare importantă la Ryanair appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:00
Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor. The post CEC Bank îşi extinde capacitatea de finanţare a IMM-urilor appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Poliția Română pregătește o evaluare amplă a cazurilor de violență domestică pentru a îmbunătăți protecția victimelor. Se pune accent pe acceptarea monitorizării agresorilor și pe respectarea procedurilor de intervenție. The post Poliția Română va revizui toate cazurile de violență domestică appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Atunci când vine vorba de economii, alegerea între depozitele bancare și titlurile de stat poate fi o decizie dificilă, mai ales când îți dorești să obții un randament bun fără a-ți asuma riscuri mari. The post Depozite bancare sau titluri de stat? Unde câștigi mai bine appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Acum o oră
11:40
Forumul Judecătorilor din România cere CSM să normeze munca în sistemul judiciar # Cotidianul de Hunedoara
Reglementarea medierii obligatorii în România poate fi o soluţie pentru CSM în sensul solicitării urgente a puterii legislative/executive, susţinută şi de hotărârile CJUE, pentru a evita condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului The post Forumul Judecătorilor din România cere CSM să normeze munca în sistemul judiciar appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Lukoil în România: pilon economic sub presiune geopolitică. Statul român bâjbâie # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda performanțelor economice, soarta Lukoil în România este marcată de incertitudine. Sancțiunile impuse entității-mamă rusești de către SUA și Marea Britanie au afectat operațiunile subsidiarei elvețiene (Litasco) The post Lukoil în România: pilon economic sub presiune geopolitică. Statul român bâjbâie appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, anunță că Rusia lucrează la propuneri pentru un posibil test nuclear, după decizia SUA de a relua testele. The post A reapărut Lavrov cu amenințări de teste nucleare appeared first on Cotidianul RO.
11:20
D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly la ONB # Cotidianul de Hunedoara
De la comicul amar din „D’ale carnavalului” până la dramatismul din „Tosca”, monumentalitatea verdiană din „Nabucco”, The post D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly la ONB appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Fost consilier prezidențial: Discursul președintelui pentru privați, un pic prea patetic # Cotidianul de Hunedoara
Iulian Fota spune într-un interviu pentru News.ro că statul român a avut și momente de glorie. Unul ar fi în primăvară, când a oprit o grupare americană aliniată cu Moscova din a prelua conducerea României. The post Fost consilier prezidențial: Discursul președintelui pentru privați, un pic prea patetic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:00
SURSE Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției pe tema pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția bate pasul pe loc de mai multe ori pe tema rezolvării problemei pensiilor speciale. The post SURSE Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției pe tema pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
11:00
O taxă suplimentară este propusă pentru pasagerii care călătoresc la clasa business, primul rang și pentru utilizatorii de avioane private, în încercarea de a reduce emisiile de carbon generate de zborurile de lux. Inițiativa, susținută de o coaliție de zece țări, va fi discutată la summitul COP30. The post Nouă taxă propusă pentru cei care călătoresc cu avionul appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Gigi Becali a anunțat că antrenorii nu sunt vinovați și nu a vrut să le accepte demisia. The post Antrenorii de la FCSB la un pas de demisie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
10:40
Datele INS arată că deficitul comercial este mai mare cu un miliard de euro în primele nouă luni ale 2025 față de echivalentul din 2024. The post Deficit comercial de 24 de miliarde de euro în nouă luni appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Fragmente osoase și un craniu uman au fost descoperite într-o pădure de lângă Bârlad. Poliția și Medicina Legală investighează cazul pentru a identifica persoana și cauza morții. The post A căutat ciuperci si a gasit un craniu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:10
PSD, cel mai mare partid din Parlament, aproape nu există în rândul tinerilor, dar domină categoria pensionarilor. The post AUR, partidul cel mai votat de tineri. Surpriza SENS SONDAJ appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un TIR care transporta colete s-a răsturnat peste o mașină de pe banda de urgențe FOTO # Cotidianul de Hunedoara
Autotrenul circula luni dimineață pe A1 la momentul accidentului, în județul Giurgiu. The post Un TIR care transporta colete s-a răsturnat peste o mașină de pe banda de urgențe FOTO appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Bradul de Crăciun din Rockefeller Center, simbol al sărbătorilor din New York, a sosit în oraș după o călătorie de peste 200 km. Pomul, un molid norvegian de 24 de metri donat de familia Russ, poartă o poveste emoționantă legată de pierderea soțului donatoarei. Cu peste 50.000 de lumini și celebra stea Swarovski, bradul va fi aprins pe 3 decembrie, marcând startul oficial al magiei de iarnă. The post Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns la New York appeared first on Cotidianul RO.
