„Lupt pentru familia mea” Luca Mihai, emoționat la primul gol marcat după accidentarea la cap
Golazo.ro, 10 noiembrie 2025 11:50
Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2. Luca Mihai (22 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”, a lansat un mesaj emoționant după meci.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
11:50
„Lupt pentru familia mea” Luca Mihai, emoționat la primul gol marcat după accidentarea la cap # Golazo.ro
Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2. Luca Mihai (22 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”, a lansat un mesaj emoționant după meci.
Acum o oră
11:30
„Ați plătit ca să mă vedeți” Rațiu se pregătea să arunce de la margine când Vinicius a intrat în conflict cu fanii lui Rayo Vallecano # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Meciul și conflictul pentru starul „galacticilor”, Vinicius Junior (25 de ani).
11:30
Pro TV, lovitură pe piața media Postul TV a cumpărat 12 ediții consecutive de Mondial și European # Golazo.ro
În perioada 2026-2031, toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, vor fi la Pro TV.
Acum 2 ore
10:50
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor # Golazo.ro
Pam Shriver a atacat-o pe Elena Rybakina pentru că a refuzat să se pozeze cu șefa WTA după ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor. Fanii kazahei au avut replici dure pentru americancă.
10:50
Coșmar pentru Ionuț Radu Românul a încasat patru goluri în meciul cu FC Barcelona + Ce notă a primit # Golazo.ro
Celta Vigo - FC Barcelona 2-4. Ionuț Radu (27 de ani), goalkeeper-ul gazdelor, a încasat un hat-trick de la Robert Lewandowski (37 de ani).
10:40
Lautaro, răspuns pentru Chivu Replica atacantului după ce antrenorul român i-a transmis să zâmbească mai mult # Golazo.ro
Lautaro Martinez (28 de ani) a oferit un răspuns pentru Cristi Chivu, la finalul partidei, dar și pentru Christan Vieri, care i-a lăudat evoluțiile.
Acum 4 ore
10:10
FCSB, asaltată de fani FOTO+ VIDEO. 200 de fani au așteptat campioana, după meciul de la Sibiu. Trei fotbaliști n-au refuzat pe nimeni # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Mihai Lixandru (24 de ani) și Dennis Politic (25 de ani) au împărțit autografe tuturor fanilor după meci.
09:50
A decis bine Politic? Cum răspunde fotbalistul de la FCSB criticilor și comparației cu Alex Musi: „Nu-mi place să trăiesc cu regrete” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Dennis Politic (25 de ani) a oferit câteva reacții după remiza cu formația lui Marius Măldărășanu.
09:00
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă # Golazo.ro
FIFA a decis că Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a fost concediat abuziv de Esperance Sportive de Tunis și a obligat clubul să-i plătească salariile rămase până la finalul contractului.
08:20
Locul 3 e ilegal! Industria locală a jocurilor de noroc acuză că Statul ajută indirect pariurile clandestine, taxând excesiv piața legală # Golazo.ro
Industria locală a jocurilor de noroc acuză că Statul ajută indirect pariurile clandestine, taxând excesiv piața legală
Acum 12 ore
00:20
„Țin cu FCSB” Luca Stancu se declară fan al campioanei, după ce i-a dat gol: „Orice jucător din România își dorește să joace acolo” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Luca Stancu (20 de ani), marcatorul golului trei al formației sibiene, a vorbit despre cele întâmplate, la finalul partidei.
00:20
Cutremur la Craiova! Mirel Rădoi și-ar fi anunțat jucătorii că demisionează după eșecul cu UTA Arad # Golazo.ro
U Craiova - UTA Arad 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani) le-ar fi transmis jucătorilor că va demisiona după eșecul din etapa #16.
00:10
Alegerea lui Daniel Ghiță Fostul kickboxer și deputat PSD strânge semnături pentru un candidat la Primăria Capitalei: „Nu m-a dezamăgit niciodată” # Golazo.ro
Daniel Ghiță (44 de ani), fostul kickboxer român, și-a declarat susținerea față de Anca Alexandrescu, candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie.
00:00
Man continuă forma bună Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a reușit o nouă evoluție bună în Olanda, la PSV Eindhoven.
00:00
Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli # Golazo.ro
Inter Milano - Lazio 2-0. „Nerazzurrii” au obținut a treia victorie consecutivă în Serie A.
