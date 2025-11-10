Gigi Becali, atac DEVASTATOR după remiza cu Hermannstadt: "Capul tău n-are creier? Lasă-te!"
Primasport.ro, 10 noiembrie 2025 13:20
Gigi Becali, atac DEVASTATOR după remiza cu Hermannstadt: "Capul tău n-are creier? Lasă-te!"
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
13:40
Nu e Edi Iordănescu! Antrenor aflat în pole position să îi ia locul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea | UPDATE # Primasport.ro
Nu e Edi Iordănescu! Antrenor aflat în pole position să îi ia locul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea | UPDATE
Acum 30 minute
13:20
Gigi Becali, atac DEVASTATOR după remiza cu Hermannstadt: "Capul tău n-are creier? Lasă-te!" # Primasport.ro
Gigi Becali, atac DEVASTATOR după remiza cu Hermannstadt: "Capul tău n-are creier? Lasă-te!"
Acum o oră
13:00
Lovitură de teatru! S-a încheiat şedinţa decisivă între Mirel Rădoi şi Mihai Rotaru! Patronul Craiovei a luat decizia finală: urmează anunţul oficial # Primasport.ro
Lovitură de teatru! S-a încheiat şedinţa decisivă între Mirel Rădoi şi Mihai Rotaru! Patronul Craiovei a luat decizia finală: urmează anunţul oficial
Acum 2 ore
12:40
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Fostul selecţioner al României, pe lista scurtă a oltenilor # Primasport.ro
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Fostul selecţioner al României, pe lista scurtă a oltenilor
Acum 4 ore
11:40
Reacţia conducerii lui "U" Cluj după ce s-a scris că Răzvan Zamfir, fost oficial la CFR, ar urma să ajungă pe Cluj Arena! | EXCLUSIV # Primasport.ro
Reacţia conducerii lui "U" Cluj după ce s-a scris că Răzvan Zamfir, fost oficial la CFR, ar urma să ajungă pe Cluj Arena! | EXCLUSIV
11:40
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Ce antrenor va ajunge în Bănie # Primasport.ro
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Ce antrenor va ajunge în Bănie
11:30
Terapia prin plutire oferă rezultate similare cu meditaţia
11:10
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Urcare de 246 de locuri pentru Carmen Andreea Herea # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată / Urcare de 246 de locuri pentru Carmen Andreea Herea
11:10
Se zguduie Bănia! Decizia luată de Mirel Rădoi după ce a anunţat că pleacă de la Universitatea Craiova # Primasport.ro
Se zguduie Bănia! Decizia luată de Mirel Rădoi după ce a anunţat că pleacă de la Universitatea Craiova
10:30
Prima reacţie din partea conducerii din Bănie, după ce Mirel Rădoi şi-a anunţat elevii că demisionează de la Universitatea Craiova: „Cine acceptă o înfrângere?” # Primasport.ro
Prima reacţie din partea conducerii din Bănie, după ce Mirel Rădoi şi-a anunţat elevii că demisionează de la Universitatea Craiova: „Cine acceptă o înfrângere?”
10:20
Verdict dur în cazul penalty-ului obţinut de Dinamo: "Dacă aici s-a dat penalty, se poate da la orice fază" | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
Verdict dur în cazul penalty-ului obţinut de Dinamo: "Dacă aici s-a dat penalty, se poate da la orice fază" | EXCLUSIV VIDEO
10:00
Gigi Becali, pus la zid după egalul cu Hermannstadt: "Nişte lucruri inimaginabile! Nu poţi să faci aşa ceva" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali, pus la zid după egalul cu Hermannstadt: "Nişte lucruri inimaginabile! Nu poţi să faci aşa ceva" | EXCLUSIV
09:50
Dennis Politic, persona non-grata în Ştefan cel Mare?! Declaraţie oferită de jucător după primul gol în SuperLiga pentru FCSB: „Nu mă încearcă nimic atunci când mă uit la Dinamo” # Primasport.ro
Dennis Politic, persona non-grata în Ştefan cel Mare?! Declaraţie oferită de jucător după primul gol în SuperLiga pentru FCSB: „Nu mă încearcă nimic atunci când mă uit la Dinamo”
Acum 6 ore
09:40
Daniel Bîrligea, „mitraliat” în direct după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt: „Îţi îngropi echipa" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Daniel Bîrligea, „mitraliat” în direct după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt: „Îţi îngropi echipa" | EXCLUSIV
09:30
FCSB stă pe un „butoi de pulbere” ! Lipsă totală de indisciplină pentru un titular! Gigi Becali aruncă vestiarul în aer: „A plecat din cantonament! S-a văzut cu Djokovic” | EXCLUSIV # Primasport.ro
FCSB stă pe un „butoi de pulbere” ! Lipsă totală de indisciplină pentru un titular! Gigi Becali aruncă vestiarul în aer: „A plecat din cantonament! S-a văzut cu Djokovic” | EXCLUSIV
09:20
Fostul golgheter de la CFR n-a mai jucat de un an şi este la un pas de retragere!