10:00
O civilizație nu moare când e înfrântă, ci când încetează să se apere. Nu dispare printr-un cataclism unic, ci printr-o succesiune de justificări aparent rezonabile. The post Ciclul mortal al civilizațiilor appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Oamenii au depus garoafe pe patul lui Atatürk, acoperit cu un steag turcesc, și în jurul acestuia. Unii vizitatori au fost mișcați The post Fostul președinte, comemorat la nivel național appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet” – acuzații grave la adresa celebrului medic Cristian Andrei # Cotidianul de Hunedoara
Doctorul este prezentat în mediul online drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România. Acesta este acuzat de două paciente care i-au trecut pragul cabinetului de hărțuire sexuală, scrie PressOne. The post „A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet” – acuzații grave la adresa celebrului medic Cristian Andrei appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Un tribunal din Paris va decide azi dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia, relatează AP. The post Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare după numai trei săptămâni appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Indemnizația de plecare din funcție a judecătorilor CCR ar putea fi desființată, arată un proiect de lege depus de PNL și USR The post Bonusul de pensionare de 36.000 de la CCR, desființat. Proiect de lege appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump şi a respins zvonurile potrivit cărora ultima lor întâlnire de la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA. The post Zelenski, interviu pe întuneric pentru The Guardian appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:10
Liderii aleși în Congresul Extraordinar de vineri își intră în drepturi. The post Prima ședință a PSD cu noua conducere appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat, într-o emisiune televizată, în contextul situaţiei omului de afaceri din Vaslui care a ajuns până în biroul premierului Ilie Bolojan, dacă este corect ca un politician aflat în funcţii publice să primească persoane pe care nu le cunoaşte, dar care sunt aduse de colegi de partid, ministrul Radu Marinescu a răspuns că nu vrea […] The post Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Imagini cu Donald Trump, care pare să aibă ochii închiși în timpul unor declarații oficiale în Biroul Oval, au devenit virale în weekend, alimentând speculații privind starea de sănătate a președintelui Statelor Unite. The post Trump, aproape adormit în timpul unui eveniment în Biroul Oval appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cadou pentru Guardiola. City a învins categoric Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor # Cotidianul de Hunedoara
Manchester City a învins Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor. The post Cadou pentru Guardiola. City a învins categoric Liverpool, la meciul 1.000 pentru antrenor appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Directorul BBC a demisionat după ce a modificat un documentar despre Trump # Cotidianul de Hunedoara
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar The post Directorul BBC a demisionat după ce a modificat un documentar despre Trump appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Câți bani pierd companiile falimentare ale României, cu șefi plătiți regeşte pentru pagubă # Cotidianul de Hunedoara
Șefii actuali ai companiilor falimentare nu pierd un leu după noua lege Bolojan privind guvernanța corporativă. The post Câți bani pierd companiile falimentare ale României, cu șefi plătiți regeşte pentru pagubă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:20
Băsescu a găsit vinovatul pentru distrugerea Bucureștiului: „Eu aș ieși în stradă” # Cotidianul de Hunedoara
Fost primar al Bucureștiului, Traian Băsescu spune cine este responsabil pentru starea în care se află astăzi capitala României. The post Băsescu a găsit vinovatul pentru distrugerea Bucureștiului: „Eu aș ieși în stradă” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Deplasarea la Sibiu s-a încheiat cu o remiză pentru FCSB. The post Încă un pas greșit pentru FCSB appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Este cel de-al doilea premiu ca valoare din istoria Loteriei Române. The post Suma fabuloasă câștigată de un român la loto cu un bilet de numai 12 lei appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Alin Ene o acuză pe Oana Gheorghiu că lovește în independența justiției și alimentează opoziția falsă între magistrați și societate. The post Judecător CSM, replică dură pentru Gheorghiu: „Decredibilizați justiția!” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Universitatea Craiova a fost învinsă acasă de UTA Arad, scor 2-1, în etapa a XVI-a a Superligii. Goluri: L. Mihai, Romanchuk și Costache. The post Superliga: Universitatea Craiova pierde pe teren propriu appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Noiembrie la cinema aduce magie, aventură și emoție: musicaluri, biografii, thrillere și animații de neratat! The post Noiembrie la cinema. Ce să nu ratezi luna aceasta appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Alin Ene o acuză pe Oana Gheorghiu că lovește în independența justiției și alimentează opoziția falsă între magistrați și societate. The post Judecător CSM, replică dură pentru Gorghiu: „Decredibilizați justiția!” appeared first on Cotidianul RO.