9 noiembrie 2025
23:50
„Echipa nu joacă nimic” Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre restul de sezon dar și despre schimbările făcute la meciul cu Hermannstadt.
23:30
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, l-a criticat dur pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
23:30
Unde s-a produs eroarea la FCSB David Miculescu, după remiza de la Sibiu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul” + Radunovic: „Nu putem să avem pretenții” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. David Miculescu (24 de ani) a analizat partida de la Sibiu.
Acum 24 ore
23:10
„Nu există scuze!” Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „Pentru voi a fost o seară reușită” # Golazo.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3. Elias Charalambous (44 de ani) a oferit primele reacții după meciul incredibil de la Sibiu.
23:00
Haos regizat din fotoliu Cum a fost sabotată FCSB în 15 minute: Gigi Becali a creionat dezastrul! # Golazo.ro
În doar 15 minute, FCSB a reușit performanța de a se autodistruge tactic, dintr-un meci controlat ajungând la un egal chinuit, 3-3, cu Hermannstadt.
22:40
Bîrligea, eliminat și certat Atacantul de la FCSB a primit două „galbene” în doar două minute + Tănase, reproșuri pentru atacant # Golazo.ro
FCSB - HERMANNSTADT. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost eliminat pentru două cartonașe galbene luate în mai puțin de 5 minute.
21:50
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a făcut o postare pe rețelele de socializare, la o zi după 4-0 cu Csikszereda.
21:50
Rapid se întărește Costel Gâlcă s-ar putea baza pe încă un jucător, după pauza competițională # Golazo.ro
Cristian Ignat (22 de ani) ar putea reveni în lotul celor de la Rapid după pauza internațională.
21:10
Spectacol total la Sibiu! Scenografie superbă și atmosferă încinsă la aniversarea de 10 ani a clubului Hermannstadt # Golazo.ro
Peste 8.000 de fani au creat o atmosferă deosebită la meciul dintre Hermannstadt și FCSB, transformat într-o adevărată sărbătoare dedicată celor 10 ani de existență ai clubului sibian.
21:00
Clipe emoționante Moment de reculegere pentru Ienei și Zamfir » Jucătorii campioanei, omagiu special pentru marele antrenor # Golazo.ro
Partida dintre Hermannstadt și FCSB a debutat într-o atmosferă încărcată de emoție.
20:50
Strategia lui Mihalcea Cum a obținut UTA Arad victoria de la Craiova: „Organizare defensivă dusă la sacrificu” » Ce spune despre șansele la play-off # Golazo.ro
U Craiova - UTA Arad 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a tras primele concluzii după victoria echipei sale pe „Ion Oblemenco”.
20:40
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion # Golazo.ro
U CRAIOVA - UTA ARAD. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat evoluția echipei sale după înfrângerea cu formația antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani).
20:30
Bistrița - Dortmund 36-32 A cincea victorie pentru formația lui Carlos Viver în EHF Champions League. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Gloria Bistrița - Borussia Dortmund 36-32. Victorie importantă pentru formația lui Carlos Viver.
20:30
City îi suflă în ceafă lui Arsenal „Cormoranii” își continuă prăbușirea! Eșec fără drept de apel în derby-ul de pe Etihad # Golazo.ro
Manchester City - Liverpool 3-0. „Cetățenii” s-au impus categoric în derby-ul rundei #11 din Premier League și au urcat la doar 4 puncte în spatele liderului Arsenal.
19:40
„Rațiu l-a secat pe Vinicius” Gesturile făcute de fundașul naționalei după ce a blocat vedeta Realului: „Bestial, l-a făcut nevăzut!” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, scor 0-0, meci din etapa #12 din La Liga.
19:30
Târnovanu, out cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot # Golazo.ro
FCSB caută punctele la Sibiu fără unul dintre oamenii de bază ai echipei, Ștefan Târnovanu
19:10
„Discutam despre Dobre, dar n-am mai insistat” Andrei Nicolescu, impresionat de evoluția unui jucător de la Dinamo, preferat vedetei de la Rapid # Golazo.ro
Președintele „alb-roșiilor” a rememorat momentul transferului spaniolului, care în sfârșit a reușit să se impună în formația lui Kopic.