09:10
Turneul Campionilor: Germanul Alexander Zverev l-a învins pe americanul Ben Shelton în două seturi # Primasport.ro
Turneul Campionilor: Germanul Alexander Zverev l-a învins pe americanul Ben Shelton în două seturi
Acum 12 ore
01:00
Bombă la miez de noapte! Antrenorul unei forţe din Superliga şi-a anunţat jucătorii că pleacă # Primasport.ro
Bombă la miez de noapte! Antrenorul unei forţe din Superliga şi-a anunţat jucătorii că pleacă
Acum 24 ore
00:30
Cutremur la FCSB! Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia! Gigi Becali, reacţie fermă # Primasport.ro
Cutremur la FCSB! Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia! Gigi Becali, reacţie fermă
00:20
Bombă la miez de noapte! Antrenorul unei forţe din Superliga şi-a anunţat jucătorii că demisionează # Primasport.ro
Bombă la miez de noapte! Antrenorul unei forţe din Superliga şi-a anunţat jucătorii că demisionează
00:10
Atacantul Florian Thauvin, convocat în lotul Franţei în locul lui Randal Kolo Muani
00:10
VIDEO | Celta Vigo - Barcelona 2-4. Ionuţ Radu, protagonist într-un meci epic
9 noiembrie 2025
23:50
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu cedează în duelul cu Panathinaikos şi pierde şefia în Grecia # Primasport.ro
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu cedează în duelul cu Panathinaikos şi pierde şefia în Grecia
23:50
VIDEO | Inter - Lazio 2-0. Cristi Chivu e pe val în Serie A
23:30
Marius Măldărăşanu ratează dramatic o victorie mare. ”La omul sărac nici boii nu trag” # Primasport.ro
Marius Măldărăşanu ratează dramatic o victorie mare. ”La omul sărac nici boii nu trag”
23:20
VIDEO EXCLUSIV | ”O să mai angajez”. Gigi Becali anunţă o achiziţie surprinzătoare după remiza cu Hermannstadt # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”O să mai angajez”. Gigi Becali anunţă o achiziţie surprinzătoare după remiza cu Hermannstadt
23:10
David Miculescu, providenţial pentru FCSB. ”E bine măcar că am plecat cu un punct”
23:10
”Am meritat să câştigăm acest meci, sunt multe argumente”. Elias Charalambous, foarte dezamăgit după remiza de la Sibiu # Primasport.ro
”Am meritat să câştigăm acest meci, sunt multe argumente”. Elias Charalambous, foarte dezamăgit după remiza de la Sibiu
23:10
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, iureş la adresa lui Daniel Bîrligea. ”Crede că e pe tarla la el acasă” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, iureş la adresa lui Daniel Bîrligea. ”Crede că e pe tarla la el acasă”
22:30
VIDEO | Hermannstadt - FCSB 3-3. Campioana salvează remiza într-un meci nebun! Politic, decisiv în minutul 90+3 # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB 3-3. Campioana salvează remiza într-un meci nebun! Politic, decisiv în minutul 90+3
22:00
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu egalează # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu egalează
21:50
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu face ”dubla”
21:40
VIDEO | AS Roma - Udinese 2-0. Răzvan Sava a fost rezervă la învinşi
21:00
Lando Norris a câştigat Grand Prix-ul Braziliei. Revenire spectaculoasă pentru Max Verstappen # Primasport.ro
Lando Norris a câştigat Grand Prix-ul Braziliei. Revenire spectaculoasă pentru Max Verstappen
21:00
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu egalează! # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu egalează!
20:50
Manchester City, succes categoric în derby-ul cu Liverpool, la meciul cu numărul 1000 pentru Guardiola # Primasport.ro
Manchester City, succes categoric în derby-ul cu Liverpool, la meciul cu numărul 1000 pentru Guardiola
20:40
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Thiam deschide scorul rapid # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Thiam deschide scorul rapid
20:30
VIDEO | Mirel Rădoi, foarte iritat la flash-interviu. ”Nu înţeleg întrebările astea retorice” # Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi, foarte iritat la flash-interviu. ”Nu înţeleg întrebările astea retorice”
20:30
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
VIDEO | ”Este o bucurie normală, moderată”. Adrian Mihalcea produce surpriza, dar nu jubilează # Primasport.ro
VIDEO | ”Este o bucurie normală, moderată”. Adrian Mihalcea produce surpriza, dar nu jubilează
20:00
Echipa masculină a României, medalie de argint la Cupa Mondială de sabie
19:50
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Andrei Raţiu i-a oprit magistral pe ”galactici” # Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Andrei Raţiu i-a oprit magistral pe ”galactici”
19:30
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Oltenii plătesc tribut unui picaj inexplicabil în repriza a doua # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Oltenii plătesc tribut unui picaj inexplicabil în repriza a doua
19:20
Surpriză uriaşă la FCSB! Un om de bază nu e nici măcar rezervă cu Hermannstadt
19:20
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache profită de gafa portarului # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache profită de gafa portarului
19:10
Rapid Bucureşti, eşec cu HSG Bensheim/Auerbach Flames, în turul 3 al European League # Primasport.ro
Rapid Bucureşti, eşec cu HSG Bensheim/Auerbach Flames, în turul 3 al European League
18:50
Napoli cedează cu Bologna şi pierde şefia în Serie A
18:40
VIDEO | Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 36-32. Încă o victorie mare în Liga Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 36-32. Încă o victorie mare în Liga Campionilor
18:20
În vizită oficială în Statele Unite, preşedintele sirian a jucat baschet cu militari americani # Primasport.ro
În vizită oficială în Statele Unite, preşedintele sirian a jucat baschet cu militari americani
18:10
VIDEO | Întâlnire specială între Virgil Ghiţă şi Cleopatra Stratan, interpreta melodiei cu numele jucătorului naţionalei # Primasport.ro
VIDEO | Întâlnire specială între Virgil Ghiţă şi Cleopatra Stratan, interpreta melodiei cu numele jucătorului naţionalei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.