18:40
ANALIZĂ Trei mize pentru PSD în viitorii trei ani. AUR, Bolojan și Nicușor Dan. Concluzii după Congres # Cotidianul de Hunedoara
PSD a plecat în căutarea electoratului pierdut. Nu e o trimitere la opera lui Marcel Proust, e realitatea lăsată de Marcel Ciolacu. The post ANALIZĂ Trei mize pentru PSD în viitorii trei ani. AUR, Bolojan și Nicușor Dan. Concluzii după Congres appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Alina Gorghiu a transmis un mesaj ferm după crima din Teleorman: femeile să folosească monitorizarea electronică pentru protecție. The post Alina Gorghiu, mesaj dur după crima din Teleorman appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Colectează statul mai mult TVA? Răspunde Radu Burnete, consilier prezidențial # Cotidianul de Hunedoara
Radu Burnete a explicat că TVA-ul a crescut moderat, iar comportamentul consumatorilor a influențat cifrele. The post Colectează statul mai mult TVA? Răspunde Radu Burnete, consilier prezidențial appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Soțiile vor putea păstra numele dobândit în căsătorie după divorț fără acordul fostului soț. The post Lege. Soția rămâne cu numele soțului după divorț appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Legendarul Rui Costa a fost reales președinte al clubului Benfica din Lisabona, pentru patru ani. Fostul mijlocaș a ajuns la conducerea clubului în 2021. The post Legenda Rui Costa își continuă mandatul la Benfica appeared first on Cotidianul RO.
16:30
În Teleorman, o tânără de 25 de ani a fost ucisă de fostul soț chiar de ziua de nume, în fața fiului de trei ani. Agresorul a fost prins de autorități. The post Tragedie. Tânără de 25 de ani, ucisă de soț în fața copilului pe stradă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Bugetul pentru reamenajarea locuinței în 2025 depinde de amploarea lucrărilor și de calitatea materialelor. The post Cât costă să renovezi și să mobiliezi o locuință în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Unul dintre cei mai puternici ambasadori ai României a devenit oficial cetățean român. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc joi la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie. Cotidianul a fost acolo. The post Reportaj. Cum a devenit Charlie Ottley cetățean român appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Dragostea plutește în aer la Hollywood. După despărțirea de Dakota Johnson, Chris Martin pare să-și fi găsit liniștea în brațele lui Sophie Turner. The post Zvonuri despre o nouă relație la Hollywood appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Noile norme UE impun ca permisele suspendate pentru alcool, droguri sau viteze excesive să fie aplicate în toate statele membre. The post Permisul suspendat, valabil în toată UE appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Nicuşor Dan a participat la repatrierea rămăşiţelor lui Grigore Alexandru Ghica, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni. The post Nicușor Dan, la repatrierea ultimului domnitor al Moldovei appeared first on Cotidianul RO.