18:50
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie! # Golazo.ro
Maroc U17 a obținut un succes istoric, 16-0 cu Noua Caledonia, la Campionatul Mondial U17.
18:40
Pancu, exasperat de Munteanu Antrenorul lui CFR Cluj, criză de nervi pe bancă după ce a văzut ce-a făcut Louis # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - CFR CLUJ 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a avut o reacție nervoasă în timpul partidei de la Clinceni, după o ratare monumentală a lui Louis Munteanu (23 de ani).
18:30
Tensiuni după Slobozia - CFR Cluj Conflict izbucnit în parcare: „Cine ești, mă, tu, să nu plec?” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ion Marin, observator LPF, a fost implicat într-un scandal la finalul partidei de la Clinceni.
18:00
Scandal imens Conducătorul echipei lui Denis Drăguș, reținut pentru trucare de meciuri + un arbitru a pariat de 18.227 de ori # Golazo.ro
Murat Ozkaya (54 de ani), președintele lui Eyupspor, echipa la care evoluează Denis Drăguș (26 de ani), a fost trimis în judecată după ce ar fi influențat rezultatul unui meci.
17:40
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?” # Golazo.ro
Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ardelenii au obținut o victorie la limită în deplasarea din prima etapă a returului din sezonul regulat.
17:20
„Trebuie să investim în România!” Mario Camora, despre golul controversat marcat de CFR Cluj: „Infrastructura în stadioane este...” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul clujenilor, a vorbit despre golul controversat marcat. La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.
17:20
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!” # Golazo.ro
Situație neobișnuită la meciul Unirea Slobozia - CFR Cluj, disputat pe stadionul din Clinceni. La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.
17:10
O zi din viața Anei Barbosu VIDEO. Campioana europeană le arată fanilor ce face la faimoasa universitate Stanford din SUA # Golazo.ro
Gimnasta Ana Maria Barbosu (19 ani), campioană europeană la sol, a prezentat pe rețelele de socializare cum decurge o zi din viața ei din SUA.
16:50
Verstappenîși ia adio de la titlu Olandezul, furios după rezultatul dezastruos din calificările din Brazilia: „Pot să uit de el” » Pleacă de pe linia boxelor! # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, a declarat că își poate lua gândul de la titlul mondial după ce a fost eliminat în prima sesiune a calificărilor pentru Marele Premiu al Braziliei.
16:00
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație # Golazo.ro
Oțelul Galați a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade de mercato.
15:50
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), Daniel Bîrligea (25 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani) au vorbit despre partida cu Hermannstadt. Meciul din etapa #16 a Ligii 1 este cea de-a patra deplasare consecutivă a roș-albaștrilor.
14:50
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, după acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant” # Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda 4-0. Imediat după meci, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul și a lansat acuzații la adresa „câinilor”.
14:40
Scandal uriaș în Norvegia Un jucător de națională a recunoscut că a distribuit materiale explicite cu minori: „L-am trimis fără să stau pe gânduri” # Golazo.ro
Andreas Schjelderup (21 de ani), component al naționalei Norvegiei, a anunțat că este pus sub acuzare. În urmă cu doi ani, pe când avea 19 ani, fotbalistul de la Benfica a redistribuit un videoclip cu conținut ilegal.
14:20
Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus # Golazo.ro
Gabriel Bortoleto, pilot la Kick Sauber, a suferit un accident grav sâmbătă, la Marele Premiu al Braziliei.
13:40
Messi scrie istorie VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar # Golazo.ro
Inter Miami - Nashville 4-0. Lionel Messi a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în meciul de duminică dimineața.
13:10
Hermannstadt - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1 » Ambele echipe au nevoie de victorie ca de aer # Golazo.ro
Hermannstadt va juca împotriva celor de la FCSB, astăzi, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
„Mai mult nu pot să fac” Alex Pașcanu a reacționat după ce nu a fost convocat la națională pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Rapid - FC Argeș 2-0. Alexandru Pașcanu, fundașul giuleștenilor, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională pentru meciurile din luna noiembrie.
Ieri
12:10
Novak Djokovic se retrage Motivul pentru care sârbul nu va participa la Turneul Campionilor » Cine îi va lua locul # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #18 ATP) nu va putea participa la Turneul Campionilor. Tenismenul s-a accidentat și un alt sportiv îi va lua în competiția care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, pe Inalpi Arena.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.